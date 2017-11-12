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هزة أرضية قوية تضرب العراق .. ويتأثر بها سكان شمال المملكة والكويت

هزة أرضية قوية تضرب العراق .. ويتأثر بها سكان شمال المملكة والكويت
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المرصد 63 3٬828 3 ساعات

صحيفة المرصد- وكالات: قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الأحد، إن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب جنوب شمال العراق، وصلت ارتداداته إلى دول عربية عدة منها شمال المملكة العربية السعودية والكويت، حيث شعر السكان بهزات أرضية خفيفة.
وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرقي مدينة السليمانية، فيما تحدث مغردون في دول عربية مجاورة عن هزات خفيفة.
وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع الساعة 18.18 بتوقيت غرينتش، وأن مركزه سُجّل على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلبجة بعمق 33,9 كيلومترا في منطقة جبلية محاذية لإيران. ولم تتحدث عن وقوع ضحايا أو أضرار.
وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات لـ”سكاي نيوز عربية” إن زلزالا ضرب الحدود العراقية الإيرانية، وصلت ارتداداته إلى مناطق إماراتية.
وأكدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية حدوث هزة أرضية خفيفة، شعر بها معظم سكان البلاد.
وفي لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن السكان في مدن عدة “شعروا قبل قليل بهزة أرضية خفيفة” ناتج عن “زلزال كبير بقوة 7,5 على الحدود العراقية- الايرانية”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

63 - الثقفي
2017-11-13 01:13:58
يالله والكويت وشصار عليهم 🤓
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62 - الثقفي
2017-11-13 01:13:05
ياحلم رب العالمين على عباده 🙏🏼 ارحمنا برحمتك ولا تؤخذنا بما عمل السفهاء منا 🙏🏼
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61 - الثقفي
2017-11-13 01:11:23
م 58 👍🏻
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60 - الثقفي
2017-11-13 01:09:24
الحين حسن الصفيره النباح مايدري وقاعد يلطم يلقاها من ابو فهد وعاصفته والا من زالزال طهران 😎🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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59 - الثقفي
2017-11-13 01:07:42
ياجماعة الخير الامور طيبه عندهم يقولون هذا الولي الخبيث ماكل فلافل مع بشار النعجه وحسن صفيره وسليقاني وجماعة الحشد الجحشي وناموا وتخبرون قعدوا يطلقون ***
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58 - عبدالرحمن الدوسي
2017-11-13 01:07:22
52 من يسب ام المؤمنين والصحابه ..الله يخسف به سابع ارض وجعله في جهنم وبئس المصير يارب
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57 -
2017-11-13 00:53:19
52 - ..شرايك تعلم الناس الدعاء اقول سرها بس غبي
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56 - أحمد الكندي
2017-11-13 00:41:05
***!؟دول الخليج وشعوبها عايشين أفضل منكم لأن قلوبهم نقيه مايعرفون الأحقاد والحسد والخبث والاستهزاء والتنابز بالألقاب
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55 - بنت بلادي
2017-11-13 00:37:53
والله لاتقولون مب غضب من كثره الذنوب وهالفشنستات والظواهر الغريبه ولاخ غير غيور وصار الحلال حرام
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54 -
2017-11-13 00:35:19
(6) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (11) (استغفرالله العظيم)
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53 - قنفذ يتيم
2017-11-13 00:31:52
اكثرو من الاستغفار والتوبه اسال الله ان يرحمنا برحمته
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52 -
2017-11-13 00:22:09
سبحان الله كثير من الناس لا يعرف أن يدعي لنفسه أو بلدنا بالسلامة وإنما يدعو على الآخرين وهذه حقيقة المفلس المؤدلج ربما نوع من الشماته المغلفة بالدعاء لكن لايامن أحد أن يصيبه ما أصاب القوم
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51 - قنفذ يتيم
2017-11-13 00:04:32
هذا عام الزلازل اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا ذنوبنا وتوب علينا واحسن خواتمنا اللهم دمر اعداء الدين واخسف بهم ياحي ياقيوم اللهم اهلك قوم ليبرال وعلمان ودمرهم اجمعين
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50 - المتيم
2017-11-13 00:02:49
هذي كلها تعطي انذار. اذا زادت الذنوب والمنكرات زادت الزلازل خاصة في بلاد الحرمين انتبهوا لانفسكم لا تجركم انفسكم مع كل علماني وليبرالي الى كل شيطاني
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49 - المتغابي
2017-11-13 00:01:36
الله يلطف بالناس ،*** 🤔
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48 - بابلو
2017-11-12 23:56:48
والله الحرب العالميه الثالثه قريبه
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47 - هلك المتنطعون
2017-11-12 23:55:23
نسئل الله السلامه ولاننسى فعايل داعش الارهابيه ومافعلته من قتل واغتيال وسبي وتفجير والجماعات المتشدده الاخرى مانشرته من غلو وتشدد وتزمت في الارض قاتلهم الله
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46 - أبرار
2017-11-12 23:52:59
يقولون عشانهم شيعة الله عاقبهم !!! ههههههههههه تخلف والزلازل بالجنوب عشانهم بعد شيعة !!! الله يشفي عقولكم من الغباء والطائفية ويشفي قلوبكم من الشر تفرحون بالشر على أخوانكم المسلمين والعرب .
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45 - زائر 🤔
2017-11-12 23:52:05
أعوذ بالله تعالى من هذه التعليقات . أناس يتعرضون لكوارث .وهناك من يتشمت بهم .( اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا )قبل أسبوع تعرضت المنطقة الجنوبية لعدد من الهزات .بما فيها النماص.الله يحفظ الجميع.
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44 -
2017-11-12 23:47:46
غضب الحليم من الذين ينادون ويتوسلون ويتبركون باسم حسين وباسم علي كيف تصفون البشر بصفات الواحد القهار جبار السموات والارض
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43 - عابر سبيل
2017-11-12 23:40:04
عاد السليمانية معظمهم روافض الأسماعيليّة اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم دمرهم وأعوانهم وأرنا فيهم يومًا أسود اللهم شتت جمعهم واجعل جمعهم جمعا مشؤما اللهم دمرهم اللهم دمر اهل الفتن وعبدة القبور
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42 -
2017-11-12 23:39:22
أستغفرالله عدد ماأحصى كتابه أستغفرالله عدد مافي السموات والأرض
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41 -
2017-11-12 23:38:41
أستغفرالله عدد ماأحصى كتابه أستغفرالله عدد مافي السموات والأرض
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40 -
2017-11-12 23:37:41
هذا جزاء من يلعن الصحابه رضي الله عنهم ويعطي الخمس لعباد القبور ابناء المتعه
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39 -
2017-11-12 23:34:38
أستغفرالله وأتوب اليه
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38 - عابر سبيل
2017-11-12 23:33:51
تعليق مخالف
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37 -
2017-11-12 23:33:40
الشرك والبدع اللي نشرها المجوس والاربعينيه حقت الكذب ودموع التماسيح ابكوا والطموا على حالكم كيف صرتوا عبيد ايران في بلادكم
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36 -
2017-11-12 23:31:57
أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه
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35 - غصن اخضر
2017-11-12 23:30:32
سبحان الله قبل ای زلزال تستشعر الحیوانات بالزلزال قبل حدوثها بفتره قصیره حیث تحدث حرکه وصوت وعدم إرتیاح وهذا الشٸ أصبح معروف لذا أقترح الاستفاده منها لتنبٶ بالزلازل .
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34 - 🌃Rima ريما🛌°•🗨
2017-11-12 23:18:59
يمكن اللي شعرو بالهزة هم رفحاء وعرعر الله يكفينا شر الزلازل على ماتسببه من رعب فيها نعمه من يموت بالهدم من المسلمين يكون شهيد "مره قرأت بأن من يفعل الحرام وبنفس الوقت سقط عليه المبنى يكون ليس شهيد
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( عدد التعليقات 17,513 )
33 - ابويوسف
2017-11-12 23:18:08
الناس تستغفر وانتم تدعون على بعض الله يصلح الحال ويهدى الضال
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32 - اسد
2017-11-12 23:17:43
يارب تحفظ بلاد الاسلام
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31 - خالد
2017-11-12 23:15:51
يمهل ولا يهمل ان ريك لبلمرصاد هذه رسالة الي عبدة البشر والاموات والطاعنين بالصحابة وامهات المؤمنين رضي الله عنهم اللهم زلزلهم واحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا
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( عدد التعليقات 13,832 )
30 - العنيد
2017-11-12 23:14:50
واتمنى من الله الذي لايعجزه شي نصبح الصبح الإ وايران مختفيه عن الكره الارضيه يارب يا كريم
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29 -
2017-11-12 23:10:13
العراق أرض الفتن لايزال هناك فتنه النهر الذي ينحسر عنه الماء ويخرج منه جبل من الذهب يقتتل عليه الناس مقتلة عظيمه
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28 - عبدالرحمن الدوسي
2017-11-12 23:09:22
اللهم احفظ الخليج وشمال المملكه .. ودمر اهل البدع المشركين في العراق وإيران
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27 -
2017-11-12 23:09:16
ت18واذا تفكك النووي في ايران بتسلم انت أكثر المتضرر منه دول الخليج
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26 -
2017-11-12 23:04:02
ت 15 خلاص بنركب مراوح بالمنطقه الشرقيه تهفها عليهم شمال 😂
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25 - الى 1
2017-11-12 23:02:40
ليتك تسكت انت وأشكالك وتفكونا من التشمت في المصائب والاستهتار فيها الله لا يعاقبنا بسبتكم يالمتسلطين الهمج انا مدري انت ما تشوف الجنوب كم يوم وهزاتهم الأرضية مستمرة ؟؟؟
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24 - الشهري
2017-11-12 23:02:12
‏استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر
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23 - زينب...
2017-11-12 23:01:49
من علامات الساعه وخروج الدجال. كثرة الزلازل !المصيبه ان الرافضه يهيئون الارض الخصبه لخروجه لتوهمهم بانه المهدي الذي يتبعونه .لذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام (بالفتنه)
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22 - من هناك
2017-11-12 23:01:32
لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ , وَتَكْثُرَ الزَّلازِلُ , وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ , وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ , وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ
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21 - الشريف 22
2017-11-12 22:59:26
تعليق مخالف
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20 - عوض
2017-11-12 22:58:57
اللهم دمر الروافض والجحش الايراني المجوسي عبد الاموات والاضرحه اعداء المسلمين
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19 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-12 22:58:42
اللي تجاوز الحدود في التعليقات السابقة يشتري له خيمة
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18 - صاروخ زلزال
2017-11-12 22:58:33
آمين لتعليق 3 .الله يدمرهم .ويفكك النووي عليهم اللهم احشرهم به حشرا .ونجي منهم عبادك الموحدين .
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17 -
2017-11-12 22:57:45
أهل الشرقية حسوا فيها مع اني شعرت بها خفيفة بس والله شيء مخيف ... الله يجيرنا
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16 - زائر المرصد
2017-11-12 22:57:23
الله يحفظ الجميع من كل سوء ...آمين يا رب العالمين ...
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15 - الى 3
2017-11-12 22:56:23
عندهم نووي حاطينه بمدينة قريبة من الخليج اذا صار زلزال وانفجر يا ويلك كل الخليج بتروح بما فيها الشرقية ونفطنا
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( عدد التعليقات 13,832 )
14 - العنيد
2017-11-12 22:55:35
جاك الموت ياتارك الصلاه انالله وانا اليه راجعون اللهم لطفك ياقوي ياعزيز ..
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13 - جحدر
2017-11-12 22:54:39
تعودوا من الشيطان وصلوا على النبي الناس اللي يستهترون بالزلازل ادعوا الله في السلامة منها ومن جميع الأخطار
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( عدد التعليقات 13,832 )
12 - العنيد
2017-11-12 22:53:39
قال الله تعالى ( وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ))بالعاده تكون سبع درجات مدمره للمباني / الله يلطف بعباده
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11 -
2017-11-12 22:51:38
قال الله عز وجل ( وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون )
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10 -
2017-11-12 22:50:55
قال الله عز وجل ( وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون )
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9 - حلم الوطن
2017-11-12 22:50:04
زلزال عنيف الله يلطف بالمسلمين في كل مكان
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8 -
2017-11-12 22:49:30
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم .. ربي سلم ربي سلم ربي سلم .. استغفروا الله وتوبوا اليه ..
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( عدد التعليقات 13,832 )
7 - العنيد
2017-11-12 22:49:10
3 // آمين يارب العالمين .. الله يستجيب لدعااااك يارب
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6 - سعود
2017-11-12 22:48:31
اللهم عليك بالدواعش..زلزل الارض من تحت اقدامهم وادفنهم فيها احياء.
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5 - الشوكاني
2017-11-12 22:48:05
الله يكفينا شر الزلازل والمحن ماظهرمنها ومابطن . والذنوب والمعاصي
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4 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-12 22:46:32
الله يستر -سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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3 - يارب عفوك ورضاك
2017-11-12 22:44:58
عقبال مايضرب ايران ان شاء الله ويقلب عاليها سافلها وينجي عباده الموحدين امين
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( عدد التعليقات 31,387 )
2 - برق _ الحرم
2017-11-12 22:43:25
(((((حالة _استنفار ......بعد ....الارتدادات _المصاحبة _للزلزال... والتي وصلت عدة دول على حدود العراق ))))
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1 - ابو احمد
2017-11-12 22:42:23
شكله خرج مهدي الزمان من سرداب العراق
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1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬343 يومين
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬559 4 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬233 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬077 أسبوعين
اخبار صحية
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 16 3٬058 4 ساعات
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 22 4٬380 17 ساعة
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 33 4٬655 يومين
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

 المرصد 36 5٬015 يومين
اخبار اقتصادية
“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

 المرصد 4 424 11 دقيقة
السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

 المرصد 29 4٬607 22 ساعة
هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟

هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟

 المرصد 26 4٬932 22 ساعة
بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربع

بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربع

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أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

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بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

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بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

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بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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الاخيرة
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

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مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

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حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

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قطط “قاتلة” في اليابان

قطط “قاتلة” في اليابان

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الأحد

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