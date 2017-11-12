السبهان يعلق على قطع حزب الله البث المباشر لمقابلة “الحريري”.. يلطمون كعادتهم !

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صحيفة المرصد: قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان تعليقاً على ما تردد من أنباء عن قطع حزب الله البث المباشر لمقابلة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في المناطق التي يسيطر عليها أن الحريري يتحدث أمام العالم وهم يلطمون.

ونشر السبهان تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها “اثبتوا كذبهم وضعف حججهم الواهية وقطعوا الإرسال حتى لا ينكشف ضلالهم أمام العالم و اللبنانيين ، الحريري يتحدث وهم يلطمون كعادتهم”.

وذكرت مذيعة قناة المستقبل بولا يعقوبيان التي أجرت المقابلة مع الحريري أن قناتي “المستقبل” و”إم تي في” اللبنانيتين قُطع بثهما في منطقة الضاحية ببيروت، وهي المنطقة التي يسيطر عليها حزب الله.

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