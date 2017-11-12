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تعرف على مهن الوافدين المستثناة من الانتظار في البوابة الوطنية..و”العمل” توضح التفاصيل!

تعرف على مهن الوافدين المستثناة من الانتظار في البوابة الوطنية..و”العمل” توضح التفاصيل!
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المرصد 40 4٬574 6 ساعات

صحيفة المرصد: كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن استثناء بعض مهن الوافدين من مدة الانتظار في البوابة الوطنية للعمل عبر ربطها فورياً بطلبات الاستقدام.

وأجابت خدمة العملاء التابعة لوزارة العمل على استفسار أحد الأشخاص عبر صفحتها موقع “تويتر”، بشأن رغبته في اختصار مدة تقديمه لتأشيرة عامل زراعي، مشددةً على إمكانية تحقق ذلك.

وقالت خدمة العملاء: “تم استثناء مهنتي عامل زراعي وعامل تربية مواشٍ من مدة الانتظار في البوابة الوطنية للعمل؛ لتكون إمكانية ربطها بطلبات الاستقدام فورية”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

40 - hima
2017-11-12 15:32:46
يجيك بمهنة عامل زراعي,وبكره تلاقي لابس بالطو ابيض ودكتور,ياخي قفلو كل الاستقدام,ماعدا اوروبا وامريكا والفلبين,والصين,وما يكونو مجنسين,خلو البلاد والمواطنين يعيشو بسلام,فلوس وعندكم ايش المشكله.
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39 - الى يمني 35
2017-11-12 15:29:05
طلعت أو نزلت كثرة فلوسك اوقلة تبقى جنسيتك ( يماني ) اللهم لا شماته والحمدلله كثيراً انني مسلم عربي سعودي من ارض الطيبين منبع الرسالة ومهبط الوحي وحكامنا آل سعود اللهم لك الحمد حتى ترضى وبعد الرضى
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38 - الى يمني 35
2017-11-12 15:25:19
تصدق او ماتصدق تستوعب او لأ الموضوع منتهي بحول الله وقوته العالم اجمع على بغضكم وغير صالحين للعمل خارج اليمن لا تتصف بصفاة الرجال وانت هارب من بلدك ؟ كيف تصف نفسك بهذه الصفاة وانت تركت بلدك وهو بحاجك
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37 - الى يمني 35
2017-11-12 15:20:18
الصياح على قدر الألم، هذا وصف لحالك ونفسك ومنهم على شاكلتك؟ أنا يمني معنى الشجاعة والقوة والشموخ وعزم الرجال،العالم تقف احتراماً وتقديراً وتبجيلاً لليماني. هذا تسمية هياط او كبرياء اعرف قدرك اولاً
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36 - الى 34
2017-11-12 14:51:34
ملصق ملصق
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35 - يمني مقيم
2017-11-12 14:48:34
32-الصياح على قدر الألم، أنا يمني معنى الشجاعة والقوة والشموخ وعزم الرجال،العالم تقف احتراماً وتقديراً وتبجيلاً لليماني..إذا رأيت يمانياً فعليك اكرامه وتقبيل رأسه وكن متوضئاً فنحن لايمسنا إلا المطهرون
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34 - تــ 31
2017-11-12 14:25:32
لاتخاف الحمدلله له الفضل والمنه قادر على كل شيئ اليوم شالو الكرسي وانت بالطريق يا رفيق يشلونك لليمن السعيد لاتغتر ولا تعشم نفسك أمركم محسوم بقدرة الله عز وجل وبطمح عراب الرؤية ونظرة لمستقبل باهر
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33 - تــ 30- 28
2017-11-12 14:21:31
يكفي فقط ان الشعب السعودي قال كلمته بوجودكم ؟؟؟هانا ؟؟؟ والباقي بالطريق للتنفيذ
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32 - تــ 30- 28
2017-11-12 14:18:13
مسكين مسوي نفسك شيئ من لا شيئ رجاءً اعرف قدرك وش جنسيتك وبعدين واجه الرجال يا نكره
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31 - يمني ملصق
2017-11-12 14:14:30
انا كنت قاعد على الكرسي شالوا الكرسي وبقيت جالس سبحان الله. لصقه لصقه بالغراء ملصق سروالي بالارض ارض السعوديه بلاد النفط يا حليله
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30 - يمني مقيم
2017-11-12 13:48:15
27 - وأنا مع قرار وزارة الاعلام في منع هذا الاستهتار وتوزيع لقب المشيخه على كل من هب ودب دون ضابط ، هههههههههههههه
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29 -
2017-11-12 13:45:52
احنا نبغى نفتك من اللي عندنا وبعدين نفكر فالاستقدام
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28 -
2017-11-12 13:43:31
27-شكراً لأنك مهتم بكل ما أكتب فهذا دليل أن كلامي مؤثر،ويبدو أنك أحد تابعي شيوخ الهياط والفشخرة والوهمية الذين أنا تكلمت عنهم بدلالة أن كلامي استثارك أيها المتسول على مائدة الشيوخ..هل شرّهوك ب200ريال؟
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27 - تــ 12 - 13 يمني مقية
2017-11-12 13:10:03
لك تعليق بموضوع " منع استخدام لقب شيخ " هل تتوقع ان هذا الموضوع راح يمر مرور الكرام اذا كان كذلك فانت واهم ولم تعي وتدرك عواقب القدح والتهكم بأهل البلد واعيانه فقرب ودنو آجلك لا محالة لأنك شخص مستهتر
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26 - _
2017-11-12 13:09:15
أهم شي التاجر أبو يمن فكونا منه خلوه يروح لبلده المحتل من الحوثي
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25 - تـــ 12 - 13
2017-11-12 13:03:49
بداء التخبط وبعثرة الاوراق بالنسبة لأبو يمن خاصة والوافدين عامة وانتم بذات منبوذين من كل المجتمعات مهما لمعة الصورة القطار وفاتكم والله يقويكم لتعمرو بلدكم وتكونون باليمن السعيد بأهله والحمدلله قربة ا
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24 - الاخ حزام مايحصل الان هو فلترة لكن مستقبلاً ستتضح لك الرؤية
2017-11-12 13:01:16
شي طبيعي الحاصل الان والقادم اسواء للمتخلفين والغير نظاميين وهذه الدورة الحاصله الان هي للتصحيح المسار بالشكل الصحيح لايكون عندكم خوف مما يحصل الان فمراحل التأسيس الصحيح لابد من وجود الغربلة الاقتصادي
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23 - اى يمني 12 - 13
2017-11-12 12:57:02
لكم سنين تكدحون وتحفرون والنتيجة ( صفر ) لأن الي مافيه خير لأهله مافيه خير للناس وهذا اكبر دليل بدنو رحيلكم ياشاطر والله لو تسوي النون ومايعلمون مصيرك الترحيل لا تقاوم اسيادك وانظمة البلد ومصيركم محسو
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22 - منصور
2017-11-12 12:55:36
ت17كلامك١٠٠/١٠٠وصحيح
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21 - اى يمني 12 - 13
2017-11-12 12:54:46
تتخرج رغماً عن أنفك ماعاد الامور كما تتوقعها واذا الاجنبي محارب لأن وجودة بهذه البلد غير نظامي ولم يتقيد بالنظام المشروع لكن بالنهاية سيخرج وردة الفعل الحاصلة اليوم من الاجانب طبيعية تسمى الغرغرة
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20 - حزم
2017-11-12 12:52:48
ختاماً : وجود الاجانب فيه مصلحة ملحة نعم ثلث السكان اجانب ويعولون مايعادل ثلثي سكان السعوديه في بلدانهم ان لم يكن اكثر ونحن بلد مستهلك وبذلك ازدهرت تجارة الترانزيت التي آلت بمنافعها على الوطن والمواطن
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19 - خالد
2017-11-12 12:50:03
يمني مقيم واسي نفسك وجماعتك الرسوم سببت لكم هاجس ونفسية ، اقعد هانا هههههه
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18 - حزم
2017-11-12 12:46:20
يكفينا ان بلدنا اصبحت سوقا حره للبلدان المجاوره فلماذا هذا التعنت والرجعيه ابن البلد سيعمل ندا لند في ظل وجود الاجنبي ولكن اذا تم اخراج الاجانب فسيلحق بهم المواطن هناك دول مجاوره كاالسودان بها خيرات
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17 - حزم
2017-11-12 12:42:17
فرض رسوم على الوافدين سيؤدي الى خروجهم وبخروجهم سوف ينكمش عطاء السوق المحليه فتقل الصادرات والواردات مما سيؤدي الى ارتفاع الاسعار وخروج المواطن من وطنه ليس لوجود البترول تزايد وجود الاجانب بل للانفتاح
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16 - والد ابراهيم
2017-11-12 12:40:26
ثغره من ثغرات التحايل و التي سوف تستغل فتجد رئيس مختبر بتأشيرة راعي غنم
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15 - حزم
2017-11-12 12:37:21
وجود الاجانب يعود بفوائده على اقتصاد البلد فبهم تتزايد وتيرة الحراك الاقتصادي وتتشكل سوق حره مما يولد فرص تجاريه واستثماريه في هذا البلد فضلا عن تطوير الافكار وتوليدها والمنع للاحتكار والانغلاق
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14 - ابومحمد
2017-11-12 12:26:58
السوق متخم بالعماله يهمون بالشوارع رعاه مزارعين مختلف المهن.مافيه اي عمل والشغل راكد مافيه شغل اساسا.الحلال سوقها طايح والزراعه مافيه زراعه بصحرا
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13 - يمني مقيم
2017-11-12 12:17:43
لن نخرررج حتى ****هههههههههههههههههههه قاعدون هااانا
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12 - يمني مقيم
2017-11-12 11:37:20
الاجنبي محارب هانا
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11 - ابن المدينة
2017-11-12 11:32:36
ان مواقف السيارات التي استولى عليها الباعة في سوق خضار المدينة تكفي لوقوف 200 سيارة أين ادارة مرور المدينة أين إدارة السوق اين لجنة السعودة من الفوضى وعصابات العمالةالوافدةضدمن يريدالعمل من المواطنين
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10 - هنا المصيبة يتم استقدام عامل زراعي وعامل تربية مواشٍ
2017-11-12 11:24:19
وتركهم يهيمون في السوق . وقد يتم تعديل مهنته من عامل زراعي لمهنة ثانية . نتمنى من محمد بن سلمان عمل عاصفة حزم على السوق والتجارة . الوافدين نهبونا ونهبوا البلد وتحويلاتهم الخارجة تزيد على 400 مليار
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9 - ابن المدينة
2017-11-12 11:16:53
نداءعاجل لأميرالمدينة بأن ينقذ سوق الخضارمن العمالة الاجنبية المتسترعليهاوالمخالفين لنظام الاقامة التي سيطرت على السوق واحتلت حتى مواقف السيارات بسبب التساهل من الجوازات والبلديةالرجاء تدخل سموكم فورا
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8 - شغف
2017-11-12 11:08:51
*** صرنا تستقدم راعي
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7 - شغف
2017-11-12 11:07:41
استغرب لإقالو استفسار احس يسئلون ويجابون عن أنفسهم عبر البوابة اذا حد مسائل ولا خلو أحد يسئل
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6 - الى تعليق 4
2017-11-12 11:07:38
ان شاء الله يصير التوطين في هاتين المهنتين فقط
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5 - لازم التوطين
2017-11-12 11:02:05
لازم التوطين لهاتين المهنتين
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4 - فهد
2017-11-12 10:58:59
صلوا على النبي
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3 - ياسلام
2017-11-12 10:57:48
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 561 )
2 - رهوك
2017-11-12 10:48:29
شي طيب
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1 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-12 10:45:34
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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