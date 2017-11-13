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هل أثار”وليد الفراج” التعصب الرياضي بسبب طرح استفتاء عن أكثر الأندية تأثيراً؟
صحيفة المرصد: هاجم العديد من جماهير الكرة السعودية الإعلامي وليد الفراج بسبب الاستفتاء الذي طرحه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول أكثر الأندية تأثيرًا في المجتمع السعودي .
وجاءت النتيجة بعد أكثر من 20 ساعة من طرح الاستفتاء كالتالي: الهلال بنسبة 54 %، والاتحاد 21 %، والأهلي 15 %، والنصر 10 % بتعداد أصوات بلغ حتى الآن ما يزيد عن 292 ألف صوت.
وكتب الفراج تعليقاً على هذه النتيجة قائلاً: “استفتاء النادي الأكثر تأثيرًا في المجتمع السعودي مستمر بمشاركة أكثر من ربع مليون مصوت، الأرقام لا تكذب، ننتظر النتيجة النهائية بعد 3 أيام”.
وأثار تعليق الفراج ردود أفعال عديدة؛ حيث هاجمته جماهير الاتحاد والأهلي والنصر ، فيما ندَّد البعض بعدم وضع اسم نادي الشباب ضمن الاستفتاء واتهمه البعض بإثارة التعصب الرياضي .
التعليقات
26 - عوكل2017-11-13 01:24:55
انا والله العظيم اهلاوي لكن ما اشوف فيها اي تعصب هذا التصويت بالارقام ومن خلاله نعرف النادي الاكثر جماهيرية واضح انه الهلال الارقام لا تكذب
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( عدد التعليقات 9,593 )25 - بسمه
8//saeed ماشاء الله تضحك من امس 😂😂😂😂 ترا الضحك يميت القلب
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24 - محراك.2017-11-13 01:20:38
ما القصد من كلمة مؤثر ومؤثر على من.الانديه كلها تحت مظلة واحده. لا يجب دس السم في العسل بهكذا استفتاءات.
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23 - عبادي الهلالي2017-11-13 01:18:24
وهل فيه نادي في المملكة العربية السعودية غير الهلال يستحق كل هذا ؟؟؟؟؟ انه الزعيم العالمي الملكي الموج الازرق والحوت الازرق وباقي الفرق تحصيل حاصل مجرد فرق وليست انديه . عبادي الهلالي والراس عالي
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( عدد التعليقات 9,593 )22 - بسمه
طبيعي يتهاجم لان الهلال ساحق الكل حتى في استفتاء تلفزيوني بسيط 😂😂 جنننكم زعيمكم 💙💙
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21 -2017-11-13 01:14:02
جاكم كلامي ت19 واحد من ضحايا الفراج
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20 - ظامي اليل2017-11-13 01:13:43
تعليق رقم18.واضح انك مريض...الله يشفيك.بس.
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19 - والله لا اثار تعصب ولا شي2017-11-13 00:58:53
وين المشكلة لو عمل استفتاء . هذي حركات فقراوية كل ناجح يحاربونه لانهم ما قدروا ياصلون لمستوى الاخرين
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18 -2017-11-13 00:55:33
الزعيم الملكي ثم الحوت الازرق ثم جن الملاعب ثم الهلال وبعده تاتي اندية الخشاش
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17 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-13 00:53:10
واضحه مثل ☀️
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16 - عابر2017-11-13 00:42:19
ت8 saeed //// وش تحس فيه ليش ماتعلق مثل الناس وش سالفتك انت ، ليش تعليقك مكرر في كل المواضيع
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15 -2017-11-13 00:38:07
انظروا فقط لصورته المرفقة أعلاه فجلسته ونظرته وشكل وضعية يده أليس كأنه أحد مذيعي قناة الحظيرة..أعاذنا الله منها ومنه.
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14 - محامي2017-11-13 00:36:03
عليكم ما تستحقون من الله
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13 -2017-11-13 00:35:50
ومن متى هو لا يثير التعصب من زمان..كيف الآن وهو مسنود على المكشوف. .لكن الله يفكنا منه وهو العزيز القوي القدير.
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12 - محامي2017-11-13 00:34:27
ال mbc اطلقت العنان لمثل الفراج ان يلوث عقول الرياضيين
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11 - محامي2017-11-13 00:32:58
وليد الفراح لايصلح للرياضه وبرامجها وليد الفراج يصلح في***
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10 - بالتوفيق لاوراوا2017-11-13 00:30:03
نعم اكبر متعصب اعلامي وليد الفراج
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9 - محامي2017-11-13 00:23:58
للاسف الشديد لم نعرف التعصب والتشنج والكره الرياضي الابعد ماشفنا وليد الفراج يظهر في الرياضه التي لا يعرف فيها ا ب
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8 - saeed2017-11-13 00:21:39
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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7 - محمد انا2017-11-13 00:19:47
انا ما اتبع الفراج ولا صوت ولا هو مقياس استفتائه الى على جمهوره الي يتابعه من الانديه فقط.. ليس على جميع جمهور الكره السعودية
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6 - علي. العمري2017-11-13 00:15:08
كرهنا الكره كله والمنتحب
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5 - قنفذ يتيم2017-11-13 00:11:55
ياكرهي للكوره تلعب باعصابي وترفع ضغطي وتنزله الف مره وتلعب بحسبت اعصابي ونا ماتحمل (مااحلى الروقان ) )=
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4 - تيم2017-11-13 00:11:26
الزعيم وبعده الراقي .. مع احترامي لباقي الأندية
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3 -2017-11-13 00:10:02
كشفت لنا هذه الايام من الجمهور الاكثر تاثير بدون استفتاء الفراج
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2 -2017-11-13 00:08:39
شي معروف ومتوقع اي استفتاء فيه الهلال يفوزون فيه لاعب حارس جمهور اكشن يادوري مركز اعلامي للهلال ....من جدكم ممكن يفوز النصر او الاهلي 😂😂
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1 - ي و س ف2017-11-13 00:06:53
لا والف لا إلا بين الحقيقة لمن لايُريد للحقيقة بأن ترى النوووووور
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بواسطة : منصف
الله اكبر وش قيمة حسابك .. حذفته او تركته ما تفرق .....
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