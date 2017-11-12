اختفاء فتاة من منزل أسرتها بالرياض في ظروف غامضة .. ووالدها يكشف عن أوصافها

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صحيفة المرصد:لليوم الثامن على توالي مازالت الجهات الأمنية بالرياض تكثف البحث عن فتاة خرجت من منزل أسرتها في حي الروضة بالرياض إلى جهةٍ غير معلومة منذ عصر السبت قبل الماضي الموافق 15 / 2 / 1439 هـ.

ووفقاً لموقع”سبق”كشف والد الفتاة إن ابنته طالبة في الصف الثالث متوسط، وأوصافها متوسطة الطول، وليست بالنحيفة ولا البدينة، وترتدي عباءة سوداء، ولا تعاني أمراضاً عقلية.

وأشار إلى أنه جرى الإبلاغ لدى شرطة حي الخليج، وعمليات البحث مستمرة في كل المواقع والأسواق دون العثور عليها، وناشد مَن يشتبه فيها أو يعثر عليها الاتصال على هاتف (0558108864).

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