رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد
حجم الخط A A A
المرصد 208 2٬636 6 ساعات

الجزيرة-سعود الماضي

الجزيرة-منال محمد

الجزيرة-مفرح الزيادي

الجزيرة-عبد الله المرزوق

الجزيرة-رشيد السليم

الجزيرة-طلال الشعشاع

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

الرياض-ربيع

الوطن-هنداوي

الوطن-خالد

مكة-عبد الله جابر

مكة-ياسر أحمد

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

208 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 16:05:18
حقاااني تسلم الله يسعدك مساءك بكل خير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
207 - حقاااني...
2017-11-12 15:52:56
189 - شموخ العز 🌹 2017-11-12 14:37:32  مع تحياتي للجميع. هيفاء القحطاني. ههه ودمتم سالمين ههههههه الله يسعد مساااءك الجميل كااان عندي إحساس بس ما حبيت أثير الانتبااااه حضورك مميز بجميع الألوان🌹🌹
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
206 - غيمه خبله
2017-11-12 15:32:00
بكتب كلمه ايش الكلمه يامساعد تقلقلت احنوكك قليل الحياء خبله ديمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
205 - إنت توحي ولا ما توحي (ص)
2017-11-12 15:24:51
قال.. عضلات قال.. ما أقول غير حسبي #الله ونعم #الوكيل عليكم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
204 - ابويوسف
2017-11-12 15:19:09
كانت الامهات تلبسه ايام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
203 - (ص)
2017-11-12 15:15:14
#اللهم إنك تعلم وأنا لا أعلم، آآمين، وصل #الله على سيدنا محمد، صلى #الله عليه وسلم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
202 - ابويوسف
2017-11-12 15:15:06
تعرفون الفح الرقص يشبه الرقص بالمسرح كانت النساء تلبس فوق الثوب قماش دانتيل يشبه قماش الشيله منيخل المهم من تعرف تلفح بى رقصتا تمتحنى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
201 - (ص)
2017-11-12 15:13:58
#اللهمّ إنّ الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، #اللهمّ أرغم أنفه، وعجّل حتفه، ولا تجعل له قوّة إلاّ قصمتها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
200 - (ص)
2017-11-12 15:09:57
المسلمون كلهم مجمعون على وجوب احترام كلام #الله وتعظيمه وصيانته عن العيوب والنقائص .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 17,501 )
199 - ابويوسف
2017-11-12 15:07:49
وش كشريه ياملح خلك بالمجدره لكن شكلك راعيه مطبخ ومكرشه وزوجتى ابي خصره سمكه شكلى مجبر على الزواج حقانى شكرا على العزيمه قناص وشو ✌️ مجرم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
198 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 15:07:40
قفلوها عشآن خاطر عيوني 😂 أفى مالي خآطر عندكم 😂 ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
197 - (ص)
2017-11-12 15:07:30
يقاد للسجن من سب الزعيم ومن *** سـب الإله فإن النـاس أحـرار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
196 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 15:04:25
هيـــه 😌 يا جميل إنتَ يا جميل 😉 ياللّي ثقلان علينا 😂 معليه تقفلون الصّحيفه بس شهر واحد بس 😂 ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
195 - (ص)
2017-11-12 15:01:52
( أهم شي كُلي و اشربي 😂 ) هذا كلام رب العالمين، #اللهم فأشهد.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
194 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 14:55:22
مفرغه نفسي عشآن أخلّص شغل 😌 بس هالصحيفه بلوى ابتليت فيها 😌
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
193 - (ص)
2017-11-12 14:54:21
سامح ، واغفر، وتجاهل ، وأحسن الظن ...فالحَياة 《 لحظات 》 تستحق أن تعيشها براحة ثم ترحل.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
192 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 14:53:41
حرّاق اصبعو الحين بحثت عنه 😂 تقريباً يشبه الكشري 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
191 - القناص
2017-11-12 14:45:38
أضبط نفسك النفس عند الغضب كالفرس الجامح تذكر دوماً أن أغلب المشاكل حلها عن طريق العقل وليس عن طريق العضلات استودعكم الله خررروج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
190 - القناص
2017-11-12 14:41:07
183 شموخ العز الصديق هو الذي يكفي منه موقف شجاع كلمه حلوه تكفي ورأي صادق يكفي ونصيحه من القلب تكفي ويد حانيه تمسكنا عندما نسقط تكفي وتربيته على الكتف في لحظة إنكسار تكفي الحياة مواقف ياصاحبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
189 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 14:37:32
مع تحياتي للجميع. هيفاء القحطاني. ههه ودمتم سالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
188 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 14:36:23
‏ربي إملأ فراغ وقتي بما يرضيك و قربني منك حتى لا أشكو البعد أبداً ربي أغرق قلبي بحبك ، و همتي بطاعتك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
187 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 14:34:48
‏السعاده والفرح منبعه إبتسامة قلبي بالرضا والحمد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
186 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 14:34:10
‏لك الحمد ضيقا واتساع حمداً كثيراً ملء قلبي ، ملء السماء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
185 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 14:33:25
‏سلامٌ على من ندعوا لهم بالخير غيباً وهم لا يعلمون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
184 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 14:32:42
مساكم رفقه حلوه 🌱🍃
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
183 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 14:31:10
‏الرفقه حلوه .. كلنا نحتاج إلى رفيق يهون علينا تعب الحياة ، نستند عليه ويستند علينا ، نتقاسم الفرح والوجع ، يشد على أيدينا حين نتعب ونحزن ، يجعلنا نبتسم في وسط الزعل ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
182 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 14:29:39
‏لطافة بعض الناس تطغى ع الوجع اللي بقلبك وتجبرك تبتسم 💕
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
181 -
2017-11-12 14:28:37
قال إيه؟ يبي يتزوج، طيب المحترم هذا فيه أحد دق عليه بابه ؟ يا حبيبي أنا ما أبغى شئ، غير إني أشرب من دمك 🤟😜🧞‍♂🧟‍♀
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
180 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 14:25:26
أهم شي كُلي و اشربي 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
179 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 14:24:58
القناص. تسلم يشرفني مرورك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
178 - القناص
2017-11-12 14:23:28
يالله ابو يوسف جاك عزيمه على طريقك حقاني كريم وأنت تستاهل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
177 - باكستاني
2017-11-12 14:22:29
دهن عود دهن عود نكاشة أسنان....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
176 - حقاااني...
2017-11-12 14:21:32
165 - 🎀Faten 2017-11-12 14:11:52 استودعكم الله خروووج 😴 كويس جاك النوووم هههه يالله بحفظ الرحمن نوم الهناء والعافية 🌹🌹
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
175 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 14:21:22
‏في أشياء كثير بالحياة لازم نسوي لها skip ونعيش .. وزي ما تجي تجي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
174 - (ص)
2017-11-12 14:20:28
مرت مريم بنت عمران بموقف عظيم ومع ذلك قيل لها: ( كُلي واشربي و قري عينًا ) عش حياتك ولا ترهق نفسك بالتفكير ف #الله عنده حسن التدبير.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
173 - لعل وعسى
2017-11-12 14:19:26
واللهِ في زماننا هذا.. أصيب المسلمين بالهم والغم! والنتيجة الأمراض المستعصية..! وقلَّ ما تجد بيت من بيوت المسلمين خالٍ من الهم والغم والإكتئاب، ومرض السكر، والضغط..ووو.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
172 - حقاااني...
2017-11-12 14:18:19
هلا وغلا ابويوووسف منووورة بوجودك حياكم الله تشرفونننا على الرحب والسعة 🌹🌹
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
171 - القناص
2017-11-12 14:16:52
ابو يوسف لا واحد مايكفي خلها أثنين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
170 - حقاااني...
2017-11-12 14:16:01
أمه على بالها انه ينشد عن ابوه وهو ينشد عن الطبخ قالت له حرق اصبعه فظن الولد ان الطبخة اسمها حرق اصبعه وراح يعلم اخوانه باسم الطبخة ويتعالمونه بالحارة حتى اشتهرت بهذا الاسم ههههههه المهم خذ وخل 😅😅
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
169 - alhwawe
2017-11-12 14:13:44
يضحكون على انفسهم يعلنون الخروج النهائي لكي يعرفو من هو حبيبهم ويرجعون من بكره ؟ أساليب قديمه يا أم القلوب الجميلة ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
168 - حقاااني...
2017-11-12 14:13:02
وش سبب التسمية يقولون انه كان رجال اعتاد يدخل المطبخ كل ما صارت زوجته تطبخ علشان يتذوق الطبخ ومرة من المرات غط اصبعه بالقدر اثره حامي بالحيل وصرخ من شدة الحرارة ماقدر يتحمل جاء الولد ينشد وش تطبخون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
167 -
2017-11-12 14:12:48
فاتن انا بتزوجك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
166 - ابويوسف
2017-11-12 14:11:58
اهلين حقانى منور الصفحه ومشاءالله حفظ طريقه حراق صبعه العشاء عندك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
165 - 🎀Faten
2017-11-12 14:11:52
استودعكم الله خروووج 😴
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
164 - 🎀Faten
2017-11-12 14:11:05
احنا نسميها عصيده اول مره اعرف اسمها حرق صبعه .. اوريك يابو يوسف تتزوجها عليا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
163 - ابويوسف
2017-11-12 14:10:08
ايو واحد من اصابعك 🏃
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
162 - 🎀Faten
2017-11-12 14:09:16
ابشركم جا النوم ت١٥٢ الله يسعدك تسلم/ي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
161 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 14:07:55
فاتن غريبة 😂 المُعرّف جديد و المعلومات قديمة 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
160 - حقاااني...
2017-11-12 14:06:37
مراااحب بالجميع حراق اصبعه هذي أكلة شامية تحديدا سوريا ..تتكون من مكرونة وعدس وثوم وبصل وكزيرة وبقدونس وزيت ..طعمها رأئع.. تقريبا من ١٥ سنة ذقتها بسوريا وهي من الطبخات الشعبية الشهية اللي يضبطونها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
159 - القناص
2017-11-12 14:05:23
147 الصديق ابو يوسف والله إنك تستاهل ينحرق اصبعي على شأنك ابشر الله يسعدك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
158 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 14:03:03
نحب نحب و نعشق بعد .. بس عطني اللّي يستاهل 🥀
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
157 -
2017-11-12 14:00:02
🌸 الملح و القبلة 🌸 9 مشعوذة -أجل هي من قوم فرعون - البحر بيننا وبينكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
156 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 13:59:31
🥀 الحين .. كيف لو واحد متزوّج لقى ( الحُب الحقيقي ) بعد الزواج ؟! و هالحُب هذا يستاهل الحُب و العشق .. عكس زوجته .. كيف يتصرّف ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
155 - القناص
2017-11-12 13:59:07
الصديق ابو يوسف لاتدخل العصيدة في النقاش ولا الكبيبا الحائليه اختلاف في اللون والطعم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
154 - ابويوسف
2017-11-12 13:58:11
بخصوص كلام الحب الملح بالعكس اعتقد عند الرجال حب اما النساء ماخذااته كلام وورد وشكليات باهته تطالب بها ليست مستقره بقلبها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
153 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 13:57:03
ايه متزوّج يا خرّابة البيوت 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
152 -
2017-11-12 13:55:55
احسن علاج للصداع خذي كراث وابصمي عليه حتى وانت على فراشك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
151 - ابويوسف
2017-11-12 13:55:13
مانسيتك جبت لك صديقه تروحين يوم لم اهلك وهى يوم يوم اوف ويوم دوام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
150 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 13:54:20
يا كثر ما تتكلّمون عن الحُب ❤️ بس في الواقع مافيه حُب 😌 كذّابين و بيّاعين كلآم 😌
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
149 -
2017-11-12 13:54:16
كلامك سليم ابا يوسف حتى انا تلخبطت وخلطت ماء وزيت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
148 - 🎀Faten
2017-11-12 13:54:08
شو هاد ابن عمي انت مجتوز جارتنا المشعوذة عم بتخوني !!!!!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
147 - ابويوسف
2017-11-12 13:52:45
هلا بالقناص القناص يعرف حراق صبعه راعى طبخ ونفخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
146 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 13:52:12
وين الوعود وين العهود وين الأغاني 😂 قوام كدا نسيتنا يعني 😂 ؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
145 - 🎀Faten
2017-11-12 13:51:29
ابغى انام راسي مصدع واتثاوب بس اغمض عيوني يطير النوم ليييه 💔😩 !!!! مدحت النوم قلت انه يستاهل اعطيته اكبر من حجمه وتغير عليا ؟؟ قلت لكم كل شيء يتغير 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
144 - القناص
2017-11-12 13:51:25
ت 128 شموخ العز الله يسعدك من مأسيء الحياة صدقت واقع بعض الناس اليوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
143 - ابويوسف
2017-11-12 13:50:44
😜ماتعرفين حرق صبعه جنوبيه عصيده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
142 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 13:50:32
هيـــّــن هيّن أنا أورّيك يا الخآين 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
141 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 13:49:35
بو يوسف أخذ فوق راسي سوريّه 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
140 - ابويوسف
2017-11-12 13:48:58
الرجل الذى لاتلخبطه انثى موته ارحم على قولت الشاعر راس مابه كيف قطعه ارحم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
139 - ابويوسف
2017-11-12 13:46:41
‏افتح الكاميرا الاماميه واخبرني م اسم الحيوان الذي رأيته؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
138 - القناص
2017-11-12 13:46:38
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسّاكم الله بالخير والسرور جميعاً
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
137 - 🎀Faten
2017-11-12 13:46:02
بو يوسف) ابن عمي شو باك عصبت مائلت شي منشان تعصب روء تؤبرني ! .. دقييقه وقف الفيلم ايش حرق صبعه ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
136 -
2017-11-12 13:40:51
أبو يوسف بدأ يلخبط - أعطوه دواء الضغط - يا راااجل صحتك بالدنيا 😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
135 - ابويوسف
2017-11-12 13:40:47
الا الشنب 😡 بنت عمى اومى هزى طولك واعملى حرق صبعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
134 - 🎀Faten
2017-11-12 13:39:24
شكلي بخلي منشوراتي نكت عشان اكسب فيكم حسنات 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
133 - ابويوسف
2017-11-12 13:37:45
اقص لم قصه تنومك كان فيه ارنب وسلحفاه عميان قامت السلحفاه تلمس الارنب قالت اذانك طوال وشعرك ناعم انت ارنب قام هو يلمسه قال يدينك حرش وجلدك يابس وراسك صغير اكيد بيشى 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
132 - (ص)
2017-11-12 13:37:38
جالس على قلبك - أنا زي ما أنا من ضمن المنظومة .. .. ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
131 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 13:36:44
‏قد أخطئ في حقهم دون عمد لكن يبقون في قلبي هم اعز الناس حزنهم من حزني وأيضا فرحهم من فرحي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
130 - 🎀Faten
2017-11-12 13:36:06
تؤبرني يابن عمي لك شو هاد الشنب البرتئالي يا ابو يوسف شو حلويين 😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
129 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 13:35:02
‏ومن لا يعزك لا تعزه وتغليه ومن لارفع قدرك تجاهل وجوده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
128 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 13:34:23
‏ما أصعب أن تبقى حائراً بين قلبك وعقلك إلى أن يمر العمر ، لا عقل يقنعك ولا القلب ينصفك .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
127 - 🎀Faten
2017-11-12 13:34:04
اااهه يا اجمل وعد 🎶💘
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
126 - ابويوسف
2017-11-12 13:33:51
دخلت جارت فاتن وحنا تونا ماقلتا بسم الله وتفركش الحب شغل عبدالحليم 😩الحب عليك هو المكتوب وطريقك مسدودا مسدودا ياولدى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
125 - 😂😂😂😂
2017-11-12 13:33:45
أنا عندي سنكر وضغط أرجوكم لا تكسروا خاطري 😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
124 - المتغابي 🤔
2017-11-12 13:33:44
😂😂😂😂 التعليقات مضحكة و تبين واقع التفكير الراقي اكثر بكثير من فن الكاركتير .... انصح بالمتابعه للتعلقيات 🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
123 - 🎀Faten
2017-11-12 13:31:44
لي ساعه اتقلب في فراشي على امل اني انام بس ماش في احد يفكر فيني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
122 -
2017-11-12 13:31:36
طحت على وجهك يابو يوسف 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
121 - 🎀Faten
2017-11-12 13:30:15
لي ساعه اقول خروج ولسى ماخرجت يابو يوسف هههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
120 - ابويوسف
2017-11-12 13:29:40
‏احتمال اعترافك بمشاعرك الحقيقية، يزيد بعد منتصف الليل !
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
119 - فياجرا
2017-11-12 13:29:39
مع العلم مافي شئ مستحيل 😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
118 -
2017-11-12 13:27:58
ابو يوسف وفاتن بيتزوجون هههههااااايي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
117 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 13:27:18
‏هناك قلوب جميله خلقت لتسعدنا فالله أسعدهم كما اسعدونا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
116 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 13:27:16
أووه مآآي قآآآآد ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
115 - ابويوسف
2017-11-12 13:27:04
راحت مشت وعيونى تتبعها 😩خرجت وحنا تون مابدينا ما اقولكم حظى مثل وجه منصف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
114 - 🎀Faten
2017-11-12 13:26:08
خروووج 😴
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
113 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 13:25:22
‏في هذه الحياة التي نعيشها لم يجعل الله مصائرنا في أيدي الآخرين وهذه أكبر نعمه في الدنيا .. ان الرزق والنصيب بيد الله 🌹🍃
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 17,501 )
112 - ابويوسف
2017-11-12 13:25:22
‏الناس تفرح بلحبيب وانا انحاس ‏لانه يحرك علت(ن) محتويهـــا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
111 -
2017-11-12 13:25:10
يا طربش، (انشاءالله ) كذا : إن شاء الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
110 - 🎀Faten
2017-11-12 13:23:51
ت١٠٣ بو يوسف 😂😂😂😂😂😂💔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
109 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 13:23:44
‏إذا اجتمع كل العالم ضدك.. يبقى الصديق الحقيقي الوحيد الذي لا يتركك تسقط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
108 - شموخ العز 🌹
2017-11-12 13:22:28
‏أنا لا أتحدث كثيراً عما في قلبي ولا أجيد الكذب ولا أزال أنظر إلى السماء ب آلعين المجردة البدر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
107 - ابويوسف
2017-11-12 13:21:45
على طارى العصر وشو الى مايباع بعد العصر مع انى ما احب الالغاز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
106 - ابويوسف
2017-11-12 13:20:41
86 ايه صح ممنوع دخولك الحين ادخل بعد العصر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
105 - 🎀Faten
2017-11-12 13:20:30
خرووووج 😴 ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
104 -
2017-11-12 13:19:13
حكي عيونك اعرفه لاتخبين انا افهم عبارات المحبين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
103 - ابويوسف
2017-11-12 13:18:47
استحى اقول ما اعرف قولى انتى ✍️قولى احبك خل نقهر واحد من المعلقين كلته الغيره وحنا تونا مابدينا صدق الرازق بالسماء والحاسد بجهنم انشاءالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
102 - 🎀Faten
2017-11-12 13:18:25
اااههخخ خللااص تعبت بروح انام 😩
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
101 - 🎀Faten
2017-11-12 13:16:27
ت٩٣) رابعه وتندحه في راس الجبل! خاف ربك يا آدمي 💔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
100 - ابويوسف
2017-11-12 13:13:47
تقول دراسه القليل من الاجهاد يؤخر اثار الشيخوخه والخرف تحركو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
99 - 🎀Faten
2017-11-12 13:12:16
محفظتي مثل البصل كل ما افتحها تدمع عيوني 💔🌚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
98 - 🎀Faten
2017-11-12 13:10:51
اللي خانها حبيبها تحط نقطه عشان كل جمعه ارسل لها تذكير تدعي عليه 🏃🏻😅
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
97 - 🎀Faten
2017-11-12 13:06:12
كل المفاجأت جميلة الا مفاجأت الضيوف تقتلني قتل 💔🚶🏻
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
96 -
2017-11-12 13:04:11
فاتن اقولك كلام غزل ماعندي مانع بس تحملي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
95 - 🎀Faten
2017-11-12 13:02:08
اغبى واحد شفته اللي يدخل عليك الغرفة وانت ساجد ويسألك تصلي؟ لا امكيج النملة ع الارض اليوم عرسها 😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
94 - 🎀Faten
2017-11-12 12:59:52
مهما خذلتك الحياة لاتقول لبنت جربيني يمكن اعجبك لانك رجال مب نعال 😇
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
93 -
2017-11-12 12:59:46
فاتن بتزوجك الرابعه وبسكنك في تندحه في راس الجبل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
92 - 🎀Faten
2017-11-12 12:58:18
اللي مضيق صدري ايام الابتدائي كنت اجهز كيس الفنية من الليل واذا جاء الصباح طلعت ونسيته💔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
91 - (ص) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ
2017-11-12 12:58:01
لكل عصر فرعون.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
90 -
2017-11-12 12:56:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
89 - 🎀Faten
2017-11-12 12:56:05
دايم فيه ششخص يراقبك ويخاف عليك الا انا يراقبوني ويعلمون علي 🚶🏻💔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 13,717 )
88 - العنيد
2017-11-12 12:55:14
84 // أيش هالدعوه هذي أستغفر الله 🤣🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
87 - 🎀Faten
2017-11-12 12:52:31
ت٨٠ بو يوسف ) هات انت اول انا اللي فتحت السالفه 🌚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
86 -
2017-11-12 12:51:46
ابو يوسف فاتن يمنع دخول المراهقين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
85 - (ص)
2017-11-12 12:49:40
قال غاندي : لا يصبح الخطأ على وجه حق بسبب تضاعف الانتشار، و لا تصبح الحقيقة خطأ لأن لا أحد يراها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
84 - 🎀Faten
2017-11-12 12:48:04
اللهم ابتلي كل شخص يكرهني ب كرشة ذو اربع طبقات 🌚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
83 - 🎀Faten
2017-11-12 12:46:35
لن انكسر برحيل آحد فأنا لستُ خشبة 🌚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
82 - 🎀Faten
2017-11-12 12:43:20
مسااء مليان خير للسناقل اما المرتبطين مالهم مني مساء.💔😕
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
81 - (ص)
2017-11-12 12:42:59
يبئى سلم لي على جوزك يا إسماعيل بيه #العيال_كبرت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
80 - ابويوسف
2017-11-12 12:42:26
73 يالله قولى ليا كلام طويل واقولك 🤓
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
79 - (ص)
2017-11-12 12:42:15
#اللهم إني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون لي ملجأ إلا إليك.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 -
2017-11-12 12:40:51
خذي راحتك فاتن امزحي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
77 - 🎀Faten
2017-11-12 12:39:04
اصعب شعور ! ممكن تواجه بالحياة انك تتغلى وينسحب عليك 🌚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
76 - 🎀Faten
2017-11-12 12:37:26
اشغل فمي بالاكل افضل من انك تشغل فمك بالقيل والقال يزيد وزنك ولاتزيد ذنوبك واعزمني بالله🌚💔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
75 - 🎀Faten
2017-11-12 12:35:10
الرجل الوفي هو نفسه الرجل الخائن بس ما انصاد ولا مرة من تحت لتحت 🌚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 - 🎀Faten
2017-11-12 12:33:39
نفسي امزح معكم بقنابل بس اعرفكم دلوعين تموتو بسرعه 🌚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - 🎀Faten
2017-11-12 12:31:55
انسانه مثلي مفروض تصحى وتنام على كلام طويل وجميل بس فين الناس اللي تعرف المفاريض 🌚💔"
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - 🎀Faten
2017-11-12 12:29:49
النوم هو الشيء الوحيد اللي مهما عطيته اكبر من حجمه تحس يستاهل .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 -
2017-11-12 12:29:41
منصيييف ويه ويه كبييييرررره نصف الجبه يوه الوجه كامل مع الرقبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - alhwawe
2017-11-12 12:29:20
ومن رام العلا من غير كد .. اضاع العمر في طلب المُحال .. يالله حيهم ..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - 🎀Faten
2017-11-12 12:27:02
الله يخلي لنا الناس اللي ماتدقق على الكلمة ماتتحسس من كل حاجة ، عارفيّين نيتنا الحلوة ومايسيئون الظن بكلامنا مهما حصل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - 🎀Faten
2017-11-12 12:25:05
اجمل مرحلة ممكن تعيشها هي مرحلة القناعة بالذات يوم تكون متصالح مع نفسك وراضي عن كل تصرفاتك بعيد عن رأي الناس وانتقادهم عايش على راحتك.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
67 - 🎀Faten
2017-11-12 12:22:11
مو مهم نكون ناس كاملين ، المهم إننا مانخون ولا نستغفل ولانجي وقت المصلحة.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
66 - سرطوني
2017-11-12 12:19:42
تحق لك الصدقه من بيت مال المسلمين تبا تتزوج ثريه مطلقه ولا ارمله تصرف علاك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 -
2017-11-12 12:18:09
ازعجتينا يافتون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - 🎀Faten
2017-11-12 12:16:51
اللي مايصبر على مُرك مايستاهل حلوك.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - 🎀Faten
2017-11-12 12:14:59
القلب مايكره لكن الخاطر يطيب .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - 🎀Faten
2017-11-12 12:13:35
يابخت من له صاحب ماتغيّر .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - 🎀Faten
2017-11-12 12:09:37
ت٥٨) تعود/ي على الوضع ماهي جديده :)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - (ص ) الى : لعل وعسى
2017-11-12 12:08:43
لكلب الناس إن فكرت فيهم / أضر عليك من كلب الكلاب / لأن الكلب تخسأؤه فيخسأ / وكلب الناس يربض للعتاب.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - 🎀Faten
2017-11-12 12:07:41
"احب الناس اللي مالهم شغل بالناس"
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - لعل وعسى
2017-11-12 12:05:41
إيش فيه يا جماعة الخير ؟ شكله الجو مكهرب ؟ خرووووج، أوكأني أنتظر صدقة من أحد؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 -
2017-11-12 12:01:44
( 52 - ) أشرب عصير ليمون بالنعناع مفيد لمرضى السرطان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - 🎀Faten
2017-11-12 11:59:50
ابو يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 - (ص)
2017-11-12 11:59:34
( تعليق 39😂😂😂😂😂😂 ) حقيقة! أهذا ما تشعر به؟ الايموجو 👹 وما أدراك؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 - 🎀Faten
2017-11-12 11:58:53
مزون الله يسعد صباحك بكل خير يارب كيفك وكيف صحتك ان شاء الله بخير ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,501 )
53 - ابويوسف
2017-11-12 11:58:21
✋️السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
52 -
2017-11-12 11:57:42
38 تأبط ***تقلع اذلف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - 🎀Faten
2017-11-12 11:57:20
والله مو كثري يالمزن مره فقدتك وبرضو براءة فاقدتك بس تسال عنك وتبغاك ترجعين امانه ارجعي هناا والله مره فاقدينك 😩💔
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - مزوون..،،
2017-11-12 11:51:56
اخبارك مزن لك وحشه والله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 -
2017-11-12 11:50:31
الله يحفظك ياريما❤
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
48 - تأبط شراً
2017-11-12 11:49:22
يموت الجبان ألف مرة - والتوقيت الآلهي الف سنة مما تعدون - هين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 -
2017-11-12 11:48:18
تعليق 39😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - مزورون..،،
2017-11-12 11:48:11
يسعد صباحكم جميعا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - 🎀Faten
2017-11-12 11:48:04
ت٤٢) الملح يووووه اذكرها هذي الاغنية لما كنت بالمتوسط 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - المُزن
2017-11-12 11:47:27
🍃🍁فاتن حبيبتي الله يحييك ويسعدك في كل الأوقات وانت ِ بعد وحشتيني وبراءة الرائعة بس حالياً ماراح اكتب في هاذي الصفحة 🍁🍃
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - 🎀Faten
2017-11-12 11:42:27
المزن وعليكم السلام يالله تحييها وتسعدها وحشتيييني مره يابنت 😩💘 وينك ليه ماصرتي تدخلين الكاريكاتير ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 11:41:47
🎶 إنت يا هالموت الأحمر ليه عن هالناس لاهي 🎶
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - المُزن
2017-11-12 11:39:19
🍃🍁السلام عليكم كنت أبكتب كلمة موجهه لناس وبطلت الجو مايساعد🍁🍃
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 -
2017-11-12 11:38:04
38يابطنيه تخيل منصف يرقص ضحكتني فطست من الضحك ربي يسعدك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 -
2017-11-12 11:33:35
اخى منتف جاء من المدرسه ويه ويه ويه أسمع أسمع أسمع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - (ص)
2017-11-12 11:33:35
وين ما يروح #الموت_الأحمر أنا وياه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - (ص)
2017-11-12 11:32:35
"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" هكذا هتف الفاروق عمر بن الخطاب فى وجه عمرو بن العاص حاكم مصر.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 -
2017-11-12 11:30:14
31 ***اكتب معرفك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 -
2017-11-12 11:29:48
تعليق ٣٢ اذا تكلموا الكبار اسكت. الكلام بيني وبين منصف. انت وش عرفك ¡¿
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 -
2017-11-12 11:29:13
حبك ****😂 😂😂😂 😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 -
2017-11-12 11:28:33
منتف أنت ***مجتمعيه😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 -
2017-11-12 11:26:58
منصف شايف سرحان الفتى الألمعي الملح اف اف معرف واحد **** صدق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 -
2017-11-12 11:25:56
معرفات حريمي ما ابي. معرفات ص ، ج ، خ ما ابي. بون اسماء ما ابي. فاهم يا حبيبي منصف¡¿
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 -
2017-11-12 11:21:01
أنتم خليتوا فيها بيت مال المسلمين 😂😂😂 😂😂😂 😂😂😂****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 -
2017-11-12 11:19:09
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 -
2017-11-12 11:18:24
روح أستقعد ***- مرضى والعياذ بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 -
2017-11-12 11:15:10
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 -
2017-11-12 11:13:57
ما راح اضف وجهي. وإذا ما استعدلت ابستقعد لك فاهم ¡¿
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 -
2017-11-12 11:13:40
21 😂😂😂 ولي نعمته منصف تحق لك الصدقه من بيت مال المسلمين تبا تتزوج ثريه مطلقه ولا ارمله تصرف علاك أنت ***ياولد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -
2017-11-12 11:09:35
أختار تبغاها في ****؟ ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - 🎀Faten
2017-11-12 11:08:07
العنيد ) امين وياك الله يسعد صباحك بكل خير 💐
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 -
2017-11-12 11:08:01
الف قناع يتلون مثل ***يمدح ويسب وينتحل ***المريض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 -
2017-11-12 11:06:23
ت17 ، 18 هو إنت ولي نعمته؟ ضف وجهك يا السمرمدي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 -
2017-11-12 11:06:19
17 منصف مكشوف يعزز لنفسه نيقا تعال شوف منتف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 -
2017-11-12 11:01:50
ت17 هب ماذهنك الأفضل هب ماانذلك 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 -
2017-11-12 10:57:37
لا وبعد يسولف مع نفسة ويمدح نفسة. وقد تجدونه يسب نفسة. ما عنده مشاكل ¡¿
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -
2017-11-12 10:54:30
لم ارى بأم عيني أدهى **من منصف. يعلق بأربع معرفات في دقيقة واحدة. هب عليك ما اذهنك¡¿
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - 🎀Faten
2017-11-12 10:52:44
ت١٢) (ص) الله يسعدك خذ/ي راحتك انقل/ي اللي تبغاه/تبغينه 💐
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 561 )
15 - رهوك
2017-11-12 10:50:30
سبحان الله وبحمده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - (ص)
2017-11-12 10:49:00
أشهد أن لا إله إلا #الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - (ص)
2017-11-12 10:46:28
🎶 على البال - محمّد عبده 🎶
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - (ص)
2017-11-12 10:45:25
صباحكم جمييل كجمال قلوبكم الطيبة 💐💞 .. (منقول من الأخت فاتن)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏
2017-11-12 10:45:11
الطواقي وقواطي النيفيا🎭أعلم ان أغلبكم يقول يا ليتنا كطواقي نركز على فريقنا المحلي هذه الايام العصيبة🎭ونترك الاندية الاخرى في حالها 🎭لكن لازم تعرفون أن حقدي على النصر يرفض ذلك🎭المهرج رشيد سليم🤡🤘
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-12 10:43:13
🎶 إفرح بالحياااااة - محمّد مُنير 🎶
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 13,717 )
9 - العنيد
2017-11-12 10:42:54
تعليق 1 ... 2 // الله يسعد صباحكم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 13,717 )
8 - العنيد
2017-11-12 10:41:54
( ص ) وعليكم السلام ورحمه الله وبركاااته ..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 13,717 )
7 - العنيد
2017-11-12 10:41:02
أسعد الله صباحكم وبارك الله يومكم ويسر الله أمركم وسهل الله دربكم وشرح الله صدركم وحقق الله أمنياتكم وفرج الله همومكم صباح الخير للجميع 🌹
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - 🎀Faten
2017-11-12 10:30:13
(ص) وعليكم السلام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - (ص)
2017-11-12 10:28:26
#السلام عليكم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -
2017-11-12 10:28:03
مكة-عبد #الله جابر.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -
2017-11-12 10:25:54
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كل مايكتب هنا الله سيحاسب كاتبه خير أو شر تأكد إنك مسؤول أمام الله يوم القيامة عما كتبت يدك
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - 🎀Faten
2017-11-12 10:25:07
صباحكم جمييل كجمال قلوبكم الطيبة 💐💞 ..
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
1 -
2017-11-12 10:23:28
صباحكم كل شيء جميل .. قلوب متسامحة ⁰وذنوب مغفورة .. هموم زائله ودعوات مستجآبه يااارب صباح الرضى والتسامح ....☕💜
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابوشموخ

تعليق مخالف...
بواسطة : تفقعن

فيه مثل مصري قديم يقول جت الطوبه في المعطوبه.. يانهار أزرق والطلقة ما جاتش إلا ف...
بواسطة : الإسلام هو الحل

يا الرحال يا "مثقف" التطور الحقيقي هو بتنمية البلد وتطوير كل الأنظمة والإكتفاء ا...
بواسطة :

المنتخب امام مهمات صعبه ولابد من اغلاق مصادر التوترللاعبين المشاركين فيه حتى آخر...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

“مواطن خبير” يحدد الطرف الخطيرفي معادلة التوظيف !
34 0
mm

عبدالرحمن الراشد

لقاء فيتنام لن ينهي أزمة سوريا
137 0
mm

مشعل السديري

الله يعطيك «طولة العمر»
188 1
mm

محمد آل الشيخ

لبنان في مهب الإعصار!
128 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الانحراف بوظيفة المستشار!
203 0
mm

د. محمد العوين

ليس سرقة مال فحسب!
215 0
mm

سمر المقرن

ضحايا العاطفة!
173 1
mm

هالة الناصر

الفنانة أحلام والوعاء وما ينضح..!
381 3
mm

مشعل السديري

متى سوف أدري؟!
241 0
mm

خلف الحربي

الكتابة عن متهمي الفساد
288 0
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
377 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
230 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬034 16
mm

عادل التويجري

طنش !
268 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
269 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
567 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
631 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
642 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
365 4
mm

عادل التويجري

الماضي !
413 1
الاخبار الدولية
وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب الله

وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب الله

 المرصد 85 4٬405 3 ساعات
بيان كتلة المستقبل في لبنان : ندين الحملات ضد السعودية وندعو إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقة

بيان كتلة المستقبل في لبنان : ندين الحملات ضد السعودية وندعو إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقة

 المرصد 96 2٬089 15 ساعة
القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروت

القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروت

 المرصد 39 8٬865 22 ساعة
لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!

لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!

 الأناضول 65 10٬114 يوم واحد
المرصد الرياضي
أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي

أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي

 المرصد 122 5٬475 2 ساعتين
شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !

شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !

 المرصد 278 14٬544 11 ساعة
الفراج يطرح استفتاء جديد بتويتر: من هو جمهور النادي الأكثر تأثير في السعودية..شاهد المفاجأة!

الفراج يطرح استفتاء جديد بتويتر: من هو جمهور النادي الأكثر تأثير في السعودية..شاهد المفاجأة!

 المرصد 81 13٬783 15 ساعة
في إنجاز تاريخي للعرب.. المغرب وتونس إلى مونديال روسيا-فيديو

في إنجاز تاريخي للعرب.. المغرب وتونس إلى مونديال روسيا-فيديو

 المرصد 24 2٬816 17 ساعة
اخبار فنية
تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

 المرصد 52 4٬732 3 ساعات
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

 المرصد 127 12٬316 21 ساعة
كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

 المرصد 42 11٬593 يوم واحد
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

 المرصد 87 27٬954 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد .. “مغرد” يكتشف الخلطة السرية لـ “كنتاكي” بطريقة لا تصدق !

شاهد .. “مغرد” يكتشف الخلطة السرية لـ “كنتاكي” بطريقة لا تصدق !

 المرصد 27 14٬239 17 ساعة
مغربية من “أسرة ثرية ” تعلن احترافها الرقص الشرقي وتثير الجدل على موقع التواصل!-فيديو

مغربية من “أسرة ثرية ” تعلن احترافها الرقص الشرقي وتثير الجدل على موقع التواصل!-فيديو

 المرصد 44 8٬892 24 ساعة
بالفيديو والصور .. مصرع ملكة جمال الأرض في انفجار سيارة

بالفيديو والصور .. مصرع ملكة جمال الأرض في انفجار سيارة

 المرصد 74 14٬727 يومين
كيف تمسح الرسائل بخطوات بسيطة وتخدع “واتساب”؟

كيف تمسح الرسائل بخطوات بسيطة وتخدع “واتساب”؟

 المرصد 5 8٬241 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

 المرصد 6 4٬457 14 ساعة
شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

 المرصد 13 3٬413 15 ساعة
شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

 المرصد 46 27٬444 20 ساعة
بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئة

بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئة

 المرصد 27 8٬850 23 ساعة
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬302 يوم واحد
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬541 4 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬225 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬068 أسبوعين
اخبار صحية
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 21 3٬457 8 ساعات
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 33 4٬632 يومين
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

 المرصد 36 4٬998 يومين
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

 المرصد 15 4٬946 3 أيام
اخبار اقتصادية
السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

 المرصد 5 4٬064 13 ساعة
هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟

هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟

 المرصد 23 4٬310 13 ساعة
بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربع

بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربع

 المرصد 4 2٬066 14 ساعة
تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

 المرصد 33 4٬632 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬331 3 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬622 4 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬611 4 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬541 4 أسابيع
الاخيرة
حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

 المرصد 68 3٬350 1 ساعة
قطط “قاتلة” في اليابان

قطط “قاتلة” في اليابان

 المرصد 23 7٬199 24 ساعة
الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

 المرصد 233 4٬814 يوم واحد
شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

 المرصد 53 5٬096 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

 المرصد 208 2٬636 6 ساعات