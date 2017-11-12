مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

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صحيفة المرصد: بعدما ذكرت تقارير صحفية أن النجمة العالمية ريهانا وحبيبها السعودي حسن جميل يخططان للزواج وإنجاب الأطفال، في تطور سريع لعلاقتهما.

كشفت مصدر لمجلة “Life & Style”، أن ريهانا وحسن جميل يخططان للزواج قريباً، على أن يقيما حفلين زفاف في مسقط رأسهما، حيث أنهما اتفقا على عدم الزواج في الولايات المتحدة.

وبحسب المصادر فإن من المنتظر أن تقيم ريهانا وحسن جميل حفل زفافهما الأول في جزيرة باربادوس مسقط رأسها ثم سيسافران إلى رياض لإقامة الحفل الثاني، على أن يقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين لهما.