تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

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صحيفة المرصد: وجه الممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي، سؤالا للهيئة العامة للترفيه بالسعودية نصه “متى افتتاح أول سينما إن شاء الله”؟، إلا أن الأخيرة فضلت التزام الصمت ولم تجب على السؤال.

وتسببت تغريدة هنيدي في إثارة جدلا واسعًا على مواقع التواصل بين المغردين خلال الساعات الماضية حول افتتاح دور السينما بالسعودية، وذلك عقب قرار السماح بقيادة المرأة في السعودية بداية شهر يونيو 2018.