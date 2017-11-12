جائتني وظيفة وعندما أكملت أوراقي كانت الصدمة..مواطن يكتشف أنه معلم منذ ١٧ عاماً.. ويروي مأساته!
صحيفة المرصد: ظهرت حالة جديدة للتوظيف الوهمي بوزارة التعليم، حيث أكتشف المواطن ناصر آل هيلة، أنه موظف منذ عام ١٤١٣هـ؛ بعدما تقدم لوظيفة في مكتب العمل بنجران عام ١٤٣١هـ؛ فوجد اسمه في سجلات الخدمة المدنية معلماً في تعليم الرس؛ فتقدم حين ذاك بشكوى لوزارة التعليم؛ فأحالوه للخدمة المدنية فتردد بين الوزارتين لسنوات ولم يخرج بنتيجه، وبرغم مراجعاته المتكررة لتعديل مهنته لكي لا يُحذف اسمه من التأمينات وخاصة أنه موظف قطاع خاص؛ دخل موقع وزارة التعليم الخميس الماضي؛ فوجدهم قد سجلوا ملاحظة بأنه ليس على رأس العمل، وتم التعديل على سجله المدني.
تفاصيل الترشح لوظيفة معلم
وروى المواطن ناصر، تفاصيل ما حدث له بقوله: “ترشّحت لوظيفة معلم بتعليم صبيا بجازان؛ وذلك عام ١٤١٣هـ، ونظراً لظروفي الأسرية وقتها راجعتهم وقالوا لي: لا تباشر وفوراً وآلياً سيطوى قيدك، وتقدمتُ مجدداً للوظيفة، وكنت أطمح أن يأتيني التعيين في نجران حيث أسكن مع أسرتي، ومرت السنين وأنا أتقدم للوظائف الحكومية على اعتبار أني لم أباشر بالتعليم ووظيفتي شُطبت كما هو النظام المتبع حتى اليوم”.
العمل بالقطاع الخاص
ووفقا لـ”سبق”، أضاف ناصر: “لم أتوقف حينها، وعملت بالقطاع الخاص، واستمررت أتسابق بالوظائف الحكومية؛ فجائتني وظيفة عام ١٤٣١هـ في في مكتب العمل بنجران، وعندما أكملت أوراقي؛ كانت الصدمة بأن اعتذروا مني لأني موظف حكومي؛ فتوجهت للخدمة المدنية، واتضح أني موظف بتعليم الرس؛ فكيف حدث هذا لا نعلم؛ فترشيحي القديم كان في صبيا؛ فكيف نُقلت للرس، ومَن قام بهذا العبث؟ وكيف لم يشطب الرقم الوظيفي لي خاصة وأني لم أباشر أبداً؟”.
الخدمة المدنية
وتابع: “توجهت وقتها للتعليم؛ فأحالوني للخدمة المدنية، وكلٌّ يقذف المسؤولية، واشتكيت لديوان المظالم، بلا نتيجة، وأحالوني لهيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة)، وجئتهم، وقالوا: اذكر لنا مَن تتهمه بالتزوير؛ فكيف أعرفه بعد هذه السنوات؟! والآن بعد سنوات حُرمت من الوظائف الحكومية، ومن حافز، وبعد الربط الحكومي بين الأجهزة؛ هددتني التأمينات الاجتماعية بالإبعاد على اعتبار أني موظف حكومي في سجلاتهم، وراجعت كثيراً وزارة التعليم، وكان آخرها عام ١٤٣٦هـ، وأفادوني بأن اسمي قد حُذف؛ لكنهم لم يقوموا بذلك؛ فمن يعوضنا عن هذه السنوات”.
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التعليقات
ههههههههههه صدقت صاحب التعليق ٢٧
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يارجال اتحمدالله علعافيه,بكرة يطلع حقهم ويطلعك غلطان,ويطالبك بدفع تعويض بدل فضيحه.
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يوضح وزير التعليم المشكلة بدل التسرع بنفي الوظائف الوهمية اللي كل فترة طالع معلم اومعلمة يشتكون بدل مايلقي التهم على المعلمين بالتقصيرلكي يشغل الرأي العام عن جوهرالقصية وال٢٠٠ مليارميزانية2017اين صرفت
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هههههههههههه
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ولدينه في الاحساء اعظم فساد في مجال التوظيف في هيئة الري والصرف وفي ارامكو وفي وزارة الماء وفي جامعة فيصل وفي امان الاحساء والبلاديات والله والله والله اذكر اذا دخلة مكتب اجد كرسي مكتوب عاليه محجوز
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هذا قبل الحسابات البنكيه يسير التلاعب اب مسيرات ويستلموها لكن بعد صارت في البنوك والمعلومات تدخل بالملفات الكمبيوتر حلاص ماتروح المعلومه
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سوف نقضي على الفساد ✔️
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فمن يعوضنا عن هذه السنوات؟؟ لو كان يوجد قضاء مثل الدول لما تسألت هذا السؤال وكان لجأت لديوان المظالم وان كان لك حق انصفك وان كان ليس لك حق عاقبك ع ادعائك وكذبك ولكن بكل اسف لايوجد قضاء منصف . انتهى
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سوف نقضي على الفساد ✔️
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اتوقع الامر سهل.. فقط يشوفون بأي حساب بنكي تنزل رواتب هذا الشخص.... ويجيبون صاحب الحساب.. الا اذا الحساب البنكي مزور ايضا
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27 سنة ماهي 17
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الغريب ان اغلب الموظفين وهميا يشتكون ان لهم 17 سنة معلمين وشاهدنا ثلاث حالات وربما اكثر/// يعني في تلك السنة يوجد تلاعب كبير فتش عن المسؤل في ذلك التاريخ
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رقع يا مرقع
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الجواب سهل بمسير الرواتب المرتبط بحساب الآيبان البنكي الوزاري برقم الوظيفة واقدر اجيب لكم الحلول..راجعووووني أنا مدير الزلط😎😎😎😎😎
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ممكن رقمك بالوظيفة اخي ناصر ؟؟
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الجواب عندي أنا فقط 😎😎😎😎
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شكله الفساد مستشري والهوامير ياخذوا رواتب معلمين والمعلم المسكين ما ينزل الراتب بحسابه لكن ينزل بحساب الهامور. الله يقويك با ولي العهد وينصرك على المفسدين ويقدرك ترجع الحقوق لاصحابها
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تعليق مخالف
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عاصفة حزم تلوح بالأفق
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والله البلد مليان فساد في جميع المجالات و على كل الأصعدة و ابدأ من الفساد و الافساد الاخلاقي و لا تنتهي بالمالي
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وزير التعليم يقول ما عنده فساد يجب ان يحاسب مثله مثل غيره او عنده واسطات يمكن
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لايعقل فيه رواتب وهميه لن الراتب ماينزل بعد مباشرة المعلم التدربس او موظف فكونا من الامور الى تودي البشر متهان
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باقيلك سنه وتقاعد مبكر ههههههه
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سبحان الله دائما السراقين بعد فتره لازم الله يفصحهم على رؤوس الاشهاد
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السؤال المهم رواتب الوظائف الوهمية تنزل في حساب من فإذا عرفت من ينزل راتبك في حسابه عرفت من تتهمه بالتزوير وبلاشك هو هامور او سمكة قرش كبيرة جداً
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يمكن تم تعينك معلم ولااحد قام بلاتصال نحوك وتم طي قيدك.من التدريس لم تباشر التدريس والمهنه تبقاء معلم على قيد التدريس بدوان راتب
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أعانكم الله
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يا ناس وش ذي المهزله...والله فساد عيني ..عينك وزارة التعليم وزارة الخدمه المدنيه كل وحده تلقي باللوم على الثانيه
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فساد نقطه من بحر
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أكيد فيه تلاعب في البنوك بعد ! اذا مات الضمير مات كل شي
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