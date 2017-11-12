حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

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صحيفة المرصد: تعرض عريس مصري لإصابات خطيرة في خصيتيه بطلق ناري من رشاش أحد الضيوف الذي كان يحتفل بزفافه.

ووفقا لـ”سي بي سي”، كان العريس، عثمان السعيد البالغ من العمر 28 عاما، يستمتع بآخر ليلة له في حياته كأعزب، حينما أصابته طلقة بطريقة غير مقصودة بدلا من إطلاقها في الهواء.

وقالت الشرطة إن السلاح كان يستخدمه شاب في الـ26 من عمره بطريقة غير مكترثة. وأضافت أن الشاب فر من المكان بعد وقوع الحادث، ولكن قبض عليه بعد ذلك، وتستجوبه الشرطة حاليا.