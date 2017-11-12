برد مخيف وغبار أحمر ورياح عاتية..الزعاق يكشف عن بدء موسم “الأحيمر” ويوضح مدته وتفاصيل جديدة عنه!-فيديو
صحيفة المرصد: كشف الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الأحد, عن بدء موسم “الأحيمر”، الذي يعد الحد الفاصل بين البرد الهازل والبرد القارس، محذراً من غبار أحمر من الأرض مع ريح عاصفة جدّاً.
موسم الأحيمر
وأوضح الزعاق، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بتويتر: “اليوم ثاني أيام موسم الأحيمر، وهو الموسم الفاصل بين البرد الهازل والبرد الجاد، ويستمر لمدة 40 يومًا، وبعده يدخل الشتاء الفعلي، وفيه تبدأ هبوب النسمات الشتوية فجرًا. وسُمِّي بالأحيمر نسبةً إلى نجمته الحمراء المسماة فلكيًّا (قلب العقرب).
البحارة الولوغ في البحر
وأضاف: “وفي موسم الأحيمر يتجنب البحارة الولوغ في البحر تخوفًا من تقلبات الجو، فيما تسمى (ضربة الأحيمر)، وهي رياح رعدية تسبب هيجانًا في البحر تغرق السفن، ويعتبر الموسم الأخطر للنواخذة قديمًا”.
وتابع: “ويقول النواخذة قديمًا إن وقت ضربة الأحيمر غالبًا ما تكون وقت المغرب أو قبله أو بعده بساعة، وتضرب من ناحية الشمال الغربي، وعادةً تكون مصحوبةً بغبار لونه أحمر يكون على شكل سحابة سوداء في السماء، وغبار أحمر من الأرض، مع ريح عاصفة جدًّا”.
رياح عاتية
وفيما يتعلق بالبحر حذر الزعاق الصيادين، بقوله: “خلال هذا الموسم، تهب رياح عاتية شمالية إلى شمالية شرقية تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء، إلا أن هذه الرياح لا تلبث كثيرًا حتى يعود الدفء مرة ثانية. وهذه الرياح خلال موسم الأحيمر تعمل على هيجان البحر، فتخلق أمواجًا عاتية، وأعاصير في قلب المحيطات؛ لذلك لا يدخل البحارة في أحشاء البحر. والأيام الأولى منه تسمى بروعة وهي أيام مخيفة من البرد”.
وأشار إلى أن الصيادين والحداقة في الخليج يسمون سمك (الشعم الأزرق) الكبير الحجم الذي يصطادونه في وقت موسم الأحيمر بـ(شعم الأحيمر)؛ لأن له شكلًا وطعمًا مغايرًا.
وزاد: “وفي أوائل موسم الأحيمر، تهب علينا رياح باردة تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء، وخاصةً في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من السعودية، إلا أنها رياح مؤقتة لا تدوم طويلًا ثم يعود الدفء ثانيةً”.
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اليوم ثاني أيام موسم الأحيمر وهو الموسم الفاصل بين البرد الهازل والبرد الجاد ويستمر لمدة أربعين يوماً وبعده يدخل الشتاء الفعلي
وفيه تبدأ هبوب النسمات الشتوية فجراً , وسمي بالأحيمر نسبة إلى نجمته الحمراء المسماه فلكياً بقلب العقرب
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
وفي موسم الأحيمر يتجنب البحارة الولوغ في البحر تخوفاُ من تقلبات الجو فيما يسمى ب(ضربة الأحيمر) وهي عبارة عن رياحاً رعدية تسبب هيجاناً في البحر تغرق السفن , ويعتبر هو الموسم الأخطر للنواخذة قديماً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
ويقول النواخذة قديماً
أن وقت ضربة الأحيمر غالباً ما تكون وقت المغرب أو قبله أو بعده بساعة وتضرب من ناحية الشمال الغربي وعادة يكون مصحوبا بغبار لونه أحمر ويكون على شكل سحابة سوداء في السماء، وغبار أحمر من الأرض مع ريح عاصفة جداُ
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
والصيادون والحداقة في الخليج يسمون سمك (الشعم الازرق) الكبير الحجم الذي يصطادونه في وقت موسم الأحيمر بـ(شعم الاحيمر) لأن له شكل وطعم مغاير
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
وفي أوائل موسم الأحيمر تهب علينا رياحاً باردة تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء وخاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من #السعودية إلا أنها رياحاً مؤقتة لا تدوم طويلاً ويعود الدفْ كرة ثانية
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
لمزيد من المعلومات عن موسم الاحيمر .. على سنابي pic.twitter.com/OSpeWwOHCs— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
على يدك ياطيب,هو فين البحر عندنا؟نسمعبو وما نشوفو,وان شفناه في الكم فتحه اللي بلبركه او اللي يسموه الكورنيش روائح,وبكس وبنقل بملابس سباحه توجع العين والقلب وروائح اجارك الله,خلي يجي احيمر يمكن يشيلهم
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وين عهود ؟ هلحين ما فيه حلا نوتيلا مع القهوة ، ما فيه إلا معصوب و حنيني
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24 - قلم الحقيقه 2017-11-12 12:42:57 الله هو الحافظ بل أحيمر بلا أزيرق وهو بيده ملكوت وتدبير كل شيء. .... ....هههه..الله يوفقك ويمد بعمرك وانت بصحة وسلامة..
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تذكير بالاستعداد لصدقة كسوة الشتاء
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لاتجيب يازعاق اسامي من عندك احيمر واصيفر
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مع آي الله المستعان الكاتب لايفرق بين الريح والرياحالريح هي العذاب المرسل بأمر اله الا هلاك قوما" وأما الرياح فهي التي تهب وسميه بالعجاج
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لازم نشتري الجودري
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الله يرزقنا بأحيمر نظيف عفيف مختوم بالشمع الاحيمر
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لو جاه ثلج الاردن برد قوي تجي في تبوك الوجه ضبا املج ينبع جده قوي وشديد البروده متى بعد شهرين او خمسين يوم مب الحين الحين برد دلع الرياض خفيف القصيم حائل حفر العلا بروده اربعه اشهر يرد بعد شهرين شديد
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الله هو الحافظ بل أحيمر بلا أزيرق وهو بيده ملكوت وتدبير كل شيء.
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ابني خالد الزعاق اصدقك القول حفظك الله
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“خلال هذا الموسم، تهب رياح عاتية شمالية إلى شمالية شرقية تجبر الناس على أن يرتدوا ملابس الشتاء. ههههههه أكيد الناس تلبس ملابس شتويه وإلا وش رأيك
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الزعاق هاذا اغلب توقاته تطلع ولا شي بس زعيق على الفاضي ماعمرن توقع شي وحصل
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الاستاذ زعاق
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خلينا نبرد شوي
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لازم نشتري دفايه
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البرد او الحر..لايمثلان مشكله كبرى الا لدى الفقراء..الذين يلتهبون صيفا و ينقرصون شتاءا..اما البقيه بالعكس..فهم يفضلون الاجواء البارده جدا حتى يستمتع بالملابس الشتويه ويشكل منها..ارحموا من في الارض 💚
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يا ويلاه اخاف***
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ما تعرفين طبخة المقلوبه يا حيف عليك بس
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**** العلم عندالله .
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الله يلطف بنا والله يجيب المطر والاجواء الحلوه ان شاء الله تفائلوا بالخير ☔️❄️
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والله من **.. ماعندنا غير برد وحر لا نعرف ربيع او خريف ولا احيمر ولا اخيضر ما نعرف غير اصيفر صغير الرياض وفقرها
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رياح عاتيه على ***قولوا امين
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اعوذبالله من غضب الله بدل موسم الامطار والارزاق حل غضب الله وصارالوسمي رياح عاتيه وغباروهلك الحرث والنسل وتدهورة الاوضاع من سوا الى اسواء وصدق رسول الله وقال نجد مبارك القاح مزارق الرماح يطلع الشرويرج
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سلام سليم يا ويلي انا وانت في احيمر يا حمدا
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الله المستعان
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بصراحه موسم اللي يقولوا عنه أحيمر ما شفته بصراحه ا**** لنه هذا الموسم يعطيني شعور****
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نعرف الأحمير ولأغيبر ولأتيرب والأريمل والصقيع ومربعانيته بشرونا عن الغيوم والمطر الباقيه معروفه
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الاحيمر شرواك الطيب
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تكفون نبغى جده ياريت الوالد سكن في المدينه المنوره جده حر رطوبه مافي برد
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