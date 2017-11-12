شاهد مذيعة لبنانية تنشر فيديو من داخل منزل سعد الحريري ..وهذا ما قالته حول منع فريق قناة ” المستقبل”
صحيفة المرصد: نفت المذيعة اللبنانية بولا يعقوبيان ما تردد حول منع فريق قناة “المستقبل” اللبنانية من دخول الرياض لإجراء مقابلة مع رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.
ونشرت المذيعة بولا يعقوبيان مقطع فيديو بعد وصولها للعاصمة الرياض من أمام منزل سعد الحريري، مشيرة إلى أن المقابلة اليوم في الساعة التاسعة ونصف بتوقيت السعودية.
وقالت أن الحريري طلب إجراء مقابلة معها في الرياض، ما دفعها للذهاب إلى العاصمة السعودية من أبوظبي لمقابلته.
وأضافت أنها سمعت بخبر منع فريق تلفزيون المستقبل من الذهاب إلى الرياض من الإعلام، مشيرة إلى أنه لن تتم الاستعانة بفريق من بيروت نظراً لضيق الوقت. وأشارت إلى أنه ستتم الاستعانة بفريق من السعودية، وهذا طبيعي بسبب الإجراءات،
وأكدت أن هذا الإجراء تم كثيرا في عدة دول وعواصم مثل مصر وباريس، حيث يكون الطاقم من هناك.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
الرئيس #سعد_الحريري الليلة ٨:٣٠ بتوقيت #بيروت على #تلفزيون_المستقبل#لبنان #مقابلة_سعد_الحريري https://t.co/pUUQy5XRp1 pic.twitter.com/NVef4M5tlO— Paula Yacoubian 🌈 (@PaulaYacoubian) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
***ويرجع للبنان والله لونة الي وحد المملكة وحن ماندري الله يعز ويرحم من وحدها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حنى شدخلنا بلبنان والله ماوراها اي فايده لك بحريقه لبنان كله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طمني كل لبنان ان الحريري معزز مكرم له كل التقدير والاحترام والامان في ارض الامن والامان في عزملكنا سلمان وولي عهده الله يحفظهم لنا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
وصول 18 طائرة قاذفة سعودية للأردن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نبيه بري رئيس المجلس النيابي يصرح:لن تقبل الاستقالة إلا بوجود الحريري بلبنان وهو لازال رئيس وزراء لبنان رسميا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شو هيكه بدك هيكه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وامكن لا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ممكن مذيعة تنوي اغتيال الحريري في الرياض
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
أضف تعليق