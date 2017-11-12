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حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه
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المرصد 77 5٬992 4 ساعات

صحيفة المرصد: تعرض عريس مصري لإصابات خطيرة في خصيتيه بطلق ناري من رشاش أحد الضيوف الذي كان يحتفل بزفافه.

ووفقا لـ”سي بي سي”، كان العريس، عثمان السعيد البالغ من العمر 28 عاما، يستمتع بآخر ليلة له في حياته كأعزب، حينما أصابته طلقة بطريقة غير مقصودة بدلا من إطلاقها في الهواء.

وقالت الشرطة إن السلاح كان يستخدمه شاب في الـ26 من عمره بطريقة غير مكترثة. وأضافت أن الشاب فر من المكان بعد وقوع الحادث، ولكن قبض عليه بعد ذلك، وتستجوبه الشرطة حاليا.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

77 - خمبله
2017-11-12 17:51:01
76 ياشيخ ***يجونه للعيد .. الله يكفينا الشرر
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76 - عمليق
2017-11-12 17:46:40
خمبله هههههههههههه قول غيرها يارجال العزوبيه احلا خليه يستانس بعزوبيته
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75 - خمبله
2017-11-12 17:45:01
71 ياشيخ رووح انت التاني .. ماعاد ترجع صادها
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74 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-12 17:42:54
اولها الم جسدي بعد الطلقة والجراحة ثم سيعاني نفسيا 'الله اعلم انه عمد اطلق عليه النار• خروج
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73 - خمبله
2017-11-12 17:41:53
لابوه لابوه من جابه للعرس والله اروووح فيه ... هذا قناص مو صدفه .. عووووذه من ابليس
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72 -
2017-11-12 17:25:38
يعني مجات الطلقه الا في **
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71 -
2017-11-12 16:48:04
على فكرة يمارس حياته الزوجية والجنسية عادي بس ميكون فيه انجاب
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70 -
2017-11-12 16:44:28
الله يستر الحرب عليه العدة 🤣
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69 -
2017-11-12 16:11:37
44 حنان هو المتشبه أسمرغبر ماش التشبه عنده هواية أزلية
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68 - تفقعن
2017-11-12 16:08:36
فيه مثل مصري قديم يقول جت الطوبه في المعطوبه.. يانهار أزرق والطلقة ما جاتش إلا في العدة
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67 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-12 16:07:33
بصمة الإصبع وصورة الوجه للحصول على تأشيرات الحج والعمرة من 19 نوفمبر 2017
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66 - قلبي المكسور
2017-11-12 15:50:06
لاحول ولا قوه الا بالله
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65 - قلبي المكسور
2017-11-12 15:48:55
لاحول ولا قوه الا بالله
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64 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-12 15:46:32
سبحان اللَّهَ أستغفر اللَّهَ اللَّهَ أكبر
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63 -
2017-11-12 15:46:20
أبو يوسف ليش تعرفني أنت ووجهك إللي تقول وجه ورل أبو ذيل طويل ههههههههه
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62 -
2017-11-12 15:46:09
الحرص واجب والمفروظ ان الشرطه تمنع اطلاق النار بارشاش اثناء العرس الله يشفي المريض وهذى الماقسوم
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61 - HMM KARD
2017-11-12 15:42:19
خنبوق ماشاءالله عليك مجرب جميع الاسلحه اخونجي داعشي كفوك تلقم الكل
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60 -
2017-11-12 15:39:52
تعليق مخالف
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59 - المتيم
2017-11-12 15:39:30
طيب ويش راح يسوي. ليلتها الله يعينه ماله اصبعه
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58 -
2017-11-12 15:35:58
حنان شكلك رجل والا هذا مهو كلام انثى والا لا تكوني قلم الخنبقة
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( عدد التعليقات 17,505 )
57 - ابويوسف
2017-11-12 15:34:09
48 تطلع المضغه مثل وجهك ماتسوى روبيه ملزقه بشطرطون
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56 -
2017-11-12 15:33:27
السوق السوداء****** على قفى من يشيل
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( عدد التعليقات 17,505 )
55 - ابويوسف
2017-11-12 15:32:49
يمكن تكون سبب سعادته يصبح مامنه خوف 🚶🏿
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54 -
2017-11-12 15:31:37
حنان وجع بلاش استهبال علانا ندري أنك درباوي جعلها تنفقع خصوتك من قذيفه آر بي جي 7
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53 - المحقق كونن لا يخشى المحن
2017-11-12 15:30:56
كل شي إلا الغوالي
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52 -
2017-11-12 15:29:23
على راي المثل المصري : اللي عنده*** يحسس عليها.
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51 - saeed
2017-11-12 15:28:57
ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ
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50 -
2017-11-12 15:28:29
لو صارت الطلقه في خصوة الزوجه واش يسوي الزوج ههههههههههههه آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
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49 -
2017-11-12 15:28:18
حنان يعني ذي هي اللي تمنيتيها بس في زوجك !!!
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48 -
2017-11-12 15:25:56
انا مستعد ابيعه خصوتي مقابل 100 ألف ريال
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47 - شمالية
2017-11-12 15:24:40
يتعالج إن شاءالله ويقوم بالسلامة
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46 -
2017-11-12 15:22:40
ههههههههههههه******فيه قطع غيار يركب بدالهم صيني ياباني إيطالي أصلي ههههههههههه
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45 - حنان
2017-11-12 15:22:01
الله يكون بعون كل فتاه محرومه من *****
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44 - حنان
2017-11-12 15:20:24
اذا زوجي راح عليه كل ماتمنيت فيه وش انا جالسه عنده زي الصنم يطلقني احسن وإذا رفض باشوف لي اشتراك .
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43 -
2017-11-12 15:20:06
رجله يده بطنه مالقيت االاحجرة النار منك لله يامتولي ياابن ام متولي
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42 -
2017-11-12 15:18:54
فقدان الخصية ليس له دخل بالعملية الجنسية وحتى القذف يقذف ولكن بسائل غدة البروستاتا لحاله بدون حيوانات منوية ولكن لو بقيت للرجال خصية وحدة فهي كافية للانجاب وتقوم بعمل الثنتين
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41 - حنان
2017-11-12 15:17:56
مصيبه مابعدها مصيبه ان شاء الله زوجي ما يتعرض لهذا الموقف.
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40 -
2017-11-12 15:17:47
31 - قلم الحقيقه عقبالك*********هههههههههههههههههههههههههه
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39 - hima
2017-11-12 15:15:56
عادي,يكمل بدونها,ايش المشكله.
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38 -
2017-11-12 15:15:20
فرضنا انها أتت في رحم زوجته مالذي سيحصل
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37 -
2017-11-12 15:12:48
اهم شي يقوم بس الإنجاب ما ينجب.
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36 -
2017-11-12 15:12:48
تعليق مخالف
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35 - شامخ
2017-11-12 15:12:47
خنبوقه وجهها مغسول بمرق دجاج مكروهه بالصحيفه وتعلق
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34 -
2017-11-12 15:11:52
سلاح ليليه الدخله تعطل ومافيه ذخيره خخخخخخخخخخخ خلا ص اقلب لانثى ضاعت العلوم وفسدت البضاعه
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33 -
2017-11-12 15:10:28
جاكم المرض جاكم قلم الحريقة ههههه
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32 -
2017-11-12 15:06:28
ت12 قلم النفاق ما عندها حتى تعرف الشعور ههههههههههههه
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( عدد التعليقات 30,664 )
31 - قلم الحقيقه
2017-11-12 15:05:33
اخواني مصري خصوه الدواعش.
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30 -
2017-11-12 15:05:30
اول عوطوني حقوقي واعمل معاكم بالعمل الممتاز
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29 -
2017-11-12 15:05:08
الخصية للرجل الشاب أغلى من عينه فالاعمى ينجب لكن بدون مكينة راحت الخلفة ولله في خلقه شؤون
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28 -
2017-11-12 15:02:48
الله يخلف عليه بخير هذي الدنيا بلايا ما تصفو لأحد كل ما ترى نفسك ملكتها خارت بين أصابعك ولكن تبقى النعمة ما بقي حسن الظن بالله وما دام يصرف شكر نعمه بركعتين من الضحى تختزل كل ذلك صدقة عن جسمك
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27 - مراقب
2017-11-12 15:02:31
خرب عليه ليلة العمر مسكين
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26 -
2017-11-12 15:01:49
رد تعليق ١١ يعني تعبيني معاك يماما كل شي لا
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25 - مراقب
2017-11-12 15:01:34
راحت الرجولة منه يقطع القلب مقصودة ياعم الله مابتعرفش ولا أيه
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24 -
2017-11-12 15:00:12
قصص خاصة مالنا دخل خصوصيات
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23 - مراقب
2017-11-12 15:00:10
راحت عليها العروس مسكينة يافرحة ماتمت ☺️☺️☺️😩😩😩
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22 - مراقب
2017-11-12 14:59:22
😂😂😂😂😂😂
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21 - بدر
2017-11-12 14:59:11
يكغيه الشجاج اذا فقد منفعتها 300000الف زياده
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20 - 123
2017-11-12 14:58:56
رأس ماله راح هذا مو وقته
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19 - راشد
2017-11-12 14:58:18
خرب طقم الحمام مابقى شي الزبدة و ماعت انتها
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18 -
2017-11-12 14:57:55
خلاص هو يروح لحبيبته وهي تروح لحبيبها
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17 -
2017-11-12 14:57:27
لا حول ولا قوة الا بالله المفروض يقصون خصية اللي رماة ويركبونها عليه بلا سلاح بلا همجية
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16 - شامخ
2017-11-12 14:57:12
اين قلم النفاق لم يعلق يتقمص دور رجل وهو انثى لابارك الله فيها
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15 -
2017-11-12 14:54:17
لو ارتفعت الطلقة شوي كان أسوأ وأسوأ شيئ اهون من شيئ الحمد لله على السلامة
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14 -
2017-11-12 14:54:14
لو ارتفعت الطلقة شوي كان أسوأ وأسوأ شيئ اهون من شيئ الحمد لله على السلامة
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13 - ياليل ابولمبه
2017-11-12 14:53:35
غريبه يعني مانشن الفالح غير على (( العده )) شكلها متعمده يعني المسكين رايح يجلس بدون عده والله مصيبه لأن (( العده )) تعتبر راس المال
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12 - بدر
2017-11-12 14:53:31
يوووه بالعفش
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11 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-12 14:53:29
كل شي يهون الا ابو جنلنبوه
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10 - بن شاهر
2017-11-12 14:53:18
ناس جاهلة ويعنقدون ان السلاح هو الرجوله، المانيا وكوريا الجنوبية واليابان خرجت من الحرب العالمية صفر وتخلوا عن صناعة السلاح واهتموا بالتعليم والصناعة وهم الان من اقوى الدول اقتصاد وتعليم ومصر مكانك سر
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9 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-12 14:52:25
هههههههه البتاع راح عليه اكيد صعايده
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8 - ،
2017-11-12 14:51:43
أنتهى خلاااص
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7 -
2017-11-12 14:49:56
الله المستعان راحت عليه الخلفة إلا أن يشاء الله رب العالمين
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6 -
2017-11-12 14:48:53
طيب ما دورولها يمكن يلقونها في الارض
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5 -
2017-11-12 14:48:12
يعني ضربت نص المكينة؛ما جبتم وجهة نظر العروسة في الموضوع
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4 - شد وصل
2017-11-12 14:46:11
يافرحة ماتمت ....
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3 -
2017-11-12 14:45:09
البضاعه اختربت هههههههههههههههههه يافرحه ماتمت يبغالك اشتراك الحين
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2 -
2017-11-12 14:45:04
هذي مقصودة في هذا المكان الله لا يبلانا
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1 - طاقوق
2017-11-12 14:42:44
من المهايطين
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علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 33 4٬636 يومين
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

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فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

 المرصد 15 4٬950 3 أيام
اخبار اقتصادية
السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

 المرصد 5 4٬255 15 ساعة
هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟

هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟

 المرصد 23 4٬523 15 ساعة
بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربع

بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربع

 المرصد 4 2٬137 17 ساعة
تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

 المرصد 33 4٬641 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

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بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

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بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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الاخيرة
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

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حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

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قطط “قاتلة” في اليابان

قطط “قاتلة” في اليابان

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الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

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