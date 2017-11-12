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استعداداً لتولي منصب حكومي رفيع.. الليلة.. الظهور الأخير للإعلامي داوود الشريان على “mbc”
صحيفة المرصد:كشفت مصادر أن قناة mbc ستشهد مساء اليوم، الأحد آخر ظهور للإعلامي داوود الشريان كمقدم للبرنامج الشهير “الثامنة”.
ووفقاً لـ”عاجل”أكدت المصادر أن سبب مغادرة الشريان للقناة هو ترشيحه لمنصب حكومي سيتم الإعلان عنه قريبا.
وخلال الفترة التي قدم فيها الإعلامي داوود الشريان، نجح البرنامج في فتح ملفات ساخنة عن الشؤون الجارية المتعلقة بالمجتمع السعودي.
وناقش البرنامج ظواهر وقضايا مهمة، مثل “الواسطة”، و”العنف الأسري”، و”البنية التحتية”، و”غلاء الأسعار”، و”مستوى التعليم”، و”الصرف الصحي”، و”حقوق المرأة”، ويمنح البرنامج المشاهدين فرصة التفاعل معه لعرض وجهات نظرهم في الموضوع المثار على الشاشة.
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التعليقات
77 - Saad2017-11-12 18:44:32
ألف مبروك ونتمنى أن يترجم الأخ داوود الشريان خبرته ومعرفته من أقوال إلى أفعال الله يوفقه وكل مسئول يرى أنه في خدمة الوطن
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76 - ماركتو2017-11-12 18:42:28
ياكثر القضايا إللي مسكها وشعللها ..يعني وش بيصير وزير لحل مشاكل المواطنين ..
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75 -2017-11-12 18:39:28
تعليق مخالف
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74 - حويلان2017-11-12 18:38:56
ربما وزيرا للإعلام . الله يوفقه .
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73 - بندر2017-11-12 18:33:37
اهم شي ما يكون بياع كلام بعد المنصب
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72 - من جيزان الفل2017-11-12 18:32:04
يارب وزير تعليم يحطونه يستاهل
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71 - Ksa2017-11-12 18:30:00
مدراء الجامعات وعمداء الكليات أولى بالمناصب ***
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70 -2017-11-12 18:27:05
ليكون وزير
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69 - Ymni mahbob2017-11-12 18:26:52
العنيده ماتركت ارضي *****
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68 -2017-11-12 18:26:47
يستاهل داود ابن الوطن البار
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67 - جحا يحقق2017-11-12 18:26:29
الشريان شخص جيد ومخظرم عارف الكفت وعاصر ازمنة بس يحتاج دعم صح وراح يبدع.. ويتنازل عن بعض السلبيات البسيطة ولا هو كفو
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66 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-12 18:24:59
العنيده كم ودت عناقك
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65 - عميد المستاجرين2017-11-12 18:24:31
ملفات الفساد حافظها بحذافيرها هذا الرجل يحمل ارشيف الفساد كاملا وضعه كمرجع ومصدر لكشف الفساد واهله كوضع الرجل المناسب في المكان المناسب .... ياويلكم ايها السراق من عبدالله داود الشريان المفتش العام
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64 -2017-11-12 18:21:41
انا ما اتباع داوود لو اتابعه بموت مليت من كلامه
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63 - نجداوي2017-11-12 18:18:07
تستاهل وزارة العمل والشئون الاجتماعية
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62 - عبدالله2017-11-12 18:17:59
رئيس هيئة الاذاعه والتليفزيون
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( عدد التعليقات 13,742 )61 - العنيد
56 // اترك بنت **علاجها عندي ...
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60 - عبدالله2017-11-12 18:17:06
بيصير رئيس هيئة والتليفزيون يستاهل
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( عدد التعليقات 13,742 )59 - العنيد
54 // يابنت الموت لامريكا لاسرائل هههههه الواحد يموت ع عز وشرف ومرفوع راسه ،، ولا يترك بلده للحوثي ،، لوفيك شجاعه ماشفناك ***
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58 -2017-11-12 18:16:02
اذكرواالله صلواعلى النبي سنرى ماسيفعل اذااصبح في مكان السلطةهل سيفعل كماكان يطالب في برنامجه نتمنى ان تحل المشاكل التي كان يعرضهافي برنامجه
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57 - رفيق الدرب2017-11-12 18:15:03
بكره يطلع ورع في الثامنه ويصلخك عشاان قصور في ادارتك
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56 - رائق على طول2017-11-12 18:13:38
اشفيك يايمني محبوب على العنيد عيب عليك نحترم الي يحترم وبعدين أشك انك سعودي من كتابتك في الخط على معتقد ان معرفك السابق كاره الدواعش او الواصل
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55 -2017-11-12 18:12:39
من أين نجد مثل الشريان ينقل مشاكل المواطنين والمواطنات بعهد الشفافية فيه واحد والله نسخه من الشريان العلياني والله العظيم عالي الثقافه وينقل مطالب المواطن والمواطنات بشفافية وفقه الله دنيا وآخره ونعم
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54 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-12 18:09:37
اهل اللحى الان مرتاحين ومبسوطين من رحيل استاذ الاعلام ابو محمد لانه كان كاشفهم وفاضحهم.
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( عدد التعليقات 13,742 )53 - العنيد
برامجه اصلا كلام فاضي اغلبها كلام بس وتخدير ****
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( عدد التعليقات 13,742 )52 - العنيد
تعليق مخالف
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51 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-12 18:06:54
على طاري العقال ونا اخوك هذا عز للمطاليق شرواك وال سعود حكامنا هل العوجا اما اهل اللحى والله ماهم كفو له.
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( عدد التعليقات 13,742 )50 - العنيد
39 // بنت ***،، ليتك ساكته لوفيك خير ،، ماكلك الطير .. وتاركه ارضك ***للحوثي وجاي اتنابح هنا بالصفحه .. والله انك مسكين ،، يموت الانسان ع العز والشرف ،، ولايترك ارضه وعرضه ..
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49 -2017-11-12 18:06:11
23 - قلم الحقيقه هههههههههههههههه قوية قوييييية
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48 - عبدالله الحربي2017-11-12 18:05:13
هو ما هو متقاعد ما شاء الله بعد السن هذا وظيفة مبرووووك
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47 -2017-11-12 18:04:35
شكرا داوووود برنامجك كان رائع جدا ومواضيعك ممتازة وفي الصميم بالتوفيق ان شاء الله
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46 - حق2017-11-12 18:04:29
تعليق مخالف
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45 - يستاهل الخير2017-11-12 18:04:26
يستاهل الخير ابو محمد والى الامام استاذي . واللي يتكلمون بالاستاذ داود بيعرضوا انفسهم لمسائله حسب الانظمه والقانون .
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44 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-12 18:04:01
والله كنت متوقع ان الأخت الكريهة على قلبي العنيده لا تحب الصلاح والخير لأحد .
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43 - والله هذا الرجل يستاهل كل خير2017-11-12 18:03:40
نتمنى تسليمة وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية
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42 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-12 18:03:17
ممكن وزير التعليم ؟ !!!!
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41 - حق2017-11-12 18:02:56
اعتقد وزير.......؟؟؟؟........او مستشار بالشورى
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( عدد التعليقات 30,664 )40 - قلم الحقيقه
ماتلبسون عقل هااااااااااه من أمركم بذلك وأفتاكم . أنتم في عهد الشريان الجديد لازم تتهندمون وتلبسون وتكشخون شمغ جديدة مقاس كبير 60 × 60 مكوية كل شماغ بعقال مرعز والثياب تطولونها شوي حسن المظهر مطلوب .
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39 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-12 18:02:40
لن ننسى الاستاذ الكبير والاعلامي المشهور داوود الشريان لقد احبه الكثير لانه كاشف الاخونجيه والدواعش والمعتقدات الباطله من اهل الضلاله والخرابه لله درك يالشريان.
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38 - ابوشلش2017-11-12 17:59:28
اتوقع الترفيه
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( عدد التعليقات 13,742 )37 - العنيد
القناة الناقلة والبرنامج والمقدم والضيوف جميعهم ما استفدنا منهم شئ
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36 - احمد الزهراني2017-11-12 17:58:51
الأستاذ داوود اعلامي قدير ومحب لوطنه .
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35 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄2017-11-12 17:56:57
الله المستعان .. ذكرت الشيلة اللي حطوها عليه
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34 - يالله يالله2017-11-12 17:56:42
وزير العمل . يستاهل نتمنى تسليمه وزارة العمل عساه يفلح في اللي عجزو عنه الاخرين
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33 - ابو محمد اليامي2017-11-12 17:56:31
انا متأكد من الأستاذ داوود انه شخص بيثبت نفسه في اي مكان يستاهل يستاهل
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32 - منصف2017-11-12 17:55:34
داوود بنفسه بالصوت والصورة ماترك ضيف ولاجهة ااا شرشحها ****.. عجبي
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31 - نـايف العــنزي2017-11-12 17:55:04
محد يدفع الرواتب وعلاء الفارس هالسبوع غايبة ؟؟؟؟؟؟ هههههههههههههههههه
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( عدد التعليقات 30,664 )30 - قلم الحقيقه
وأول أمر يصدره علاهم يلبس كل واحد منهم عقال فوق راسه واللي مايوافق ويرفض يلشطه فيه ههههههههه كفو كفو ياشريان هههههههههه عندك هالأخونجية لابارك الله فيهم هههههههه
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29 - بدرية سلمان2017-11-12 17:54:06
ان للفارس أن يترجل. ..يستاهل مشواره مشرف ومتميز
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( عدد التعليقات 30,664 )28 - قلم الحقيقه
والله ان كل أخونجي منهم يمشي على العجين ولايلخبطه ههههههههه
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27 - منصف2017-11-12 17:48:39
هل ينجح .. ام يجلس ****
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26 - زيت زيتون2017-11-12 17:48:27
ان شاء الله وزير للعمل والتنميه او وكيل الوزاره للضمان لمحو الواسطه من منح المقطوعه للمساكين اللي عام 1436 ماصرفولهم واللي عام 37 و38 صرفولهم ويقولوا باقدميه التقديم (اي عدل هذا)
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25 - بدرية سلمان2017-11-12 17:47:17
ان للفارس أن يترجل...يستاهل
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24 - هلا2017-11-12 17:44:46
والله والنعم به ان شاء الله يكون على قد المسؤوليه
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( عدد التعليقات 30,664 )23 - قلم الحقيقه
نتمنى أن يتم ترشيح داوود الشريان رئيس لهيئة المعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية فهو الرجل المناسب في المكان المناسب.
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22 - رفيق الدرب2017-11-12 17:39:45
رايح السياحه اكيد
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21 - اموله2017-11-12 17:39:39
يارب يجي وزيرالاسكان
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20 - صبحي2017-11-12 17:37:55
اكيد اول مايجلس على الكرسي ***.
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19 -2017-11-12 17:37:24
الله يوفق داؤدالشريان في اي منصب سيعمل به مبروك الشريان يعمل للجهات الخمس للسعوديه بقراها وبواديها وهجرهاوحضرهاوسراتهاوتهامتها يعمل لنجدوالجنوب والشمال والشرقيه والغربيه ويكافح الفسادوطني اصيل موفق
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18 - الحويطي2017-11-12 17:36:22
طال الليل ياداود الشريان حاول لاتغوص واجد في خصوصيات الناس واجد الله بالعين ماشفناه بس بالعقل عرفناه
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17 - رحمه ⭐⭐⭐2017-11-12 17:35:34
مشيخه الاخوانجي راح يزعق بين الفتره والفتره كل واحد يراقب ويسجلهم
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16 - الى 8 زمن يخوف2017-11-12 17:34:59
تكلم عن نفسك لو سمحت لو سمحت لو سمحت كل واحد ينصب نفسه متحدث عن الآخرين الله لا يبلانا
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15 - ت 62017-11-12 17:33:39
ارجع وطنك بحاجتك
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14 - تعليق 62017-11-12 17:32:24
ارجع بلدك
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13 - طحموس2017-11-12 17:32:03
بالتوفيق للأستاذ داوود
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12 - سعود القحطاني 💚حبيب الشعب 🇸🇦2017-11-12 17:31:57
الف مبروك ابو محمد
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11 - سعود القحطاني 💚حبيب الشعب 🇸🇦2017-11-12 17:31:19
الف مبروك ابو محمد
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10 - قوندا2017-11-12 17:31:16
تعليق مخالف
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9 - يستاهل2017-11-12 17:29:10
بو محمد👍
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8 - زمن يخوف2017-11-12 17:27:49
والله بعد مقابلته لسميره توفيق ***من اعين الخلق
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7 - ابو عادل2017-11-12 17:27:12
يستاهل وبالتوفيق ان شاء الله
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6 - مواطن بلا منزل2017-11-12 17:26:34
حطوه على الأسكان خلونا نشوف ***الي كان يسويه فالثامنه وش راح يسوي
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5 - رحمه ⭐⭐⭐2017-11-12 17:25:45
الله يوفقك في فضح الاخوان السفله ومشيختهم ماراح يطيقون العيش في السعوديه هذه السنه وفضح المفسدين في ارض السعوديه الطاهره
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4 - ديم2017-11-12 17:24:45
يستاهل وموفق انشالله
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3 - مازن التيماوي2017-11-12 17:24:29
صبر جميل والله المستعان
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2 - لاحول2017-11-12 17:23:34
منصب حكومي الله يوفقه ****
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1 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-12 17:20:37
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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آخر تعليق
بواسطة :
إن شاء الله يارب يكون الحفل ****....
بواسطة : بلادي زوينا
واقع الحـبّ مـو مثل .. امنياتـك شوف كم البشر ~ تجرح و تظلم لو تبي تحبّ وااحد في...
بواسطة : نافع
هو وين راح ؟ هرب ؟...
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