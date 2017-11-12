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الرئيسية / بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!
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المرصد 17 2٬762 2 ساعتين

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو طريف نشرته الفاشينيستا الكويتية بيبي العبدالمحسن عبر حسابها على “سناب شات”، حيث ظهرت فيه برفقة خطيبها عبدالله خاجه، وقررت أن تختبره أمام متابعيها.

وقالت بيبي العبدالمحسن: “أنا سأختبر عبدالله لأرى كم يعرفني.. وسبدأ بأسهل سؤال”، ثم شرعت في توجيه مجموعة من الأسئلة لخطيبها عن أفضل لون عندها، وعن أفضل نوع مكياج بالنسبة لها، وكذلك عن أفضل شيء تحب أن تقوم به في وقت فراغها، وعن مقاس قدمها، وأكثر شيء يُشعره بالكره تجاهها وفقا لموقع ليالينا.

الطريف أن خطيب بيبي كان يجاريها في أسئلتها الطريفة ويحاول تقديم إجابات حقيقية، مما جعل أجواء الفيديو مليئة بالمرح والضحك، وبدا مدى التفاهم والتناغم بين العروسين اللذين يستعدان للاحتفال بزفافهما خلال أسابيع قليلة.

كما كشفت بيبي العبدالمحسن، في مقطع فيديو آخر عن نجاحها في إنقاص 7 كيلوغرامات من وزنها، مؤكدة أن سبب فقدانها لهذا الوزن هو التوتر الشديد الذي تشعر به حالياً بسبب تجهيزات الزفاف.

كما وجهت بيبي أيضاً نصيحة لمتابعاتها عن طريقتها في مصالحة الأشخاص المقربين منها والذين قد تتشاجر معهم من وقت لآخر.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

17 - ابو فيصل
2017-11-12 18:14:03
تعليق مخالف
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16 - هاشم
2017-11-12 18:06:17
نفسي اعرف ليش اخواننا **يحبون الاسود
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15 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-12 17:54:43
و مقاسات آااآ😱😆
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14 - رفيق الدرب
2017-11-12 17:28:14
12شي وحصل كيف يتعدل في المرات القادمه ينتبهو لملاحظاتك
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13 - محمد بن سعد
2017-11-12 17:27:46
من هي بيبي عبدالمحسن هذي؟!
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12 - زائر
2017-11-12 17:20:17
11- مانلومك هذه ***وانت على مستوى اخلاقهم الله يعين ***
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11 - رفيق الدرب
2017-11-12 17:18:31
لابوك يالحسد ترون هذي الفتره الذهبيه لهم وعليهاكم شهر جاملو باركو ازين من النقد
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10 - زائر
2017-11-12 17:14:10
يارب سترك .. للهم اغثنا ..ولا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا ...
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9 -
2017-11-12 17:12:21
تعليق مخالف
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8 - شايب
2017-11-12 17:12:11
ياصبر الارض
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7 - زائر
2017-11-12 17:11:37
راح الحياء من بعض المخاليق . وش موقفك امام اهلك واخوانك بهذه الحركات الله سبحانه امر بالستر وهذه الحركات خاص بينكما لماذا تحبون ان يراها الآخرين
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6 - محمد الشوكي
2017-11-12 17:07:16
ههههههههه اوله بوس واخره ***
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5 -
2017-11-12 17:05:38
ومقاسات اخرى لا داعي ذكرها يعرفها الرجل اكثر قبل توجيهه السؤال
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4 - زائر
2017-11-12 17:03:55
تفاهات الحمد لله ع نعمة العقل
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3 - آها
2017-11-12 17:00:07
اللهم مطولك ياروح
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2 - كجمغلو
2017-11-12 16:58:35
**** يعتقدون انهم مهمين وعملو انجازات تفيد الناس
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
1 - الحمدلله على نعمة الاسلام
2017-11-12 16:58:03
*** الله يرحم صدام.
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آخر تعليق
بواسطة :

إن شاء الله يارب يكون الحفل ****....
بواسطة : نافع

هو وين راح ؟ هرب ؟...
بواسطة : ابوبدر

طفح الكيل مع هولاء الارهابيين ف‘ما يستأصلوا من الارض واما يؤخذوا ومن خلفهم وجنده...
بواسطة : داخل

يعني يقيم حفل في ادغال افريقيا وحفل في الرياض ؟؟؟؟؟؟ طيب وراه ما تزوج من بنات بل...
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