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النيابة العامة: تحدد مواصفات الموظف المرتشي.. وتؤكد عدم التهاون في ملاحقة الفاسدين!
صحيفة المرصد: قالت النيابة العامة أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره، أو قبِل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد، أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع؛ يعد مرتشيًا؛ استنادًا للمادة 5 من نظام مكافحة الرشوة.
وأضافت النيابة يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه قيادة المملكة -مجددًا- عزمها على محاربة الفساد في القطاع العام، وتشدد على أهمية مكافحته أينما وجد.
وأكدت النيابة أنها لن تتوانى مطلقًا عن ملاحقة الفاسدين في أي مكان وزمان، والإيقاع بهم، مهما كانت مناصبهم، أو علاقاتهم أو مراكزهم القيادية في البلاد.
التعليقات
18 - محمدعلي2017-11-12 23:16:52
طيب ****
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17 - زائر2017-11-12 23:10:36
وكذلك من نهبو الاراضي ومخططات
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16 - زائر2017-11-12 23:06:18
لابد من محاسبه من نهبو الميزانيات ونهبو مشاريع الدوله في كل مناطق المملكه واصبحو تجار بالفساد والرشوه والكسب الغير مشروع وردها لميزانيات الدوله كي تتحسن الخدمات وتصب في مصلحه المواطن والوطن
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15 - زائر2017-11-12 23:03:56
لابد من فتح ملفات الفساد السابقة والحالية في كل شي وفتح كل ملفات الرشوه ونهب المشاريع وتعثرها وايا كان كبيرا أو صغيرا محاسبته وفتح مكافحه الفساد والرشوه في كل مناطق المملكه واستقبال البلاغات
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14 - ابو الكشاشيف2017-11-12 22:43:20
البلديات البلديات البلديات طيبين يصلا على ثيابهم من طهارتها
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13 -2017-11-12 22:31:33
عندي علم بناس كثير مرتشين كيف التبليغ عنهم
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12 - تراش2017-11-12 22:26:19
الله يقويكم ترى نسمع بعض مدراء الجامعات وظفو اقاربهم بمناصب ﻻيستحقونه حتى ترحمو عقولنا حققو معهم اذا كنتم تستطيعون .
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11 - راشد2017-11-12 22:26:09
بعض المرتشين يصعب القبض عليهم**** يقبض الرشوة بواسطة شخص اخر مكلف والبعض في حسابات خارج الوطن و بعدها تحول له في حسابات مجهوله الدعوى معقده سلط الله على كل راشي او مرتشي
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10 - جابر2017-11-12 22:16:19
اضربوهم لاكثرهم***
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9 - جابر2017-11-12 22:15:27
***خاصه توظيف اناس من دون مسابقات ودائما يكونوا فسدين وير مبالين بعد عدة سنوات كونهم جاءوا بمبدى الواسطه فوق كل شي
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8 -2017-11-12 22:02:30
المرتشي يستخدم حسابات اقاربه لتحويل الرشوة لها كما يستخدم ما يسمى البيز بينه وبين الراشي حتى اذا ما وقع البيز ساعد في انقاذه من خلال نفوذه
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7 - مجرة التبانة2017-11-12 22:00:40
هناك شبهه بمدراء الجامعات لابد يحقق معهم لكشف الحقائق...الماضي لن يعود هذا زمن العزم تنظيف البلد من الفاسدين ايا كان نوع الفساد وايا كان الفاسد واتاحة الفرصة لشرفاء البلد بالمناصب وفيهم خير.
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6 - خالد بن سلطان2017-11-12 21:57:17
الرشوه مو فلوس بس بل مصالح بالدواير الحكوميه تذاكر سفر .....
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5 - عبدالله2017-11-12 21:43:06
اهم شئ الواسطه بالتوظيف الاقارب او ابناء القبيله الواحده اقضوا على الواسطه
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( عدد التعليقات 31,387 )4 - برق _ الحرم
((((( تعقيد الاجراءات وكثرتها وتشجيع الواسطة ....... يسهم دائما في ظهور الرشوة بكافة اشكالها ))))))
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3 - رفيق الدرب2017-11-12 21:36:45
البنوك عليكم بهم
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( عدد التعليقات 31,387 )2 - برق _ الحرم
((((( قالت النيابة العامة ..... لاتزال وظيفة المتحدث الرسمي في النيابة العامة مجمدة )))))
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( عدد التعليقات 31,387 )1 - برق _ الحرم
((((((( الرشوة معروفة دلائلها وآثاراها منذ ان بعث الله محمد رسولا صلى الله عليه وسلم ..... والمواصفات في التصنيع ...... والاوصاف تدل على تعريف_ الموصوف )))))
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