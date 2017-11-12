تفاصيل مبادرة الفتاة السعودية نورا الدوسري لتدريب النساء على قيادة السيارات “بدون مقابل”

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صحيفة المرصد: أطلقت الفتاة السعودية، نورا الدوسري، التي تسكن في مدينة الظهران شرق المملكة، مبادرة تطوعية، لتدريب النساء من مختلف الأعمار، على قيادة السيارات.

إقبال كبير من سعوديات

وحظيت المبادرة بقبول نسائي واسع في المدينة، وشهدت إقبالاً كبيراً من سعوديات يرغبن في تعلم القيادة، بلغ عددهن 15 سيدة، تقضي معهن أكثر من خمس ساعات يومياً، لتدريبهن على القيادة، بدروس ممنهجة بالمجان مستخدمةً سيارتها الخاصة.

وتعلمت نور القيادة منذ عام 2010 م، في مملكة البحرين، بتشجيع عائلتها، وحصلت على رخصة دولية لقيادة السيارات بعد رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في السعودية.

أسلوب علمي حديث

ووفقًا لـ”العربية.نت”، قالت نورا الدوسري، إنها تسعى من خلال المبادرة إلى تمكين “السائقات الجديدات” من المهارات اللازمة للقيادة السليمة والآمنة، بأسلوب علمي حديث، ومساعدتهن على إدراك مخاطر الطريق، وفهم حركة السير، للحفاظ على حياتهن والآخرين، وتدريبهن على التعامل مع الأعطال الطارئة والإلمام بالصيانة البسيطة، والتعاطي مع مواقف مختلفة وخطرة، ضمن منهج تدريبي أعدته لمتدرباتها.

البرنامج التدريبي

وأوضحت الدوسري أن البرنامج التدريبي يشمل إلى جانب الشق النظري، صياغة تجارب وهمية لمحاكاة حالات واقعية، مثل وجود عائق مفاجئ في الطريق، كعجلات أو أكياس، أو مشاة، أو دراجات، أو أشخاص مسرعين ينحرفون فجأة بسيارتهم، عن مساراتهم، قاطعين الطريق، أو مرور سيارة شرطة أو إسعاف، مشيرة إلى أهمية أن تكون قائدة السيارة ملمة بصيانة السيارات التي لا تستدعي مختصا فنيا والسلامة على الطرق وكيفية التعامل مع الأعطال وحالات الطوارئ.

اعتماد المرأة على نفسها

وأكدت أن قيادة المرأة للسيارة هي إحدى ضرورات التغير الاجتماعي، وتساعد المرأة في الاعتماد على نفسها، وإنهاء احتياجاتها دون انتظار سيارة أجرة، أو التعاقد مع سائق، وإتاحة الفرصة أمامها للانخراط في القوى العاملة والاستقلال الاقتصادي، وتمكينها من التواجد بقوة في سوق العمل.