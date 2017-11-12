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استشهاد ضابط سعودي في مداهمة وكر بالعوامية
صحيفة المرصد : كشفت مصادر عن استشهاد الملازم أول فهد بن سعد الكثيري، من أفراد قوة الطوارئ في مداهمة الأحد، لوكر للجماعات الإرهابية بالعوامية في القطيف وفقا لموقع “العربية.نت”.
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التعليقات
25 - ابوبدر2017-11-12 18:45:35
طفح الكيل مع هولاء الارهابيين ف‘ما يستأصلوا من الارض واما يؤخذوا ومن خلفهم وجندهم بجرمهم , ابناؤنا ليسوا لقمة سائغة للرهابيين رحم الله الكثيري وصبر اهله وذويه
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24 - هاشم2017-11-12 18:44:02
لابد القضاء على الفكر الرافضي التكفيري المعممين يدرسون تلاميذهم بالحوزات قتل السنه يدخل الجنه هاذا شي لايمكن انكاره حتى لو عملو بالتقيه الخبيثه
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23 - هاشم2017-11-12 18:40:46
الفكر الرافضي التكفيري هو الحاضنه للارهاب هل تعلمون ماذا يدرس بالحوزات والحسينيات الارهابيه على يد المعممين كلاب ايران
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22 - هاشم2017-11-12 18:38:43
انا متاكد هؤلاء الارهابيون يتحركون بوامر المعممين الروافض كلاب ايران غذو بهم التطرف والارهاب والتكفير الذي يدرس بحوزاتهم وحسينياتهم يفرخ الارهاب
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21 - ابو فيصل الحارثي2017-11-12 18:37:40
لعن الله ابناء ***الدم الذي يجري في عروقهم فارسي مجوسي ورحم الله الملازم اول الكثيرى شهيد الوطن
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20 - هاشم2017-11-12 18:35:30
ارهاب العواميه سببه الكتب التكفيريه الخامئنيه التي تدرس بحوزات العواميه والمعممين حاضنه ارهابيه تفرخ الارهاب ببلادنا وبوامر وتوجيهات ايرانيه لابد من تقصي المعممين هم سبب الارهاب وكتبهم التكفيريه
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19 - Ymni mahbob2017-11-12 18:35:14
تعليق مخالف
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18 - ظامي اليل2017-11-12 18:33:09
المجوس النجوس..ومطاياهم من الروافض..يجب سحقهم سحق..
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17 - ظامي اليل2017-11-12 18:33:00
المجوس النجوس..ومطاياهم من الروافض..يجب سحقهم سحق..
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16 - هاشم2017-11-12 18:28:59
يجب استدعاء كل معمم ودخاله السجن مغذون الارهاب بحوزاتهم وكتبهم التكفيريه واتباع خامئني يعترفون بقتل السنه يدخل الجنه حسب ادعاهم الكاذب
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15 - القحطاني2017-11-12 18:27:35
ووضع مخططات جديده على خط الرياض الشرقيه وتطوير البنيه ودمجهم مع المجتمع وممنوع التجمعات والاحزاب****
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( عدد التعليقات 13,742 )14 - العنيد
كلاب الفرس طبعها الغدر ماعندهم ولاء للوطن شوي تحصلهم بالموقع يستنكرون وهم فرحانين حاربكم الله ياخونه ياكلاب المجوس تاكلون وتعشون من خير الوطن وتتطونه من اجل اسيادكم الفرس ،،،،،
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13 - هاشم2017-11-12 18:27:14
الله يرحمه ويصبر اهله ياجماعه قلت لكم ارهاب العواميه وغيرها من الروافض المشكله بالكتب الدينيه الرافضه التي تدعو للقتل اهل السنه
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( عدد التعليقات 13,742 )12 - العنيد
الله يرحمه ويغفر له ويتقبله من الشهداء
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( عدد التعليقات 13,742 )11 - العنيد
يعني مازال لأذناب أيران بقيه في القطيف ، لكن هين مصيركم مثل مصير أسلافكم ، الموت ولا غير الموت ، وخل المجوس بنفعونك ياذنب المجوس
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10 - ❗️🤔❗️2017-11-12 18:24:23
يجب الأخذ بثأر الملازم فهد رحمه الله وقتل خمسين رافضي ارهابي خائن عميل نجس
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9 - القحطاني2017-11-12 18:23:59
*** ولا مفروض مايقعد فيها ولا حد تشتييت التجمعات والاحزاب والفساد ووضعها مدينه عسكريه للجيش والحرس الوطني وأي مواطن تجمد خدماته لين يراجع الشرطه والبحث ويفحص فحص كامل من امن الدوله
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8 - مازن التيماوي2017-11-12 18:19:56
رحمه الله
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7 -2017-11-12 18:18:13
اتمنى محاصرة المنطقه حصاراً شديداً وقتل كل رافضي ارهابي خائن عميل نجس **
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6 - عبادي الهلالي2017-11-12 18:17:29
رحمه الله رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته . ولعن الله بني رفضيون اذناب بني صفيون المجوس الارهابيين
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5 - جميل أن يموت الإنسان من أجل وطنه ... والأجمل أن يعيش من أجله ...2017-11-12 18:16:13
قتلوه قتلهم الله .. ياكلاب المجوس سيكون الحساب عسير
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4 - ❗️🤔❗️2017-11-12 18:14:52
رحمك الله ياملازم فهد وغفر لك ولموتى المسلمين المؤمنين حقاً وأرجو حرق هؤلاء الارهابيين العملاء الخونة الانجاس
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3 - المنارة2017-11-12 18:14:33
الله يغفر ويرحمه ويتقبله من الشهداء
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2 - ❗️🤔❗️2017-11-12 18:13:02
أعتقد أن هنا لن يعلق الرحااال والماااضي والمحامية وأسم وسترون ذلك ياقراء ويامعلقين
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1 - الحويطي2017-11-12 18:12:38
الله يرحمه ويرحم جميع مسلم ويصبر اهله
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آخر تعليق
بواسطة :
إن شاء الله يارب يكون الحفل ****....
بواسطة : بلادي زوينا
واقع الحـبّ مـو مثل .. امنياتـك شوف كم البشر ~ تجرح و تظلم لو تبي تحبّ وااحد في...
بواسطة : نافع
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