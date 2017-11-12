بالفيديو: الشريان يودع متابعيه بالدموع .. “استروا ما واجهتم” .. وأعتذر لكل شخص أسأت له

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صحيفة المرصد: ودَّع داوود الشريان متابعي برنامجه “الثامنة” خلال حلقته الأخيرة اليوم،باكياً واعتذر عن كل شخص أساء له في الحلقة، وقال: “كلنا نتحاور لهذا الوطن. وتابع” “استروا ما واجهتم”.

وقال الشريان في بداية الحلقة: “مساء الخير. اليوم حلقتنا ستكون عن رحلة الثامنة التي شارفت على سبع سنوات، ونتذكر بعض المشاهد والشباب الذين يقفون خلف إعداد البرنامج.

وتابع: البرنامج انطلق من الإذاعة إلى التلفزيون، وجاء هؤلاء الشباب ومعظمهم لا يعرفون، وخضعوا لتدريب لنعلمهم، وبعد مضي سنتين من الورشة أصبح هؤلاء الشباب والبنات يشكلون تحديات لي أنا”.

وأردف البرنامج حظي بلقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحظيت بمشاهدة عالمية، ونقلت مقاطع منها على قنوات أجنبية رغم أن البرنامج عربي، وحضور ولي العهد شرف البرنامج، وأعتذر إلى المشاركين الذين من المفترض أن تعرض حلقتهم الليلة”.

وفي السياق ذاته قال تركي الدخيل مدير قناة العربية: “أشكر البرنامج على ما قدمه من عمل تلفزيوني. البرنامج توافرت فيه عناصر النجاح، منها المذيع المميز، والضيوف، وقناة متميزة. أشكر الزملاء والزميلات على عملهم.

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