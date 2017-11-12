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بالفيديو: الشريان يودع متابعيه بالدموع .. “استروا ما واجهتم” .. وأعتذر لكل شخص أسأت له

بالفيديو: الشريان يودع متابعيه بالدموع .. “استروا ما واجهتم” .. وأعتذر لكل شخص أسأت له
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المرصد 42 5٬010 2 ساعتين

صحيفة المرصد: ودَّع داوود الشريان متابعي برنامجه “الثامنة” خلال حلقته الأخيرة اليوم،باكياً واعتذر عن كل شخص أساء له في الحلقة، وقال: “كلنا نتحاور لهذا الوطن. وتابع” “استروا ما واجهتم”.
وقال الشريان في بداية الحلقة: “مساء الخير. اليوم حلقتنا ستكون عن رحلة الثامنة التي شارفت على سبع سنوات، ونتذكر بعض المشاهد والشباب الذين يقفون خلف إعداد البرنامج.
وتابع: البرنامج انطلق من الإذاعة إلى التلفزيون، وجاء هؤلاء الشباب ومعظمهم لا يعرفون، وخضعوا لتدريب لنعلمهم، وبعد مضي سنتين من الورشة أصبح هؤلاء الشباب والبنات يشكلون تحديات لي أنا”.
وأردف البرنامج حظي بلقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحظيت بمشاهدة عالمية، ونقلت مقاطع منها على قنوات أجنبية رغم أن البرنامج عربي، وحضور ولي العهد شرف البرنامج، وأعتذر إلى المشاركين الذين من المفترض أن تعرض حلقتهم الليلة”.
وفي السياق ذاته قال تركي الدخيل مدير قناة العربية: “أشكر البرنامج على ما قدمه من عمل تلفزيوني. البرنامج توافرت فيه عناصر النجاح، منها المذيع المميز، والضيوف، وقناة متميزة. أشكر الزملاء والزميلات على عملهم.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

42 - بدر
2017-11-12 23:21:41
انا ودي اعرف البروفوسورات اللي يهاجمون ويشتمون وهم ما يدرون عن شي لييييش ؟ من انتم حتى تقييمون الشريان وهل تعرفون خوافي البرنامج والا احد قايل لكم شيء والا مع الخيل ياشقرا تكتبون عن مالا تعلمون
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41 - محمد الشوكي
2017-11-12 23:21:37
سلبيات البرنامج اكثر من ايجابياته وبعض الاعلاميين ياخذ الظيف في الصوت والزعيييييق .
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40 - منطقي
2017-11-12 23:18:12
الى كل من حزن على برنامجه الفاشل بالله عليكم وبش المشكله اللي حلها؟ معليش بدون تشنج وزعل خلونا صريحين على الاقل مع انفسنا كلنا لاحظنا نقاش عقيم واصوات عاليه وضياع وقت وفي النهاية بقيت المشكله مكانها
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39 - أبرار
2017-11-12 23:11:56
7 سنوات وانت ***
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38 - الله يوفقك يالشريان
2017-11-12 23:06:03
كفيت ووفيت ببرنامجك اللي لمس معانات المواطن والوطن وكشف المستور عن بعض المتهاونين وستغلي السلطه بالتوفيق يالذيب وحياه عمليه مكلله بالتوفيق من الله
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37 - هلال
2017-11-12 23:04:32
مهمة الإعلامي هي طرح المشكلة وليس إيجاد الحلول
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36 - كلوز
2017-11-12 23:02:16
اخر المتسلقين ع اكتافنا وانتفع من بلاوينا وومشاكلنا الغضل بعد الله للمواطنين الضحايا اهل المشاكل والمقهورين اللي نجحت واشتهرت ع حسابهم
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35 - كاره الليبرالية
2017-11-12 23:01:20
،، عليكم حركات انت .. الله يصبرنا
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34 - احمد ال محيا
2017-11-12 22:55:59
معروف ليش طلعوك تدري ليش على شان انت دايما مع المواطن .. ودايما المواطن الغلبان يخسر الدوله فلوووووووووووووووووووووووس .. هذي كل السالفه
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33 - أبوعبدالله الغريب
2017-11-12 22:55:57
لن نسامحك على التجني والظلم الذي مارسته لتصفية من يخالفونك في الفكر بسلاطة اللسان والتهريج والكيد .. بيننا وبينك أحكم الحاكمين .. ولعل الله يرينا ما يشفي صدورنا ..
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32 - حلم الوطن
2017-11-12 22:55:52
المفروض حلقتك الاخيره خصصتها. للإسكان هيا روح لكن لا تنسى أزمة الإسكان ( ذكرتني بازمة المواصلات بمصر )
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31 -
2017-11-12 22:45:45
انا عجبني الرقي مع زوجته واحترامه لها ولايتركها بكل مكان ياخدها معه مع انهم من القصيم وتحدا المجتمع المنغلق وقتها عالمراءه
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30 - زائر
2017-11-12 22:41:47
في وداعة الله يا اجمل مذيع مر على شاشة الام بي سي
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( عدد التعليقات 3 )
29 - العنيد
2017-11-12 22:40:19
16 /// بنت عباااش🤣🤣🤣🤣🤣🤣🐕
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28 - هنطش
2017-11-12 22:39:14
يحبي لك وش بوه ليش تترك برنامج الثامنه يا داود به قروش وبوه خير فرحن وبسطن اكيد بوه برنامج به قروش اكثر
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27 - خبير
2017-11-12 22:39:10
القرارات الحكومية اليوم تثلج الصدر لجميع المواطنين ولم يعد لزوم لبرنامج تلفزيوني لإمتصاص الاحتقانات كما كان يفعل غوار الطوشي بإضحاك الناس وتفريغ شحناتهم .
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( عدد التعليقات 3 )
26 - العنيد
2017-11-12 22:38:50
يالشريان ادع الله تعالى ان يستر عليك وليس نحن
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25 - انا انا
2017-11-12 22:37:08
فلووووووس
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( عدد التعليقات 3 )
24 - العنيد
2017-11-12 22:34:36
احسن حلقاته يوم انه يأكل مرقوق مع ام ناصر
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23 - المزيني
2017-11-12 22:34:18
للامانة هذا الرجل قدم نقلة نوعية في لاعلام ليسى وظيفة لاعلام حل المشاكل ولاكن طرح المشاكل وهو اداء دورة مية بالمية الله يوفقة وان شاء الله نشوفة في حلة افضل بالتوفيق وحزين لانتهاء برنامجك
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22 - الحمد لله
2017-11-12 22:33:26
بياع كلام ***نمره واحد
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21 - سنونو
2017-11-12 22:30:21
الشريان مذيع ناجح وبرنامج الثامنه برنامج جيد وياليته استمر ولكن نتمنى له التوفيق في حياته القادمة
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20 - سواق الحراثه
2017-11-12 22:27:55
انا ما قهرني الا الي يتابعونه يضحك عليهم وينسم لهم شوي من ما في خاطرهم قدر الضغط تستس تستستس
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19 - مركز الوسط
2017-11-12 22:27:45
اعلامي فذ يستضيف في برنامجه نخب وطنية وقامات شامخة يشار لها بالبنان مثل ابو سن قدس الله سره وفيحان رد الله له عقله ( غيض من فيض ) لابد ان يكون رحيله فاجعة للامة لكن عزاءنا انه سيتولى منصب حكومي هام
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18 - عبادي الهلالي
2017-11-12 22:22:15
ما رح اتذكرك ابدا انني لم اتابعك في حياتي من قبل و لن اتابعك فيما بعد فما يهمني الى اين حيث تولي . وحسن علاقتك مع رب العباد واترك عنك العباد
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17 - الشقردى
2017-11-12 22:20:32
مامنك فايده علمني وش الفايده منك
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16 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-12 22:20:11
رحيل داوود الشريان عن الساحات الاعلاميه رحيل ليس في وقته والله خساره كبيره الله يوفقك ونا عارف ان العنيده الان مبسوطه .
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15 - سواق الحراثه
2017-11-12 22:19:15
*** ان شاء الله وحسابك عند ملك الملوك.
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14 - يوما ما
2017-11-12 22:18:22
ماشفنا الدموع!!!
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13 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-12 22:17:56
شكرًا للاستاذ الكبير ابو محمد على نجاحات الحلقات التى هي منفعه للمواطن واغلب اللي ما علق زي الناس اكيد من محبي الحلقات والمعتقد الباطل .
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12 - زائر واقعي
2017-11-12 22:16:33
بالتوفيق أن شاء الله في حياتك القادمة
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11 - كفاية
2017-11-12 22:15:56
ان ولي العهد طلع مع الشريان بمقابلة
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10 - الباحث عن الحقيقة
2017-11-12 22:11:33
سوف تسأل عن كل كلمها قلتها وكل غمزة غمزتها وكل استعداء قمت به على المصلحين لن يسامحك أحد شوهت سمعته وكل مظلوم يقول حسبنا الله عليك عينك تنام وعين الله لا تنام
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9 - لم نسمع
2017-11-12 22:08:38
تصريح رسمي من الحكومة وفجأة ميرندا يتوقف البرنامج وهو في بداية الموسم. لابد ان هناك خلاف بسبب بعض الزوار الذين لم يتم انتقادهم في محطتين مشهورتين
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8 - المهندس
2017-11-12 22:07:54
ينقصه الكثير من أدب الحوار و المهنية الإعلامية .
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7 - شاهد على العصر
2017-11-12 22:06:02
ههههههههههههه خل عنك بس شف المشيه😜
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6 - Poooo1
2017-11-12 22:04:20
مامنك فايده اسلوبك ونفختك على الضيوف وغير كذا مافيه شي تعدل ونص ضيوفك مترديه ونطيحه علمني وش الفايده منك
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5 - رجل ونعم الرجل
2017-11-12 22:03:25
وقف على الحق وترك البرنامج بعد مازار العديد الرتز ولم يسمح له بالتعليق وهذا اقرب الواقع🤔
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4 - ملقوف
2017-11-12 22:03:05
راح يتطور ويوصل للمراتب العليا قال تعالى ( يعز من يشاء ويذل من يشاء ) صدق الله العضيم
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3 - اللغة
2017-11-12 22:02:54
تعليق مخالف
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2 -
2017-11-12 22:02:48
شكرا لك ماقصرت
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( عدد التعليقات 31,387 )
1 - برق _ الحرم
2017-11-12 21:57:17
(((((( طموحنا .... في القادم ))))))
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آخر تعليق
بواسطة : بدر

انا ودي اعرف البروفوسورات اللي يهاجمون ويشتمون وهم ما يدرون عن شي لييييش ؟ من ان...
بواسطة : محمد الشوكي

سلبيات البرنامج اكثر من ايجابياته وبعض الاعلاميين ياخذ الظيف في الصوت والزعييييي...
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