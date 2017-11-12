هزة أرضية قوية تضرب العراق .. ويتأثر بها سكان شمال المملكة والكويت
صحيفة المرصد- وكالات: قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الأحد، إن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب جنوب شمال العراق، وصلت ارتداداته إلى دول عربية عدة منها شمال المملكة العربية السعودية والكويت، حيث شعر السكان بهزات أرضية خفيفة.
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرقي مدينة السليمانية، فيما تحدث مغردون في دول عربية مجاورة عن هزات خفيفة.
وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع الساعة 18.18 بتوقيت غرينتش، وأن مركزه سُجّل على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلبجة بعمق 33,9 كيلومترا في منطقة جبلية محاذية لإيران. ولم تتحدث عن وقوع ضحايا أو أضرار.
وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات لـ”سكاي نيوز عربية” إن زلزالا ضرب الحدود العراقية الإيرانية، وصلت ارتداداته إلى مناطق إماراتية.
وأكدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية حدوث هزة أرضية خفيفة، شعر بها معظم سكان البلاد.
وفي لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن السكان في مدن عدة “شعروا قبل قليل بهزة أرضية خفيفة” ناتج عن “زلزال كبير بقوة 7,5 على الحدود العراقية- الايرانية”.
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التعليقات
يالله والكويت وشصار عليهم 🤓
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ياحلم رب العالمين على عباده 🙏🏼 ارحمنا برحمتك ولا تؤخذنا بما عمل السفهاء منا 🙏🏼
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م 58 👍🏻
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الحين حسن الصفيره النباح مايدري وقاعد يلطم يلقاها من ابو فهد وعاصفته والا من زالزال طهران 😎🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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ياجماعة الخير الامور طيبه عندهم يقولون هذا الولي الخبيث ماكل فلافل مع بشار النعجه وحسن صفيره وسليقاني وجماعة الحشد الجحشي وناموا وتخبرون قعدوا يطلقون ***
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52 من يسب ام المؤمنين والصحابه ..الله يخسف به سابع ارض وجعله في جهنم وبئس المصير يارب
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52 - ..شرايك تعلم الناس الدعاء اقول سرها بس غبي
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***!؟دول الخليج وشعوبها عايشين أفضل منكم لأن قلوبهم نقيه مايعرفون الأحقاد والحسد والخبث والاستهزاء والتنابز بالألقاب
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والله لاتقولون مب غضب من كثره الذنوب وهالفشنستات والظواهر الغريبه ولاخ غير غيور وصار الحلال حرام
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(6) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (11) (استغفرالله العظيم)
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اكثرو من الاستغفار والتوبه اسال الله ان يرحمنا برحمته
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سبحان الله كثير من الناس لا يعرف أن يدعي لنفسه أو بلدنا بالسلامة وإنما يدعو على الآخرين وهذه حقيقة المفلس المؤدلج ربما نوع من الشماته المغلفة بالدعاء لكن لايامن أحد أن يصيبه ما أصاب القوم
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هذا عام الزلازل اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا ذنوبنا وتوب علينا واحسن خواتمنا اللهم دمر اعداء الدين واخسف بهم ياحي ياقيوم اللهم اهلك قوم ليبرال وعلمان ودمرهم اجمعين
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هذي كلها تعطي انذار. اذا زادت الذنوب والمنكرات زادت الزلازل خاصة في بلاد الحرمين انتبهوا لانفسكم لا تجركم انفسكم مع كل علماني وليبرالي الى كل شيطاني
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الله يلطف بالناس ،*** 🤔
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والله الحرب العالميه الثالثه قريبه
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نسئل الله السلامه ولاننسى فعايل داعش الارهابيه ومافعلته من قتل واغتيال وسبي وتفجير والجماعات المتشدده الاخرى مانشرته من غلو وتشدد وتزمت في الارض قاتلهم الله
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يقولون عشانهم شيعة الله عاقبهم !!! ههههههههههه تخلف والزلازل بالجنوب عشانهم بعد شيعة !!! الله يشفي عقولكم من الغباء والطائفية ويشفي قلوبكم من الشر تفرحون بالشر على أخوانكم المسلمين والعرب .
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أعوذ بالله تعالى من هذه التعليقات . أناس يتعرضون لكوارث .وهناك من يتشمت بهم .( اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا )قبل أسبوع تعرضت المنطقة الجنوبية لعدد من الهزات .بما فيها النماص.الله يحفظ الجميع.
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غضب الحليم من الذين ينادون ويتوسلون ويتبركون باسم حسين وباسم علي كيف تصفون البشر بصفات الواحد القهار جبار السموات والارض
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عاد السليمانية معظمهم روافض الأسماعيليّة اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم دمرهم وأعوانهم وأرنا فيهم يومًا أسود اللهم شتت جمعهم واجعل جمعهم جمعا مشؤما اللهم دمرهم اللهم دمر اهل الفتن وعبدة القبور
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أستغفرالله عدد ماأحصى كتابه أستغفرالله عدد مافي السموات والأرض
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أستغفرالله عدد ماأحصى كتابه أستغفرالله عدد مافي السموات والأرض
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هذا جزاء من يلعن الصحابه رضي الله عنهم ويعطي الخمس لعباد القبور ابناء المتعه
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أستغفرالله وأتوب اليه
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تعليق مخالف
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الشرك والبدع اللي نشرها المجوس والاربعينيه حقت الكذب ودموع التماسيح ابكوا والطموا على حالكم كيف صرتوا عبيد ايران في بلادكم
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أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه
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سبحان الله قبل ای زلزال تستشعر الحیوانات بالزلزال قبل حدوثها بفتره قصیره حیث تحدث حرکه وصوت وعدم إرتیاح وهذا الشٸ أصبح معروف لذا أقترح الاستفاده منها لتنبٶ بالزلازل .
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يمكن اللي شعرو بالهزة هم رفحاء وعرعر الله يكفينا شر الزلازل على ماتسببه من رعب فيها نعمه من يموت بالهدم من المسلمين يكون شهيد "مره قرأت بأن من يفعل الحرام وبنفس الوقت سقط عليه المبنى يكون ليس شهيد
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الناس تستغفر وانتم تدعون على بعض الله يصلح الحال ويهدى الضال
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يارب تحفظ بلاد الاسلام
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يمهل ولا يهمل ان ريك لبلمرصاد هذه رسالة الي عبدة البشر والاموات والطاعنين بالصحابة وامهات المؤمنين رضي الله عنهم اللهم زلزلهم واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا
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واتمنى من الله الذي لايعجزه شي نصبح الصبح الإ وايران مختفيه عن الكره الارضيه يارب يا كريم
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العراق أرض الفتن لايزال هناك فتنه النهر الذي ينحسر عنه الماء ويخرج منه جبل من الذهب يقتتل عليه الناس مقتلة عظيمه
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اللهم احفظ الخليج وشمال المملكه .. ودمر اهل البدع المشركين في العراق وإيران
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ت18واذا تفكك النووي في ايران بتسلم انت أكثر المتضرر منه دول الخليج
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ت 15 خلاص بنركب مراوح بالمنطقه الشرقيه تهفها عليهم شمال 😂
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ليتك تسكت انت وأشكالك وتفكونا من التشمت في المصائب والاستهتار فيها الله لا يعاقبنا بسبتكم يالمتسلطين الهمج انا مدري انت ما تشوف الجنوب كم يوم وهزاتهم الأرضية مستمرة ؟؟؟
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استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر
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من علامات الساعه وخروج الدجال. كثرة الزلازل !المصيبه ان الرافضه يهيئون الارض الخصبه لخروجه لتوهمهم بانه المهدي الذي يتبعونه .لذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام (بالفتنه)
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لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ , وَتَكْثُرَ الزَّلازِلُ , وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ , وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ , وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ
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تعليق مخالف
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اللهم دمر الروافض والجحش الايراني المجوسي عبد الاموات والاضرحه اعداء المسلمين
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اللي تجاوز الحدود في التعليقات السابقة يشتري له خيمة
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آمين لتعليق 3 .الله يدمرهم .ويفكك النووي عليهم اللهم احشرهم به حشرا .ونجي منهم عبادك الموحدين .
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أهل الشرقية حسوا فيها مع اني شعرت بها خفيفة بس والله شيء مخيف ... الله يجيرنا
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الله يحفظ الجميع من كل سوء ...آمين يا رب العالمين ...
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عندهم نووي حاطينه بمدينة قريبة من الخليج اذا صار زلزال وانفجر يا ويلك كل الخليج بتروح بما فيها الشرقية ونفطنا
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جاك الموت ياتارك الصلاه انالله وانا اليه راجعون اللهم لطفك ياقوي ياعزيز ..
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تعودوا من الشيطان وصلوا على النبي الناس اللي يستهترون بالزلازل ادعوا الله في السلامة منها ومن جميع الأخطار
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قال الله تعالى ( وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ))بالعاده تكون سبع درجات مدمره للمباني / الله يلطف بعباده
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قال الله عز وجل ( وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون )
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قال الله عز وجل ( وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون )
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زلزال عنيف الله يلطف بالمسلمين في كل مكان
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لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم .. ربي سلم ربي سلم ربي سلم .. استغفروا الله وتوبوا اليه ..
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3 // آمين يارب العالمين .. الله يستجيب لدعااااك يارب
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اللهم عليك بالدواعش..زلزل الارض من تحت اقدامهم وادفنهم فيها احياء.
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الله يكفينا شر الزلازل والمحن ماظهرمنها ومابطن . والذنوب والمعاصي
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الله يستر -سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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عقبال مايضرب ايران ان شاء الله ويقلب عاليها سافلها وينجي عباده الموحدين امين
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(((((حالة _استنفار ......بعد ....الارتدادات _المصاحبة _للزلزال... والتي وصلت عدة دول على حدود العراق ))))
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شكله خرج مهدي الزمان من سرداب العراق
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