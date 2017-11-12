هزة أرضية قوية تضرب العراق .. ويتأثر بها سكان شمال المملكة والكويت

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صحيفة المرصد- وكالات: قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الأحد، إن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب جنوب شمال العراق، وصلت ارتداداته إلى دول عربية عدة منها شمال المملكة العربية السعودية والكويت، حيث شعر السكان بهزات أرضية خفيفة.

وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرقي مدينة السليمانية، فيما تحدث مغردون في دول عربية مجاورة عن هزات خفيفة.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع الساعة 18.18 بتوقيت غرينتش، وأن مركزه سُجّل على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلبجة بعمق 33,9 كيلومترا في منطقة جبلية محاذية لإيران. ولم تتحدث عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات لـ”سكاي نيوز عربية” إن زلزالا ضرب الحدود العراقية الإيرانية، وصلت ارتداداته إلى مناطق إماراتية.

وأكدت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية حدوث هزة أرضية خفيفة، شعر بها معظم سكان البلاد.

وفي لبنان، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن السكان في مدن عدة “شعروا قبل قليل بهزة أرضية خفيفة” ناتج عن “زلزال كبير بقوة 7,5 على الحدود العراقية- الايرانية”.

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