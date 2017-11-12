أمير سعودي.. يضع الجزيرة وخلايا عزمي بشارة في مأزق
صحيفة المرصد: شن موقع بوست الرياض هجوما على قناة الجزيرة والمواقع القطرية وما وصفتهم بـ”خلايا عزمي بشار” من صحفيين وإعلاميين، بسبب نشرهم لأخبار زائفة وصلت حد التناقض عن هروب أحد الأمراء السعوديين من المملكة طلبا للجوء.
خلايا عزمي بشارة
وقال موقع “بوست” إن خلايا عزمي بشارة وضعت نفسها في مأزق جديد بعد أن تفننت مرة أخرى في صناعة قصة زائفة، مشيرًا إلى أن السقوط المهني كان هذه المرة مدويا.
رد على الأكاذيب
ورد الموقع على هذه الأكاذيب بقوله: “رغم أن الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز حضر استقبالات رسمية عند الملك سلمان، كما شوهد في جنازة الأمير منصور بن مقرن إلا أن أبواق الزيف والأكاذيب القطرية أبت إلا أن تنسج قصة الهروب المزعومة”.
المواقع القطرية
وتابع الموقع: “أجمعت المواقع القطرية ومن بينها موقع “عربي 21” و “وطن يغرد خارج السراب” و إعلاميو الجزيرة ومن بينهم خديجة بن قنة على أن الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز غادر السعودية طلبا للجوء بعد حملة الاعتقالات التي طالت أمراء و وزراء سابقين و حاليين في إطار حرب المملكة على الفساد، إلا أنهم ناقضوا أنفسهم في تحديد الوجهة التي هرب إليها الأمير السعودي”.
وزاد الموقع: “وعن وجهة الأمير السعودي الهارب كذبا و بهتانا غرد أحمد ياسين أحد الصحفيين بقناة العربي القطرية على حسابه على موقع تويتر قائلا إنه وصل إلى إيران طلبا للجوء لتناقضه بن قنة وتؤكد بأن ذات الأمير وصل إلى صنعاء طلبا للجوء من الحوثيين”.
تناقض أقرب إلى الجنون
وختم الموقع ردوده: “تناقض أقرب إلى الجنون سقطت فيه خلايا عزمي بشارة الإعلامية، التي وجدت في المراسلين والصحفيين الإسرائليين، مصدرا جديدا للأخبار وهو خيار تفردت به قناة الجزيرة لسنوات بعد أن أصبحت منصة إعلامية دائمة للمسؤوليين الاسرائليين وأشهرهم أفخاي أدرعي المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي، في ذات الوقت الذي ترفع فيه قطر والجزيرة لواء نصرة القضية الفلسطينية والفلسطينيين”.
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التعليقات
لايستغرب من قناة التفرقة الخنزيره وذميمها هل ترجي من ابن شخص ينقلب على ابيه وياخذ الحكم منه عنوة خير هذا الشخص يؤذي جيرانه والجميع الان ضده .الله يجعل كيده بنحره مطية المجوس
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خبث اقزام امارة عزمي وصل الى درجة القبح ولن تعود الامور الى ماكانة عليه طالما ان تذميم بهذا الجبن والهوان وهو يعتمد على المرتزقة والمجنسين والم يتوقف عند هذا الحد بل دنس تاريخ امارة قطر بالذل
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اخواني هؤلاء الحثاله لا شرهه عليهم فهم سكارا باحليب الحمير التركيه سكارا ٢٤ ساعه اللهم لاشماته القطرين بعد العز عاشو في مذله و هوان امحق من شعب مدعوس على روسهم
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الكلاب في قناة الخنزيرة لاجين وهاربين من بلدنهم ليس حب لقطر بل محبه في الريال القطري الحقد مالي قلوبهم بسبب مساحة السعوديه الجيش السعودي كله سعودين ليس بمثل قطر الجيش مجنس الارانين لاعبين في قطر لعب
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الحقد الاعمي على وطننا السعوديه جعلهم يتنثرون مثل الذبان على عزمي وزمرته الفاسده نحن شعب اعطانا الله قياده حكيمه نحبها بتربطنا لهم ونضحي لجلهم واجل مقدستنا لايهمنا نبح الكلب عزمي واكلابه
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كل مايفعله اعلام عزمي وابنائه حمد وتميم والعذبه زيف وكذب والكل يعلم والحمدلله ان شعبنا واعي ويعلم بتلك الحمله الاعلاميه وهذا دليل افلاس وضعف وسيتحاسبون على كل شئ
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كلاب قطر وهم نفسهم كلاب
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لابد من تاسيس قناة اخبارية باللغه الانجليزية مع العربية والحدث بنفس النمط لكي نكشف للعالم مدى خساسة هؤلاء الاوغاد
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الجزيرة كلهم شوام حاقدين علينا ***الله
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وهل الخنزيرة طاهره لكي تصدق الكذب شي بسيط من صفاتهم والاعظم الخيانه و النذاله اقول جميع القطرين اخذين لجوى خوف في ايران و اتركيا شعب مركعهم ذميم و ابوه بسبب الجنسيه خوف انها تسحب قطر علبه كبريت
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غدا يقولون حساباتنا مخترقة
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الجزيره وابواقها في شبكات التواصل يكذبون وواضح الكذب في معلوماتهم أصبحنا نعرف أخبارهم أنها كذبه مجرد قرائتها أو مشاهدتها با اختصار مفلسين إعلاميا وأسلوبهم مكشوف لا يخفى على العقلاء منصوره يابلادي
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قناة الجزيرة وكل المواقع الممولة من غطر يكذبون كما يتنفسون
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كل العرب الي اكلو من خير هذا البلد كلهم ناكرين جميل الامن رحم ربي وهذا والله عيب ليس من شيم العرب الخابنه ارجعو لارشدكم وايران المجوس هم اكبر العدوان
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تل كل حاقد ع هذا الوطن واهله اسال الله يشفله في نفسه اللهم اطل في عمر ملك الحزم وولي عهده القائد والبطل محمد بن سلمان الله يوفقه وينصره الله يحميه ويوفقه في كل حياته مشاكل الحياه من العرب اهم اكبر ع
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قناة الجزيره حولو فيها قدر مايمكن شفروها لنها قناه ماحد يسلم منها لاصار الشي لها علاقه فيه قطر يصعب شيله
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قناة الجزيره حولو فيها قدر مايمكن شفروها لنها قناه ماحد يسلم منها لاصار الشي لها علاقه فيه قطر يصعب شيله
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كل الي نشر الغتن فلوس قطرجسي ووحناجر فلسطز وعربان الشام الي عاشو هم ابان عن جد على خير هذا الوطن الغالي الى تجار الاعلام المسمومه لن تقدرون ع السعودي بدري عليكم نظفو قنوات السعودي من ابو يمن لازم لازم
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27.طيب وخلايا ***وش مصيرهم// مصير خلايا ***كما تدعي نفس (مصيركم) فخلايا بشاره
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الحمد لله عندنا جزيرة عربية سعودية جديرة بشبابها للنيل من كل خاءن وسارق ومتربص تحت مسمي المملكة العربية السعودية
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الجزيرة وديلة قطير يبغى لها دق خشم تضرب اولا الجزيره بشرط يكونون بني صهيون مداومين كلهم ثم الباقي بعدهم لاننا الي نعرف ان الكلاب تنبح ليلا وهولاء ليل نهار شلة عجا ئز وخونة طردتهم بريطانيا والاعلام الع
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قفلوا عليهم الحدود وانسوهم قطر موضوع ثانوي
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اعجبني كاريكاتير خامنئي يلقن قناة الخنزيره وهي بصورة طائر البغبغاء يقول ما يلقن له اسياده المجوس واليهود
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طيب وخلايا ***وش مصيرهم
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اين ماتدعيه من حياديه وعدم انحيازها لطرف ما
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اين ماتدعيه من حياديه وعدم انحيازها لطرف ما
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يعني صدقت الاتهامات الموجهه لقطرائيل ببث افتعال المشاكل وكل دوله لها الحق في مقاضاة حمد الخرتيت
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قناة الخنزيرة الصهيونية خلااااص انكشفت سوئتها وماعاد يخفى كذبهم وتزييفهم على اي انسان عاقل
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المشــــــــــكلة فينا .... أعطينــــا قطــــر أكبر من حجمها .. هي دويلة بحجم حي من أحياء الجنادرية .. المفروض ان لا نأتي على ذكرها .. دع النار تأكل نفسها بنفسها .. لدينا ما هو أهم .. !!!
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حسبنا الله عليهم
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قناة الخنزيره قناة صهيونيه مجوسيه وكل العاملين بها من فلسطز وعهراقين ومصاروه ومن المغرب الغربي حاقدين وحاسدين لدولتنا الابيه ويتمنون سقوطها ويحرضون ليل نهار على بلدنا ويحالون يشحنون المسلمين على وطنا
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أاااااااااااااااه بس لو تعشيناهم من زمان كان ماكان هذا حالهم العملاء الخونه
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قناة الخنزيره قناة الحاقدين وشذاذ الافاق من كل مكان والهاربين من بلدانهم شغلهم الشاغل السب والشتم وتشويه سمعة السعوديه ونشر الافتراءات الكاذبه والمزيفه على حكامها وعلى وزرع الفتنه في السعوديه ودول الخ
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كل القنوات تطبل من الخنزيره للعبريه اصلا ماعاد به اعلام حر ونزيه كله فتن ودمار وخراب وتلميع وتطبيل
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فعلا غريبة التركيز على الهروب بدون ادله صريحة وواضحة سقوط مهني ذريع من قناة محترفة ان كانت تناولتها الجزيرة
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تنظيم الجزيرة الإرهابي وأذنابهم من المرتزقة غارقين بالنصب والكذب والتدليس والوهم والإحتيال
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قطرائيل فتش عن وجهها القبيح مع القذافي والدجال خرامنئي والاخونجيه المصاريه وبعض الفلسطز
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اللهم ارنا بهذه القناة واصحابها عجائب قدرتك لقد زاد تطاولها واكاذيبها وزيفها
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من يعمل في هذه القناة معروفون ، رضعوا الحقد و الغل من يوم ولادتهم بل تشربوه و هم في بطون أمهاتهم
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وين سحيم ا ل ثاني وعبدالله ال ثاني وجوعان المفجوع قطرائيل اكتشف وجهها القبيح مع السيلانيه موزه
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هذه قناة سيئة واثبتت انها حكومية بالدرجة الاولى وكانو يزعجوننا بالراي والراي الاخر وكله كذب .. والاسواء منها قناة العربية وانا لا اصدق الاعلام لان اغلبه كذب
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القناه معروفه ممولها مجوس وعزمي فاره كم كانو يشكون في قناه العربيه اللهم عليكم بهم احزاب قطرج وعزمي فاره والمجوس
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هذه القناة و من يعمل فيها من الحاقدين وصلوا إلى أقصى درجة من الانحطاط الأخلاقي و الفكري
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الرحااال 2017-11-12 15:19:37 المتشددين كانوا يحبون هذي القناة ومزعجينا عليها..ويسبون العربيه.... من كثر دعاء المسلمين عليها شوف وضعها. وسلم على ****
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الفلسطن اساس تفريق العرب
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بن قنه المرتزقة اكبر مطبله لنظام الحمدين
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المتشددين كانوا يحبون هذي القناة ومزعجينا عليها..ويسبون العربيه..لا اعلم هل مازالوا يحبونها ك سابقا ام انهم ركبوا موجة التغيير واصبحوا يتابعون قناة اخرى 💚
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ماهي غريبه عليهم. كذبوا على الله ورسوله ومافرق الكذب على البشر.
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الاعلام الصفوى مع اى اعلام يحارب المملكة سواء كان رسمي اوغير رسمى
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