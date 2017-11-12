وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب الله
صحيفة المرصد-سكاي نيوز:قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأحد، إن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد تمثله إيران ووكلاؤها.
وأضاف قرقاش في كلمته أمام ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الرابع أن “جهود إيران لتقديم دعم نشط لوكلائها في دول أخرى وإشعال التوترات الطائفية وتهديد وحدة الدول، أصبحت أسوأ وليس أفضل”.
كيف أطلق الحوثيون وكلاء إيران صاروخا
وتابع ” لقد رأينا في الأيام الأخيرة كيف أطلق الحوثيون وكلاء إيران صاروخا باليستيا إيراني الصنع باتجاه العاصمة السعوية الرياض”، مؤكدا أن ذلك ينسف الادعاءات الإيرانية بأن برنامجها الصاروخي دفاعي.
وأضاف أن “الإمارات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد من هذا النوع”.
وأوضح الوزير الإماراتي أن بلاده تدعم بقوة السياسة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران أخيرا، مشيرا إلى الحاجة لبناء إجماع دولي خلف هذا النهج.
وعبر عن ثقته بأن المجتمع الدولي سيدرك بشكل متزايد المخاطر الناجمة عن سلوك إيران التوسعي.
الإمارات ملتزمة بالتحالف بقوة
وأكد قرقاش أن الإمارات “مازالت ملتزمة بقوة تجاه التحالف العربي الذي تقوده الرياض، من أجل استعادة الشرعية”.
وقال إن “استهداف الرياض بصاروخ بالبستي يلقي بالضوء على التهديد الفادح الذي تمثله ميليشيات الحوثي. ونحن لن نقف ساكنين بينما يتشكل حزب الله جديد في اليمن بدعم المال والأيديولوجية الإيرانية”.
وأضاف قرقاش أن تنامي الوعي الدولي بوجوب مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية الذي يتزامن مع التراجع الكبير للجماعات المتطرفة بعد هزيمة داعش في الموصل والرقة وتراجع القاعده في اليمن، إضافة إلى تجفيف الدعم القطري في مساندة الإرهاب كلها عوامل ستساعد في تحسين فرص الوصول إلى حلول سياسية للصراعات في كل من سوريا وليبيا واليمن.
بديل الأوضاع الحالية
وأكد أن البديل عن الأوضاع الحالية المضطربة في المنطقة هو تبني استراتيجية تركز على تحقيق الاتسقرار وأن الإمارات ترى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على قوة السعودية وبرنامجها التطويري واستقرار وقوة مصر إضافة إلى تحديث الأجندات السياسية في المنطقة.
وحدد قرقاش 5 مبادئ لتمكين الدول العربية المعتدلة هي: تبني أجندة مشتركة تحقق التقدم وهي عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب وداعميه، والعمل المشترك لمواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية ذات السيادة، وتبني الحلول السياسية للنزاعات في المنطقة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية عن طريق الحوكمة الرشيدة وتحقيق التطوير الاقتصادي.
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التعليقات
ويتمنون الأتراك كما هو النظام القطري لتميم والحمدين وتتمنون أنتم معهم هذا الأمر ***الأخوان وقطعانهم في عالمنا العربي أن لو تتجه الحرب لصالح الحوثيين والايرانيين لاسمح الله ولاقدر وهذا حلم ابليس.
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ت 78 - ملاحظين ههههههههه
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سر احراق الفتن والمشاكل من ايران واليمن ولبنان وقطر في النجف ايران وحزب الله وحزب الحوثي وحزب صالح لايخافون الامن من شعب العراق لعيون النجف
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بالعكس انا بدي اتزوج قلم واحطها ترعى غنمات المعلم بس بدي هي من تدفع تكاليف الزوج لان مافي حدا يتزوجها غيري
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وصدقوني ولكل مدرك لما يجري في عالمنا العربي اليوم ولا تنطلي عليه أكاذيب الأخوان أن قطيعكم في كل من اليمن وقطر وتركيا أكبر مساند وحليف استراتيجي للحوثيين ومن خلفهم ايران في حربهم ضد المملكة والامارات.
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سفيرهم بدبي وسفيركم بطهران وتهدد خلك من الهرطقه واقطع العلاقات ووقف موقف واضح
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قلم النجف مصدقة نفسها ان القرسون يحبها وصايره تتميلح في الردود
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71 - ابو العز الدمشقي ههههههههههههههههه
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فأريحوركايبكم المنقطعة الهالكة يالأخونجية قطيع وعصابات الأخوان الخونة في بلادنا فأمركم مكشوف ومفضوح وقد ترجمته حكومتنا السعودية رعاها الله بالقاء القبض على قطيع دعاتكم من حزبكم المتآمر ورميه في السجون
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رد 71 - ابو العز الدمشقي .. وليه قلومة تقضي العده لايكون زوجها السابق انتحر من ريحتها ؟؟
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وماهرطقتكم ونباحكم ضد هذا المعمم الصفوي كبير خنازيرالضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان الا لمجرد ذر الرماد في العيون خصوصآ الكل يدرك مدى العلاقات الاستراتيجية بين نظام الملالي في ايران وكل من قطر وتركيا
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وزير امارتي. ههههه بس لايذبحهم
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وهذا الأمر لم تدركه حكومتنا الرشيدة جيدآ واتضح لها صورته جليآ الا بعد أزمة النظام القطري مع بلادنا ووقوفكم العلني مع نظام تميم والحمدين ليس برغبة منكم أن تسقط أقنعتكم ويكشف أمركم لكن لم يكن لكم بد منه
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ت 69 - قلم الكوافيرة / خبريني خلصتي العده منشان بدي اخطبك
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سود الله وجهك يازميرة
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نصف تجار دبي ايرانيين مجوس و تجار من حزب الشيطان اطردوهم لعنة الله عليهم
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نعلم جيدآ والحكومة السعودية تدرك ذلك أنكم مجرد قطيع أخونجي تابع للأخوان الفاسدين الخونة المتآمرين على بلادنا وقيادتنا الرشيدة وولائكم المطلق والبيعة التي في أعناقكم لتنظيمكم الدولي للأخوان ولنظام قطر
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وهنا نسألكم ياكلاب الأخونجية الأخوان أعداء بلادنا وأعداء دولة الامارات من الذي يحاول عكس سير اتجاه الحديث الذي ورد وجاء على لسان وزير الدولة الاماراتي أنور قرقاش حفظه الله الى مهاجمة بلاده وسياساتها.
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عندما يتحدث المسؤول الاماراتي الكبير أنور قرقاش حفظه الله ورعاه عن وقوف بلاده بجانب بلادنا وحكومتنا في التصدي للايرانيين وقطعانهم وعصاباتهم في كل من قطر ولبنان لماذا تحولون الأمر لمهاجمة الامارات؟؟؟؟
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اللي يبي يشوف شركات ايرانيه ينزل الامارات ونت جاي تحذر دنيا ماشيه عكس
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ول ول والتهديد ياقرقاش خوفت الادمي
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60 - قلم الحقيقه 2017-11-12 15:21:40 هاجمو عميلكم الايراني خنزير المجوس في الضاحية الجنوبية لكن ولا كلب..... مثل الكلاب الي تنبح ضد الوطن.
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يجب الحذر ايران فتحت لها طرق برية في العراق وووو قطر وووو اليمن
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- هاشم قلم الحقيقه الموضوع في وادي وانت بوادي ثاني العلم سلامتك 👹لا تلومه الن♨تغلي في قلبة مثل عمه زميره الي يصلي على خادم الحرمين من الخوف. ويعتقد هذا مصاب بزهايمر من الصدمات يتلقاها.قال خلينا ع
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هاجمو عميلكم الايراني خنزير المجوس في الضاحية الجنوبية لكن ولا كلب واحد منكم يفتح فمه على دولة الامارات العربية المتحدة وعلى شعبها والمسؤولين فيها فحلفائنا الذين يقفون بجانب بلادنا وحكومتنا خط أحمر.
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عندي اقتراح توزيع ملابس حسن زميره وسراويله تعطا خنبوقه يتبارك بها على طريقه الخامئني 😂😂😂😂
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ادري من الي بقلبك والقهر الذي يعتصر بروحك جعلكم دائما مقهورين ياجزم ايران هاذي نتايج بيع اعراضكم لخامئني
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قلم الحقيقه الموضوع في وادي وانت بوادي ثاني العلم سلامتك عمك حسن زميره اقترب زواله هههههههه ياحر قلبه من القهر عليه ح يموت ويموت كل ذنب لايران باع عرضه وشرفه لايران ياكلاب
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غريبة حزب الله البناني وشعب ايران وشيوخ النجف يتفرجون علا صواريخ الحوثي اليماني وهي تضرب مكة المكرمة والرياض بلارحمة ولاخوف من الله خلال خلال اقل من ستة شهور قاتلهم الله
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نعم يجب ازاله حزب الشيطان من الوجود وقتل او اعتقال زعيمه الخنزير حسن جزمه وتقديمه للقضاء حتى يصدر بحقه شنق
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الدوحة العاصمة العربية القطرية تحت الاحتلال التركي وبيروت العربية وضاحيتها الجنوبية تحت الاحتلال الايراني.كل ذلك بفعل بعض حكام العرب الخونة الفاسدين في كل من قطر ولبنان.
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48 - قلم الحقيقه 2017-11-12 15:06:42 قطر تحت الاحتلال التركي الايراني .فضلاً الرجاء عدم الخروج عن الموضوع تكلم عن عمك حسن. قطر عرفناها الاخوان عرفناهم داعش وعارفين منهم .إنت مين ومع مين؟!.
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اللهم أحفظ المملكة وقيادتها الرشيده وشعبها وأدم علينا نعمة الامن والامان
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اللهم حرر دولة قطر العربية من الاحتلال التركي الأخواني والايراني.
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ارجع بلدك
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قطر تحت الاحتلال التركي الايراني .
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الحسينيات للروافض استبدلت في الدوحة عاصمة الأخوان الفاسدين الواقعة تحت الاحتلال الايراني والتركي بمساجد وجوامع أهل السنة هناك. لك الله ياقطر سيتم تحريرك من رجس الأخوان الخائنين والمجوس الايرانيين.
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ماقصرت ياوزير الامارات وادية الى عليك.فالاك البيرق
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قولو الى تقولوه ام شي قرقاش مادي الى عليه والباقي على الله
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قولو الى تقولوه ام شي قرقاش مادي الى عليه والباقي على الله
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الحسينيات للروافض استبدلت في الدوحة عاصمة الأخوان الفاسدين الواقعة تحت الاحتلال الايراني والتركي بمساجد وجوامع أهل السنة هناك. لك الله ياقطر سيتم تحريرك من رجس الأخوان الخائنين والمجوس الايرانيين.
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ما راح ينفعنا الا الشعب فقط فقط فقط. تطوير الجيش السعودي و تصنيع السلاح افضل خيار
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الاحتلال التركي الايراني المشترك لدولة قطر العربية الخليجية بمباركة تميم والحمدين والأخوان يجب أن ينتهي على وجه السرعة باسقاط النظام الفاسد في الدوحة ومن يقف خلفه.
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بسيطه حاربوهم بنفس الاسلوب سلموا القوات الشرعيه باليمن صواريخ ودعوها تطلقها من اليمن
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كفوووو 👍👍
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الاخ ابو شدا المحترم اللغس واللمز واضح من ردك وانا على ثقه انك ماتمت للخليج باي صله ورجاء هذه الصحيفه تعني السعودي والاماراتي والصديق لنا من بعض العرب
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افتخر ياقرقاش انك اماراتي
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ارجع بلدك
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حسن نصر الشيطان يصلي على خادم الحرمين من شدة الخوف وأصبح يشكل رعب للملالي حتى في خطاباتهم أمام شعوبهم. شعوبهم شعروا بالخوف في قلوب قادتهم من خادم الحرمين وولي عهده.
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كفوووو 👍👍
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كفوووو 👍👍
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25 - 2017-11-12 14:27:12 ممتاز لاتقف متكتوف الأيدي وحرر الجزر الاماراتيه المحتله.🖒🖒🖒🖒🖒إذا قدر يتنسم .
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الخونة من كلاب الأخونجية الأخوان المتواجدين ثغاتهم دعاتهم كلابهم في السجون تناسو تواجد الايرانيين والأتراك في دولة أسيادهم تميم والحمدين ونسو يطالبونهم بالتخلص من احتلالهم وطردهم خارج قطر.
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دول الخليج الى متاء ***
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نفسي اصدقك يا قرقاش.
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قرقاش شاد حيله ****
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الخمارات متعاونه مع ايران الخبيثه ***
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ممتاز لاتقف متكتوف الأيدي وحرر الجزر الاماراتيه المحتله
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قطرائيل انتبهو منها فوالله انها لتقف مع المجوسي ضد امنكم بالخليج لديها مرتزقه بكل مكان خصوصا المستشرفين الاخونجيه
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6.. بل عيال شريفه هم انتم يالقطرجيه ولا نسيتوا حلفكم مع سيستاني وقردوغات
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حيوحشنا
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ايوه ايوه
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تغدو بالعافية
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الان اترتحت
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يعني وين نروح
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المفروض على دول الخليج طرد و ترحيل جميع اليمنين و البنانين و السورين والفغانين ومعهم الباكستانية جميعهم خونه و انذار للعاصمة او المجامله التي اضرنا وبعض دول الخليج البحرين و الامارات مع السعوديه طرد
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يطلع على الشاشةععععع
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حزب الات لايفهمون اعتمدو على الخندقه عندما ي يسمعون صوت الطائرات فوق رؤسهم فهم كالجرذان اذن لنفكر كيف نخرجهم من جحورهم
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أطردوا الخونه من اللبنانيين والافغان من أعضاء حزب اللات فورا وبون تأخير خلال شهر !!
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لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
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استغفرالله العظيم وأتوب إليه
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قرقاش شدو حيلكم على ايران و حزب الشيطان و نريدها حرب قويه لا هوادة فيها وليست بمثل حرب اليمن ايران يدعم الحوثيين نريد قطع رقبتي الثعبان و شجرة ايران الحوثيين حزب الشيطان حرب عالميه ثالثه لا يهم
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من 1 الي 4 كلكم عيال شريفة. ههههه
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يامعالي الوزير الله يحفظك نريد عمال لا اقوال اطردو جميع من يحمل الجنسيه الايرانيه والشركات الايرانيه واذرعتهم من الجنسيات العربيه المعروفه والافغانيه
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الامارات في تحالفنا ،،،، ايران في تحالف من يا خونة يا شرفاء شريفة ؟!!!
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الخونة يسيئون للإمارات ؟!!! وإيران ((( شريفتهم )))
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حزب الخنابيق والمتعه نعال المجوس والمجوس الممسحة لاقدام الروس وجميعهم كلاب لدى تل ابيب اخر علاج هو الكي
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الاخونجية الخونة وخونة قطر خيانة العهود والمواثيق يرون إيران (( شريفة ))
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