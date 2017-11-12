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وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب الله

وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب الله
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المرصد 85 4٬407 3 ساعات

صحيفة المرصد-سكاي نيوز:قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأحد، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد تمثله إيران ووكلاؤها.

وأضاف قرقاش في كلمته أمام ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الرابع أن “جهود إيران لتقديم دعم نشط لوكلائها في دول أخرى وإشعال التوترات الطائفية وتهديد وحدة الدول، أصبحت أسوأ وليس أفضل”.

كيف أطلق الحوثيون وكلاء إيران صاروخا

وتابع ” لقد رأينا في الأيام الأخيرة كيف أطلق الحوثيون وكلاء إيران صاروخا باليستيا إيراني الصنع باتجاه العاصمة السعوية الرياض”، مؤكدا أن ذلك ينسف الادعاءات الإيرانية بأن برنامجها الصاروخي دفاعي.

وأضاف أن “الإمارات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد من هذا النوع”.

وأوضح الوزير الإماراتي أن بلاده تدعم بقوة السياسة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران أخيرا، مشيرا إلى الحاجة لبناء إجماع دولي خلف هذا النهج.

وعبر عن ثقته بأن المجتمع الدولي سيدرك بشكل متزايد المخاطر الناجمة عن سلوك إيران التوسعي.

الإمارات ملتزمة بالتحالف بقوة

وأكد قرقاش أن الإمارات “مازالت ملتزمة بقوة تجاه التحالف العربي الذي تقوده الرياض، من أجل استعادة الشرعية”.

وقال إن “استهداف الرياض بصاروخ بالبستي يلقي بالضوء على التهديد الفادح الذي تمثله ميليشيات الحوثي. ونحن لن نقف ساكنين بينما يتشكل حزب الله جديد في اليمن بدعم المال والأيديولوجية الإيرانية”.

وأضاف قرقاش أن تنامي الوعي الدولي بوجوب مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية الذي يتزامن مع التراجع الكبير للجماعات المتطرفة بعد هزيمة داعش في الموصل والرقة وتراجع القاعده في اليمن، إضافة إلى تجفيف الدعم القطري في مساندة الإرهاب كلها عوامل ستساعد في تحسين فرص الوصول إلى حلول سياسية للصراعات في كل من سوريا وليبيا واليمن.

بديل الأوضاع الحالية

وأكد أن البديل عن الأوضاع الحالية المضطربة في المنطقة هو تبني استراتيجية تركز على تحقيق الاتسقرار وأن الإمارات ترى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على قوة السعودية وبرنامجها التطويري واستقرار وقوة مصر إضافة إلى تحديث الأجندات السياسية في المنطقة.

وحدد قرقاش 5 مبادئ لتمكين الدول العربية المعتدلة هي: تبني أجندة مشتركة تحقق التقدم وهي عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب وداعميه، والعمل المشترك لمواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية ذات السيادة، وتبني الحلول السياسية للنزاعات في المنطقة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية عن طريق الحوكمة الرشيدة وتحقيق التطوير الاقتصادي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 30,653 )
85 - قلم الحقيقه
2017-11-12 16:06:53
ويتمنون الأتراك كما هو النظام القطري لتميم والحمدين وتتمنون أنتم معهم هذا الأمر ***الأخوان وقطعانهم في عالمنا العربي أن لو تتجه الحرب لصالح الحوثيين والايرانيين لاسمح الله ولاقدر وهذا حلم ابليس.
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84 - واضح
2017-11-12 16:06:39
ت 78 - ملاحظين ههههههههه
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83 - ابو صالح سكري
2017-11-12 16:05:08
سر احراق الفتن والمشاكل من ايران واليمن ولبنان وقطر في النجف ايران وحزب الله وحزب الحوثي وحزب صالح لايخافون الامن من شعب العراق لعيون النجف
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82 - ابو العز الدمشقي
2017-11-12 16:02:40
بالعكس انا بدي اتزوج قلم واحطها ترعى غنمات المعلم بس بدي هي من تدفع تكاليف الزوج لان مافي حدا يتزوجها غيري
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( عدد التعليقات 30,653 )
81 - قلم الحقيقه
2017-11-12 16:01:21
وصدقوني ولكل مدرك لما يجري في عالمنا العربي اليوم ولا تنطلي عليه أكاذيب الأخوان أن قطيعكم في كل من اليمن وقطر وتركيا أكبر مساند وحليف استراتيجي للحوثيين ومن خلفهم ايران في حربهم ضد المملكة والامارات.
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80 - لوزه
2017-11-12 15:59:49
سفيرهم بدبي وسفيركم بطهران وتهدد خلك من الهرطقه واقطع العلاقات ووقف موقف واضح
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79 - قلم الكوفيرة تبحث عن عريس وياحبذا يكون معمم
2017-11-12 15:58:32
قلم النجف مصدقة نفسها ان القرسون يحبها وصايره تتميلح في الردود
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78 - شخبوط
2017-11-12 15:55:22
71 - ابو العز الدمشقي ههههههههههههههههه
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( عدد التعليقات 30,653 )
77 - قلم الحقيقه
2017-11-12 15:55:16
فأريحوركايبكم المنقطعة الهالكة يالأخونجية قطيع وعصابات الأخوان الخونة في بلادنا فأمركم مكشوف ومفضوح وقد ترجمته حكومتنا السعودية رعاها الله بالقاء القبض على قطيع دعاتكم من حزبكم المتآمر ورميه في السجون
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76 - من دونه
2017-11-12 15:54:12
رد 71 - ابو العز الدمشقي .. وليه قلومة تقضي العده لايكون زوجها السابق انتحر من ريحتها ؟؟
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( عدد التعليقات 30,653 )
75 - قلم الحقيقه
2017-11-12 15:52:39
وماهرطقتكم ونباحكم ضد هذا المعمم الصفوي كبير خنازيرالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان الا لمجرد ذر الرماد في العيون خصوصآ الكل يدرك مدى العلاقات الاستراتيجية بين نظام الملالي في ايران وكل من قطر وتركيا
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74 - الشمري
2017-11-12 15:50:56
وزير امارتي. ههههه بس لايذبحهم
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( عدد التعليقات 30,653 )
73 - قلم الحقيقه
2017-11-12 15:48:58
وهذا الأمر لم تدركه حكومتنا الرشيدة جيدآ واتضح لها صورته جليآ الا بعد أزمة النظام القطري مع بلادنا ووقوفكم العلني مع نظام تميم والحمدين ليس برغبة منكم أن تسقط أقنعتكم ويكشف أمركم لكن لم يكن لكم بد منه
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72 - ابو العز الدمشقي
2017-11-12 15:48:55
ت 69 - قلم الكوافيرة / خبريني خلصتي العده منشان بدي اخطبك
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71 - سيطـღღـرة
2017-11-12 15:46:13
سود الله وجهك يازميرة
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70 -
2017-11-12 15:44:18
نصف تجار دبي ايرانيين مجوس و تجار من حزب الشيطان اطردوهم لعنة الله عليهم
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69 - قلم الحقيقه
2017-11-12 15:43:13
نعلم جيدآ والحكومة السعودية تدرك ذلك أنكم مجرد قطيع أخونجي تابع للأخوان الفاسدين الخونة المتآمرين على بلادنا وقيادتنا الرشيدة وولائكم المطلق والبيعة التي في أعناقكم لتنظيمكم الدولي للأخوان ولنظام قطر
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( عدد التعليقات 30,653 )
68 - قلم الحقيقه
2017-11-12 15:36:20
وهنا نسألكم ياكلاب الأخونجية الأخوان أعداء بلادنا وأعداء دولة الامارات من الذي يحاول عكس سير اتجاه الحديث الذي ورد وجاء على لسان وزير الدولة الاماراتي أنور قرقاش حفظه الله الى مهاجمة بلاده وسياساتها.
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67 - مستـ❌ــر
2017-11-12 15:35:41
تعليق مخالف
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66 - قلم الحقيقه
2017-11-12 15:32:22
عندما يتحدث المسؤول الاماراتي الكبير أنور قرقاش حفظه الله ورعاه عن وقوف بلاده بجانب بلادنا وحكومتنا في التصدي للايرانيين وقطعانهم وعصاباتهم في كل من قطر ولبنان لماذا تحولون الأمر لمهاجمة الامارات؟؟؟؟
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65 -
2017-11-12 15:30:06
اللي يبي يشوف شركات ايرانيه ينزل الامارات ونت جاي تحذر دنيا ماشيه عكس
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64 - الصاروخπ¶£
2017-11-12 15:29:10
ول ول والتهديد ياقرقاش خوفت الادمي
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63 - ابو شدا
2017-11-12 15:28:38
60 - قلم الحقيقه 2017-11-12 15:21:40 هاجمو عميلكم الايراني خنزير المجوس في الضاحية الجنوبية لكن ولا كلب..... مثل الكلاب الي تنبح ضد الوطن.
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62 - الوطن غالي
2017-11-12 15:27:23
يجب الحذر ايران فتحت لها طرق برية في العراق وووو قطر وووو اليمن
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61 - ابو شدا
2017-11-12 15:22:58
- هاشم قلم الحقيقه الموضوع في وادي وانت بوادي ثاني العلم سلامتك 👹لا تلومه الن♨تغلي في قلبة مثل عمه زميره الي يصلي على خادم الحرمين من الخوف. ويعتقد هذا مصاب بزهايمر من الصدمات يتلقاها.قال خلينا ع
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60 - قلم الحقيقه
2017-11-12 15:21:40
هاجمو عميلكم الايراني خنزير المجوس في الضاحية الجنوبية لكن ولا كلب واحد منكم يفتح فمه على دولة الامارات العربية المتحدة وعلى شعبها والمسؤولين فيها فحلفائنا الذين يقفون بجانب بلادنا وحكومتنا خط أحمر.
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59 - هاشم
2017-11-12 15:21:15
عندي اقتراح توزيع ملابس حسن زميره وسراويله تعطا خنبوقه يتبارك بها على طريقه الخامئني 😂😂😂😂
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58 - هاشم
2017-11-12 15:19:12
ادري من الي بقلبك والقهر الذي يعتصر بروحك جعلكم دائما مقهورين ياجزم ايران هاذي نتايج بيع اعراضكم لخامئني
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57 - احمد
2017-11-12 15:18:29
تعليق مخالف
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56 - هاشم
2017-11-12 15:17:08
قلم الحقيقه الموضوع في وادي وانت بوادي ثاني العلم سلامتك عمك حسن زميره اقترب زواله هههههههه ياحر قلبه من القهر عليه ح يموت ويموت كل ذنب لايران باع عرضه وشرفه لايران ياكلاب
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55 - ابو صالح سكري
2017-11-12 15:16:32
غريبة حزب الله البناني وشعب ايران وشيوخ النجف يتفرجون علا صواريخ الحوثي اليماني وهي تضرب مكة المكرمة والرياض بلارحمة ولاخوف من الله خلال خلال اقل من ستة شهور قاتلهم الله
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54 - هاشم
2017-11-12 15:14:40
نعم يجب ازاله حزب الشيطان من الوجود وقتل او اعتقال زعيمه الخنزير حسن جزمه وتقديمه للقضاء حتى يصدر بحقه شنق
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( عدد التعليقات 30,653 )
53 - قلم الحقيقه
2017-11-12 15:11:40
الدوحة العاصمة العربية القطرية تحت الاحتلال التركي وبيروت العربية وضاحيتها الجنوبية تحت الاحتلال الايراني.كل ذلك بفعل بعض حكام العرب الخونة الفاسدين في كل من قطر ولبنان.
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52 - ابو شدا
2017-11-12 15:11:17
48 - قلم الحقيقه 2017-11-12 15:06:42 قطر تحت الاحتلال التركي الايراني .فضلاً الرجاء عدم الخروج عن الموضوع تكلم عن عمك حسن. قطر عرفناها الاخوان عرفناهم داعش وعارفين منهم .إنت مين ومع مين؟!.
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51 - ابو حسين
2017-11-12 15:10:12
اللهم أحفظ المملكة وقيادتها الرشيده وشعبها وأدم علينا نعمة الامن والامان
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50 - قلم الحقيقه
2017-11-12 15:08:33
اللهم حرر دولة قطر العربية من الاحتلال التركي الأخواني والايراني.
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49 - ت 48
2017-11-12 15:08:10
ارجع بلدك
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48 - قلم الحقيقه
2017-11-12 15:06:42
قطر تحت الاحتلال التركي الايراني .
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47 - قلم الحقيقه
2017-11-12 15:02:36
الحسينيات للروافض استبدلت في الدوحة عاصمة الأخوان الفاسدين الواقعة تحت الاحتلال الايراني والتركي بمساجد وجوامع أهل السنة هناك. لك الله ياقطر سيتم تحريرك من رجس الأخوان الخائنين والمجوس الايرانيين.
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46 -
2017-11-12 15:00:10
ماقصرت ياوزير الامارات وادية الى عليك.فالاك البيرق
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45 -
2017-11-12 14:57:41
قولو الى تقولوه ام شي قرقاش مادي الى عليه والباقي على الله
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44 -
2017-11-12 14:57:39
قولو الى تقولوه ام شي قرقاش مادي الى عليه والباقي على الله
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( عدد التعليقات 30,653 )
43 - قلم الحقيقه
2017-11-12 14:55:03
الحسينيات للروافض استبدلت في الدوحة عاصمة الأخوان الفاسدين الواقعة تحت الاحتلال الايراني والتركي بمساجد وجوامع أهل السنة هناك. لك الله ياقطر سيتم تحريرك من رجس الأخوان الخائنين والمجوس الايرانيين.
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42 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-12 14:53:01
ما راح ينفعنا الا الشعب فقط فقط فقط. تطوير الجيش السعودي و تصنيع السلاح افضل خيار
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41 - قلم الحقيقه
2017-11-12 14:52:30
الاحتلال التركي الايراني المشترك لدولة قطر العربية الخليجية بمباركة تميم والحمدين والأخوان يجب أن ينتهي على وجه السرعة باسقاط النظام الفاسد في الدوحة ومن يقف خلفه.
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40 - زيت زيتون
2017-11-12 14:51:48
بسيطه حاربوهم بنفس الاسلوب سلموا القوات الشرعيه باليمن صواريخ ودعوها تطلقها من اليمن
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39 - سعود القحطاني حبيب💚 الشعب 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-11-12 14:50:54
كفوووو 👍👍
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38 - المسااافر
2017-11-12 14:50:23
الاخ ابو شدا المحترم اللغس واللمز واضح من ردك وانا على ثقه انك ماتمت للخليج باي صله ورجاء هذه الصحيفه تعني السعودي والاماراتي والصديق لنا من بعض العرب
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37 -
2017-11-12 14:49:29
افتخر ياقرقاش انك اماراتي
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36 - ت 25
2017-11-12 14:47:12
ارجع بلدك
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35 - ابو شدا
2017-11-12 14:46:01
حسن نصر الشيطان يصلي على خادم الحرمين من شدة الخوف وأصبح يشكل رعب للملالي حتى في خطاباتهم أمام شعوبهم. شعوبهم شعروا بالخوف في قلوب قادتهم من خادم الحرمين وولي عهده.
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34 - سعود القحطاني حبيب💚 الشعب 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-11-12 14:45:39
كفوووو 👍👍
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33 - سعود القحطاني حبيب💚 الشعب 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-11-12 14:45:31
كفوووو 👍👍
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32 - ابو شدا
2017-11-12 14:44:00
25 - 2017-11-12 14:27:12 ممتاز لاتقف متكتوف الأيدي وحرر الجزر الاماراتيه المحتله.🖒🖒🖒🖒🖒إذا قدر يتنسم .
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( عدد التعليقات 30,653 )
31 - قلم الحقيقه
2017-11-12 14:43:14
الخونة من كلاب الأخونجية الأخوان المتواجدين ثغاتهم دعاتهم كلابهم في السجون تناسو تواجد الايرانيين والأتراك في دولة أسيادهم تميم والحمدين ونسو يطالبونهم بالتخلص من احتلالهم وطردهم خارج قطر.
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30 -
2017-11-12 14:41:55
دول الخليج الى متاء ***
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29 - ابو شدا
2017-11-12 14:39:26
نفسي اصدقك يا قرقاش.
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28 -
2017-11-12 14:36:39
قرقاش شاد حيله ****
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27 - نيدو
2017-11-12 14:31:56
تعليق مخالف
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26 -
2017-11-12 14:28:08
الخمارات متعاونه مع ايران الخبيثه ***
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25 -
2017-11-12 14:27:12
ممتاز لاتقف متكتوف الأيدي وحرر الجزر الاماراتيه المحتله
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24 - د ماجد
2017-11-12 14:24:21
قطرائيل انتبهو منها فوالله انها لتقف مع المجوسي ضد امنكم بالخليج لديها مرتزقه بكل مكان خصوصا المستشرفين الاخونجيه
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23 - أسم
2017-11-12 14:23:45
6.. بل عيال شريفه هم انتم يالقطرجيه ولا نسيتوا حلفكم مع سيستاني وقردوغات
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22 -
2017-11-12 14:18:18
حيوحشنا
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21 -
2017-11-12 14:17:01
ايوه ايوه
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20 - saeed
2017-11-12 14:15:33
ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ
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19 -
2017-11-12 14:13:33
تعليق مخالف
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18 -
2017-11-12 14:13:13
تغدو بالعافية
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17 -
2017-11-12 14:11:56
الان اترتحت
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16 - ღღ
2017-11-12 14:10:16
تعليق مخالف
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15 -
2017-11-12 14:08:35
يعني وين نروح
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14 - ღღ
2017-11-12 14:02:49
تعليق مخالف
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13 - راشد
2017-11-12 14:00:08
المفروض على دول الخليج طرد و ترحيل جميع اليمنين و البنانين و السورين والفغانين ومعهم الباكستانية جميعهم خونه و انذار للعاصمة او المجامله التي اضرنا وبعض دول الخليج البحرين و الامارات مع السعوديه طرد
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12 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-12 13:56:41
يطلع على الشاشةععععع
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11 -
2017-11-12 13:55:34
حزب الات لايفهمون اعتمدو على الخندقه عندما ي يسمعون صوت الطائرات فوق رؤسهم فهم كالجرذان اذن لنفكر كيف نخرجهم من جحورهم
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10 - جمال
2017-11-12 13:53:40
أطردوا الخونه من اللبنانيين والافغان من أعضاء حزب اللات فورا وبون تأخير خلال شهر !!
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9 -
2017-11-12 13:52:22
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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8 - ام خالد
2017-11-12 13:51:24
استغفرالله العظيم وأتوب إليه
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7 -
2017-11-12 13:50:08
قرقاش شدو حيلكم على ايران و حزب الشيطان و نريدها حرب قويه لا هوادة فيها وليست بمثل حرب اليمن ايران يدعم الحوثيين نريد قطع رقبتي الثعبان و شجرة ايران الحوثيين حزب الشيطان حرب عالميه ثالثه لا يهم
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6 -
2017-11-12 13:48:22
من 1 الي 4 كلكم عيال شريفة. ههههه
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5 - ضدالفساد
2017-11-12 13:45:37
يامعالي الوزير الله يحفظك نريد عمال لا اقوال اطردو جميع من يحمل الجنسيه الايرانيه والشركات الايرانيه واذرعتهم من الجنسيات العربيه المعروفه والافغانيه
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4 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-11-12 13:43:10
الامارات في تحالفنا ،،،، ايران في تحالف من يا خونة يا شرفاء شريفة ؟!!!
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3 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-11-12 13:41:57
الخونة يسيئون للإمارات ؟!!! وإيران ((( شريفتهم )))
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2 - واضح
2017-11-12 13:41:05
حزب الخنابيق والمتعه نعال المجوس والمجوس الممسحة لاقدام الروس وجميعهم كلاب لدى تل ابيب اخر علاج هو الكي
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1 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-11-12 13:40:59
الاخونجية الخونة وخونة قطر خيانة العهود والمواثيق يرون إيران (( شريفة ))
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عبدالرحمن الراشد

لقاء فيتنام لن ينهي أزمة سوريا
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مشعل السديري

الله يعطيك «طولة العمر»
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محمد آل الشيخ

لبنان في مهب الإعصار!
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أ.د.صالح بن سبعان

الانحراف بوظيفة المستشار!
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د. محمد العوين

ليس سرقة مال فحسب!
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سمر المقرن

ضحايا العاطفة!
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هالة الناصر

الفنانة أحلام والوعاء وما ينضح..!
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مشعل السديري

متى سوف أدري؟!
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خلف الحربي

الكتابة عن متهمي الفساد
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كتاب الرياضة
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صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
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عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
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أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
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عادل التويجري

طنش !
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أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
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عادل التويجري

الهبوط !
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أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
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أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
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عادل التويجري

مؤثرين !
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عادل التويجري

الماضي !
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الاخبار الدولية
وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب الله

وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب الله

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بيان كتلة المستقبل في لبنان : ندين الحملات ضد السعودية وندعو إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقة

بيان كتلة المستقبل في لبنان : ندين الحملات ضد السعودية وندعو إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقة

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القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروت

القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروت

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لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!

لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!

 الأناضول 65 10٬115 يوم واحد
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أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي

أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي

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شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !

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الفراج يطرح استفتاء جديد بتويتر: من هو جمهور النادي الأكثر تأثير في السعودية..شاهد المفاجأة!

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في إنجاز تاريخي للعرب.. المغرب وتونس إلى مونديال روسيا-فيديو

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تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

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حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

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