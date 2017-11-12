تعرف على مهن الوافدين المستثناة من الانتظار في البوابة الوطنية..و”العمل” توضح التفاصيل!

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صحيفة المرصد: كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن استثناء بعض مهن الوافدين من مدة الانتظار في البوابة الوطنية للعمل عبر ربطها فورياً بطلبات الاستقدام.

وأجابت خدمة العملاء التابعة لوزارة العمل على استفسار أحد الأشخاص عبر صفحتها موقع “تويتر”، بشأن رغبته في اختصار مدة تقديمه لتأشيرة عامل زراعي، مشددةً على إمكانية تحقق ذلك.

وقالت خدمة العملاء: “تم استثناء مهنتي عامل زراعي وعامل تربية مواشٍ من مدة الانتظار في البوابة الوطنية للعمل؛ لتكون إمكانية ربطها بطلبات الاستقدام فورية”.

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