الرئيسية / شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-عبد الله جابر
مكة-ياسر أحمد
التعليقات
208 - شموخ العز 🌹2017-11-12 16:05:18
حقاااني تسلم الله يسعدك مساءك بكل خير
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207 - حقاااني...2017-11-12 15:52:56
189 - شموخ العز 🌹 2017-11-12 14:37:32 مع تحياتي للجميع. هيفاء القحطاني. ههه ودمتم سالمين ههههههه الله يسعد مساااءك الجميل كااان عندي إحساس بس ما حبيت أثير الانتبااااه حضورك مميز بجميع الألوان🌹🌹
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206 - غيمه خبله2017-11-12 15:32:00
بكتب كلمه ايش الكلمه يامساعد تقلقلت احنوكك قليل الحياء خبله ديمه
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205 - إنت توحي ولا ما توحي (ص)2017-11-12 15:24:51
قال.. عضلات قال.. ما أقول غير حسبي #الله ونعم #الوكيل عليكم.
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( عدد التعليقات 17,501 )204 - ابويوسف
كانت الامهات تلبسه ايام
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203 - (ص)2017-11-12 15:15:14
#اللهم إنك تعلم وأنا لا أعلم، آآمين، وصل #الله على سيدنا محمد، صلى #الله عليه وسلم.
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( عدد التعليقات 17,501 )202 - ابويوسف
تعرفون الفح الرقص يشبه الرقص بالمسرح كانت النساء تلبس فوق الثوب قماش دانتيل يشبه قماش الشيله منيخل المهم من تعرف تلفح بى رقصتا تمتحنى
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201 - (ص)2017-11-12 15:13:58
#اللهمّ إنّ الظالم مهما كان سلطانه لا يمتنع منك فسبحانك أنت مدركه أينما سلك، وقادر عليه أينما لجأ، #اللهمّ أرغم أنفه، وعجّل حتفه، ولا تجعل له قوّة إلاّ قصمتها.
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200 - (ص)2017-11-12 15:09:57
المسلمون كلهم مجمعون على وجوب احترام كلام #الله وتعظيمه وصيانته عن العيوب والنقائص .
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( عدد التعليقات 17,501 )199 - ابويوسف
وش كشريه ياملح خلك بالمجدره لكن شكلك راعيه مطبخ ومكرشه وزوجتى ابي خصره سمكه شكلى مجبر على الزواج حقانى شكرا على العزيمه قناص وشو ✌️ مجرم
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198 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 15:07:40
قفلوها عشآن خاطر عيوني 😂 أفى مالي خآطر عندكم 😂 ؟!
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197 - (ص)2017-11-12 15:07:30
يقاد للسجن من سب الزعيم ومن *** سـب الإله فإن النـاس أحـرار
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196 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 15:04:25
هيـــه 😌 يا جميل إنتَ يا جميل 😉 ياللّي ثقلان علينا 😂 معليه تقفلون الصّحيفه بس شهر واحد بس 😂 ؟!
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195 - (ص)2017-11-12 15:01:52
( أهم شي كُلي و اشربي 😂 ) هذا كلام رب العالمين، #اللهم فأشهد.
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194 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 14:55:22
مفرغه نفسي عشآن أخلّص شغل 😌 بس هالصحيفه بلوى ابتليت فيها 😌
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193 - (ص)2017-11-12 14:54:21
سامح ، واغفر، وتجاهل ، وأحسن الظن ...فالحَياة 《 لحظات 》 تستحق أن تعيشها براحة ثم ترحل.
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192 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 14:53:41
حرّاق اصبعو الحين بحثت عنه 😂 تقريباً يشبه الكشري 😂
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191 - القناص2017-11-12 14:45:38
أضبط نفسك النفس عند الغضب كالفرس الجامح تذكر دوماً أن أغلب المشاكل حلها عن طريق العقل وليس عن طريق العضلات استودعكم الله خررروج
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190 - القناص2017-11-12 14:41:07
183 شموخ العز الصديق هو الذي يكفي منه موقف شجاع كلمه حلوه تكفي ورأي صادق يكفي ونصيحه من القلب تكفي ويد حانيه تمسكنا عندما نسقط تكفي وتربيته على الكتف في لحظة إنكسار تكفي الحياة مواقف ياصاحبي
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189 - شموخ العز 🌹2017-11-12 14:37:32
مع تحياتي للجميع. هيفاء القحطاني. ههه ودمتم سالمين
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188 - شموخ العز 🌹2017-11-12 14:36:23
ربي إملأ فراغ وقتي بما يرضيك و قربني منك حتى لا أشكو البعد أبداً ربي أغرق قلبي بحبك ، و همتي بطاعتك
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187 - شموخ العز 🌹2017-11-12 14:34:48
السعاده والفرح منبعه إبتسامة قلبي بالرضا والحمد
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186 - شموخ العز 🌹2017-11-12 14:34:10
لك الحمد ضيقا واتساع حمداً كثيراً ملء قلبي ، ملء السماء
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185 - شموخ العز 🌹2017-11-12 14:33:25
سلامٌ على من ندعوا لهم بالخير غيباً وهم لا يعلمون
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184 - شموخ العز 🌹2017-11-12 14:32:42
مساكم رفقه حلوه 🌱🍃
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183 - شموخ العز 🌹2017-11-12 14:31:10
الرفقه حلوه .. كلنا نحتاج إلى رفيق يهون علينا تعب الحياة ، نستند عليه ويستند علينا ، نتقاسم الفرح والوجع ، يشد على أيدينا حين نتعب ونحزن ، يجعلنا نبتسم في وسط الزعل ..
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182 - شموخ العز 🌹2017-11-12 14:29:39
لطافة بعض الناس تطغى ع الوجع اللي بقلبك وتجبرك تبتسم 💕
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181 -2017-11-12 14:28:37
قال إيه؟ يبي يتزوج، طيب المحترم هذا فيه أحد دق عليه بابه ؟ يا حبيبي أنا ما أبغى شئ، غير إني أشرب من دمك 🤟😜🧞♂🧟♀
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180 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 14:25:26
أهم شي كُلي و اشربي 😂
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179 - شموخ العز 🌹2017-11-12 14:24:58
القناص. تسلم يشرفني مرورك
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178 - القناص2017-11-12 14:23:28
يالله ابو يوسف جاك عزيمه على طريقك حقاني كريم وأنت تستاهل
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177 - باكستاني2017-11-12 14:22:29
دهن عود دهن عود نكاشة أسنان....
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176 - حقاااني...2017-11-12 14:21:32
165 - 🎀Faten 2017-11-12 14:11:52 استودعكم الله خروووج 😴 كويس جاك النوووم هههه يالله بحفظ الرحمن نوم الهناء والعافية 🌹🌹
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175 - شموخ العز 🌹2017-11-12 14:21:22
في أشياء كثير بالحياة لازم نسوي لها skip ونعيش .. وزي ما تجي تجي
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174 - (ص)2017-11-12 14:20:28
مرت مريم بنت عمران بموقف عظيم ومع ذلك قيل لها: ( كُلي واشربي و قري عينًا ) عش حياتك ولا ترهق نفسك بالتفكير ف #الله عنده حسن التدبير.
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173 - لعل وعسى2017-11-12 14:19:26
واللهِ في زماننا هذا.. أصيب المسلمين بالهم والغم! والنتيجة الأمراض المستعصية..! وقلَّ ما تجد بيت من بيوت المسلمين خالٍ من الهم والغم والإكتئاب، ومرض السكر، والضغط..ووو.
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172 - حقاااني...2017-11-12 14:18:19
هلا وغلا ابويوووسف منووورة بوجودك حياكم الله تشرفونننا على الرحب والسعة 🌹🌹
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171 - القناص2017-11-12 14:16:52
ابو يوسف لا واحد مايكفي خلها أثنين
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170 - حقاااني...2017-11-12 14:16:01
أمه على بالها انه ينشد عن ابوه وهو ينشد عن الطبخ قالت له حرق اصبعه فظن الولد ان الطبخة اسمها حرق اصبعه وراح يعلم اخوانه باسم الطبخة ويتعالمونه بالحارة حتى اشتهرت بهذا الاسم ههههههه المهم خذ وخل 😅😅
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169 - alhwawe2017-11-12 14:13:44
يضحكون على انفسهم يعلنون الخروج النهائي لكي يعرفو من هو حبيبهم ويرجعون من بكره ؟ أساليب قديمه يا أم القلوب الجميلة ؟؟
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168 - حقاااني...2017-11-12 14:13:02
وش سبب التسمية يقولون انه كان رجال اعتاد يدخل المطبخ كل ما صارت زوجته تطبخ علشان يتذوق الطبخ ومرة من المرات غط اصبعه بالقدر اثره حامي بالحيل وصرخ من شدة الحرارة ماقدر يتحمل جاء الولد ينشد وش تطبخون
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167 -2017-11-12 14:12:48
فاتن انا بتزوجك
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( عدد التعليقات 17,501 )166 - ابويوسف
اهلين حقانى منور الصفحه ومشاءالله حفظ طريقه حراق صبعه العشاء عندك
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165 - 🎀Faten2017-11-12 14:11:52
استودعكم الله خروووج 😴
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164 - 🎀Faten2017-11-12 14:11:05
احنا نسميها عصيده اول مره اعرف اسمها حرق صبعه .. اوريك يابو يوسف تتزوجها عليا
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( عدد التعليقات 17,501 )163 - ابويوسف
ايو واحد من اصابعك 🏃
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162 - 🎀Faten2017-11-12 14:09:16
ابشركم جا النوم ت١٥٢ الله يسعدك تسلم/ي
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161 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 14:07:55
فاتن غريبة 😂 المُعرّف جديد و المعلومات قديمة 😂
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160 - حقاااني...2017-11-12 14:06:37
مراااحب بالجميع حراق اصبعه هذي أكلة شامية تحديدا سوريا ..تتكون من مكرونة وعدس وثوم وبصل وكزيرة وبقدونس وزيت ..طعمها رأئع.. تقريبا من ١٥ سنة ذقتها بسوريا وهي من الطبخات الشعبية الشهية اللي يضبطونها
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159 - القناص2017-11-12 14:05:23
147 الصديق ابو يوسف والله إنك تستاهل ينحرق اصبعي على شأنك ابشر الله يسعدك
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158 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 14:03:03
نحب نحب و نعشق بعد .. بس عطني اللّي يستاهل 🥀
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157 -2017-11-12 14:00:02
🌸 الملح و القبلة 🌸 9 مشعوذة -أجل هي من قوم فرعون - البحر بيننا وبينكم
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156 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 13:59:31
🥀 الحين .. كيف لو واحد متزوّج لقى ( الحُب الحقيقي ) بعد الزواج ؟! و هالحُب هذا يستاهل الحُب و العشق .. عكس زوجته .. كيف يتصرّف ؟!
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155 - القناص2017-11-12 13:59:07
الصديق ابو يوسف لاتدخل العصيدة في النقاش ولا الكبيبا الحائليه اختلاف في اللون والطعم
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( عدد التعليقات 17,501 )154 - ابويوسف
بخصوص كلام الحب الملح بالعكس اعتقد عند الرجال حب اما النساء ماخذااته كلام وورد وشكليات باهته تطالب بها ليست مستقره بقلبها
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153 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 13:57:03
ايه متزوّج يا خرّابة البيوت 😂
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152 -2017-11-12 13:55:55
احسن علاج للصداع خذي كراث وابصمي عليه حتى وانت على فراشك
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( عدد التعليقات 17,501 )151 - ابويوسف
مانسيتك جبت لك صديقه تروحين يوم لم اهلك وهى يوم يوم اوف ويوم دوام
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150 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 13:54:20
يا كثر ما تتكلّمون عن الحُب ❤️ بس في الواقع مافيه حُب 😌 كذّابين و بيّاعين كلآم 😌
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149 -2017-11-12 13:54:16
كلامك سليم ابا يوسف حتى انا تلخبطت وخلطت ماء وزيت
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148 - 🎀Faten2017-11-12 13:54:08
شو هاد ابن عمي انت مجتوز جارتنا المشعوذة عم بتخوني !!!!!!!
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( عدد التعليقات 17,501 )147 - ابويوسف
هلا بالقناص القناص يعرف حراق صبعه راعى طبخ ونفخ
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146 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 13:52:12
وين الوعود وين العهود وين الأغاني 😂 قوام كدا نسيتنا يعني 😂 ؟!
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145 - 🎀Faten2017-11-12 13:51:29
ابغى انام راسي مصدع واتثاوب بس اغمض عيوني يطير النوم ليييه 💔😩 !!!! مدحت النوم قلت انه يستاهل اعطيته اكبر من حجمه وتغير عليا ؟؟ قلت لكم كل شيء يتغير 😂😂
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144 - القناص2017-11-12 13:51:25
ت 128 شموخ العز الله يسعدك من مأسيء الحياة صدقت واقع بعض الناس اليوم
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( عدد التعليقات 17,501 )143 - ابويوسف
😜ماتعرفين حرق صبعه جنوبيه عصيده
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142 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 13:50:32
هيـــّــن هيّن أنا أورّيك يا الخآين 😂
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141 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 13:49:35
بو يوسف أخذ فوق راسي سوريّه 😂
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( عدد التعليقات 17,501 )140 - ابويوسف
الرجل الذى لاتلخبطه انثى موته ارحم على قولت الشاعر راس مابه كيف قطعه ارحم
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( عدد التعليقات 17,501 )139 - ابويوسف
افتح الكاميرا الاماميه واخبرني م اسم الحيوان الذي رأيته؟
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138 - القناص2017-11-12 13:46:38
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسّاكم الله بالخير والسرور جميعاً
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137 - 🎀Faten2017-11-12 13:46:02
بو يوسف) ابن عمي شو باك عصبت مائلت شي منشان تعصب روء تؤبرني ! .. دقييقه وقف الفيلم ايش حرق صبعه ؟
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136 -2017-11-12 13:40:51
أبو يوسف بدأ يلخبط - أعطوه دواء الضغط - يا راااجل صحتك بالدنيا 😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 17,501 )135 - ابويوسف
الا الشنب 😡 بنت عمى اومى هزى طولك واعملى حرق صبعه
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134 - 🎀Faten2017-11-12 13:39:24
شكلي بخلي منشوراتي نكت عشان اكسب فيكم حسنات 😂
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( عدد التعليقات 17,501 )133 - ابويوسف
اقص لم قصه تنومك كان فيه ارنب وسلحفاه عميان قامت السلحفاه تلمس الارنب قالت اذانك طوال وشعرك ناعم انت ارنب قام هو يلمسه قال يدينك حرش وجلدك يابس وراسك صغير اكيد بيشى 😂
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132 - (ص)2017-11-12 13:37:38
جالس على قلبك - أنا زي ما أنا من ضمن المنظومة .. .. ..
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131 - شموخ العز 🌹2017-11-12 13:36:44
قد أخطئ في حقهم دون عمد لكن يبقون في قلبي هم اعز الناس حزنهم من حزني وأيضا فرحهم من فرحي
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130 - 🎀Faten2017-11-12 13:36:06
تؤبرني يابن عمي لك شو هاد الشنب البرتئالي يا ابو يوسف شو حلويين 😂😂😂😂
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129 - شموخ العز 🌹2017-11-12 13:35:02
ومن لا يعزك لا تعزه وتغليه ومن لارفع قدرك تجاهل وجوده
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128 - شموخ العز 🌹2017-11-12 13:34:23
ما أصعب أن تبقى حائراً بين قلبك وعقلك إلى أن يمر العمر ، لا عقل يقنعك ولا القلب ينصفك .
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127 - 🎀Faten2017-11-12 13:34:04
اااهه يا اجمل وعد 🎶💘
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( عدد التعليقات 17,501 )126 - ابويوسف
دخلت جارت فاتن وحنا تونا ماقلتا بسم الله وتفركش الحب شغل عبدالحليم 😩الحب عليك هو المكتوب وطريقك مسدودا مسدودا ياولدى
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125 - 😂😂😂😂2017-11-12 13:33:45
أنا عندي سنكر وضغط أرجوكم لا تكسروا خاطري 😂😂😂😂
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124 - المتغابي 🤔2017-11-12 13:33:44
😂😂😂😂 التعليقات مضحكة و تبين واقع التفكير الراقي اكثر بكثير من فن الكاركتير .... انصح بالمتابعه للتعلقيات 🤣
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123 - 🎀Faten2017-11-12 13:31:44
لي ساعه اتقلب في فراشي على امل اني انام بس ماش في احد يفكر فيني
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122 -2017-11-12 13:31:36
طحت على وجهك يابو يوسف 😂
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121 - 🎀Faten2017-11-12 13:30:15
لي ساعه اقول خروج ولسى ماخرجت يابو يوسف هههههههههه
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( عدد التعليقات 17,501 )120 - ابويوسف
احتمال اعترافك بمشاعرك الحقيقية، يزيد بعد منتصف الليل !
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119 - فياجرا2017-11-12 13:29:39
مع العلم مافي شئ مستحيل 😂😂😂😂
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118 -2017-11-12 13:27:58
ابو يوسف وفاتن بيتزوجون هههههااااايي
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117 - شموخ العز 🌹2017-11-12 13:27:18
هناك قلوب جميله خلقت لتسعدنا فالله أسعدهم كما اسعدونا
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116 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 13:27:16
أووه مآآي قآآآآد ..
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( عدد التعليقات 17,501 )115 - ابويوسف
راحت مشت وعيونى تتبعها 😩خرجت وحنا تون مابدينا ما اقولكم حظى مثل وجه منصف
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114 - 🎀Faten2017-11-12 13:26:08
خروووج 😴
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113 - شموخ العز 🌹2017-11-12 13:25:22
في هذه الحياة التي نعيشها لم يجعل الله مصائرنا في أيدي الآخرين وهذه أكبر نعمه في الدنيا .. ان الرزق والنصيب بيد الله 🌹🍃
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( عدد التعليقات 17,501 )112 - ابويوسف
الناس تفرح بلحبيب وانا انحاس لانه يحرك علت(ن) محتويهـــا
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111 -2017-11-12 13:25:10
يا طربش، (انشاءالله ) كذا : إن شاء الله
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110 - 🎀Faten2017-11-12 13:23:51
ت١٠٣ بو يوسف 😂😂😂😂😂😂💔
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109 - شموخ العز 🌹2017-11-12 13:23:44
إذا اجتمع كل العالم ضدك.. يبقى الصديق الحقيقي الوحيد الذي لا يتركك تسقط
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108 - شموخ العز 🌹2017-11-12 13:22:28
أنا لا أتحدث كثيراً عما في قلبي ولا أجيد الكذب ولا أزال أنظر إلى السماء ب آلعين المجردة البدر
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( عدد التعليقات 17,501 )107 - ابويوسف
على طارى العصر وشو الى مايباع بعد العصر مع انى ما احب الالغاز
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( عدد التعليقات 17,501 )106 - ابويوسف
86 ايه صح ممنوع دخولك الحين ادخل بعد العصر
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105 - 🎀Faten2017-11-12 13:20:30
خرووووج 😴 ..
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104 -2017-11-12 13:19:13
حكي عيونك اعرفه لاتخبين انا افهم عبارات المحبين
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( عدد التعليقات 17,501 )103 - ابويوسف
استحى اقول ما اعرف قولى انتى ✍️قولى احبك خل نقهر واحد من المعلقين كلته الغيره وحنا تونا مابدينا صدق الرازق بالسماء والحاسد بجهنم انشاءالله
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102 - 🎀Faten2017-11-12 13:18:25
اااههخخ خللااص تعبت بروح انام 😩
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101 - 🎀Faten2017-11-12 13:16:27
ت٩٣) رابعه وتندحه في راس الجبل! خاف ربك يا آدمي 💔
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( عدد التعليقات 17,501 )100 - ابويوسف
تقول دراسه القليل من الاجهاد يؤخر اثار الشيخوخه والخرف تحركو
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99 - 🎀Faten2017-11-12 13:12:16
محفظتي مثل البصل كل ما افتحها تدمع عيوني 💔🌚
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98 - 🎀Faten2017-11-12 13:10:51
اللي خانها حبيبها تحط نقطه عشان كل جمعه ارسل لها تذكير تدعي عليه 🏃🏻😅
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97 - 🎀Faten2017-11-12 13:06:12
كل المفاجأت جميلة الا مفاجأت الضيوف تقتلني قتل 💔🚶🏻
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96 -2017-11-12 13:04:11
فاتن اقولك كلام غزل ماعندي مانع بس تحملي
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95 - 🎀Faten2017-11-12 13:02:08
اغبى واحد شفته اللي يدخل عليك الغرفة وانت ساجد ويسألك تصلي؟ لا امكيج النملة ع الارض اليوم عرسها 😂
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94 - 🎀Faten2017-11-12 12:59:52
مهما خذلتك الحياة لاتقول لبنت جربيني يمكن اعجبك لانك رجال مب نعال 😇
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93 -2017-11-12 12:59:46
فاتن بتزوجك الرابعه وبسكنك في تندحه في راس الجبل
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92 - 🎀Faten2017-11-12 12:58:18
اللي مضيق صدري ايام الابتدائي كنت اجهز كيس الفنية من الليل واذا جاء الصباح طلعت ونسيته💔
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91 - (ص) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ2017-11-12 12:58:01
لكل عصر فرعون.
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90 -2017-11-12 12:56:39
تعليق مخالف
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89 - 🎀Faten2017-11-12 12:56:05
دايم فيه ششخص يراقبك ويخاف عليك الا انا يراقبوني ويعلمون علي 🚶🏻💔
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( عدد التعليقات 13,717 )88 - العنيد
84 // أيش هالدعوه هذي أستغفر الله 🤣🤣
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87 - 🎀Faten2017-11-12 12:52:31
ت٨٠ بو يوسف ) هات انت اول انا اللي فتحت السالفه 🌚
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86 -2017-11-12 12:51:46
ابو يوسف فاتن يمنع دخول المراهقين
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85 - (ص)2017-11-12 12:49:40
قال غاندي : لا يصبح الخطأ على وجه حق بسبب تضاعف الانتشار، و لا تصبح الحقيقة خطأ لأن لا أحد يراها.
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84 - 🎀Faten2017-11-12 12:48:04
اللهم ابتلي كل شخص يكرهني ب كرشة ذو اربع طبقات 🌚
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83 - 🎀Faten2017-11-12 12:46:35
لن انكسر برحيل آحد فأنا لستُ خشبة 🌚
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82 - 🎀Faten2017-11-12 12:43:20
مسااء مليان خير للسناقل اما المرتبطين مالهم مني مساء.💔😕
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81 - (ص)2017-11-12 12:42:59
يبئى سلم لي على جوزك يا إسماعيل بيه #العيال_كبرت
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( عدد التعليقات 17,501 )80 - ابويوسف
73 يالله قولى ليا كلام طويل واقولك 🤓
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79 - (ص)2017-11-12 12:42:15
#اللهم إني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون لي ملجأ إلا إليك.
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78 -2017-11-12 12:40:51
خذي راحتك فاتن امزحي
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77 - 🎀Faten2017-11-12 12:39:04
اصعب شعور ! ممكن تواجه بالحياة انك تتغلى وينسحب عليك 🌚
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76 - 🎀Faten2017-11-12 12:37:26
اشغل فمي بالاكل افضل من انك تشغل فمك بالقيل والقال يزيد وزنك ولاتزيد ذنوبك واعزمني بالله🌚💔
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75 - 🎀Faten2017-11-12 12:35:10
الرجل الوفي هو نفسه الرجل الخائن بس ما انصاد ولا مرة من تحت لتحت 🌚
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74 - 🎀Faten2017-11-12 12:33:39
نفسي امزح معكم بقنابل بس اعرفكم دلوعين تموتو بسرعه 🌚
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73 - 🎀Faten2017-11-12 12:31:55
انسانه مثلي مفروض تصحى وتنام على كلام طويل وجميل بس فين الناس اللي تعرف المفاريض 🌚💔"
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72 - 🎀Faten2017-11-12 12:29:49
النوم هو الشيء الوحيد اللي مهما عطيته اكبر من حجمه تحس يستاهل .
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71 -2017-11-12 12:29:41
منصيييف ويه ويه كبييييرررره نصف الجبه يوه الوجه كامل مع الرقبه
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70 - alhwawe2017-11-12 12:29:20
ومن رام العلا من غير كد .. اضاع العمر في طلب المُحال .. يالله حيهم ..
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69 - 🎀Faten2017-11-12 12:27:02
الله يخلي لنا الناس اللي ماتدقق على الكلمة ماتتحسس من كل حاجة ، عارفيّين نيتنا الحلوة ومايسيئون الظن بكلامنا مهما حصل
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68 - 🎀Faten2017-11-12 12:25:05
اجمل مرحلة ممكن تعيشها هي مرحلة القناعة بالذات يوم تكون متصالح مع نفسك وراضي عن كل تصرفاتك بعيد عن رأي الناس وانتقادهم عايش على راحتك.
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67 - 🎀Faten2017-11-12 12:22:11
مو مهم نكون ناس كاملين ، المهم إننا مانخون ولا نستغفل ولانجي وقت المصلحة.
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66 - سرطوني2017-11-12 12:19:42
تحق لك الصدقه من بيت مال المسلمين تبا تتزوج ثريه مطلقه ولا ارمله تصرف علاك
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65 -2017-11-12 12:18:09
ازعجتينا يافتون
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64 - 🎀Faten2017-11-12 12:16:51
اللي مايصبر على مُرك مايستاهل حلوك.
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63 - 🎀Faten2017-11-12 12:14:59
القلب مايكره لكن الخاطر يطيب .
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62 - 🎀Faten2017-11-12 12:13:35
يابخت من له صاحب ماتغيّر .
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61 - 🎀Faten2017-11-12 12:09:37
ت٥٨) تعود/ي على الوضع ماهي جديده :)
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60 - (ص ) الى : لعل وعسى2017-11-12 12:08:43
لكلب الناس إن فكرت فيهم / أضر عليك من كلب الكلاب / لأن الكلب تخسأؤه فيخسأ / وكلب الناس يربض للعتاب.
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59 - 🎀Faten2017-11-12 12:07:41
"احب الناس اللي مالهم شغل بالناس"
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58 - لعل وعسى2017-11-12 12:05:41
إيش فيه يا جماعة الخير ؟ شكله الجو مكهرب ؟ خرووووج، أوكأني أنتظر صدقة من أحد؟
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57 -2017-11-12 12:01:44
( 52 - ) أشرب عصير ليمون بالنعناع مفيد لمرضى السرطان
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56 - 🎀Faten2017-11-12 11:59:50
ابو يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
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55 - (ص)2017-11-12 11:59:34
( تعليق 39😂😂😂😂😂😂 ) حقيقة! أهذا ما تشعر به؟ الايموجو 👹 وما أدراك؟
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54 - 🎀Faten2017-11-12 11:58:53
مزون الله يسعد صباحك بكل خير يارب كيفك وكيف صحتك ان شاء الله بخير ؟
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( عدد التعليقات 17,501 )53 - ابويوسف
✋️السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
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52 -2017-11-12 11:57:42
38 تأبط ***تقلع اذلف
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51 - 🎀Faten2017-11-12 11:57:20
والله مو كثري يالمزن مره فقدتك وبرضو براءة فاقدتك بس تسال عنك وتبغاك ترجعين امانه ارجعي هناا والله مره فاقدينك 😩💔
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50 - مزوون..،،2017-11-12 11:51:56
اخبارك مزن لك وحشه والله
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49 -2017-11-12 11:50:31
الله يحفظك ياريما❤
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48 - تأبط شراً2017-11-12 11:49:22
يموت الجبان ألف مرة - والتوقيت الآلهي الف سنة مما تعدون - هين
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47 -2017-11-12 11:48:18
تعليق 39😂😂😂😂😂😂
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46 - مزورون..،،2017-11-12 11:48:11
يسعد صباحكم جميعا
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45 - 🎀Faten2017-11-12 11:48:04
ت٤٢) الملح يووووه اذكرها هذي الاغنية لما كنت بالمتوسط 😂😂
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44 - المُزن2017-11-12 11:47:27
🍃🍁فاتن حبيبتي الله يحييك ويسعدك في كل الأوقات وانت ِ بعد وحشتيني وبراءة الرائعة بس حالياً ماراح اكتب في هاذي الصفحة 🍁🍃
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43 - 🎀Faten2017-11-12 11:42:27
المزن وعليكم السلام يالله تحييها وتسعدها وحشتيييني مره يابنت 😩💘 وينك ليه ماصرتي تدخلين الكاريكاتير ؟
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42 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 11:41:47
🎶 إنت يا هالموت الأحمر ليه عن هالناس لاهي 🎶
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41 - المُزن2017-11-12 11:39:19
🍃🍁السلام عليكم كنت أبكتب كلمة موجهه لناس وبطلت الجو مايساعد🍁🍃
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40 -2017-11-12 11:38:04
38يابطنيه تخيل منصف يرقص ضحكتني فطست من الضحك ربي يسعدك
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39 -2017-11-12 11:33:35
اخى منتف جاء من المدرسه ويه ويه ويه أسمع أسمع أسمع
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38 - (ص)2017-11-12 11:33:35
وين ما يروح #الموت_الأحمر أنا وياه.
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37 - (ص)2017-11-12 11:32:35
"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" هكذا هتف الفاروق عمر بن الخطاب فى وجه عمرو بن العاص حاكم مصر.
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36 -2017-11-12 11:30:14
31 ***اكتب معرفك
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35 -2017-11-12 11:29:48
تعليق ٣٢ اذا تكلموا الكبار اسكت. الكلام بيني وبين منصف. انت وش عرفك ¡¿
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34 -2017-11-12 11:29:13
حبك ****😂 😂😂😂 😂😂😂
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33 -2017-11-12 11:28:33
منتف أنت ***مجتمعيه😂😂
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32 -2017-11-12 11:26:58
منصف شايف سرحان الفتى الألمعي الملح اف اف معرف واحد **** صدق
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31 -2017-11-12 11:25:56
معرفات حريمي ما ابي. معرفات ص ، ج ، خ ما ابي. بون اسماء ما ابي. فاهم يا حبيبي منصف¡¿
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30 -2017-11-12 11:21:01
أنتم خليتوا فيها بيت مال المسلمين 😂😂😂 😂😂😂 😂😂😂****
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29 -2017-11-12 11:19:09
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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28 -2017-11-12 11:18:24
روح أستقعد ***- مرضى والعياذ بالله
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27 -2017-11-12 11:15:10
تعليق مخالف
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26 -2017-11-12 11:13:57
ما راح اضف وجهي. وإذا ما استعدلت ابستقعد لك فاهم ¡¿
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25 -2017-11-12 11:13:40
21 😂😂😂 ولي نعمته منصف تحق لك الصدقه من بيت مال المسلمين تبا تتزوج ثريه مطلقه ولا ارمله تصرف علاك أنت ***ياولد
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24 -2017-11-12 11:09:35
أختار تبغاها في ****؟ ****
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23 - 🎀Faten2017-11-12 11:08:07
العنيد ) امين وياك الله يسعد صباحك بكل خير 💐
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22 -2017-11-12 11:08:01
الف قناع يتلون مثل ***يمدح ويسب وينتحل ***المريض
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21 -2017-11-12 11:06:23
ت17 ، 18 هو إنت ولي نعمته؟ ضف وجهك يا السمرمدي
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20 -2017-11-12 11:06:19
17 منصف مكشوف يعزز لنفسه نيقا تعال شوف منتف
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19 -2017-11-12 11:01:50
ت17 هب ماذهنك الأفضل هب ماانذلك 😂😂
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18 -2017-11-12 10:57:37
لا وبعد يسولف مع نفسة ويمدح نفسة. وقد تجدونه يسب نفسة. ما عنده مشاكل ¡¿
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17 -2017-11-12 10:54:30
لم ارى بأم عيني أدهى **من منصف. يعلق بأربع معرفات في دقيقة واحدة. هب عليك ما اذهنك¡¿
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16 - 🎀Faten2017-11-12 10:52:44
ت١٢) (ص) الله يسعدك خذ/ي راحتك انقل/ي اللي تبغاه/تبغينه 💐
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( عدد التعليقات 561 )15 - رهوك
سبحان الله وبحمده
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14 - (ص)2017-11-12 10:49:00
أشهد أن لا إله إلا #الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
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13 - (ص)2017-11-12 10:46:28
🎶 على البال - محمّد عبده 🎶
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12 - (ص)2017-11-12 10:45:25
صباحكم جمييل كجمال قلوبكم الطيبة 💐💞 .. (منقول من الأخت فاتن)
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11 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏2017-11-12 10:45:11
الطواقي وقواطي النيفيا🎭أعلم ان أغلبكم يقول يا ليتنا كطواقي نركز على فريقنا المحلي هذه الايام العصيبة🎭ونترك الاندية الاخرى في حالها 🎭لكن لازم تعرفون أن حقدي على النصر يرفض ذلك🎭المهرج رشيد سليم🤡🤘
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10 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-12 10:43:13
🎶 إفرح بالحياااااة - محمّد مُنير 🎶
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( عدد التعليقات 13,717 )9 - العنيد
تعليق 1 ... 2 // الله يسعد صباحكم
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( عدد التعليقات 13,717 )8 - العنيد
( ص ) وعليكم السلام ورحمه الله وبركاااته ..
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( عدد التعليقات 13,717 )7 - العنيد
أسعد الله صباحكم وبارك الله يومكم ويسر الله أمركم وسهل الله دربكم وشرح الله صدركم وحقق الله أمنياتكم وفرج الله همومكم صباح الخير للجميع 🌹
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6 - 🎀Faten2017-11-12 10:30:13
(ص) وعليكم السلام
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5 - (ص)2017-11-12 10:28:26
#السلام عليكم.
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4 -2017-11-12 10:28:03
مكة-عبد #الله جابر.
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3 -2017-11-12 10:25:54
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كل مايكتب هنا الله سيحاسب كاتبه خير أو شر تأكد إنك مسؤول أمام الله يوم القيامة عما كتبت يدك
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2 - 🎀Faten2017-11-12 10:25:07
صباحكم جمييل كجمال قلوبكم الطيبة 💐💞 ..
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1 -2017-11-12 10:23:28
صباحكم كل شيء جميل .. قلوب متسامحة ⁰وذنوب مغفورة .. هموم زائله ودعوات مستجآبه يااارب صباح الرضى والتسامح ....☕💜
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