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تعرف على موعد صرف راتب برج القوس
صحيفة المرصد : كشفت مصادر أن موظفي الدولة سيتم صرف رواتبهم في اليوم الخامس من برج القوس والذي سيوافق يوم 26 نوفمبر الجاري.
ويذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قراره برقم 551 والذي بموجبه يتم صرف رواتب موظفي الدولة في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي.
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التعليقات
15 - ماركتو2017-11-12 18:39:51
برج قوس ولا برج هجري وش هالخربطة هذي ..حنّا وش دخلنا في ها لأمور نبي روابتنا تجي في موعدها ..ورسولنا سيد الخلق(صلى الله عليه وسلم) أوصى بإعطاء الأجير حقّه قبل أن يجف عرقه..
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14 - سواق الحراثه2017-11-12 18:38:40
حسبنا الله وكفى
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13 - عبد الله2017-11-12 18:35:49
تعليق مخالف
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12 - نظارة شمسية2017-11-12 18:34:43
أعوذ بالله من فتنة المال
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11 - زاير وماشي ..2017-11-12 18:33:59
تعليق مخالف
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10 -2017-11-12 18:30:37
هذا ليس هجري ولا ميلادي .. مخربط .. وناقص عشرة ايام بالسنه
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9 - من جيزان الفل2017-11-12 18:29:56
إلا ياعبلة عيالي مامعاهم مصاريف ايش اسوي 14 يوم باقي سلف وتسلفنا ماهو عاد باقي حسبنا الله ونعم الوكيل
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8 - الحويطي2017-11-12 18:29:44
العسكري والموضف يطقها حسره يوم يجي ٢٥ من الشهر لنه كان متعود على الراتب
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7 - ابو ساره2017-11-12 18:27:00
مساكين الموظفين الحكوميين 🤣🤣🤣🤣🤣
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6 - ع ٠س2017-11-12 18:25:32
تعليق مخالف
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5 - المشتاقون للجنه2017-11-12 18:23:55
3/8 ههههههه
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4 -2017-11-12 18:19:55
الراتب ما اصعب الاشياء التي يتم معرفتها الآن الله يسهل الأمور
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3 - جابر2017-11-12 18:18:46
طيب بالهجري كم .. وبرضه وش دخلنا بالميلاد المسيحي الذي يوافق 26 نوفمبر الجاري
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2 - ابو حمزة2017-11-12 18:18:11
صراحة معلومة جبارة
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1 - عاوز اتقوز2017-11-12 18:17:11
ياناس ده الراتب مطول هنعمل ايه إحنا اول ساعه ٢٥ كنا بنستن الراتب بس كلها اتغيرت في البلد
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بواسطة : نافع
هو وين راح ؟ هرب ؟...
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