رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / تفاصيل مبادرة الفتاة السعودية نورا الدوسري لتدريب النساء على قيادة السيارات “بدون مقابل”

تفاصيل مبادرة الفتاة السعودية نورا الدوسري لتدريب النساء على قيادة السيارات “بدون مقابل”

تفاصيل مبادرة الفتاة السعودية نورا الدوسري لتدريب النساء على قيادة السيارات “بدون مقابل”
حجم الخط A A A
المرصد 58 2٬785 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أطلقت الفتاة السعودية، نورا الدوسري، التي تسكن في مدينة الظهران شرق المملكة، مبادرة تطوعية، لتدريب النساء من مختلف الأعمار، على قيادة السيارات.

إقبال كبير من سعوديات
وحظيت المبادرة بقبول نسائي واسع في المدينة، وشهدت إقبالاً كبيراً من سعوديات يرغبن في تعلم القيادة، بلغ عددهن 15 سيدة، تقضي معهن أكثر من خمس ساعات يومياً، لتدريبهن على القيادة، بدروس ممنهجة بالمجان مستخدمةً سيارتها الخاصة.
وتعلمت نور القيادة منذ عام 2010 م، في مملكة البحرين، بتشجيع عائلتها، وحصلت على رخصة دولية لقيادة السيارات بعد رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السعودية.

أسلوب علمي حديث
ووفقًا لـ”العربية.نت”، قالت نورا الدوسري، إنها تسعى من خلال المبادرة إلى تمكين “السائقات الجديدات” من المهارات اللازمة للقيادة السليمة والآمنة، بأسلوب علمي حديث، ومساعدتهن على إدراك مخاطر الطريق، وفهم حركة السير، للحفاظ على حياتهن والآخرين، وتدريبهن على التعامل مع الأعطال الطارئة والإلمام بالصيانة البسيطة، والتعاطي مع مواقف مختلفة وخطرة، ضمن منهج تدريبي أعدته لمتدرباتها.

البرنامج التدريبي
وأوضحت الدوسري أن البرنامج التدريبي يشمل إلى جانب الشق النظري، صياغة تجارب وهمية لمحاكاة حالات واقعية، مثل وجود عائق مفاجئ في الطريق، كعجلات أو أكياس، أو مشاة، أو دراجات، أو أشخاص مسرعين ينحرفون فجأة بسيارتهم، عن مساراتهم، قاطعين الطريق، أو مرور سيارة شرطة أو إسعاف، مشيرة إلى أهمية أن تكون قائدة السيارة ملمة بصيانة السيارات التي لا تستدعي مختصا فنيا والسلامة على الطرق وكيفية التعامل مع الأعطال وحالات الطوارئ.

اعتماد المرأة على نفسها
وأكدت أن قيادة المرأة للسيارة هي إحدى ضرورات التغير الاجتماعي، وتساعد المرأة في الاعتماد على نفسها، وإنهاء احتياجاتها دون انتظار سيارة أجرة، أو التعاقد مع سائق، وإتاحة الفرصة أمامها للانخراط في القوى العاملة والاستقلال الاقتصادي، وتمكينها من التواجد بقوة في سوق العمل.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

58 - الشعب السعودي يؤيد قرار قياده المراه للسياره
2017-11-12 15:58:11
ممتاز ممتاز شكرا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
57 - محمد
2017-11-12 15:57:31
بارك الله فيها ممتاز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
56 - الرحااال
2017-11-12 15:42:38
ليه تستغرب حبيبي..ليه ما استغربت من الي هاجرت الى اليمن وسوريا..ليه ما استغربت من الي في الشارع مسوين مظاهرات..السياقه عادي جدا..بس يبي لك تنظيف من داخل لترى الحياه ع حقيقتها..لاتستغرب 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 -
2017-11-12 15:40:43
زائره 51 يوفقها وليس يرفقها ؟؟ تعلمي الإملاء زين وبعدها تعالي علقي زي الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
54 - الرحااال
2017-11-12 15:40:35
المتشدد..في اي موضوع ل النساء..في السياقه يقول هل ترضى بنتك او زوجتك تسوق..السينما هل ترضى بنتك او زوجتك تدخل..في الملعب هل ترضى بنتك او زوجتك تدخل الملعب..في الرياضه هل ترضى بنتك او زوجتك تلعب 😅😅💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 -
2017-11-12 15:38:33
كلن في عيبه راضي لكن بعض العيوب شينه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 - مجرد تفكير وتساؤل
2017-11-12 15:36:47
استغرب وافكر اذا كان عندها هي وامثالها أخوان وجماعه ؟؟ او الوضع عادي !! اعوذ بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - زائره
2017-11-12 15:35:06
الله يرفقها نورا الدوسري على مبادرتها الجميله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - ❌❌❌
2017-11-12 15:33:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - لحظة شوي
2017-11-12 15:32:35
وحصلت على رخصة دولية لقيادة السيارات بعد رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السعودية🤗
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - ❌❌❌
2017-11-12 15:31:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 -
2017-11-12 15:31:14
من تعلمني سواقه ابي مزه تعلمني ماعرف اسوق (=
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 13,717 )
46 - العنيد
2017-11-12 15:30:53
الله يهديك الزمي بيتك وخلي بنات المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - قدوع
2017-11-12 15:30:15
بصراحة مذهلة .. أنا أذكر أنني درست في دلة ولكن لا أذكر أنهم دربونا على جزئية إذا صادفنا عائق مفاجئ على الطريق مثل هذا الذي تدرب عليه نورا السائقات المتدربات..بارك الله لها على تطوعها وأجرها على الله .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 -
2017-11-12 15:28:53
يلا ياللي تويدون هالاشكال نبي نشوف وجه يور سستر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - غيمووووووو
2017-11-12 15:27:53
ممكن تعلمني انا مشتاق اتعلم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 - امحقا
2017-11-12 15:26:58
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - امحقا
2017-11-12 15:25:46
نورا الدوسري سعاد الشمري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - امحقا
2017-11-12 15:24:49
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - هذا رأيي
2017-11-12 15:22:02
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - hima
2017-11-12 15:18:56
كثرالله من امثالها البطله,المفروض الجهات الرسميه تتبنى مثل مبادرة هذه البطله للتعجيل بقيادتها للسياره ورفع الحرج عن المجتمع من اجبارها على السائق,شي يكسف.
لا يعجبني(8) اعجبني(0)
37 -
2017-11-12 15:18:32
قال عادات وتقاليد قال 😆😆 يا*******
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 -
2017-11-12 15:17:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - deleted
2017-11-12 15:15:22
الحين صار عادي ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - الوسمي
2017-11-12 15:15:21
اتهموني بسرق التمر من وادي الدواسر. عندي جيب شراع. لا رحت للغنم احمله حطب ومعزى وارجع من الجبال قبل الليل مابه انوار يالدوسريه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - رفيق الدرب
2017-11-12 15:15:20
اعطيكم الوايت تتعلمو فيه يارب ينقطع عليكم الديزل ع خط النعيريه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 -
2017-11-12 15:14:22
نورا الدوسري ونعم في بنات القبايل بدن يطلعن ونشوف وجيهن زين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - سـواد اللـيل
2017-11-12 15:01:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - زائر
2017-11-12 14:55:23
كل التسهيلات لفتيات الغد... اهم شئ المراءه ههه_¶_
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 -
2017-11-12 14:52:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 -
2017-11-12 14:49:56
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - ابو فيصل
2017-11-12 14:41:33
ياسلامي لك يا لدوسريه. كككككككككككككفوا
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
26 -
2017-11-12 14:41:29
اوكسجن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 -
2017-11-12 14:40:00
نورا بس تعلمين بنات ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
24 -
2017-11-12 14:38:38
وشهدت إقبالاً كبيراً من سعوديات يرغبن في تعلم القيادة، بلغ عددهن 15 هههههههههههه فعلا اقبالا كبيرا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 -
2017-11-12 14:33:06
والنساء في هذا الوصف يدركن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 -
2017-11-12 14:28:27
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 - ✨ندى✨
2017-11-12 14:25:16
ياربي اين الطرق اللي بتستوعب النساء وسياراتهم احنا الصباح لمانروح الدوام ززززحمه كل شوي اتروع يارب سترك بس .
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
20 - مرور الكرام
2017-11-12 14:18:30
اللهم صل على المبعوث رحمة للعالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - saeed
2017-11-12 14:16:34
ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - الشريف
2017-11-12 14:16:32
أنا كمان مستعد أعلمهم ببلاش . لا وأعطيهم قيمة رخصة القيادة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - معلم دراجات ٢٦
2017-11-12 14:16:09
ماحد يصلي الايطلب المغفرة ، تحصل على نرخيص اول وبعدين تصير الامور خارج القانون.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - عبادي الهلالي
2017-11-12 14:15:56
ههههه هههههههههههه هههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - Xx5halidxX
2017-11-12 14:15:26
شلون طريقة التقديم ابغى اقدم : )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - منال الدوسري
2017-11-12 14:15:08
ماشاء الله تبارك الله بالتوفيق لك نورا الدوسري
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - الهاشمي
2017-11-12 14:12:47
لو للخير نا سعيتي له
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - الحويطي
2017-11-12 14:08:13
لاتلوموني لو اخطر في تصرفاتي مدام مريوش العينين مقتدي الموتر قدامي*****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 -
2017-11-12 14:07:46
حالف عالدمع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 -
2017-11-12 14:07:37
نورا تكفين علميني السواقة
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 -
2017-11-12 14:04:38
bla bla bla who the hell is she never heard of her she just want attention and just want to be on the spot light
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 -
2017-11-12 14:04:16
سمعا واطعه للجميع
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
7 -
2017-11-12 14:00:49
في ميزان**** بإذن الله ونحن شهود عليك الى يوم الدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - ابو همس الحارثي
2017-11-12 14:00:47
ماشاء الله تبارك الرحمن والله عندي زميل في العمل خال من وين طلعت هذا 🤣🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 1 )
5 - الرحااال
2017-11-12 13:55:57
جزاك الله الف خير 💚
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 -
2017-11-12 13:54:36
ما شاء #الله هم الدواسر كدة حلوين؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
3 - ام خالد
2017-11-12 13:54:13
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ماوراء الارجنتين
2017-11-12 13:51:25
ماشاء الله تبارك الله ؛ نسأل الله التوفيق والسداد لنساء الأرض أجمعين ؛ مبادرة رائعة من فتيات هذه البلاد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 - جوجو
2017-11-12 13:49:02
مافي الرياض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابوشموخ

تعليق مخالف...
بواسطة : تفقعن

فيه مثل مصري قديم يقول جت الطوبه في المعطوبه.. يانهار أزرق والطلقة ما جاتش إلا ف...
بواسطة : الإسلام هو الحل

يا الرحال يا "مثقف" التطور الحقيقي هو بتنمية البلد وتطوير كل الأنظمة والإكتفاء ا...
بواسطة :

المنتخب امام مهمات صعبه ولابد من اغلاق مصادر التوترللاعبين المشاركين فيه حتى آخر...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

“مواطن خبير” يحدد الطرف الخطيرفي معادلة التوظيف !
34 0
mm

عبدالرحمن الراشد

لقاء فيتنام لن ينهي أزمة سوريا
137 0
mm

مشعل السديري

الله يعطيك «طولة العمر»
188 1
mm

محمد آل الشيخ

لبنان في مهب الإعصار!
128 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الانحراف بوظيفة المستشار!
204 0
mm

د. محمد العوين

ليس سرقة مال فحسب!
215 0
mm

سمر المقرن

ضحايا العاطفة!
173 1
mm

هالة الناصر

الفنانة أحلام والوعاء وما ينضح..!
381 3
mm

مشعل السديري

متى سوف أدري؟!
241 0
mm

خلف الحربي

الكتابة عن متهمي الفساد
288 0
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
377 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
230 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬034 16
mm

عادل التويجري

طنش !
268 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
269 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
567 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
631 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
642 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
365 4
mm

عادل التويجري

الماضي !
413 1
الاخبار الدولية
وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب الله

وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب الله

 المرصد 85 4٬410 3 ساعات
بيان كتلة المستقبل في لبنان : ندين الحملات ضد السعودية وندعو إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقة

بيان كتلة المستقبل في لبنان : ندين الحملات ضد السعودية وندعو إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقة

 المرصد 96 2٬089 15 ساعة
القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروت

القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروت

 المرصد 39 8٬865 22 ساعة
لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!

لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!

 الأناضول 65 10٬115 يوم واحد
المرصد الرياضي
أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي

أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي

 المرصد 122 5٬481 2 ساعتين
شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !

شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !

 المرصد 278 14٬545 11 ساعة
الفراج يطرح استفتاء جديد بتويتر: من هو جمهور النادي الأكثر تأثير في السعودية..شاهد المفاجأة!

الفراج يطرح استفتاء جديد بتويتر: من هو جمهور النادي الأكثر تأثير في السعودية..شاهد المفاجأة!

 المرصد 81 13٬785 15 ساعة
في إنجاز تاريخي للعرب.. المغرب وتونس إلى مونديال روسيا-فيديو

في إنجاز تاريخي للعرب.. المغرب وتونس إلى مونديال روسيا-فيديو

 المرصد 24 2٬816 17 ساعة
اخبار فنية
تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

 المرصد 52 4٬738 3 ساعات
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

 المرصد 127 12٬316 21 ساعة
كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

 المرصد 42 11٬593 يوم واحد
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

 المرصد 87 27٬954 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد .. “مغرد” يكتشف الخلطة السرية لـ “كنتاكي” بطريقة لا تصدق !

شاهد .. “مغرد” يكتشف الخلطة السرية لـ “كنتاكي” بطريقة لا تصدق !

 المرصد 27 14٬240 17 ساعة
مغربية من “أسرة ثرية ” تعلن احترافها الرقص الشرقي وتثير الجدل على موقع التواصل!-فيديو

مغربية من “أسرة ثرية ” تعلن احترافها الرقص الشرقي وتثير الجدل على موقع التواصل!-فيديو

 المرصد 44 8٬893 24 ساعة
بالفيديو والصور .. مصرع ملكة جمال الأرض في انفجار سيارة

بالفيديو والصور .. مصرع ملكة جمال الأرض في انفجار سيارة

 المرصد 74 14٬727 يومين
كيف تمسح الرسائل بخطوات بسيطة وتخدع “واتساب”؟

كيف تمسح الرسائل بخطوات بسيطة وتخدع “واتساب”؟

 المرصد 5 8٬241 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

 المرصد 6 4٬457 14 ساعة
شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

 المرصد 13 3٬413 15 ساعة
شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

 المرصد 46 27٬444 20 ساعة
بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئة

بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئة

 المرصد 27 8٬850 23 ساعة
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬302 يوم واحد
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬541 4 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬225 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬068 أسبوعين
اخبار صحية
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 21 3٬459 8 ساعات
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 33 4٬632 يومين
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

 المرصد 36 4٬998 يومين
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

 المرصد 15 4٬946 3 أيام
اخبار اقتصادية
السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

 المرصد 5 4٬064 13 ساعة
هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟

هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟

 المرصد 23 4٬310 13 ساعة
بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربع

بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربع

 المرصد 4 2٬066 14 ساعة
تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

 المرصد 33 4٬632 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬331 3 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬622 4 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬611 4 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬541 4 أسابيع
الاخيرة
حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

 المرصد 68 3٬356 1 ساعة
قطط “قاتلة” في اليابان

قطط “قاتلة” في اليابان

 المرصد 23 7٬200 24 ساعة
الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

 المرصد 233 4٬814 يوم واحد
شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

شاهد آخر خواطر عدنان جستنيه.. ” جحفلهم ولا ما جحفلهم” تفاعلا مع قرارات آل الشيخ

 المرصد 53 5٬096 يومين
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

 المرصد 208 2٬636 6 ساعات