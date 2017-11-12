السبهان يعلق على قطع حزب الله البث المباشر لمقابلة “الحريري”.. يلطمون كعادتهم !
صحيفة المرصد: قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان تعليقاً على ما تردد من أنباء عن قطع حزب الله البث المباشر لمقابلة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في المناطق التي يسيطر عليها أن الحريري يتحدث أمام العالم وهم يلطمون.
ونشر السبهان تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها “اثبتوا كذبهم وضعف حججهم الواهية وقطعوا الإرسال حتى لا ينكشف ضلالهم أمام العالم و اللبنانيين ، الحريري يتحدث وهم يلطمون كعادتهم”.
وذكرت مذيعة قناة المستقبل بولا يعقوبيان التي أجرت المقابلة مع الحريري أن قناتي “المستقبل” و”إم تي في” اللبنانيتين قُطع بثهما في منطقة الضاحية ببيروت، وهي المنطقة التي يسيطر عليها حزب الله.
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اثبتوا كذبهم وضعف حججهم الواهيه وقطعوا الارسال حتى لا ينكشف ضلالهم امام العالم و اللبنانيين ، الحريري يتحدث وهم يلطمون كعادتهم
— ثامر السبهان (@thamersas) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
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الملالي يتمتعون بمميزات المذهب السبئي الخمس والمتعه وأذنابهم من الشام الى اليمن وقوداً للحروب الطائفيه والمجوس يحرضونهم ويراقبون من خلف جبال جازرس. بئس التابع والمتبوع.
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شؤون الخليج ولا شؤون لبنان ؟ علموه دربه
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حزب حسن حزمه مصدوم ولا زال عايش الصدمه مش مصدق ان العرب حابين يقصبون الخروف حسن زميره
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اسمع يا خنبوقه 😂😂😂
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قلم الكلام لك 😂😂😂
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مبروك المولود ياعادل
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هذا الحزب الرافضي هو عميل ايران وخادم وموالي له فقط وهو خائن عدو قد ضحك على المغفلين الاغبياء
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