بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميرا

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صحيفة المرصد: أثارت إطلالة الفنانة مريم حسين خلال مشاركتها في لجنة الحكم في بطولة بطولة UAE Bridal 2017 حالة من الجدل على مواقع التواصل بسبب جرأة الفستان الذي أطلّت به.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لمشاركة الفنانة مريم حسين في لجنة الحكم في بطولة UAE Bridal Beauty Championship 2017.

وأظهر المقطع الفنانة مريم حسين وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الزرق، ولكن بتنورة شفافةً استعرضتها أمام كاميرات الفيديو.

وانتقد عدد كبير من المتابعين إطلالة الفنانة الأخيرة معربين عن استيائهم خاصة بعد استعراضها للفستان أمام الكاميرا .