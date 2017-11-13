بالفيديو.. شاهد رئيس الفلبين يغني بناء على طلب ”ترامب“

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صحيفة المرصد : لبي رودريغو دوتيرتي، الرئيس الفلبيني، طلب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بأداء أغنية خلال مأدبة عشاء، على هامش القمة 31 لرابطة دول جنوب شرق آسيا ” أسيان ” .

وأظهر مقطع فيديو، بثه أحد الحاضرين في المأدبة، الرئيس الفلبيني وهو يؤدي أغنية رومانسية قصيرة، ثم قال إنه أدى هذه الأغنية بناء على طلب ” القائد العام ” للولايات المتحدة.

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