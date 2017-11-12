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الرئيسية / السبهان يعلق على قطع حزب الله البث المباشر لمقابلة “الحريري”.. يلطمون كعادتهم !

السبهان يعلق على قطع حزب الله البث المباشر لمقابلة “الحريري”.. يلطمون كعادتهم !

السبهان يعلق على قطع حزب الله البث المباشر لمقابلة “الحريري”.. يلطمون كعادتهم !
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المرصد 9 2٬120 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان تعليقاً على ما تردد من أنباء عن قطع حزب الله البث المباشر لمقابلة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في المناطق التي يسيطر عليها أن الحريري يتحدث أمام العالم وهم يلطمون.
ونشر السبهان تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها “اثبتوا كذبهم وضعف حججهم الواهية وقطعوا الإرسال حتى لا ينكشف ضلالهم أمام العالم و اللبنانيين ، الحريري يتحدث وهم يلطمون كعادتهم”.
وذكرت مذيعة قناة المستقبل بولا يعقوبيان التي أجرت المقابلة مع الحريري أن قناتي “المستقبل” و”إم تي في” اللبنانيتين قُطع بثهما في منطقة الضاحية ببيروت، وهي المنطقة التي يسيطر عليها حزب الله.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - أبورائد
2017-11-13 00:56:40
تعليق مخالف
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8 - يحي
2017-11-13 00:48:18
الملالي يتمتعون بمميزات المذهب السبئي الخمس والمتعه وأذنابهم من الشام الى اليمن وقوداً للحروب الطائفيه والمجوس يحرضونهم ويراقبون من خلف جبال جازرس. بئس التابع والمتبوع.
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7 - راشد
2017-11-13 00:03:12
شؤون الخليج ولا شؤون لبنان ؟ علموه دربه
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6 - هاشم
2017-11-12 23:59:02
حزب حسن حزمه مصدوم ولا زال عايش الصدمه مش مصدق ان العرب حابين يقصبون الخروف حسن زميره
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5 -
2017-11-12 23:58:50
اسمع يا خنبوقه 😂😂😂
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4 - صدام 🇸🇦
2017-11-12 23:53:00
قلم الكلام لك 😂😂😂
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3 - ابو حامد
2017-11-12 23:52:19
مبروك المولود ياعادل
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2 - ❎
2017-11-12 23:46:24
هذا الحزب الرافضي هو عميل ايران وخادم وموالي له فقط وهو خائن عدو قد ضحك على المغفلين الاغبياء
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1 - ناصر
2017-11-12 23:42:31
تعليق مخالف
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آخر تعليق
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انا والله العظيم اهلاوي لكن ما اشوف فيها اي تعصب هذا التصويت بالارقام ومن خلاله...
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