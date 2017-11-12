الرئيسية / اختفاء فتاة من منزل أسرتها بالرياض في ظروف غامضة .. ووالدها يكشف عن أوصافها
اختفاء فتاة من منزل أسرتها بالرياض في ظروف غامضة .. ووالدها يكشف عن أوصافها
صحيفة المرصد:لليوم الثامن على توالي مازالت الجهات الأمنية بالرياض تكثف البحث عن فتاة خرجت من منزل أسرتها في حي الروضة بالرياض إلى جهةٍ غير معلومة منذ عصر السبت قبل الماضي الموافق 15 / 2 / 1439 هـ.
ووفقاً لموقع”سبق”كشف والد الفتاة إن ابنته طالبة في الصف الثالث متوسط، وأوصافها متوسطة الطول، وليست بالنحيفة ولا البدينة، وترتدي عباءة سوداء، ولا تعاني أمراضاً عقلية.
وأشار إلى أنه جرى الإبلاغ لدى شرطة حي الخليج، وعمليات البحث مستمرة في كل المواقع والأسواق دون العثور عليها، وناشد مَن يشتبه فيها أو يعثر عليها الاتصال على هاتف (0558108864).
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التعليقات
33 - لاتشمت بأخيك المسلم2017-11-12 18:38:44
( لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك ) رواه الترمذي .
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32 - لاتشمت بأخيك المسلم2017-11-12 18:38:15
( لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك ) رواه الترمذي .
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31 -2017-11-12 18:30:52
حتى انا اختفيت من المطرسة قب 10 سنوات وجلسو اهلي يدورون علي حتى المغرب ثم اكتشفوا في الاخر ان الباص راح وخلاني وانا دقيتها على رجلي وتهت في الحوارى ههههههههههههههه الله يحفظ الوالد اعطاني علقة محترمة
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30 -2017-11-12 18:17:15
الله يحفظها جزء من المشكله عائلي ولهذا صعب على الشعب الوصول اليها وقبل ذلك رجال الامن الا بمساعدت نساء من العائله
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29 - 👾2017-11-12 18:14:51
بلاوي
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28 -2017-11-12 18:10:59
من طول الغيبات جاب الغنايم
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27 - معنا على الطريق2017-11-12 18:01:29
عسى الله ي*** الساخرين والمستهزين في بعض التعليقات امين
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26 - معنا على الطريق2017-11-12 17:59:13
تعليق مخالف
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25 - حق2017-11-12 17:54:24
الله يردها لاهله سالمه غانمه والله لايوفق لبعض من علق بالسخريه وان شا الله تنالو نصيب في اعراضكم
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24 - رفيق الدرب2017-11-12 17:43:04
طيب برجع بلدي وبعد الصلاه
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23 -2017-11-12 17:38:28
الحين كيف بنعرفها من ورا العبايه ههههههه لو في دوله ثانيه ممكن نعرفها
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22 - تعليق 212017-11-12 17:35:31
ارجع بلدك
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21 - رفيق الدرب2017-11-12 17:23:56
تعبت وانا ادور بالشوارع كل يوم واحد وحده اختفت ظرروف غامضه
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20 - ابو صالح سكري2017-11-12 17:21:37
الله يحفظها مصيبة للبنات والزوجات الخروج لوحدها من بيت ابوها للجيران والمدرسة والمحلات التجارية خروج البنت والزوجة لوحدها بدون أم وأب وزوج واخ كبير خطرومصيبة والامانة صعبة وعذاب الله شديد خافوالله
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19 -2017-11-12 17:21:07
طيب دورو هنا وهناك تحت الكنبه امكن تحصلوها
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18 - عبادي الهلالي2017-11-12 17:16:28
ترتدي عباءه ههههههه يعني قصدكم خلوهم يرمون العبي ؟؟؟
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17 - Snap****2017-11-12 17:14:10
االله يردها لك ولا يبتلينا في حبايبنا اللهم آمين ولا حول ولا قوة الا بالله
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( عدد التعليقات 13,742 )16 - العنيد
الله المستعان الله يفرج همك
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( عدد التعليقات 13,742 )15 - العنيد
اللهم ردها إلى أهلها سالمة من كل سوء واربط على قلبي والديها وصبرهما إنك سميع مجيب
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14 - المر2017-11-12 16:56:47
الله يردها لاهلها سالمه ويصبرهم علي ماصابهم اسالوا زميلاتعا اللي قريب منها اكيد يعرفون اي شي يقرب لهم
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13 - رامي2017-11-12 16:55:58
الحمد لله رب العالمين حقيقة مبكية و مضحكة هي مبكيه لنا و مضحكة اعدائنا واضح من عمرها مغرر بها او ملعوب عليها ولاحول ولا قوة الا بالله اللهم اعدها الى اهلها سالمه من كل شر
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12 - امل2017-11-12 16:55:20
الى متى هذا التخلف.. بالله هذي اوصاف يا أخي حط صورتها علشان الناس تتعرف عليها
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11 - الحويطي2017-11-12 16:54:44
الله لطوف رحوم اللطف بحال اللانسانه لايحيله بيدها وتردها لهلاها
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10 - ابو صالح سكري2017-11-12 16:48:45
اكبر مصيبة سرية لبنات الخليج جهاز النت والجوال وواولاد الجيران وواصجاب المحلات وواصحاب لموزين يجب الحذار يارجال الوطن يجب منع البنت تروح لوحدها للجيران والمحلات التجارية والصديقة نارعذاب للبنات لاخروج
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9 - يمني مقيم2017-11-12 16:47:49
لماذا يحصل هذا هانا فقط
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8 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-12 16:46:00
اكيد عند احد أقربائها .. نفس القصص الماضية
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7 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-12 16:40:41
اللهم رد كل غائب وغائبه الى أهليهم سالمون-سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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6 - آسر2017-11-12 16:37:38
الله يردها لكم ردا جميلا ويقر أعينكم بعودتها وسلامتها
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5 - سلطان2017-11-12 16:36:23
اللهم ردها الى اهلهاا سالمة اللهم صبروالديها اللهم صبر والديها فالمصاب عظيم
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4 -2017-11-12 16:35:44
الله يستر على بنات المسلمين قال وش حدك على المر قال الذي أمر منه ماخرجت من بيت أسرتها من فضى والله اعلم........?
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3 -2017-11-12 16:35:42
الله يردها لاهلها من كل مكروه
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2 - محماس القحطاني2017-11-12 16:35:13
الله يردها سالمة.
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( عدد التعليقات 10,068 )1 - الرحااال
الله يحفظها..ان شاءالله سيجدونها 💚
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بواسطة : نافع
هو وين راح ؟ هرب ؟...
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