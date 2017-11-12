تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآن

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صحيفة المرصد:مازالت أصداء مغادرة الفنانة أحلام لبرنامج “ذا فويس” The Voice تلقي بأثرها على مواقع التواصل الاحتماعي، ليكون آخر المستجدات كلماتها القوية التي كتبتها عبر حساباتها وفقا لموقع ليالينا.

رسالة أحلام

رسالة أحلام بعد مغادرتها لبرنامج “ذا فويس” لكل محبيها في الوطن العربي، الذين داعموها بقوة في الأزمة التي تمر بها حالياً، لتظهر كلماتها مدى قوتها وتماسكها وأنها محارب لا يمكن أن يستريح أبداً لتقول: “كم أنا فخورة بجمهوري كم انا فخورة بوطني وبأهلي اهل الخليج كم انا فخورة بوطني العربي الكبير كم انا فخورة بمحبتكم ودعمكم وهشتاقاتكم “كلنا احلام واحلام”اسعدتوني هذا اكبر تقدير واكبر نجاح وإذا تعرفون أحلام بتعرفون انها لا تكل ولاتمل وترفض استراحة المحارب لانها قائد في مجالها…احبكم”.

محبو أحلام

وتأثر بشدة محبو الفنانة أحلام بكلماتها القوية، مؤكدين لها على دعمهم الكبير في أي محنة تمر بها، وأنها ستظل قوية ولها مكانتها الخاصة في الوطن العربي، وأن الشامتين بها لم ولن يحققوا جزءً صغيراً من نجاحها.

وكانت مجموعة MBC قد استبعدت أحلام بشكل مفاجئ من برنامج “ذا فويس”، على الرغم من تصوير الحلقات الأولى منه وكان متبقي فقط العروض المباشرة.

السبب الرئيسي

ولم يكشف حتى الأن عن السبب الرئيسي حول القيام بهذه الخطوة غير المسبوقة، إلا أن أحلام ردت على ما حدث في حقها بتأكيدها محبتها لـ MBC وأنها ستظل داعمها الأول في مسيرتها الفنية.

ومن المتوقع أن يتم تأجيل عرض برنامج “ذا فويس”، حيث أنه سيعاد تصويره من جديد بعد استبعاد أحلام وحلول الفنانة نوال الكويتية بدلاً منها.

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