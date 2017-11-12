رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / أمير سعودي.. يضع الجزيرة وخلايا عزمي بشارة في مأزق

أمير سعودي.. يضع الجزيرة وخلايا عزمي بشارة في مأزق

أمير سعودي.. يضع الجزيرة وخلايا عزمي بشارة في مأزق
حجم الخط A A A
المرصد 50 7٬958 4 ساعات

صحيفة المرصد: شن موقع بوست الرياض هجوما على قناة الجزيرة والمواقع القطرية وما وصفتهم بـ”خلايا عزمي بشار” من صحفيين وإعلاميين، بسبب نشرهم لأخبار زائفة وصلت حد التناقض عن هروب أحد الأمراء السعوديين من المملكة طلبا للجوء.

خلايا عزمي بشارة

وقال موقع “بوست” إن خلايا عزمي بشارة وضعت نفسها في مأزق جديد بعد أن تفننت مرة أخرى في صناعة قصة زائفة، مشيرًا إلى أن السقوط المهني كان هذه المرة مدويا.

رد على الأكاذيب

ورد الموقع على هذه الأكاذيب بقوله: “رغم أن الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز حضر استقبالات رسمية عند الملك سلمان، كما شوهد في جنازة الأمير منصور بن مقرن إلا أن أبواق الزيف والأكاذيب القطرية أبت إلا أن تنسج قصة الهروب المزعومة”.

المواقع القطرية

وتابع الموقع: “أجمعت المواقع القطرية ومن بينها موقع “عربي 21” و “وطن يغرد خارج السراب” و إعلاميو الجزيرة ومن بينهم خديجة بن قنة على أن الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز غادر السعودية طلبا للجوء بعد حملة الاعتقالات التي طالت أمراء و وزراء سابقين و حاليين في إطار حرب المملكة على الفساد، إلا أنهم ناقضوا أنفسهم في تحديد الوجهة التي هرب إليها الأمير السعودي”.

وزاد الموقع: “وعن وجهة الأمير السعودي الهارب كذبا و بهتانا غرد أحمد ياسين أحد الصحفيين بقناة العربي القطرية على حسابه على موقع تويتر قائلا إنه وصل إلى إيران طلبا للجوء لتناقضه بن قنة وتؤكد بأن ذات الأمير وصل إلى صنعاء طلبا للجوء من الحوثيين”.

تناقض أقرب إلى الجنون

وختم الموقع ردوده: “تناقض أقرب إلى الجنون سقطت فيه خلايا عزمي بشارة الإعلامية، التي وجدت في المراسلين والصحفيين الإسرائليين، مصدرا جديدا للأخبار وهو خيار تفردت به قناة الجزيرة لسنوات بعد أن أصبحت منصة إعلامية دائمة للمسؤوليين الاسرائليين وأشهرهم أفخاي أدرعي المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي، في ذات الوقت الذي ترفع فيه قطر والجزيرة لواء نصرة القضية الفلسطينية والفلسطينيين”.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

50 - تراش
2017-11-12 18:37:02
لايستغرب من قناة التفرقة الخنزيره وذميمها هل ترجي من ابن شخص ينقلب على ابيه وياخذ الحكم منه عنوة خير هذا الشخص يؤذي جيرانه والجميع الان ضده .الله يجعل كيده بنحره مطية المجوس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
49 - محب الوطن الغالي
2017-11-12 17:46:29
خبث اقزام امارة عزمي وصل الى درجة القبح ولن تعود الامور الى ماكانة عليه طالما ان تذميم بهذا الجبن والهوان وهو يعتمد على المرتزقة والمجنسين والم يتوقف عند هذا الحد بل دنس تاريخ امارة قطر بالذل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - :؛:؛:؛
2017-11-12 17:23:58
اخواني هؤلاء الحثاله لا شرهه عليهم فهم سكارا باحليب الحمير التركيه سكارا ٢٤ ساعه اللهم لاشماته القطرين بعد العز عاشو في مذله و هوان امحق من شعب مدعوس على روسهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
47 - رامي
2017-11-12 17:20:33
الكلاب في قناة الخنزيرة لاجين وهاربين من بلدنهم ليس حب لقطر بل محبه في الريال القطري الحقد مالي قلوبهم بسبب مساحة السعوديه الجيش السعودي كله سعودين ليس بمثل قطر الجيش مجنس الارانين لاعبين في قطر لعب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 -
2017-11-12 17:15:06
الحقد الاعمي على وطننا السعوديه جعلهم يتنثرون مثل الذبان على عزمي وزمرته الفاسده نحن شعب اعطانا الله قياده حكيمه نحبها بتربطنا لهم ونضحي لجلهم واجل مقدستنا لايهمنا نبح الكلب عزمي واكلابه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - الصامت
2017-11-12 17:11:42
كل مايفعله اعلام عزمي وابنائه حمد وتميم والعذبه زيف وكذب والكل يعلم والحمدلله ان شعبنا واعي ويعلم بتلك الحمله الاعلاميه وهذا دليل افلاس وضعف وسيتحاسبون على كل شئ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
44 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-11-12 17:10:37
كلاب قطر وهم نفسهم كلاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
43 - حماك الله ياوطني
2017-11-12 17:07:56
لابد من تاسيس قناة اخبارية باللغه الانجليزية مع العربية والحدث بنفس النمط لكي نكشف للعالم مدى خساسة هؤلاء الاوغاد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
42 - 123
2017-11-12 17:06:13
الجزيرة كلهم شوام حاقدين علينا ***الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 - رامي
2017-11-12 17:03:29
وهل الخنزيرة طاهره لكي تصدق الكذب شي بسيط من صفاتهم والاعظم الخيانه و النذاله اقول جميع القطرين اخذين لجوى خوف في ايران و اتركيا شعب مركعهم ذميم و ابوه بسبب الجنسيه خوف انها تسحب قطر علبه كبريت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
40 - خبير
2017-11-12 16:55:26
غدا يقولون حساباتنا مخترقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 -
2017-11-12 16:46:30
الجزيره وابواقها في شبكات التواصل يكذبون وواضح الكذب في معلوماتهم أصبحنا نعرف أخبارهم أنها كذبه مجرد قرائتها أو مشاهدتها با اختصار مفلسين إعلاميا وأسلوبهم مكشوف لا يخفى على العقلاء منصوره يابلادي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - سنونو
2017-11-12 16:35:33
قناة الجزيرة وكل المواقع الممولة من غطر يكذبون كما يتنفسون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
37 - ابو محمد
2017-11-12 16:26:33
كل العرب الي اكلو من خير هذا البلد كلهم ناكرين جميل الامن رحم ربي وهذا والله عيب ليس من شيم العرب الخابنه ارجعو لارشدكم وايران المجوس هم اكبر العدوان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - ابو محمد
2017-11-12 16:23:44
تل كل حاقد ع هذا الوطن واهله اسال الله يشفله في نفسه اللهم اطل في عمر ملك الحزم وولي عهده القائد والبطل محمد بن سلمان الله يوفقه وينصره الله يحميه ويوفقه في كل حياته مشاكل الحياه من العرب اهم اكبر ع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 -
2017-11-12 16:23:15
قناة الجزيره حولو فيها قدر مايمكن شفروها لنها قناه ماحد يسلم منها لاصار الشي لها علاقه فيه قطر يصعب شيله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 -
2017-11-12 16:23:10
قناة الجزيره حولو فيها قدر مايمكن شفروها لنها قناه ماحد يسلم منها لاصار الشي لها علاقه فيه قطر يصعب شيله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - ابو نادر
2017-11-12 16:21:11
كل الي نشر الغتن فلوس قطرجسي ووحناجر فلسطز وعربان الشام الي عاشو هم ابان عن جد على خير هذا الوطن الغالي الى تجار الاعلام المسمومه لن تقدرون ع السعودي بدري عليكم نظفو قنوات السعودي من ابو يمن لازم لازم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 - أسم
2017-11-12 16:14:28
27.طيب وخلايا ***وش مصيرهم// مصير خلايا ***كما تدعي نفس (مصيركم) فخلايا بشاره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - رطب
2017-11-12 16:11:59
الحمد لله عندنا جزيرة عربية سعودية جديرة بشبابها للنيل من كل خاءن وسارق ومتربص تحت مسمي المملكة العربية السعودية
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - ابوعلي990
2017-11-12 16:08:14
الجزيرة وديلة قطير يبغى لها دق خشم تضرب اولا الجزيره بشرط يكونون بني صهيون مداومين كلهم ثم الباقي بعدهم لاننا الي نعرف ان الكلاب تنبح ليلا وهولاء ليل نهار شلة عجا ئز وخونة طردتهم بريطانيا والاعلام الع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 -
2017-11-12 16:07:00
قفلوا عليهم الحدود وانسوهم قطر موضوع ثانوي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 -
2017-11-12 16:05:47
اعجبني كاريكاتير خامنئي يلقن قناة الخنزيره وهي بصورة طائر البغبغاء يقول ما يلقن له اسياده المجوس واليهود
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - ............
2017-11-12 15:55:13
طيب وخلايا ***وش مصيرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - سعد
2017-11-12 15:54:12
اين ماتدعيه من حياديه وعدم انحيازها لطرف ما
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 -
2017-11-12 15:52:34
اين ماتدعيه من حياديه وعدم انحيازها لطرف ما
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - موزه السيلانيه
2017-11-12 15:51:25
يعني صدقت الاتهامات الموجهه لقطرائيل ببث افتعال المشاكل وكل دوله لها الحق في مقاضاة حمد الخرتيت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 -
2017-11-12 15:48:18
قناة الخنزيرة الصهيونية خلااااص انكشفت سوئتها وماعاد يخفى كذبهم وتزييفهم على اي انسان عاقل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - أبو مــــــــــــــاجد
2017-11-12 15:45:24
المشــــــــــكلة فينا .... أعطينــــا قطــــر أكبر من حجمها .. هي دويلة بحجم حي من أحياء الجنادرية .. المفروض ان لا نأتي على ذكرها .. دع النار تأكل نفسها بنفسها .. لدينا ما هو أهم .. !!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - مواطن
2017-11-12 15:43:37
حسبنا الله عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - الثقفي
2017-11-12 15:41:33
قناة الخنزيره قناة صهيونيه مجوسيه وكل العاملين بها من فلسطز وعهراقين ومصاروه ومن المغرب الغربي حاقدين وحاسدين لدولتنا الابيه ويتمنون سقوطها ويحرضون ليل نهار على بلدنا ويحالون يشحنون المسلمين على وطنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - ياليل ابولمبه
2017-11-12 15:39:11
أاااااااااااااااه بس لو تعشيناهم من زمان كان ماكان هذا حالهم العملاء الخونه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - الثقفي
2017-11-12 15:38:38
قناة الخنزيره قناة الحاقدين وشذاذ الافاق من كل مكان والهاربين من بلدانهم شغلهم الشاغل السب والشتم وتشويه سمعة السعوديه ونشر الافتراءات الكاذبه والمزيفه على حكامها وعلى وزرع الفتنه في السعوديه ودول الخ
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 -
2017-11-12 15:37:11
****************
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 -
2017-11-12 15:37:08
كل القنوات تطبل من الخنزيره للعبريه اصلا ماعاد به اعلام حر ونزيه كله فتن ودمار وخراب وتلميع وتطبيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -
2017-11-12 15:36:14
فعلا غريبة التركيز على الهروب بدون ادله صريحة وواضحة سقوط مهني ذريع من قناة محترفة ان كانت تناولتها الجزيرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - ماوراء الارجنتين
2017-11-12 15:35:39
تنظيم الجزيرة الإرهابي وأذنابهم من المرتزقة غارقين بالنصب والكذب والتدليس والوهم والإحتيال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 - موزه السيلانيه
2017-11-12 15:33:08
قطرائيل فتش عن وجهها القبيح مع القذافي والدجال خرامنئي والاخونجيه المصاريه وبعض الفلسطز
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - مواطن
2017-11-12 15:31:45
اللهم ارنا بهذه القناة واصحابها عجائب قدرتك لقد زاد تطاولها واكاذيبها وزيفها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - محماس السادس عشر
2017-11-12 15:30:23
من يعمل في هذه القناة معروفون ، رضعوا الحقد و الغل من يوم ولادتهم بل تشربوه و هم في بطون أمهاتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - د ماجد
2017-11-12 15:30:22
وين سحيم ا ل ثاني وعبدالله ال ثاني وجوعان المفجوع قطرائيل اكتشف وجهها القبيح مع السيلانيه موزه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - راجع قدام
2017-11-12 15:29:18
هذه قناة سيئة واثبتت انها حكومية بالدرجة الاولى وكانو يزعجوننا بالراي والراي الاخر وكله كذب .. والاسواء منها قناة العربية وانا لا اصدق الاعلام لان اغلبه كذب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - تركي
2017-11-12 15:27:40
القناه معروفه ممولها مجوس وعزمي فاره كم كانو يشكون في قناه العربيه اللهم عليكم بهم احزاب قطرج وعزمي فاره والمجوس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - محماس السادس عشر
2017-11-12 15:26:34
هذه القناة و من يعمل فيها من الحاقدين وصلوا إلى أقصى درجة من الانحطاط الأخلاقي و الفكري
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - ابو شدا
2017-11-12 15:26:32
الرحااال 2017-11-12 15:19:37 المتشددين كانوا يحبون هذي القناة ومزعجينا عليها..ويسبون العربيه.... من كثر دعاء المسلمين عليها شوف وضعها. وسلم على ****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - واضح
2017-11-12 15:23:13
الفلسطن اساس تفريق العرب
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
4 - د ماجد
2017-11-12 15:21:05
بن قنه المرتزقة اكبر مطبله لنظام الحمدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 10,068 )
3 - الرحااال
2017-11-12 15:19:37
المتشددين كانوا يحبون هذي القناة ومزعجينا عليها..ويسبون العربيه..لا اعلم هل مازالوا يحبونها ك سابقا ام انهم ركبوا موجة التغيير واصبحوا يتابعون قناة اخرى 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ابو شدا
2017-11-12 15:18:25
ماهي غريبه عليهم. كذبوا على الله ورسوله ومافرق الكذب على البشر.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - التقاء المصالح
2017-11-12 15:15:00
الاعلام الصفوى مع اى اعلام يحارب المملكة سواء كان رسمي اوغير رسمى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : نافع

هو وين راح ؟ هرب ؟...
بواسطة : ابوبدر

طفح الكيل مع هولاء الارهابيين ف‘ما يستأصلوا من الارض واما يؤخذوا ومن خلفهم وجنده...
بواسطة : داخل

يعني يقيم حفل في ادغال افريقيا وحفل في الرياض ؟؟؟؟؟؟ طيب وراه ما تزوج من بنات بل...
بواسطة : ماركتو

أنا معك يامعالي الوزير (تركي آل شيخ) إستمر في تطهير الرياضة الفاسدة لدينا والله...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

“مواطن خبير” يحدد الطرف الخطيرفي معادلة التوظيف !
77 1
mm

عبدالرحمن الراشد

لقاء فيتنام لن ينهي أزمة سوريا
152 0
mm

مشعل السديري

الله يعطيك «طولة العمر»
212 2
mm

محمد آل الشيخ

لبنان في مهب الإعصار!
144 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الانحراف بوظيفة المستشار!
213 0
mm

د. محمد العوين

ليس سرقة مال فحسب!
219 0
mm

سمر المقرن

ضحايا العاطفة!
176 1
mm

هالة الناصر

الفنانة أحلام والوعاء وما ينضح..!
393 3
mm

مشعل السديري

متى سوف أدري؟!
248 0
mm

خلف الحربي

الكتابة عن متهمي الفساد
295 0
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
385 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
236 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬055 16
mm

عادل التويجري

طنش !
276 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
273 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
580 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
637 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
653 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
367 4
mm

عادل التويجري

الماضي !
414 1
الاخبار الدولية
وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب الله

وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب الله

 المرصد 104 5٬728 5 ساعات
بيان كتلة المستقبل في لبنان : ندين الحملات ضد السعودية وندعو إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقة

بيان كتلة المستقبل في لبنان : ندين الحملات ضد السعودية وندعو إلى مواجهة نفوذ إيران في المنطقة

 المرصد 96 2٬128 18 ساعة
القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروت

القائم بالأعمال السعودية في لبنان يكشف السر في عدم عودة الحريري لبيروت

 المرصد 39 8٬983 يوم واحد
لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!

لهذا السبب أردوغان يزور الكويت الأسبوع المقبل!

 الأناضول 65 10٬222 يوم واحد
المرصد الرياضي
أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي

أزمة جماهير الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب “العويس” تصل لـ”الفيفا” وهاشتاق “كأس العالم حيوحشنا” يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي

 المرصد 198 11٬211 4 ساعات
شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !

شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !

 المرصد 300 15٬457 13 ساعة
الفراج يطرح استفتاء جديد بتويتر: من هو جمهور النادي الأكثر تأثير في السعودية..شاهد المفاجأة!

الفراج يطرح استفتاء جديد بتويتر: من هو جمهور النادي الأكثر تأثير في السعودية..شاهد المفاجأة!

 المرصد 83 14٬388 18 ساعة
في إنجاز تاريخي للعرب.. المغرب وتونس إلى مونديال روسيا-فيديو

في إنجاز تاريخي للعرب.. المغرب وتونس إلى مونديال روسيا-فيديو

 المرصد 24 2٬866 19 ساعة
اخبار فنية
تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

 المرصد 66 6٬169 5 ساعات
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

 المرصد 127 12٬532 24 ساعة
كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

 المرصد 42 11٬678 يوم واحد
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

 المرصد 87 27٬968 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

 المرصد 17 2٬759 2 ساعتين
تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآن

تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآن

 المرصد 31 4٬366 3 ساعات
شاهد .. “مغرد” يكتشف الخلطة السرية لـ “كنتاكي” بطريقة لا تصدق !

شاهد .. “مغرد” يكتشف الخلطة السرية لـ “كنتاكي” بطريقة لا تصدق !

 المرصد 27 14٬726 19 ساعة
مغربية من “أسرة ثرية ” تعلن احترافها الرقص الشرقي وتثير الجدل على موقع التواصل!-فيديو

مغربية من “أسرة ثرية ” تعلن احترافها الرقص الشرقي وتثير الجدل على موقع التواصل!-فيديو

 المرصد 44 9٬034 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

 المرصد 6 4٬678 16 ساعة
شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

 المرصد 13 3٬565 18 ساعة
شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

 المرصد 47 27٬929 22 ساعة
بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئة

بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئة

 المرصد 27 8٬940 يوم واحد
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬318 يوم واحد
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬545 4 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬226 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬069 أسبوعين
اخبار صحية
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 22 3٬786 10 ساعات
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 33 4٬636 يومين
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

 المرصد 36 5٬002 يومين
فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

فيديو: تعرف على منتج «فيلر» الجديد لعلاج علامات تقدم السن على البشرة خلال ساعتين

 المرصد 15 4٬950 3 أيام
اخبار اقتصادية
السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

 المرصد 5 4٬255 15 ساعة
هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟

هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟

 المرصد 23 4٬523 15 ساعة
بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربع

بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربع

 المرصد 4 2٬137 17 ساعة
تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

تركيا تكشف حقيقة حسم 35 % من عقارات الأجانب عند البيع و50 % عند الوفاة !

 المرصد 33 4٬641 يومين
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬341 3 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬623 4 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬616 5 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬544 4 أسابيع
الاخيرة
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

 المرصد 10 439 17 دقيقة
حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

 المرصد 77 5٬991 4 ساعات
قطط “قاتلة” في اليابان

قطط “قاتلة” في اليابان

 المرصد 23 7٬297 يوم واحد
الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

الجوازات:زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنوياً

 المرصد 242 4٬893 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

 المرصد 240 2٬928 8 ساعات