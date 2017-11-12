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المرور يلغي اختبار رخصة القيادة الفوري ويلزم المتقدمين بـ 90 ساعة تدريبية
صحيفة المرصد-واس:أعلن مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد عبدالله البسامي إلغاء الاختبار الفوري للحصول على رخص القيادة، وإلزام الراغبين في الحصول على الرخص بحضور دورات تدريبية.
وأوضح البسامي في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية اليوم، أنه يتوجب على من يرغبون في الحصول على رخص قيادة جديدة وهم لا يجيدون القيادة حضور دورات تدريبية مدتها 90 ساعة، في حين يتوجب على من يجيدون القيادة حضور دورات تدريبية مدتها 30 ساعة.
وبين أنه يلزم من يرغبون في الحصول على رخص القيادة العامة وهم لا يجيدون القيادة، حضور دورات تدريبية يتجاوز ساعاتها 120 ساعة تدريب.
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التعليقات
8 - عبده2017-11-12 18:19:41
هذا المطلوب ونتمنى أن يكون التدريب ميداني في الطرق وبلاشي تعليم القياده في حوش مساحته خمسه آلاف متر تعليم القياده ليس تشغيل السيارة واتلبيقها تعليم القيادة يتطلب معرفة تصرفات السائق لما حوله في الطريق
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7 - كحلول2017-11-12 18:15:58
عقوبات السجن لمخالفين انظمة المرور افضل من العقوبات الماديه
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6 - ابو صالح سكري2017-11-12 18:09:00
مصيبة وخطر السيارات الشكوا لله يارجال المرور والامن سيارات كثير مهجورة سنين في احياء الوطن القديمة والمزارع والقرى والمصيبة السيارات فيهالوحات اكيد يامسروقة يااصحاب السيارات ميتين يا في السجن يامهملين
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5 - sar-al-sa2017-11-12 17:50:47
هذا يعني١١،٢٥يوم عمل لغيرالرخصه العامه وهي اطول مده باعتبارساعات العمل ٨ ومع استحاله ضمان منع الحوادث والتجاوزات فسيشكل معاناه وقد يكون له مضاعفات سلبيه مع الجنسين في ندور مثله خارجياوالنفور منه داخلي
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4 - رامي2017-11-12 17:27:35
ماهي المدة الزمنيه ل ٩٠ و ٣٠ ساعه كم شهر و كم ساعه في اليوم للايضاح و بس
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3 - سلطان القانون2017-11-12 17:25:12
أول خبر حلو نسمعه من فترة طويلة !! نحتاج كذلك إلى قانون مرور صارم و رقابة على الطرقات والشوارع بالكميرات و تواجد المرور السري ! أتمنى تطبيق هذا القرار على النساء
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2 - سراب2017-11-12 17:24:15
البنات نفس الشي ؟
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1 - الحويطي2017-11-12 17:22:40
مانقول غير الله يوفقكم يارجال المرور
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آخر تعليق
بواسطة : نافع
هو وين راح ؟ هرب ؟...
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