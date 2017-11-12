بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو طريف نشرته الفاشينيستا الكويتية بيبي العبدالمحسن عبر حسابها على “سناب شات”، حيث ظهرت فيه برفقة خطيبها عبدالله خاجه، وقررت أن تختبره أمام متابعيها.
وقالت بيبي العبدالمحسن: “أنا سأختبر عبدالله لأرى كم يعرفني.. وسبدأ بأسهل سؤال”، ثم شرعت في توجيه مجموعة من الأسئلة لخطيبها عن أفضل لون عندها، وعن أفضل نوع مكياج بالنسبة لها، وكذلك عن أفضل شيء تحب أن تقوم به في وقت فراغها، وعن مقاس قدمها، وأكثر شيء يُشعره بالكره تجاهها وفقا لموقع ليالينا.
الطريف أن خطيب بيبي كان يجاريها في أسئلتها الطريفة ويحاول تقديم إجابات حقيقية، مما جعل أجواء الفيديو مليئة بالمرح والضحك، وبدا مدى التفاهم والتناغم بين العروسين اللذين يستعدان للاحتفال بزفافهما خلال أسابيع قليلة.
كما كشفت بيبي العبدالمحسن، في مقطع فيديو آخر عن نجاحها في إنقاص 7 كيلوغرامات من وزنها، مؤكدة أن سبب فقدانها لهذا الوزن هو التوتر الشديد الذي تشعر به حالياً بسبب تجهيزات الزفاف.
كما وجهت بيبي أيضاً نصيحة لمتابعاتها عن طريقتها في مصالحة الأشخاص المقربين منها والذين قد تتشاجر معهم من وقت لآخر.
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التعليقات
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نفسي اعرف ليش اخواننا **يحبون الاسود
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و مقاسات آااآ😱😆
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12شي وحصل كيف يتعدل في المرات القادمه ينتبهو لملاحظاتك
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من هي بيبي عبدالمحسن هذي؟!
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11- مانلومك هذه ***وانت على مستوى اخلاقهم الله يعين ***
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لابوك يالحسد ترون هذي الفتره الذهبيه لهم وعليهاكم شهر جاملو باركو ازين من النقد
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يارب سترك .. للهم اغثنا ..ولا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا ...
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ياصبر الارض
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راح الحياء من بعض المخاليق . وش موقفك امام اهلك واخوانك بهذه الحركات الله سبحانه امر بالستر وهذه الحركات خاص بينكما لماذا تحبون ان يراها الآخرين
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ههههههههه اوله بوس واخره ***
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ومقاسات اخرى لا داعي ذكرها يعرفها الرجل اكثر قبل توجيهه السؤال
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تفاهات الحمد لله ع نعمة العقل
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اللهم مطولك ياروح
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**** يعتقدون انهم مهمين وعملو انجازات تفيد الناس
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*** الله يرحم صدام.
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