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بالفيديو.. شاهد رئيس الفلبين يغني بناء على طلب ”ترامب“
صحيفة المرصد : لبي رودريغو دوتيرتي، الرئيس الفلبيني، طلب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بأداء أغنية خلال مأدبة عشاء، على هامش القمة 31 لرابطة دول جنوب شرق آسيا ” أسيان ” .
وأظهر مقطع فيديو، بثه أحد الحاضرين في المأدبة، الرئيس الفلبيني وهو يؤدي أغنية رومانسية قصيرة، ثم قال إنه أدى هذه الأغنية بناء على طلب ” القائد العام ” للولايات المتحدة.
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#PresidentDuterte sings #Ikaw with #PilitaCorales, upon request of @realDonaldTrump. #Asean2017 pic.twitter.com/VjGCVeOeqG
#PresidentDuterte sings #Ikaw with #PilitaCorales, upon request of @realDonaldTrump. #Asean2017 pic.twitter.com/VjGCVeOeqG— Karen Jimeno (@AttyKarenJimeno) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
9 - بدوي2017-11-13 05:00:55
أين ذهب التهديد والسخرية ؟!
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8 - 62017-11-13 04:24:15
حشرك الله مع ترامب اللهم امين مامن رئيس يأتي الا ويصيب دماء الابرياء بغير اكتراث الساسة بلا اخلاق ومبادئ
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7 -2017-11-13 04:19:42
يشتمهم ويتودد لهم باللقاءات يحارب المخدرات ويشرب المسكرات هذا شخص مريض غير طبيعي دجال روع شعبه بالكذب واصبح دكتاتور سادي ودموي
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6 - sar-al-sa2017-11-13 03:56:48
حينماتلتقي بهجتي اصلاحيين عظيمين احدهما رئس ال USA قائد الاصلاح الدولي وتطهيره من الفساد والمفسدين كالحرب على داعش والاخررئيس الفلبين قائدالاصلاح المحلي كاحرب على المخدرات والفسادوالمفسدين فذلك لعظيم
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5 - مضيع الطريق2017-11-13 03:52:49
وين المصريه ترقص
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4 - نفسيه2017-11-13 03:25:05
الجميع يغني ويروس. ويدق رقبه .لترامب. .عليك فيهم ياترامب . اجلدهم. والله انك كفو. اجلد الجميع. فإنهم رعاع
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( عدد التعليقات 31,393 )3 - برق _ الحرم
((((((( من في للنهاية سوف يغني ))))))
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2 - غامض2017-11-13 03:06:19
خلاك تغني ياالحبيب كل كلمه مصخرت فيها اوباما هذا بيطلعها على ظهرك دبلين 😆😅😂😃
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1 - طمطم2017-11-13 03:04:47
قبل فتره والرئيس الفلبيني يشتم ترامب واليوم يغني بناء على طلبه .. زط تايم
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آخر تعليق
بواسطة : 🌃Rima ريما🛌°•🗨
فغرد ترامب لماذا يقدم كيم على اهانتي من خلال نعتي بالعجوز 😿😨😁"بالله هل تصرفاتهم...
كتاب الرأي
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