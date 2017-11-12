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الرئيسية / تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!
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المرصد 52 4٬738 3 ساعات

صحيفة المرصد: وجه الممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي، سؤالا للهيئة العامة للترفيه بالسعودية نصه “متى افتتاح أول سينما إن شاء الله”؟، إلا أن الأخيرة فضلت التزام الصمت ولم تجب على السؤال.

وتسببت تغريدة هنيدي في إثارة جدلا واسعًا على مواقع التواصل بين المغردين خلال الساعات الماضية حول افتتاح دور السينما بالسعودية، وذلك عقب قرار السماح بقيادة المرأة في السعودية بداية شهر يونيو 2018.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

52 - loving liberal
2017-11-12 16:00:23
من يكفرالشيعه هم الخوارج بتوع التفجيرات وقضاة البنسنس الكريمنيالس وكم من طالب حق داسوه في اقدامهم في ذريعة الحصانه والتغطرويتذروا في اسلام ازائف وكل مايعملون لايمت للسلام بل هم العدواقاتلهم الله
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51 - الوطن غالي
2017-11-12 15:51:04
المجاري طافحة وسط مدينة الرياض من ينقذ أهل الرياض قبل الخطر ياوزارة الصحة المجاري طافحة في وسط مدينة الرياض لها اكثرمن سبع شهور في بعض شوارع حي العود وسط مدينة الرياض الشكوا لله يا امانة مدينة الرياض
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50 - تحطيم
2017-11-12 15:44:38
ما فلحت يا هندي إلا بدبلجة شخصية (تيمون)
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49 - السعودية العظمى
2017-11-12 15:36:28
وهل يعتقد بأن الافلام المصرية الهابطة ستجد لها مكانا لو تم افتتاح دور للسينما !!!! وهل هبط الذوق الفني للمشاهد السعودي للدرجة التي تجعله يشاهد افلام مصرية !!!
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48 - الصاروخπ¶£
2017-11-12 15:32:06
بدأت الشحاذة
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47 - احمد
2017-11-12 15:22:05
ابو صره مصيبه في بلاطه وجه كانت محل اشتري دخل مصري قالت يمني عطني غير جاكيت قال مصري كويس قالت من سالك مصري ابو صره انتم تتباكون على ريال لو انا قالت لك كلام قال انصرعت عاوز أخذ حاجه وحشه اخسر فلو
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46 - hima
2017-11-12 15:21:24
بأذن الله في القريب العاجل,وتعود البسمه والحياة الاجتماعيه السعيده ومعها المسرح,ويموت النكد والنكديين قهرا ولطما وحسرة.
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45 - طلال الشمري🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-11-12 15:18:54
ت42 - راجع قدام 2017-11-12 15:11:25 والله اشوف ان السنما مالها داعي .. الافلام على قفا من يشيل على النت وبجودات عالية جدا .. ايش فائدة السنما ما ادري .. ج / أسأل بني علمان 👉🏼 يجاوبونك يابعد حيي ✍🏼
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44 - تعليق 5
2017-11-12 15:14:32
رجال خلف الشاشه انزل الشارع وسمعنا دا الكلام 😏
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43 - عمر الرياض 🇸🇦
2017-11-12 15:12:58
العمري وش تقصد بتخلف ديني ؟؟
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42 - راجع قدام
2017-11-12 15:11:25
والله اشوف ان السنما مالها داعي .. الافلام على قفا من يشيل على النت وبجودات عالية جدا .. ايش فائدة السنما ما ادري ..
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41 - يوكن بنفسجي 😎
2017-11-12 15:11:20
محمد الهنيدي ياخسارة اسمك الاول فيك حتوحشنا...
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40 - wad
2017-11-12 15:04:32
قريب ياهنيدي ان شاء الله..نعم السينما افضل من حفلات الأغاني وغيرها
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39 -
2017-11-12 15:00:37
سينما وماذا بعد
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38 -
2017-11-12 14:55:35
المهم أنه مهب سعودي
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37 -
2017-11-12 14:55:04
شكل على . العمري مصري والله اعلم
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36 - الإسلام هو الحل
2017-11-12 14:37:34
تعليق مخالف
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35 -
2017-11-12 14:26:06
قصص على . العمري شكله ****
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34 - علي. العمري
2017-11-12 14:23:01
زاد الآحاد في البلد. بسباب الغلو والرجعيه الدينيه كل شي حرام. بس ان شالله يتغير البلد للاحسن سنين وحنا نخوف الناس من عذاب والقبر والزهد في الدنيا. وشيوخ. اخذو الدنيا كله
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33 -
2017-11-12 14:21:31
أون بوصفي بالعجوز، في حين أنني لم أصفه مطلقاً بالقصير والسمين؟".
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32 - علي. العمري
2017-11-12 14:20:27
محمد بن سلمان. يبغه الخير للبلد كان البلد مثل كابول افكر اهل الثوب القصير والحه أكلته البلد حتي اخواننا الشيعه كفرنهم والصوفية كفرنهم لم والعالم كله كفرنهم لم يبقا سوا قله في نجد هم المسلمون.
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31 - saeed
2017-11-12 14:17:51
ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ
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30 - ابو تركي - الرياض
2017-11-12 14:17:07
السينما قاااادمه باذن الله في القريب العاجل
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29 - شلحااااااااااااااااااط //
2017-11-12 14:16:43
هنيدي عاوز يحشي فلوس بالريال السعودي //// فلوس مافيش خدهم حبيبك بليلة (( ص-ك ))
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28 - سلمان
2017-11-12 14:13:23
إذا أعتزلت
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27 -
2017-11-12 14:10:02
الله ياسلمك حن علينا
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26 - الملكي
2017-11-12 14:08:47
طيب مدينة جده زمان كان فيها سينما
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25 - ابوسلطان.
2017-11-12 14:08:47
وش دخلك يا ابو صره خلك في بلدك انت وأشكالك.
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24 -
2017-11-12 14:05:38
كانه قائد كتيبة
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23 - 15
2017-11-12 13:58:52
افتكينا من كلمة (التشداد) والحين (التقدام) ياخوك تعلم كيف تكتب وبعدين تعال
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22 - عايد
2017-11-12 13:58:48
تعليق 13 اصبتهم في مقتل ولن يستطيعون الإجابة لكن أنت قلتها (( إذا أنت رجال )) وصار ما حولك أحد
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21 - والد ابراهيم
2017-11-12 13:58:31
هنيدي يلمح بدعوة عرض مسرحي مثل سمير غانم و احمد بدير الله اكبر يا هنيدي في بداياتك و انت في العمره تتنقل بين المطاعم و السكن بشبب و ثوب مقاس محمد رضا و الان سلاسل و باروكات و حجات
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( عدد التعليقات 1 )
20 - الرحااال
2017-11-12 13:57:49
المتشدد لايحب السينما..يحب المكرفونات بس 💚
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19 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-11-12 13:57:11
وهنيدي ايش دخله في شيء مو إختصاصه
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18 - واضح
2017-11-12 13:52:50
تعليق 10 صالح والله اني مادحك***
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17 - سينما مول
2017-11-12 13:51:55
أتوقع لو افتتح السينما في السعودية راح ينزل الاقتصاد في مصر فكر ياهندي فكر
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16 - علي. العمري
2017-11-12 13:48:59
السينما جايه غصب علي كل رجعي في البلد والتقدام جاي. علي يد محمد بن سلمان الله يحفظه. لنه. سنين في كهف الجهل ورجعيه. اليوم تغير عن امس وبكره افضل.
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15 - واضح
2017-11-12 13:45:51
تعليق 10 صالح **
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14 -
2017-11-12 13:45:37
3 تقبل لخواتك وزوجتك تشتغل بالسينما والتمثيل وتشاهدها بكذا وضع عاطفي ومشهد مع البطل اذا انت رجال رد
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13 - المتيم
2017-11-12 13:44:44
انشاء الله اذا فتحنا ملاهي ليليه وبارات بلغناك
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12 - ღღ
2017-11-12 13:42:14
كذا واحد منهم يقول استحاله اسمح لبنتي وزوجتي تمثل وتدخل ف مجاله ؟؟؟؟ وانا ابن بلد وبغار يعني اعتراف صريح واضح طبعا قصده
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11 -
2017-11-12 13:41:27
السينما قديمه وكثر الدول بطلوها
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10 - saleh33
2017-11-12 13:40:49
علي العمري ***هل خواتك جاهزين يجوا السينما جاوب ***؟؟؟
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9 - ღღ
2017-11-12 13:39:47
مسوين حاهم متدينين وحج وعمرة واعمالهم كلها موبقات وتحريض ع الفواحش وعري وخمور / الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا / وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا /
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8 -
2017-11-12 13:38:49
امتى تفكنا من غلاستك ان شاء الله
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7 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-12 13:38:40
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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6 -
2017-11-12 13:38:06
امتى يا هنيدي تخفف من ثقل ادمك ان شاء الله
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5 - علي. العمري
2017-11-12 13:36:11
كل شي حميل. جينا متاخر. بسباب التخلف الديني. الي في البلد والرجعيه. أبتي تدمرت البلد
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4 - رفيق الدرب
2017-11-12 13:32:56
مايمديك ياهندي بنجيب اجانب
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3 - الوطن للجميع
2017-11-12 13:30:29
هذا دليل على أن صناعة السينماء ستسهم في تنوع مصادر الدخل فضلا عن أنها ستوفر عدد كبير من الوظائف تسهم في خفض نسبة البطالة وأيضا تكون بوابة مهمة للموهوبين في مجال السينماء من تمثيل وتصوير..الخ
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2 -
2017-11-12 13:29:35
وانته مال ***انته ؟
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( عدد التعليقات 1 )
1 - الرحااال
2017-11-12 13:25:42
قريبا ياهنيدي 💚
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