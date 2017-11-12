شاهد .. وثيقة مسربة بخط يد “أسامة بن لادن” تفضح علاقته السرية بقطر!
صحيفة المرصد: كشفت إحدى الوثائق التي نشرتها وكالة المخابرات الأمريكية لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل على يد القوات الأمريكية في باكستان ما تلعبه قطر من دور بارز لتمويل الإرهاب، واحتضان معتنقي الفكر المتطرف .
وأشارت الوثيقة إلى مهمة قطر الرئيسة في تنفيذ مخططات التنظيم لتفكيك دول الخليج، ونشر الدمار والخراب باسم الدين، وتأسيس جمعيات مشبوهة بغطاءات نشر الإسلام.
وكشفت الوثيقة التي تم تداولها على “تويتر” عن دعم قطر لاتحاد علماء المسلمين؛ ليكون حكومة مع مرور الوقت لقيام دولة إسلامية حيث أشار زعيم التنظيم إلى ثقته بأن قطر تستطيع القيام بهذه المهمة مقترحًا أن يكون المجلس خارج قطر، وهي تتحمل التكاليف والإعداد والتشاور.
ورشح زعيم التنظيم في الوثيقة أن يكون في الاتحاد بعض المدافعين عن أفكارهم في الخليج والمطلوبين بقضايا تمويل ودعم التطرف، مثل المطلوب حامد العلي الذي أعلنته السعودية .
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التعليقات
ت. 18. اضحك وانبسط ولايهمك ابن امه. الله يسعدك
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لسه ما خلصنا من موضوع قطرررر ههههه
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تميم مثل السنجاب ماعنده عند جدتي
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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الله أني أستغرب بعض المدافعين عن هذا الظال ابن لادن الذي كفر علماء المسلمين وملوكهم ورؤسائهم وشعبهم وفروخه من الاخونجية والتكفيريين والإبن غير الشرعي داعش نتيجة زيجة القاعدة والمجوس عجبي
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ت18 saeed //// وش موضوعك انت ليش ماتعلق مثل الناس وش عندك في كل خبر تحط نفس التعليق مكرر وش تحس فيه
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مثل مازرعو بلاد الغرب إسرائيل في فلسطين لزعزعة أمن الدول العربيه زرعو قطرائيل مثل الخنجر المسموم يطعن في ظهر دول الخليج اللهم دمرهم جميعآ وجعل كيدهم في نحورهم
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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الله يرحمه خطه مهوب زين
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2 - ورق جديد .....و 2012 :23 خطه حلو ..... <<<< هذا احد المندسين الخونه اتحداك تثبت ان قطر تعرضت لحادث واحد ارهابي كل الخليجيه والعربيه الدول شربت من كأس الأرهاب الا قطر هات عمل واحد ارهابي حدث في قطر
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شيئ معروف حتى للمجنون ان قطر الأبن المدلل لجميع الميلشيات الأرهابيه >> سهام الأرهاب لم تضرب سوى السعوديه والكويت والبحرين ولأمارات ومصر ولأردن والعراق وسوريا وليبيا وتونس (( الا قطر)) لم يحدث فيها شيئ
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قلم الخنبقه جاه ***من الصوره وقام يلطم 😂😂😂
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فالصميم 💘
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تعليق 10 مكثر قهوة يا بعد حي
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تعليق 10 عاوزين قمله مفيدة لو سمحت
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المشكله ان الشعب القطري يدرك ابعاد حكومته وانها لن تتخلى عن المسار وان تاريخها واسع وشاسع حتى اصبحت غير قادره على الأنفكاك من المصيده التي لوتها على رقبتها انه انتحار مضطرب بطيء لكم الفرجه والعبره فقط
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لافض فوك 👍 حتى الورق وكاله سبحان الله 😂
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اغلب دول العالم حتى أمريكا معاها علاقة مع كل التنظيمات ومنها القاعدة ورجاء خاص بطلوا البكش الناس فاهمه بس خايفه
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عرف الارهاب بعيدا عن تعريف أمريكا واليهود له وهل ما تفعله أمريكا وإسرائيل ارهاب او ان قنابلهم ترمي الطحين والارز على البشر نفسي اسمع ابن امه وابوه يقول لامريكا الصدق بلا نفاق
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الرجال مات وشبع موت ... يعني تتوقعون يتم إستجوابه في القبر
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معروف ان قطر باستقدامها الإخوان الشياطين وداعيتهم القرداوي هي من تمول الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم
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تعليق مخالف
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الله المستعان
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خطه حلو .....
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الله المستعان
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