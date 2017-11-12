تعرف على موعد صرف راتب برج القوس

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صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن موظفي الدولة سيتم صرف رواتبهم في اليوم الخامس من برج القوس والذي سيوافق يوم 26 نوفمبر الجاري.

ويذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قراره برقم 551 والذي بموجبه يتم صرف رواتب موظفي الدولة في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي.

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