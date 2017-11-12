تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآن
صحيفة المرصد:مازالت أصداء مغادرة الفنانة أحلام لبرنامج “ذا فويس” The Voice تلقي بأثرها على مواقع التواصل الاحتماعي، ليكون آخر المستجدات كلماتها القوية التي كتبتها عبر حساباتها وفقا لموقع ليالينا.
رسالة أحلام
رسالة أحلام بعد مغادرتها لبرنامج “ذا فويس” لكل محبيها في الوطن العربي، الذين داعموها بقوة في الأزمة التي تمر بها حالياً، لتظهر كلماتها مدى قوتها وتماسكها وأنها محارب لا يمكن أن يستريح أبداً لتقول: “كم أنا فخورة بجمهوري كم انا فخورة بوطني وبأهلي اهل الخليج كم انا فخورة بوطني العربي الكبير كم انا فخورة بمحبتكم ودعمكم وهشتاقاتكم “كلنا احلام واحلام”اسعدتوني هذا اكبر تقدير واكبر نجاح وإذا تعرفون أحلام بتعرفون انها لا تكل ولاتمل وترفض استراحة المحارب لانها قائد في مجالها…احبكم”.
محبو أحلام
وتأثر بشدة محبو الفنانة أحلام بكلماتها القوية، مؤكدين لها على دعمهم الكبير في أي محنة تمر بها، وأنها ستظل قوية ولها مكانتها الخاصة في الوطن العربي، وأن الشامتين بها لم ولن يحققوا جزءً صغيراً من نجاحها.
وكانت مجموعة MBC قد استبعدت أحلام بشكل مفاجئ من برنامج “ذا فويس”، على الرغم من تصوير الحلقات الأولى منه وكان متبقي فقط العروض المباشرة.
السبب الرئيسي
ولم يكشف حتى الأن عن السبب الرئيسي حول القيام بهذه الخطوة غير المسبوقة، إلا أن أحلام ردت على ما حدث في حقها بتأكيدها محبتها لـ MBC وأنها ستظل داعمها الأول في مسيرتها الفنية.
ومن المتوقع أن يتم تأجيل عرض برنامج “ذا فويس”، حيث أنه سيعاد تصويره من جديد بعد استبعاد أحلام وحلول الفنانة نوال الكويتية بدلاً منها.
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التعليقات
من يذكر منكم لعبة طاق طاق طاقية .. رن رن يا جرس؟ .. نسأل الله حسن الخاتمة .. الواحد اذا كبر يبغى له يتصرف بركادة احسن من الطقطقة والتميلح
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المطربة الداعية انحازت للدويلة الأكبر عداوة وشراسة ضد بلدها وبلدنا هاذا لانها ربما******
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اقوووول شكلك نسيتي الاااا متى بتصيرين دااااعية ههههههههههههه
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لسانك حصانك......
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تعليق مخالف
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معروفه اعرف واحد ترظف وطلع لانهم يحاربونه ويقول اشتم السعوديه والخليج تتوظف عندهم وفيها كثير من اتباع حزب الشيطان مسيطيرين على القرار هناك ولايمكن يفوزون اي مشترك خليجي مهما كانت موهبته 😎
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MBC تحارب الخليجيين معروفه ومن زمان حتى اذا وظفتهم تحاول تطفشهم عربان الشمال والمصاروه والمغرب العربي محتكرين القرار فيها والسعوديين لايهشون ولا ينشون فيها مع ان اموالها سعوديه بس معروفة MBC
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انا لااحب الاغاني ولله الحمد ولا احب ان اسمعها ولكن يقال بان احلام تحب جميع الشعب الخليجي ولا تسمح لااي مواطن عربي ان يغلط عليه
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بالتوفيق احلام اينما كنتي
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كفو بسعوديين يجب ان يعجلو لكم بهيئه الترفيه فلوضع اصبح نفسيه
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احلام يدها سخيه حتى الباكستاني الي ماقدر يدفع الديه دفعتها احلام انتم ويش سويتم ولاشي مغير تشتمو في خلق الله
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لانها تليقفت على تغريدة اغنية ضد قطر..خليك منحازه كان مشت امورك .***
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سؤال ***هل الوطنيه تجعلك تكره اخوك او تكره احلام شكلكم فاهمين الوطنيه غلط
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بداية لنهاية هذه المهرجه
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الطقاقه تشتي فلوس حمد قالت حاله نفسيه
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انا الملكه ابي كنتاكي ابي كنتاكي ابي كنتاكي 😜😜😜😜😜😜😜😜😜😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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والله من الكذب ي احلام . نفسيتك مدموره واحلامك تبخرت ليش الف والدوران ، انتي منبوذه من الخليج
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ت3 انت من جيل الايباد قال انا اكبر من اكون من جمهورها واضح من تعليقك وشوفه نفسك انك اكبر من اخوي الصغير
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شي طبيعي لانها سنيه ام بي سي تحاربها
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زين إن الخبر نزل في النهار ، لو نزل في الليل مشكلة ، كيف ننام ؟
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متاع الدنيا قليل وعذاب الاخره كبير
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اقسم بالله انا فجور باحلام *** (عسا ان تكرهو شي وهو خير لكم) والخير اننا اصبحنا فخوريين بك
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وش تبغين فيهم أنتي مليونيرة لا يهمونك و روحي متعي نفسك و إنبسطي
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طقاقه لا طلعت ولا نزلت
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انا اتعاطف معها بسبب العرق واللون ويكفي انها شجعت الهلال امام سيدني يوم تمسخرنا ونيشيمورا الحكم العادل وضعناه شماعة للهزيمة
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من ينكر محبة وطنه فيفضل الاخرين عليه لا يستحق الاحترام
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بسم الله الرحمن الرحيم ، الله يقاصرنا و يقاصرهم بالاحسان ، عليكم بالأوراد فإنها سبب لكف أذاهم بأمر الله
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انا اكبر من اكون من جمهورك .. قالت جمهورها !!!
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يا صبر الارض عليها
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هذا حال كل *** لوطنه. لم تذكري وطنك الامارات العربية المتحدة حماها الله ولا بكلمة واحدة تناسيته وتجاهلتيه لكن الامارات العربية فوق هام السحب لن تتأثر بطنين ****. فهنئيآ لك بوطن بديل قطر أخوان.
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