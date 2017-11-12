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مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!
صحيفة المرصد: بعدما ذكرت تقارير صحفية أن النجمة العالمية ريهانا وحبيبها السعودي حسن جميل يخططان للزواج وإنجاب الأطفال، في تطور سريع لعلاقتهما.
كشفت مصدر لمجلة “Life & Style”، أن ريهانا وحسن جميل يخططان للزواج قريباً، على أن يقيما حفلين زفاف في مسقط رأسهما، حيث أنهما اتفقا على عدم الزواج في الولايات المتحدة.
وبحسب المصادر فإن من المنتظر أن تقيم ريهانا وحسن جميل حفل زفافهما الأول في جزيرة باربادوس مسقط رأسها ثم سيسافران إلى رياض لإقامة الحفل الثاني، على أن يقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين لهما.
التعليقات
82 - هلا والله بالمرصد2017-11-12 21:04:20
يعني لو كانت بيضاء وشقراء وعيونها زرقاء اوك بس يعني كذه الله يعينك
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81 - سعود2017-11-12 21:03:50
عاد من زين وجيه الاثنين .
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80 - السلام2017-11-12 21:00:44
اصلها زنجي
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79 -2017-11-12 20:58:33
مبرك علية هذة الزنجية
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78 - ميادة2017-11-12 20:45:47
فقط الناس السطحيين هم من يبحثو عن جمال الشكل وريهانا ليست قبيحه والبنت تستاهل كل خير الله يسعدها بس يعنى لو كانت شقرا كانت اعجبتكم وتظل فيكم النظره العنصريه القذره هى سوده المفروض تتزوج اسود مثله
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77 - loving liberal2017-11-12 20:42:12
الصوره تعبرعن تنافر وهي ماتزوجته من اجل شخصيته بل من الفليسات الي اكتسبها عملاه المكبوس على رؤؤسهم
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76 -2017-11-12 20:37:28
أم الصبيان فعلا
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75 -2017-11-12 20:30:21
ام الصبيان..بعد كل الخلق اللي تعاقبوا عليها إيش بقي لهذا الثري الذي جابه الفلوس من ظهور المواطنين..لن يجد فيها ما يفطر عليه..اكلوه الناس اللي قبله
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74 -2017-11-12 20:22:31
ايش فيها حلو والا يشهي النفس
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73 - الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبثات2017-11-12 20:22:10
زواج لن يوفق فيه فمن سيقوه لن يكون اذكى منهم وافر حظا
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72 - باب الشمال2017-11-12 20:18:40
ياشيخ شغالتنا الإثيوبية حقتنا احلى منها ...
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71 -2017-11-12 20:17:00
الحين الرجال لما ياخذ وحدة مسلمة مطلقة ما عاد يماشي زوجها اللي قبله كيف ذي و العشرات قد عاشروها وكل يومين يطلعون بفضيحة عن حياتها الشخصية امام الملأ
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70 -2017-11-12 20:15:39
ماهو صديقها بن زيمه ... وش هالخبيص .. وش هالديا.................................
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69 - التعليم إلى أين ؟!!🚫🚫2017-11-12 20:15:34
تعليق 24 عاشق الدرام 🔔😎انت في الدمام ولا في ذا 📮📦
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68 - فرصة2017-11-12 20:15:00
فرصة للقبض عليهما بتهمة الفساد
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67 - الحويطي نيوم 👏👏👏🇦🇷🇦🇶🇦🇴🇦🇽🇦🇩🇦🇼🇧🇩🇧🇲🇧🇪2017-11-12 20:14:12
تعليق 24 و21 يالله على سعطة حررها خل عنك أخبار المشاهير
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66 -2017-11-12 20:13:34
كلبشها لا تطلع شعب جفاف ههه
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65 -2017-11-12 20:11:56
ونعم الام ********
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64 -2017-11-12 20:11:18
لاإله الا الله مادري هي مسلمه الله يستر الحال مداعبات في المسابح وووو وووووو باقي له وجه عند أهله واصحابه وجماعته واخرتها زواج استغفر الله وتوب إليه
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63 -2017-11-12 20:10:59
خنبوقة وش تقول يهمنا رايها
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62 -2017-11-12 20:10:34
لاإله الا الله مادري هي مسلمه الله يستر الحال مداعبات في المسابح وووو وووووو باقي له وجه عند أهله واصحابه وجماعته واخرتها زواج استغفر الله وتوب إليه
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61 -2017-11-12 20:09:05
اوففف منتهى القرف حقت اللي قبله باقي ما نشفت
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60 - مركز الوسط2017-11-12 20:02:31
الا كل شئ ماخلا الله باطل .. وكل نعيم لامحالة ،********
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59 - قال تعال الزانية لا ينكحها الا زان اومشرك2017-11-12 20:01:33
هلا
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58 - koko2017-11-12 19:58:27
عبد اللطيف جميل: رجل أعمال سعودي الجنسية***
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57 - koko2017-11-12 19:56:34
محمد عبد اللطيف جميل ولد في عام 1955. ****
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56 - دعبادي2017-11-12 19:56:00
طيب ليه ماتعزمنا ياحسن جميل حنا اهلك واصدقائك ومن اكثر الناس اللي افدناك اهلك واصدقائك ماعطوك زينا حرام تحرمنا من شوفة ريحانا والله معجبين فيها
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55 - Saad2017-11-12 19:54:18
كيف حصل على موافقة زواج بعدين أكثرهم يبغا الشهرة وماهم مطولين على الطلاق
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54 - koko2017-11-12 19:54:04
....وسرى الليل يالعاشقين
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53 - راجع قدام2017-11-12 19:53:26
ت 52 .. بلدي السعودية يالراقد قبيلي ومن روس القبايل .
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52 - ت 44 و 452017-11-12 19:49:57
ارجع بلدك
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51 - راجع قدام2017-11-12 19:49:30
اشفيك ياجابر زعلان .. ليه ماعلمتوني ان مافي مانع من الزواج بأجنبية كان شفت لي وحدة مزيونة بعيون خضر
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50 - ابو الحقيقة2017-11-12 19:47:40
حتى انا تفأجئت من ريهانا وحبيبها الشاطر حسن لبس مايسوو زواجهم في شارع المنصور حي الطنطباوي حوش بكر
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49 - انـــــــــــا2017-11-12 19:46:50
تعليق مخالف
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48 - تعليق 12017-11-12 19:46:00
ارجع بلدك
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47 - جابر2017-11-12 19:45:36
راجع قدام اقول انطم موضوع تصريح الزواج هذا سنه امر مبتدع وانت تحسب الناس مثلك ذليل محبوس
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46 - سعود القحطاني 💚حبيب الشعب 🇸🇦2017-11-12 19:45:14
1000 ترليون مبروك منك المال ومنها العيال بالرفاهية دوم يارب 🌹🌹🌹🌹
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45 - راجع قدام2017-11-12 19:41:00
السؤال السعودي ممنوع من الزواج بأجنبية كيف حصل على التصريح .. اذا واسطة فيجب ان يحول هو ومن جاب له التصريح الى مكافحة الفساد ..!!
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44 - ابراهيم792017-11-12 19:33:29
من هو ومن هي حتى نهتم بهم
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( عدد التعليقات 2,413 )43 - ابونواف...
٢٤/لاتنسى أمل كعدل ضمها معهم ***
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42 - زائر2017-11-12 19:32:23
الحقوه الحقوه يااقاربه ****
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41 - الفارس2017-11-12 19:29:15
***يعني عادي عنده. قريبآ سترونهم بالمحاكم وتجيكم اخبار الفضائح
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40 - Ymni mahbob2017-11-12 19:26:22
الف مبروك منك المال ومنها ***😂
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39 - حسن2017-11-12 19:26:14
الله يهني سعيد بسعيده
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38 - أبو عبد الله الغامدي2017-11-12 19:19:51
هذه القصة تفسير عملي للمثل القائل ( لكل ساقطة لاقطة )
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37 - زائر2017-11-12 19:18:59
لاتجيبون هالاشكال الرياض ماحنا ناقصين
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36 -2017-11-12 19:14:54
في قريح انت واياها اشغلتونا الله يشغلكم
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35 - koko2017-11-12 19:14:45
سافر حتى زبيد وجاب***
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34 - koko2017-11-12 19:13:23
ادهكي ادهكي ياهلوه ..
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33 - عبادي الهلالي2017-11-12 19:13:15
صبوحة تحب النهار .. تستنشق هواه الرطب ..وسرى الليل يالعاشقين ....تتمنى تلاقي الحبيب ... من بعد النكد والتعب .....وسرى الليل يالعاشقين
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32 - عبادي الهلالي2017-11-12 19:12:12
صبوحة أبوها عنيد..يبغاها لابن النصيب ..سرى الليل يالعاشقين ..صبوحة تحب الحياة ..ماتحب الحسب والنسب وسرى الليل يالعاشقين
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31 - koko2017-11-12 19:12:07
ياحسون عيالك بيطلعون خوال
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30 -2017-11-12 19:12:06
والله شكله المسرحية هاذي كلها عشان الحفل العالمي الاسطوووووري اللي بتسونه في الرياض حسبنا الله عليك ياولد جميل
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29 -2017-11-12 19:11:06
فيه احد هنا متابع ريهانا بقوه
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28 - عبادي الهلالي2017-11-12 19:10:55
صبوحة خطبها نصيب **رغبانة وابوها غلب **وسرى الليل يالعاشقين**صبوحة تحب الحبيب ماترضى بوزن ذهب **وسرى الليل يالعاشقين
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27 -2017-11-12 19:09:36
والله شكلكم ياولد جميل بتسوووون لنا عرض مثير انت والكي تبعك بس لا تنسى نفسك وانته هايمااااان ياااااااااااااااووووك
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26 - عـــهـــــــود2017-11-12 19:09:32
تعليق مخالف
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25 -2017-11-12 19:05:39
17 نئم اههههههسنت اهسنت هههههههههههههه
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24 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-11-12 19:04:18
تعليق ٧ كثير نفر سهودي من كل دنيا يجي 😂😂😂😂
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23 -2017-11-12 19:03:51
الله يفشلك ياحسن ليتك تذلف انت والاشكال هاذي لا تجيبهم لنا في الرياض وعلى فكرة ماراح احضر عرسك
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22 - متهرش الأهرش2017-11-12 19:03:04
هذي الأخبار كانت ربما تسوغ وتروج قبل ليلة الأحد العظيم
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21 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-11-12 19:02:26
تعليق 17 طيب فين الباقي 😂😂😎😎😂😂😂
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20 - ابو عمر2017-11-12 19:02:16
تعليق مخالف
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19 - عبدالله ابوفهد2017-11-12 18:59:11
الله يعافيه ولايبلانا
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18 - عـــهـــــــود2017-11-12 18:56:04
تعليق مخالف
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17 -2017-11-12 18:52:17
سوي الهفل في شارع منسور بين الأهل والحبايب وإلآ في الكرنتينه إذا مكه بعيده عليك ...
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16 - أمزح لاتصدقون 😁2017-11-12 18:51:26
لكم من عندي عانيه بعرسكم كرتون موز
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15 - الفجر البعيد2017-11-12 18:51:18
تعليق مخالف
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14 -2017-11-12 18:51:16
تعليق مخالف
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13 - زمن2017-11-12 18:50:13
تعليق مخالف
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12 - (ص)2017-11-12 18:48:11
أخ حسن : بارك #الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ريهانا : I am just a dot in your world, i'm a big fan, congratulation
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11 -2017-11-12 18:46:49
إن شاء الله يارب يكون الحفل ****.
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10 - داخل2017-11-12 18:45:15
يعني يقيم حفل في ادغال افريقيا وحفل في الرياض ؟؟؟؟؟؟ طيب وراه ما تزوج من بنات بلده السعوديات الجميلات والا ***على ايدي متمرسة ***
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9 - وافق شن طبقهـ2017-11-12 18:44:49
مزاجك وذوقك ❌👎❌
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( عدد التعليقات 23 )8 - ياسر11
وشهرالبصل بأديس ابابا -اللهم لك الحمد والشكر
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7 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-12 18:44:18
انا اشهد ان السمر حلوين حلوين وخفة الدم زودتهم حلاوة .. لازم احلام تغني في عرسهم
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6 - عسكول2017-11-12 18:40:42
تعليق مخالف
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5 -2017-11-12 18:38:24
افظل مايكون الله يتممه لكم على خير ماشاء الله تبارك الله
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4 - شوصان2017-11-12 18:37:44
ايوالله فارقونا انت ***حقتك هذي
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3 - ابن الرياض2017-11-12 18:36:14
لا هلا ولا سهلا . لا مرحباً بكم
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2 - عبادي الهلالي2017-11-12 18:34:44
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تايوتا راحت فيها
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1 - ابن الرياض2017-11-12 18:33:56
فارقو بعيد عنا ماحنا ناقصين هالاشكال
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بواسطة : نيقااااا نيفااااادي
يا288 الا مثلك يوم مرشتك...
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