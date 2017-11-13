عاجل: آل الشيخ يكلف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيساً للنادي الأهلي

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صحيفة المرصد: أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بإنهاء تكليف الأمير فهد بن خالد من رئاسة النادي الأهلي وتعيينه مستشارا في الهيئة العامة للرياضة . كما قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة تكليف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيساً للنادي الأهلي والأستاذ طارق كيال نائباً للرئيس.