استشهاد ضابط سعودي في مداهمة وكر بالعوامية

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صحيفة المرصد : كشفت مصادر عن استشهاد الملازم أول فهد بن سعد الكثيري، من أفراد قوة الطوارئ في مداهمة الأحد، لوكر للجماعات الإرهابية بالعوامية في ⁧‫القطيف وفقا لموقع “العربية.نت”‬⁩.

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