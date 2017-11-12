الرئيسية / حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه
حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه
صحيفة المرصد: تعرض عريس مصري لإصابات خطيرة في خصيتيه بطلق ناري من رشاش أحد الضيوف الذي كان يحتفل بزفافه.
ووفقا لـ”سي بي سي”، كان العريس، عثمان السعيد البالغ من العمر 28 عاما، يستمتع بآخر ليلة له في حياته كأعزب، حينما أصابته طلقة بطريقة غير مقصودة بدلا من إطلاقها في الهواء.
وقالت الشرطة إن السلاح كان يستخدمه شاب في الـ26 من عمره بطريقة غير مكترثة. وأضافت أن الشاب فر من المكان بعد وقوع الحادث، ولكن قبض عليه بعد ذلك، وتستجوبه الشرطة حاليا.
التعليقات
77 - خمبله2017-11-12 17:51:01
76 ياشيخ ***يجونه للعيد .. الله يكفينا الشرر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
76 - عمليق2017-11-12 17:46:40
خمبله هههههههههههه قول غيرها يارجال العزوبيه احلا خليه يستانس بعزوبيته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
75 - خمبله2017-11-12 17:45:01
71 ياشيخ رووح انت التاني .. ماعاد ترجع صادها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨2017-11-12 17:42:54
اولها الم جسدي بعد الطلقة والجراحة ثم سيعاني نفسيا 'الله اعلم انه عمد اطلق عليه النار• خروج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - خمبله2017-11-12 17:41:53
لابوه لابوه من جابه للعرس والله اروووح فيه ... هذا قناص مو صدفه .. عووووذه من ابليس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 -2017-11-12 17:25:38
يعني مجات الطلقه الا في **
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 -2017-11-12 16:48:04
على فكرة يمارس حياته الزوجية والجنسية عادي بس ميكون فيه انجاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 -2017-11-12 16:44:28
الله يستر الحرب عليه العدة 🤣
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 -2017-11-12 16:11:37
44 حنان هو المتشبه أسمرغبر ماش التشبه عنده هواية أزلية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - تفقعن2017-11-12 16:08:36
فيه مثل مصري قديم يقول جت الطوبه في المعطوبه.. يانهار أزرق والطلقة ما جاتش إلا في العدة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
67 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-12 16:07:33
بصمة الإصبع وصورة الوجه للحصول على تأشيرات الحج والعمرة من 19 نوفمبر 2017
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
66 - قلبي المكسور2017-11-12 15:50:06
لاحول ولا قوه الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
65 - قلبي المكسور2017-11-12 15:48:55
لاحول ولا قوه الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
64 - زائر من الكَوْاكَبٌ2017-11-12 15:46:32
سبحان اللَّهَ أستغفر اللَّهَ اللَّهَ أكبر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 -2017-11-12 15:46:20
أبو يوسف ليش تعرفني أنت ووجهك إللي تقول وجه ورل أبو ذيل طويل ههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 -2017-11-12 15:46:09
الحرص واجب والمفروظ ان الشرطه تمنع اطلاق النار بارشاش اثناء العرس الله يشفي المريض وهذى الماقسوم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - HMM KARD2017-11-12 15:42:19
خنبوق ماشاءالله عليك مجرب جميع الاسلحه اخونجي داعشي كفوك تلقم الكل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 -2017-11-12 15:39:52
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - المتيم2017-11-12 15:39:30
طيب ويش راح يسوي. ليلتها الله يعينه ماله اصبعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 -2017-11-12 15:35:58
حنان شكلك رجل والا هذا مهو كلام انثى والا لا تكوني قلم الخنبقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,505 )57 - ابويوسف
48 تطلع المضغه مثل وجهك ماتسوى روبيه ملزقه بشطرطون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 -2017-11-12 15:33:27
السوق السوداء****** على قفى من يشيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 17,505 )55 - ابويوسف
يمكن تكون سبب سعادته يصبح مامنه خوف 🚶🏿
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
54 -2017-11-12 15:31:37
حنان وجع بلاش استهبال علانا ندري أنك درباوي جعلها تنفقع خصوتك من قذيفه آر بي جي 7
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
53 - المحقق كونن لا يخشى المحن2017-11-12 15:30:56
كل شي إلا الغوالي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
52 -2017-11-12 15:29:23
على راي المثل المصري : اللي عنده*** يحسس عليها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - saeed2017-11-12 15:28:57
ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ ღღ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 -2017-11-12 15:28:29
لو صارت الطلقه في خصوة الزوجه واش يسوي الزوج ههههههههههههه آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
49 -2017-11-12 15:28:18
حنان يعني ذي هي اللي تمنيتيها بس في زوجك !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 -2017-11-12 15:25:56
انا مستعد ابيعه خصوتي مقابل 100 ألف ريال
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
47 - شمالية2017-11-12 15:24:40
يتعالج إن شاءالله ويقوم بالسلامة
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
46 -2017-11-12 15:22:40
ههههههههههههه******فيه قطع غيار يركب بدالهم صيني ياباني إيطالي أصلي ههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
45 - حنان2017-11-12 15:22:01
الله يكون بعون كل فتاه محرومه من *****
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
44 - حنان2017-11-12 15:20:24
اذا زوجي راح عليه كل ماتمنيت فيه وش انا جالسه عنده زي الصنم يطلقني احسن وإذا رفض باشوف لي اشتراك .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
43 -2017-11-12 15:20:06
رجله يده بطنه مالقيت االاحجرة النار منك لله يامتولي ياابن ام متولي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
42 -2017-11-12 15:18:54
فقدان الخصية ليس له دخل بالعملية الجنسية وحتى القذف يقذف ولكن بسائل غدة البروستاتا لحاله بدون حيوانات منوية ولكن لو بقيت للرجال خصية وحدة فهي كافية للانجاب وتقوم بعمل الثنتين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - حنان2017-11-12 15:17:56
مصيبه مابعدها مصيبه ان شاء الله زوجي ما يتعرض لهذا الموقف.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
40 -2017-11-12 15:17:47
31 - قلم الحقيقه عقبالك*********هههههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
39 - hima2017-11-12 15:15:56
عادي,يكمل بدونها,ايش المشكله.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
38 -2017-11-12 15:15:20
فرضنا انها أتت في رحم زوجته مالذي سيحصل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
37 -2017-11-12 15:12:48
اهم شي يقوم بس الإنجاب ما ينجب.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
36 -2017-11-12 15:12:48
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - شامخ2017-11-12 15:12:47
خنبوقه وجهها مغسول بمرق دجاج مكروهه بالصحيفه وتعلق
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
34 -2017-11-12 15:11:52
سلاح ليليه الدخله تعطل ومافيه ذخيره خخخخخخخخخخخ خلا ص اقلب لانثى ضاعت العلوم وفسدت البضاعه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
33 -2017-11-12 15:10:28
جاكم المرض جاكم قلم الحريقة ههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 -2017-11-12 15:06:28
ت12 قلم النفاق ما عندها حتى تعرف الشعور ههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 30,664 )31 - قلم الحقيقه
اخواني مصري خصوه الدواعش.
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
30 -2017-11-12 15:05:30
اول عوطوني حقوقي واعمل معاكم بالعمل الممتاز
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 -2017-11-12 15:05:08
الخصية للرجل الشاب أغلى من عينه فالاعمى ينجب لكن بدون مكينة راحت الخلفة ولله في خلقه شؤون
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 -2017-11-12 15:02:48
الله يخلف عليه بخير هذي الدنيا بلايا ما تصفو لأحد كل ما ترى نفسك ملكتها خارت بين أصابعك ولكن تبقى النعمة ما بقي حسن الظن بالله وما دام يصرف شكر نعمه بركعتين من الضحى تختزل كل ذلك صدقة عن جسمك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - مراقب2017-11-12 15:02:31
خرب عليه ليلة العمر مسكين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 -2017-11-12 15:01:49
رد تعليق ١١ يعني تعبيني معاك يماما كل شي لا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - مراقب2017-11-12 15:01:34
راحت الرجولة منه يقطع القلب مقصودة ياعم الله مابتعرفش ولا أيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 -2017-11-12 15:00:12
قصص خاصة مالنا دخل خصوصيات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - مراقب2017-11-12 15:00:10
راحت عليها العروس مسكينة يافرحة ماتمت ☺️☺️☺️😩😩😩
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - مراقب2017-11-12 14:59:22
😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - بدر2017-11-12 14:59:11
يكغيه الشجاج اذا فقد منفعتها 300000الف زياده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - 1232017-11-12 14:58:56
رأس ماله راح هذا مو وقته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - راشد2017-11-12 14:58:18
خرب طقم الحمام مابقى شي الزبدة و ماعت انتها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 -2017-11-12 14:57:55
خلاص هو يروح لحبيبته وهي تروح لحبيبها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -2017-11-12 14:57:27
لا حول ولا قوة الا بالله المفروض يقصون خصية اللي رماة ويركبونها عليه بلا سلاح بلا همجية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - شامخ2017-11-12 14:57:12
اين قلم النفاق لم يعلق يتقمص دور رجل وهو انثى لابارك الله فيها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
15 -2017-11-12 14:54:17
لو ارتفعت الطلقة شوي كان أسوأ وأسوأ شيئ اهون من شيئ الحمد لله على السلامة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 -2017-11-12 14:54:14
لو ارتفعت الطلقة شوي كان أسوأ وأسوأ شيئ اهون من شيئ الحمد لله على السلامة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - ياليل ابولمبه2017-11-12 14:53:35
غريبه يعني مانشن الفالح غير على (( العده )) شكلها متعمده يعني المسكين رايح يجلس بدون عده والله مصيبه لأن (( العده )) تعتبر راس المال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 - بدر2017-11-12 14:53:31
يوووه بالعفش
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-12 14:53:29
كل شي يهون الا ابو جنلنبوه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - بن شاهر2017-11-12 14:53:18
ناس جاهلة ويعنقدون ان السلاح هو الرجوله، المانيا وكوريا الجنوبية واليابان خرجت من الحرب العالمية صفر وتخلوا عن صناعة السلاح واهتموا بالتعليم والصناعة وهم الان من اقوى الدول اقتصاد وتعليم ومصر مكانك سر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-12 14:52:25
هههههههه البتاع راح عليه اكيد صعايده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ،2017-11-12 14:51:43
أنتهى خلاااص
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -2017-11-12 14:49:56
الله المستعان راحت عليه الخلفة إلا أن يشاء الله رب العالمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 -2017-11-12 14:48:53
طيب ما دورولها يمكن يلقونها في الارض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -2017-11-12 14:48:12
يعني ضربت نص المكينة؛ما جبتم وجهة نظر العروسة في الموضوع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - شد وصل2017-11-12 14:46:11
يافرحة ماتمت ....
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -2017-11-12 14:45:09
البضاعه اختربت هههههههههههههههههه يافرحه ماتمت يبغالك اشتراك الحين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 -2017-11-12 14:45:04
هذي مقصودة في هذا المكان الله لا يبلانا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - طاقوق2017-11-12 14:42:44
من المهايطين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : نافع
هو وين راح ؟ هرب ؟...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب اللهالمرصد 104 5٬728 5 ساعات
بيان كتلة المستقبل في لبنان : ندين الحملات ضد السعودية وندعو إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقةالمرصد 96 2٬128 18 ساعة
القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروتالمرصد 39 8٬983 يوم واحد
لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!الأناضول 65 10٬222 يوم واحد
المرصد الرياضي
أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التواليالمرصد 198 11٬211 4 ساعات
شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !المرصد 300 15٬458 13 ساعة
الفراج يطرح استفتاء جديد بتويتر: من هو جمهور النادي الأكثر تأثير في السعودية..شاهد المفاجأة!المرصد 83 14٬388 18 ساعة
في إنجاز تاريخي للعرب.. المغرب وتونس إلى مونديال روسيا-فيديوالمرصد 24 2٬866 19 ساعة
اخبار فنية
تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!المرصد 66 6٬169 5 ساعات
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!المرصد 127 12٬532 24 ساعة
كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!المرصد 42 11٬678 يوم واحد
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندسالمرصد 87 27٬969 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!المرصد 17 2٬759 2 ساعتين
تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآنالمرصد 31 4٬366 3 ساعات
شاهد .. “مغرد” يكتشف الخلطة السرية لـ “كنتاكي” بطريقة لا تصدق !المرصد 27 14٬726 19 ساعة
مغربية من “أسرة ثرية ” تعلن احترافها الرقص الشرقي وتثير الجدل على موقع التواصل!-فيديوالمرصد 44 9٬034 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرةالمرصد 6 4٬678 16 ساعة
شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !المرصد 13 3٬565 18 ساعة
شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياضالمرصد 47 27٬930 22 ساعة
بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئةالمرصد 27 8٬940 يوم واحد
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 22 4٬318 يوم واحد
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬545 4 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬226 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬069 أسبوعين
اخبار صحية
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !المرصد 22 3٬787 10 ساعات
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابهاالمرصد 33 4٬636 يومين
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشبابالمرصد 36 5٬002 يومين
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتينالمرصد 15 4٬950 3 أيام
اخبار اقتصادية
السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائرالمرصد 5 4٬255 15 ساعة
هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟المرصد 23 4٬523 15 ساعة
بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربعالمرصد 4 2٬137 17 ساعة
تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !المرصد 33 4٬641 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬341 3 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬623 4 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬616 5 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬544 4 أسابيع
الاخيرة
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!المرصد 10 440 17 دقيقة
حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافهالمرصد 77 5٬992 4 ساعات
قطط “قاتلة” في اليابانالمرصد 23 7٬297 يوم واحد
الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياًالمرصد 242 4٬893 يوم واحد
كاريكاتير