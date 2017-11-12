شاهد مذيعة لبنانية تنشر فيديو من داخل منزل سعد الحريري ..وهذا ما قالته حول منع فريق قناة ” المستقبل”

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صحيفة المرصد: نفت المذيعة اللبنانية بولا يعقوبيان ما تردد حول منع فريق قناة “المستقبل” اللبنانية من دخول الرياض لإجراء مقابلة مع رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.

ونشرت المذيعة بولا يعقوبيان مقطع فيديو بعد وصولها للعاصمة الرياض من أمام منزل سعد الحريري، مشيرة إلى أن المقابلة اليوم في الساعة التاسعة ونصف بتوقيت السعودية.

وقالت أن الحريري طلب إجراء مقابلة معها في الرياض، ما دفعها للذهاب إلى العاصمة السعودية من أبوظبي لمقابلته.

وأضافت أنها سمعت بخبر منع فريق تلفزيون المستقبل من الذهاب إلى الرياض من الإعلام، مشيرة إلى أنه لن تتم الاستعانة بفريق من بيروت نظراً لضيق الوقت. وأشارت إلى أنه ستتم الاستعانة بفريق من السعودية، وهذا طبيعي بسبب الإجراءات،

وأكدت أن هذا الإجراء تم كثيرا في عدة دول وعواصم مثل مصر وباريس، حيث يكون الطاقم من هناك.

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