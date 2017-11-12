بالفيديو: الشريان يودع متابعيه بالدموع .. “استروا ما واجهتم” .. وأعتذر لكل شخص أسأت له
صحيفة المرصد: ودَّع داوود الشريان متابعي برنامجه “الثامنة” خلال حلقته الأخيرة اليوم،باكياً واعتذر عن كل شخص أساء له في الحلقة، وقال: “كلنا نتحاور لهذا الوطن. وتابع” “استروا ما واجهتم”.
وقال الشريان في بداية الحلقة: “مساء الخير. اليوم حلقتنا ستكون عن رحلة الثامنة التي شارفت على سبع سنوات، ونتذكر بعض المشاهد والشباب الذين يقفون خلف إعداد البرنامج.
وتابع: البرنامج انطلق من الإذاعة إلى التلفزيون، وجاء هؤلاء الشباب ومعظمهم لا يعرفون، وخضعوا لتدريب لنعلمهم، وبعد مضي سنتين من الورشة أصبح هؤلاء الشباب والبنات يشكلون تحديات لي أنا”.
وأردف البرنامج حظي بلقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحظيت بمشاهدة عالمية، ونقلت مقاطع منها على قنوات أجنبية رغم أن البرنامج عربي، وحضور ولي العهد شرف البرنامج، وأعتذر إلى المشاركين الذين من المفترض أن تعرض حلقتهم الليلة”.
وفي السياق ذاته قال تركي الدخيل مدير قناة العربية: “أشكر البرنامج على ما قدمه من عمل تلفزيوني. البرنامج توافرت فيه عناصر النجاح، منها المذيع المميز، والضيوف، وقناة متميزة. أشكر الزملاء والزميلات على عملهم.
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#داود_الشريان :— الثامنة MBC (@MBC8PM) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
استودعكم الله .. واستروا ماواجهتم#الثامنة#وش_عند_داود#وداعا_داود_الشريان pic.twitter.com/Zx1NhZg6dc
مداخلة تركي الدخيل مع داود الشريان في آخر حلقة من #الثامنة#وداعا_داود_الشريان#وش_عند_داود pic.twitter.com/Np80vKdnzi— الثامنة MBC (@MBC8PM) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
انا ودي اعرف البروفوسورات اللي يهاجمون ويشتمون وهم ما يدرون عن شي لييييش ؟ من انتم حتى تقييمون الشريان وهل تعرفون خوافي البرنامج والا احد قايل لكم شيء والا مع الخيل ياشقرا تكتبون عن مالا تعلمون
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سلبيات البرنامج اكثر من ايجابياته وبعض الاعلاميين ياخذ الظيف في الصوت والزعيييييق .
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الى كل من حزن على برنامجه الفاشل بالله عليكم وبش المشكله اللي حلها؟ معليش بدون تشنج وزعل خلونا صريحين على الاقل مع انفسنا كلنا لاحظنا نقاش عقيم واصوات عاليه وضياع وقت وفي النهاية بقيت المشكله مكانها
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7 سنوات وانت ***
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كفيت ووفيت ببرنامجك اللي لمس معانات المواطن والوطن وكشف المستور عن بعض المتهاونين وستغلي السلطه بالتوفيق يالذيب وحياه عمليه مكلله بالتوفيق من الله
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مهمة الإعلامي هي طرح المشكلة وليس إيجاد الحلول
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اخر المتسلقين ع اكتافنا وانتفع من بلاوينا وومشاكلنا الغضل بعد الله للمواطنين الضحايا اهل المشاكل والمقهورين اللي نجحت واشتهرت ع حسابهم
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،، عليكم حركات انت .. الله يصبرنا
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معروف ليش طلعوك تدري ليش على شان انت دايما مع المواطن .. ودايما المواطن الغلبان يخسر الدوله فلوووووووووووووووووووووووس .. هذي كل السالفه
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لن نسامحك على التجني والظلم الذي مارسته لتصفية من يخالفونك في الفكر بسلاطة اللسان والتهريج والكيد .. بيننا وبينك أحكم الحاكمين .. ولعل الله يرينا ما يشفي صدورنا ..
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المفروض حلقتك الاخيره خصصتها. للإسكان هيا روح لكن لا تنسى أزمة الإسكان ( ذكرتني بازمة المواصلات بمصر )
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انا عجبني الرقي مع زوجته واحترامه لها ولايتركها بكل مكان ياخدها معه مع انهم من القصيم وتحدا المجتمع المنغلق وقتها عالمراءه
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في وداعة الله يا اجمل مذيع مر على شاشة الام بي سي
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16 /// بنت عباااش🤣🤣🤣🤣🤣🤣🐕
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يحبي لك وش بوه ليش تترك برنامج الثامنه يا داود به قروش وبوه خير فرحن وبسطن اكيد بوه برنامج به قروش اكثر
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القرارات الحكومية اليوم تثلج الصدر لجميع المواطنين ولم يعد لزوم لبرنامج تلفزيوني لإمتصاص الاحتقانات كما كان يفعل غوار الطوشي بإضحاك الناس وتفريغ شحناتهم .
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يالشريان ادع الله تعالى ان يستر عليك وليس نحن
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فلووووووس
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احسن حلقاته يوم انه يأكل مرقوق مع ام ناصر
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للامانة هذا الرجل قدم نقلة نوعية في لاعلام ليسى وظيفة لاعلام حل المشاكل ولاكن طرح المشاكل وهو اداء دورة مية بالمية الله يوفقة وان شاء الله نشوفة في حلة افضل بالتوفيق وحزين لانتهاء برنامجك
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بياع كلام ***نمره واحد
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الشريان مذيع ناجح وبرنامج الثامنه برنامج جيد وياليته استمر ولكن نتمنى له التوفيق في حياته القادمة
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انا ما قهرني الا الي يتابعونه يضحك عليهم وينسم لهم شوي من ما في خاطرهم قدر الضغط تستس تستستس
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اعلامي فذ يستضيف في برنامجه نخب وطنية وقامات شامخة يشار لها بالبنان مثل ابو سن قدس الله سره وفيحان رد الله له عقله ( غيض من فيض ) لابد ان يكون رحيله فاجعة للامة لكن عزاءنا انه سيتولى منصب حكومي هام
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ما رح اتذكرك ابدا انني لم اتابعك في حياتي من قبل و لن اتابعك فيما بعد فما يهمني الى اين حيث تولي . وحسن علاقتك مع رب العباد واترك عنك العباد
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مامنك فايده علمني وش الفايده منك
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رحيل داوود الشريان عن الساحات الاعلاميه رحيل ليس في وقته والله خساره كبيره الله يوفقك ونا عارف ان العنيده الان مبسوطه .
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*** ان شاء الله وحسابك عند ملك الملوك.
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ماشفنا الدموع!!!
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شكرًا للاستاذ الكبير ابو محمد على نجاحات الحلقات التى هي منفعه للمواطن واغلب اللي ما علق زي الناس اكيد من محبي الحلقات والمعتقد الباطل .
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بالتوفيق أن شاء الله في حياتك القادمة
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ان ولي العهد طلع مع الشريان بمقابلة
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سوف تسأل عن كل كلمها قلتها وكل غمزة غمزتها وكل استعداء قمت به على المصلحين لن يسامحك أحد شوهت سمعته وكل مظلوم يقول حسبنا الله عليك عينك تنام وعين الله لا تنام
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تصريح رسمي من الحكومة وفجأة ميرندا يتوقف البرنامج وهو في بداية الموسم. لابد ان هناك خلاف بسبب بعض الزوار الذين لم يتم انتقادهم في محطتين مشهورتين
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ينقصه الكثير من أدب الحوار و المهنية الإعلامية .
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ههههههههههههه خل عنك بس شف المشيه😜
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مامنك فايده اسلوبك ونفختك على الضيوف وغير كذا مافيه شي تعدل ونص ضيوفك مترديه ونطيحه علمني وش الفايده منك
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وقف على الحق وترك البرنامج بعد مازار العديد الرتز ولم يسمح له بالتعليق وهذا اقرب الواقع🤔
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راح يتطور ويوصل للمراتب العليا قال تعالى ( يعز من يشاء ويذل من يشاء ) صدق الله العضيم
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تعليق مخالف
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شكرا لك ماقصرت
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(((((( طموحنا .... في القادم ))))))
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