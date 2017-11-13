الرئيسية / عاجل: آل الشيخ يكلف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيساً للنادي الأهلي
عاجل: آل الشيخ يكلف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيساً للنادي الأهلي
صحيفة المرصد: أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بإنهاء تكليف الأمير فهد بن خالد من رئاسة النادي الأهلي وتعيينه مستشارا في الهيئة العامة للرياضة . كما قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة تكليف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيساً للنادي الأهلي والأستاذ طارق كيال نائباً للرئيس.
معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يكلف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيساً للنادي الأهلي والأستاذ طارق كيال نائباً للرئيس pic.twitter.com/q0XdFiyt8N
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
19 -2017-11-13 01:23:59
لاعبي الاولمبي فائزين بدورة وحتى لو كانت ودية ولكنها باسم (الوطن) ومكافأتهم 10 إلاف ريال لكل لاعب وغيرهم فقط تأهلوا 100 ألف ريال لكل لاعب مع وعد ب500 الف عند الفوز..طيب تكون 30لكل حرف من وطن 10 إلاف.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - راجع قدام2017-11-13 01:14:18
ترى عاارفين وحاسين ايش الهدف من هذا كله .. ودهم يخصمون ثلاث نقاط على الراقي زي ما سوو للاتحاد العام الماضي ... كله علشان فريق الطواقي محد ينافسه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 9,593 )17 - بسمه
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-11-13 01:13:56
بالتوفيق للجميع💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 -2017-11-13 01:11:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - منهو انت2017-11-13 01:10:07
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
13 -2017-11-13 01:08:58
ت1 نصراوي صريح والله انك طاقيه مخرومه او اتحادي النصر والاهلي عينن في راس وحركات النص كوم نعرفها ياهلالي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
12 - مضيع الطريق2017-11-13 01:05:23
يا مرحبا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - راجع قدام2017-11-13 01:03:57
فلنا من اول لمو الموضوع جمهور خط النار ما احد يقدر عليه ..يالله شوفو ايش سوينا كم انت عظيم يالراقي وزادت عظمتك بهذا الجمهور المسكت
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
10 -2017-11-13 01:03:26
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - عبدالرحمن الدوسي2017-11-13 01:03:13
هذا الملكي فهد بن خالد مستشار .. وتركي الرئيس .. وطارق كيال نائب .. مداهنة الاهلي يابلوتو ❤❤
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 -2017-11-13 00:57:43
ونعم العدل😃😃
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ابو فيصل2017-11-13 00:56:06
الله يحفظ اهلينا ويكفيه شر الحساد الملكي شامخ رغم انوف الحاقدين لكن فيه تناقض كيف طارق كيال نائب للريس وهو متهم ف قضية العويس !!!!!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
6 - عبد المجيد2017-11-13 00:50:20
ومتى يستشار المستشار ؟!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 -2017-11-13 00:49:59
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - جراح2017-11-13 00:43:35
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - متأمل2017-11-13 00:41:23
ليالي العيد تبان من عصاريها ... ومبروك للأهلي الرئيس الجديد الحفيد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
2 - saeed2017-11-13 00:39:34
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - نصراوي صريح2017-11-13 00:37:46
لا يكفي .. الواجب محاسبة الاهلاويين المتورطين في فضيحة العربي .. وبعيد عن اي مجاملات.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : منصف
الله اكبر وش قيمة حسابك .. حذفته او تركته ما تفرق .....
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
ما سر ارتداء ترامب وبوتن نفس القميص أثناء قمة آسيا والمحيط الهادي في فيتنام!سكاي نيوز 4 1٬701 2 ساعتين
شاهد .. وثيقة مسربة بخط يد “أسامة بن لادن” تفضح علاقته السرية بقطر!المرصد 25 2٬237 2 ساعتين
هزة أرضية قوية تضرب العراق .. ويتأثر بها سكان شمال المملكة والكويتالمرصد 63 3٬829 3 ساعات
وزير إماراتي يوجه رسالة تهديد لحزب اللهالمرصد 107 7٬523 12 ساعة
المرصد الرياضي
هل أثار”وليد الفراج” التعصب الرياضي بسبب طرح استفتاء عن أكثر الأندية تأثيراً؟المرصد 26 893 1 ساعة
شاهد .. “سعوديات” لأول مرة في مباراة كرة سلة بملعب الجوهرة !المرصد 306 17٬236 20 ساعة
اخبار فنية
تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!المرصد 82 8٬281 12 ساعة
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!المرصد 129 12٬886 يوم واحد
كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!المرصد 42 11٬723 يومين
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندسالمرصد 87 28٬005 4 أيام
اخبار منوعة
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!المرصد 31 6٬864 9 ساعات
تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآنالمرصد 39 9٬324 9 ساعات
شاهد .. “مغرد” يكتشف الخلطة السرية لـ “كنتاكي” بطريقة لا تصدق !المرصد 27 15٬715 يوم واحد
مغربية من “أسرة ثرية ” تعلن احترافها الرقص الشرقي وتثير الجدل على موقع التواصل!-فيديوالمرصد 45 9٬299 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرةالمرصد 6 5٬082 23 ساعة
شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !المرصد 14 3٬881 يوم واحد
شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياضالمرصد 48 28٬918 يوم واحد
بالفيديو .. سطو بالمسدسات على بقالة بولاية لويزيانا .. شاهد ردة فعل صاحب المحل المفاجئةالمرصد 27 9٬094 يوم واحد
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!المرصد 22 4٬343 يومين
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاماالمرصد 37 5٬559 4 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 3٬233 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 3٬077 أسبوعين
اخبار صحية
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!المرصد 16 3٬058 4 ساعات
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !المرصد 22 4٬380 17 ساعة
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابهاالمرصد 33 4٬655 يومين
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشبابالمرصد 36 5٬015 يومين
اخبار اقتصادية
“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!المرصد 4 430 11 دقيقة
السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائرالمرصد 29 4٬607 22 ساعة
هل تجمد مصر حسابات رجال الأعمال السعوديين المتهمين بالفساد؟المرصد 26 4٬932 22 ساعة
بالصور: الكشف عن تفاصيل إنشاء قرية لوجستية متكاملة في ميناء الدمام بمساحة مليون متر مربعالمرصد 4 2٬276 24 ساعة
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنمويةواس 4 3٬367 3 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبويواس 21 6٬633 4 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصورالمرصد 10 4٬628 5 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬546 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبيةالمرصد 36 4٬686 5 ساعات
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!المرصد 107 5٬181 7 ساعات
حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافهالمرصد 94 10٬010 11 ساعة
قطط “قاتلة” في اليابانالمرصد 24 7٬428 يوم واحد
كاريكاتير