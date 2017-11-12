شاهد .. وثيقة مسربة بخط يد “أسامة بن لادن” تفضح علاقته السرية بقطر!

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صحيفة المرصد: كشفت إحدى الوثائق التي نشرتها وكالة المخابرات الأمريكية لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي قتل على يد القوات الأمريكية في باكستان ما تلعبه قطر من دور بارز لتمويل الإرهاب، واحتضان معتنقي الفكر المتطرف .

وأشارت الوثيقة إلى مهمة قطر الرئيسة في تنفيذ مخططات التنظيم لتفكيك دول الخليج، ونشر الدمار والخراب باسم الدين، وتأسيس جمعيات مشبوهة بغطاءات نشر الإسلام.

وكشفت الوثيقة التي تم تداولها على “تويتر” عن دعم قطر لاتحاد علماء المسلمين؛ ليكون حكومة مع مرور الوقت لقيام دولة إسلامية حيث أشار زعيم التنظيم إلى ثقته بأن قطر تستطيع القيام بهذه المهمة مقترحًا أن يكون المجلس خارج قطر، وهي تتحمل التكاليف والإعداد والتشاور.

ورشح زعيم التنظيم في الوثيقة أن يكون في الاتحاد بعض المدافعين عن أفكارهم في الخليج والمطلوبين بقضايا تمويل ودعم التطرف، مثل المطلوب حامد العلي الذي أعلنته السعودية .

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