تفاصيل مبادرة الفتاة السعودية نورا الدوسري لتدريب النساء على قيادة السيارات “بدون مقابل”
صحيفة المرصد: أطلقت الفتاة السعودية، نورا الدوسري، التي تسكن في مدينة الظهران شرق المملكة، مبادرة تطوعية، لتدريب النساء من مختلف الأعمار، على قيادة السيارات.
إقبال كبير من سعوديات
وحظيت المبادرة بقبول نسائي واسع في المدينة، وشهدت إقبالاً كبيراً من سعوديات يرغبن في تعلم القيادة، بلغ عددهن 15 سيدة، تقضي معهن أكثر من خمس ساعات يومياً، لتدريبهن على القيادة، بدروس ممنهجة بالمجان مستخدمةً سيارتها الخاصة.
وتعلمت نور القيادة منذ عام 2010 م، في مملكة البحرين، بتشجيع عائلتها، وحصلت على رخصة دولية لقيادة السيارات بعد رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السعودية.
أسلوب علمي حديث
ووفقًا لـ”العربية.نت”، قالت نورا الدوسري، إنها تسعى من خلال المبادرة إلى تمكين “السائقات الجديدات” من المهارات اللازمة للقيادة السليمة والآمنة، بأسلوب علمي حديث، ومساعدتهن على إدراك مخاطر الطريق، وفهم حركة السير، للحفاظ على حياتهن والآخرين، وتدريبهن على التعامل مع الأعطال الطارئة والإلمام بالصيانة البسيطة، والتعاطي مع مواقف مختلفة وخطرة، ضمن منهج تدريبي أعدته لمتدرباتها.
البرنامج التدريبي
وأوضحت الدوسري أن البرنامج التدريبي يشمل إلى جانب الشق النظري، صياغة تجارب وهمية لمحاكاة حالات واقعية، مثل وجود عائق مفاجئ في الطريق، كعجلات أو أكياس، أو مشاة، أو دراجات، أو أشخاص مسرعين ينحرفون فجأة بسيارتهم، عن مساراتهم، قاطعين الطريق، أو مرور سيارة شرطة أو إسعاف، مشيرة إلى أهمية أن تكون قائدة السيارة ملمة بصيانة السيارات التي لا تستدعي مختصا فنيا والسلامة على الطرق وكيفية التعامل مع الأعطال وحالات الطوارئ.
اعتماد المرأة على نفسها
وأكدت أن قيادة المرأة للسيارة هي إحدى ضرورات التغير الاجتماعي، وتساعد المرأة في الاعتماد على نفسها، وإنهاء احتياجاتها دون انتظار سيارة أجرة، أو التعاقد مع سائق، وإتاحة الفرصة أمامها للانخراط في القوى العاملة والاستقلال الاقتصادي، وتمكينها من التواجد بقوة في سوق العمل.
التعليقات
ممتاز ممتاز شكرا
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بارك الله فيها ممتاز
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ليه تستغرب حبيبي..ليه ما استغربت من الي هاجرت الى اليمن وسوريا..ليه ما استغربت من الي في الشارع مسوين مظاهرات..السياقه عادي جدا..بس يبي لك تنظيف من داخل لترى الحياه ع حقيقتها..لاتستغرب 💚
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زائره 51 يوفقها وليس يرفقها ؟؟ تعلمي الإملاء زين وبعدها تعالي علقي زي الناس
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المتشدد..في اي موضوع ل النساء..في السياقه يقول هل ترضى بنتك او زوجتك تسوق..السينما هل ترضى بنتك او زوجتك تدخل..في الملعب هل ترضى بنتك او زوجتك تدخل الملعب..في الرياضه هل ترضى بنتك او زوجتك تلعب 😅😅💚
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كلن في عيبه راضي لكن بعض العيوب شينه
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استغرب وافكر اذا كان عندها هي وامثالها أخوان وجماعه ؟؟ او الوضع عادي !! اعوذ بالله
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الله يرفقها نورا الدوسري على مبادرتها الجميله
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وحصلت على رخصة دولية لقيادة السيارات بعد رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السعودية🤗
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من تعلمني سواقه ابي مزه تعلمني ماعرف اسوق (=
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الله يهديك الزمي بيتك وخلي بنات المسلمين
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بصراحة مذهلة .. أنا أذكر أنني درست في دلة ولكن لا أذكر أنهم دربونا على جزئية إذا صادفنا عائق مفاجئ على الطريق مثل هذا الذي تدرب عليه نورا السائقات المتدربات..بارك الله لها على تطوعها وأجرها على الله .
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يلا ياللي تويدون هالاشكال نبي نشوف وجه يور سستر
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ممكن تعلمني انا مشتاق اتعلم
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نورا الدوسري سعاد الشمري
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كثرالله من امثالها البطله,المفروض الجهات الرسميه تتبنى مثل مبادرة هذه البطله للتعجيل بقيادتها للسياره ورفع الحرج عن المجتمع من اجبارها على السائق,شي يكسف.
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قال عادات وتقاليد قال 😆😆 يا*******
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الحين صار عادي ****
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اتهموني بسرق التمر من وادي الدواسر. عندي جيب شراع. لا رحت للغنم احمله حطب ومعزى وارجع من الجبال قبل الليل مابه انوار يالدوسريه
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اعطيكم الوايت تتعلمو فيه يارب ينقطع عليكم الديزل ع خط النعيريه
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نورا الدوسري ونعم في بنات القبايل بدن يطلعن ونشوف وجيهن زين
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كل التسهيلات لفتيات الغد... اهم شئ المراءه ههه_¶_
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ياسلامي لك يا لدوسريه. كككككككككككككفوا
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اوكسجن
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نورا بس تعلمين بنات ؟
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وشهدت إقبالاً كبيراً من سعوديات يرغبن في تعلم القيادة، بلغ عددهن 15 هههههههههههه فعلا اقبالا كبيرا
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والنساء في هذا الوصف يدركن
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ياربي اين الطرق اللي بتستوعب النساء وسياراتهم احنا الصباح لمانروح الدوام ززززحمه كل شوي اتروع يارب سترك بس .
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اللهم صل على المبعوث رحمة للعالمين
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أنا كمان مستعد أعلمهم ببلاش . لا وأعطيهم قيمة رخصة القيادة
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ماحد يصلي الايطلب المغفرة ، تحصل على نرخيص اول وبعدين تصير الامور خارج القانون.
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ههههه هههههههههههه هههههههههههههههههههههههههه
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شلون طريقة التقديم ابغى اقدم : )
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ماشاء الله تبارك الله بالتوفيق لك نورا الدوسري
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لو للخير نا سعيتي له
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لاتلوموني لو اخطر في تصرفاتي مدام مريوش العينين مقتدي الموتر قدامي*****
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حالف عالدمع
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نورا تكفين علميني السواقة
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bla bla bla who the hell is she never heard of her she just want attention and just want to be on the spot light
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سمعا واطعه للجميع
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في ميزان**** بإذن الله ونحن شهود عليك الى يوم الدين
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ماشاء الله تبارك الرحمن والله عندي زميل في العمل خال من وين طلعت هذا 🤣🤣
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جزاك الله الف خير 💚
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ما شاء #الله هم الدواسر كدة حلوين؟
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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ماشاء الله تبارك الله ؛ نسأل الله التوفيق والسداد لنساء الأرض أجمعين ؛ مبادرة رائعة من فتيات هذه البلاد
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مافي الرياض
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