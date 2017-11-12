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الرئيسية / برد مخيف وغبار أحمر ورياح عاتية..الزعاق يكشف عن بدء موسم “الأحيمر” ويوضح مدته وتفاصيل جديدة عنه!-فيديو

برد مخيف وغبار أحمر ورياح عاتية..الزعاق يكشف عن بدء موسم “الأحيمر” ويوضح مدته وتفاصيل جديدة عنه!-فيديو

برد مخيف وغبار أحمر ورياح عاتية..الزعاق يكشف عن بدء موسم “الأحيمر” ويوضح مدته وتفاصيل جديدة عنه!-فيديو
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المرصد 34 7٬669 5 ساعات

صحيفة المرصد: كشف الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الأحد, عن بدء موسم “الأحيمر”، الذي يعد الحد الفاصل بين البرد الهازل والبرد القارس، محذراً من غبار أحمر من الأرض مع ريح عاصفة جدّاً.

موسم الأحيمر

وأوضح الزعاق، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بتويتر: “اليوم ثاني أيام موسم الأحيمر، وهو الموسم الفاصل بين البرد الهازل والبرد الجاد، ويستمر لمدة 40 يومًا، وبعده يدخل الشتاء الفعلي، وفيه تبدأ هبوب النسمات الشتوية فجرًا. وسُمِّي بالأحيمر نسبةً إلى نجمته الحمراء المسماة فلكيًّا (قلب العقرب).

البحارة الولوغ في البحر

وأضاف: “وفي موسم الأحيمر يتجنب البحارة الولوغ في البحر تخوفًا من تقلبات الجو، فيما تسمى (ضربة الأحيمر)، وهي رياح رعدية تسبب هيجانًا في البحر تغرق السفن، ويعتبر الموسم الأخطر للنواخذة قديمًا”.

وتابع: “ويقول النواخذة قديمًا إن وقت ضربة الأحيمر غالبًا ما تكون وقت المغرب أو قبله أو بعده بساعة، وتضرب من ناحية الشمال الغربي، وعادةً تكون مصحوبةً بغبار لونه أحمر يكون على شكل سحابة سوداء في السماء، وغبار أحمر من الأرض، مع ريح عاصفة جدًّا”.

رياح عاتية

وفيما يتعلق بالبحر حذر الزعاق الصيادين، بقوله: “خلال هذا الموسم، تهب رياح عاتية شمالية إلى شمالية شرقية تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء، إلا أن هذه الرياح لا تلبث كثيرًا حتى يعود الدفء مرة ثانية. وهذه الرياح خلال موسم الأحيمر تعمل على هيجان البحر، فتخلق أمواجًا عاتية، وأعاصير في قلب المحيطات؛ لذلك لا يدخل البحارة في أحشاء البحر. والأيام الأولى منه تسمى بروعة وهي أيام مخيفة من البرد”.

وأشار إلى أن الصيادين والحداقة في الخليج يسمون سمك (الشعم الأزرق) الكبير الحجم الذي يصطادونه في وقت موسم الأحيمر بـ(شعم الأحيمر)؛ لأن له شكلًا وطعمًا مغايرًا.

وزاد: “وفي أوائل موسم الأحيمر، تهب علينا رياح باردة تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء، وخاصةً في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من السعودية، إلا أنها رياح مؤقتة لا تدوم طويلًا ثم يعود الدفء ثانيةً”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

34 - hima
2017-11-12 15:28:25
على يدك ياطيب,هو فين البحر عندنا؟نسمعبو وما نشوفو,وان شفناه في الكم فتحه اللي بلبركه او اللي يسموه الكورنيش روائح,وبكس وبنقل بملابس سباحه توجع العين والقلب وروائح اجارك الله,خلي يجي احيمر يمكن يشيلهم
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33 - فتى الحلة
2017-11-12 15:20:53
وين عهود ؟ هلحين ما فيه حلا نوتيلا مع القهوة ، ما فيه إلا معصوب و حنيني
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32 - زائر..
2017-11-12 13:43:55
24 - قلم الحقيقه 2017-11-12 12:42:57 الله هو الحافظ بل أحيمر بلا أزيرق وهو بيده ملكوت وتدبير كل شيء. .... ....هههه..الله يوفقك ويمد بعمرك وانت بصحة وسلامة..
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31 -
2017-11-12 13:40:21
تذكير بالاستعداد لصدقة كسوة الشتاء
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30 - ابو انور
2017-11-12 13:09:41
لاتجيب يازعاق اسامي من عندك احيمر واصيفر
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29 - رطب
2017-11-12 13:03:15
تعليق مخالف
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28 - مفسر أحلام
2017-11-12 12:47:09
مع آي الله المستعان الكاتب لايفرق بين الريح والرياحالريح هي العذاب المرسل بأمر اله الا هلاك قوما" وأما الرياح فهي التي تهب وسميه بالعجاج
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27 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-12 12:45:45
لازم نشتري الجودري
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26 - ღღ
2017-11-12 12:44:24
الله يرزقنا بأحيمر نظيف عفيف مختوم بالشمع الاحيمر
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25 - خبير الشتا
2017-11-12 12:43:36
لو جاه ثلج الاردن برد قوي تجي في تبوك الوجه ضبا املج ينبع جده قوي وشديد البروده متى بعد شهرين او خمسين يوم مب الحين الحين برد دلع الرياض خفيف القصيم حائل حفر العلا بروده اربعه اشهر يرد بعد شهرين شديد
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( عدد التعليقات 30,653 )
24 - قلم الحقيقه
2017-11-12 12:42:57
الله هو الحافظ بل أحيمر بلا أزيرق وهو بيده ملكوت وتدبير كل شيء.
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23 - عبدالمحسن راشد الغيثي
2017-11-12 12:35:32
ابني خالد الزعاق اصدقك القول حفظك الله
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22 - حزم
2017-11-12 12:31:27
تعليق مخالف
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21 - السالم
2017-11-12 12:06:20
“خلال هذا الموسم، تهب رياح عاتية شمالية إلى شمالية شرقية تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء. ههههههه أكيد الناس تلبس ملابس شتويه وإلا وش رأيك
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20 - محمد الشهري
2017-11-12 12:04:19
الزعاق هاذا اغلب توقاته تطلع ولا شي بس زعيق على الفاضي ماعمرن توقع شي وحصل
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19 - هلا ***
2017-11-12 12:02:34
الاستاذ زعاق
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18 - ***
2017-11-12 11:57:02
خلينا نبرد شوي
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17 - كثة بردانه
2017-11-12 11:55:29
لازم نشتري دفايه
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( عدد التعليقات 1 )
16 - الرحااال
2017-11-12 11:54:36
البرد او الحر..لايمثلان مشكله كبرى الا لدى الفقراء..الذين يلتهبون صيفا و ينقرصون شتاءا..اما البقيه بالعكس..فهم يفضلون الاجواء البارده جدا حتى يستمتع بالملابس الشتويه ويشكل منها..ارحموا من في الارض 💚
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15 - سمراء بس صاروخ
2017-11-12 11:53:47
يا ويلاه اخاف***
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14 - ام حمده
2017-11-12 11:52:11
ما تعرفين طبخة المقلوبه يا حيف عليك بس
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13 - سلوم
2017-11-12 11:51:36
تعليق مخالف
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12 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-11-12 11:48:02
**** العلم عندالله .
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11 - 🎀Faten
2017-11-12 11:39:09
الله يلطف بنا والله يجيب المطر والاجواء الحلوه ان شاء الله تفائلوا بالخير ☔️❄️
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10 - اسمرعبرالملكـــي
2017-11-12 11:35:27
والله من **.. ماعندنا غير برد وحر لا نعرف ربيع او خريف ولا احيمر ولا اخيضر ما نعرف غير اصيفر صغير الرياض وفقرها
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9 - Ymni mahbob
2017-11-12 11:30:40
رياح عاتيه على ***قولوا امين
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8 - loving liberal
2017-11-12 11:29:09
اعوذبالله من غضب الله بدل موسم الامطار والارزاق حل غضب الله وصارالوسمي رياح عاتيه وغباروهلك الحرث والنسل وتدهورة الاوضاع من سوا الى اسواء وصدق رسول الله وقال نجد مبارك القاح مزارق الرماح يطلع الشرويرج
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7 - حمود يحب حمده
2017-11-12 11:27:47
سلام سليم يا ويلي انا وانت في احيمر يا حمدا
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6 - يما علميني طبخة المقلوبه
2017-11-12 11:25:01
الله المستعان
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5 - قالت حمده
2017-11-12 11:24:04
بصراحه موسم اللي يقولوا عنه أحيمر ما شفته بصراحه ا**** لنه هذا الموسم يعطيني شعور****
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4 - القناص
2017-11-12 11:23:30
نعرف الأحمير ولأغيبر ولأتيرب والأريمل والصقيع ومربعانيته بشرونا عن الغيوم والمطر الباقيه معروفه
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3 - حمدا
2017-11-12 11:19:39
تعليق مخالف
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2 - هلا
2017-11-12 11:19:01
الاحيمر شرواك الطيب
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1 - يالله ياكريم
2017-11-12 11:16:49
تكفون نبغى جده ياريت الوالد سكن في المدينه المنوره جده حر رطوبه مافي برد
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بواسطة : ابوشموخ

تعليق مخالف...
بواسطة : تفقعن

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