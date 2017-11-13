بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميرا
صحيفة المرصد: أثارت إطلالة الفنانة مريم حسين خلال مشاركتها في لجنة الحكم في بطولة بطولة UAE Bridal 2017 حالة من الجدل على مواقع التواصل بسبب جرأة الفستان الذي أطلّت به.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لمشاركة الفنانة مريم حسين في لجنة الحكم في بطولة UAE Bridal Beauty Championship 2017.
وأظهر المقطع الفنانة مريم حسين وهي ترتدي فستاناً طويلاً باللون الزرق، ولكن بتنورة شفافةً استعرضتها أمام كاميرات الفيديو.
وانتقد عدد كبير من المتابعين إطلالة الفنانة الأخيرة معربين عن استيائهم خاصة بعد استعراضها للفستان أمام الكاميرا .
العطر الازرق من افخم العطور @alamalzein Snap:queen_maryoum . . . . . . . . . . . . . . . #مريم_حسين #روان_بن_حسين #احلام #احلام_الشامسي #نانسي_عجرم #حليمة_بولند #خلود #المهرة_البحرينية #شيلاء_سبت #نهى_نبيل #حب_اعمى #karasevda #بوراك_اوزجيفيت #ابتسام_تسكت #بلقيس #مودل_روز #شجون #هنادي_الكندري #ارب_ايدول #امل_العوضي #تجميل #شعر #ابيات #مكياج #حب #طارق_الحربي #سارة_الودعاني #افنان_الباتل #الهلال #صباح_الخير
التعليقات
***هذولا مايتعبون وينهد حيلهم يامال الفتره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ولا تبرجن .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بصراحه. والصدق ينقال ارجولها اكرمكم الله باينه وهذا فعلاً خدش للحياء الله يسترنا ويستر جميع المسلمين ( امين )
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا هو مجتمع ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يعني اناس مايبون الا الحياة الدنيا قال تعالى(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) والمثل يقول (كل شاه معلقه بكراعها)
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله اني شفت ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مابقي غير***على قولة المصريين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
قال صلى الله عليه وسلم اغلب اهل النار من النساء ،، فاتعضن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياناس يا هووه هذه فنانه و ليست شئ آخر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هي لو ودها جات ****بس خايفه من القانون
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نسو االله فا أنساهم انفسهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا تعرف من الحياة غير الاستعراض وابراز المفاتن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لماذا الدهشة **** ايش تريدونها تلبس
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
استغرب من اللي يستغرب شيء من ممثالات او فنانات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تبغى كمره اصلي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عشان تصيد لها 🐑💵💰 لازم تستعرض امام الكاميرات والسنابات واللقاءات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يارب سترك .... تخلي لو جاتك سكرات الموت ونتي بهذي الطريقه التي تغضب الله.. اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين العفيفات المستترات .. اللهم لاتبلانا ،، اللهم لاتقبض ارواحنا الاوانت راضي عنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اكيد مدعومه ولا من وين لها ، ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اي شي حلو وجميل عند النكديين فاضح وفاسد,مع انهم اكثر ناس يبحلقوا فيها ويفصلوها تفصيل,يبغو ينكدو علعالم باي طريقة,مايدرو ان كرتهم انكشف ومصيرهم الجلطات وكل الامراض النفسيه .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ت١ عسى تدعمك تريلا من دون فرامل محمله دبابه تزن ٥٠ طن
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اين الحشمه اين الستر الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لديها دعم قووي ***مادياً وسياسياً ***
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أضف تعليق