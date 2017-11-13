هل أثار”وليد الفراج” التعصب الرياضي بسبب طرح استفتاء عن أكثر الأندية تأثيراً؟

حجم الخط A A A المرصد 26 892 1 ساعة

صحيفة المرصد: هاجم العديد من جماهير الكرة السعودية الإعلامي وليد الفراج بسبب الاستفتاء الذي طرحه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول أكثر الأندية تأثيرًا في المجتمع السعودي .

وجاءت النتيجة بعد أكثر من 20 ساعة من طرح الاستفتاء كالتالي: الهلال بنسبة 54 %، والاتحاد 21 %، والأهلي 15 %، والنصر 10 % بتعداد أصوات بلغ حتى الآن ما يزيد عن 292 ألف صوت.

وكتب الفراج تعليقاً على هذه النتيجة قائلاً: “استفتاء النادي الأكثر تأثيرًا في المجتمع السعودي مستمر بمشاركة أكثر من ربع مليون مصوت، الأرقام لا تكذب، ننتظر النتيجة النهائية بعد 3 أيام”.

وأثار تعليق الفراج ردود أفعال عديدة؛ حيث هاجمته جماهير الاتحاد والأهلي والنصر ، فيما ندَّد البعض بعدم وضع اسم نادي الشباب ضمن الاستفتاء واتهمه البعض بإثارة التعصب الرياضي .