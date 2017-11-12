استعداداً لتولي منصب حكومي رفيع.. الليلة.. الظهور الأخير للإعلامي داوود الشريان على “mbc”

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صحيفة المرصد:كشفت مصادر أن قناة mbc ستشهد مساء اليوم، الأحد آخر ظهور للإعلامي داوود الشريان كمقدم للبرنامج الشهير “الثامنة”.

ووفقاً لـ”عاجل”أكدت المصادر أن سبب مغادرة الشريان للقناة هو ترشيحه لمنصب حكومي سيتم الإعلان عنه قريبا.

وخلال الفترة التي قدم فيها الإعلامي داوود الشريان، نجح البرنامج في فتح ملفات ساخنة عن الشؤون الجارية المتعلقة بالمجتمع السعودي.

وناقش البرنامج ظواهر وقضايا مهمة، مثل “الواسطة”، و”العنف الأسري”، و”البنية التحتية”، و”غلاء الأسعار”، و”مستوى التعليم”، و”الصرف الصحي”، و”حقوق المرأة”، ويمنح البرنامج المشاهدين فرصة التفاعل معه لعرض وجهات نظرهم في الموضوع المثار على الشاشة.

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