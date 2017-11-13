تركي الحمد يشعل تويتر بتغريدة عن الجامعات الإسلامية.. وهكذا علق المغردون!
صحيفة المرصد: أثارت تغريدة نشرها الكاتب تركي الحمد مؤخراً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” تضمنت سؤالا طرحة عن الجامعات الإسلامية حالة من الجدل بين رواد ” تويتر” .
ونشر الحمد، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” تغريدة قال فيها: لماذا تسمى بعض الجامعات لدينا بالإسلامية؟.. ألسنا كلنا إسلاميون؟ وتابع:” مثلًا بجامعة الإمام (محمد بن سعود الإسلامية)، قائلًا: لم لا يكون اسمها جامعة الإمام فقط. وإن لزم الأمر جامعة الإمام لعلوم الشرع.. فكلنا مسلمون”.
وأثارت التغريدة حالة من الجدل بين متابعي الحمد وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض. وكتب مغرد: حتى أنت ياتركي الحمد؟ فيما رد مغرد آخر قائلاً؛ “أنّ هناك الكثير من الجامعات الأمريكية المذيلة باسم المسيحية وهذي مثال بسيط “.
وقال مغرد: “اهتمامها (الجامعات) بالعلوم الشرعية أكثر من أي جامعة، وهذا لا يعني أن باقي الجامعات بوذية.. لا تركب الموجة وتحاول تعمل نفسك متقدم وتتذاكى على الناس”، فيما سأله آخرون: “لماذا تتحسس من كل ما هو إسلامي؟”.
وعلى النقيض أبدى عدد من المعلقين تفاعلهم الإيجابي مع سؤال الحمد، وقال مغرد: “الانشغال بالأسلمة داخل المجتمع الإسلامي هو دليل وجود أقلية تروّج للتقوقع حول رؤيتها ومعتقداتها، ومحاولة خطف الدين وتفسيق من خالفهم”.
وأضاف مغرد إن” أسلمة المؤسسات المسلمة أساساً جاء بها الإخوان المسلمين، وهي منهجية تشبه ” ثورنة المؤسسات ” التي استحدثتها الثورة الإيرانية، فحين نقول عن مؤسسة حكومية بأنها إسلامية؛ فهي توحي بالضرورة أن هذه المؤسسة الحكومية إسلامية وغيرها لا !! إرث الإخونج ثقيل ويحتاج جهد ووقت لنشعر بتقلّصه”.
وتابع مغرد ” السؤال الأهم لماذا تسمى المصارف أو شركات التمويل بالإسلامية. لا ينبغي استخدام أسم الدين لأغراض التربح التجاري.
مجرد سؤال:لماذا تسمى بعض الجامعات لدينا بالاسلامية؟..السنا كلنا اسلاميون؟..جامعة الإمام مثلا..لم لا يكون اسمها جامعة الإمام فقط..وإن لزم الأمر جامعة الإمام لعلوم الشرع..فكلنا مسلمون..تفكير بصوت عال..
— تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
اول مره اتفق مع هذا الانسان تركي الحمد على هذه النقطه
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لا يمكن إنكار الواقع، يوجد هناك مصارف مخالفة لشرع الله تعالى.وكذلك هناك تمويل ربوي مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.وتسمية بعضها بالاسلامية ليختار الشخص مايريد حلالا أم حراما.
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يابو سليمان ماحد دراى عنك لاانت ولا شبيهك أقول أحسن ارقدوا لاتحجموا انفسكم وتهذون وتهايطون ارقدوا
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بااااااااااااااااااااااااااااع شي حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححا
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الاغلبيه من المجتمع على مواقع التواصل مؤيد للااستاذ تركي الحمد
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لا حول ولا قوة إلا بالله إنه لشرف عظيم أن يضاف لكل شيء وسام إنه إسلامي فكيف بجامعة عريقة تنسب لمؤسس ومجدد فاتقوا الله فبما تكتبون وتقولون فهو شاهد عليكم غدا .
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ليه تعطي نفسك اكبر من حجمها ؟!! من انت وما صفتك كي تفرض رأيك في تغيير مسمى جامعة عريقة هذا تدخل سافر لشخص لايمثل الانفسه على منشأة حكومية
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كلامه صحيح الحمد
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جامعة حكومية من مدينة رسول الله تتبع الدولة في كل مجالاتها وبها منح دراسية لجميع الطلاب بالعالم الاسلامي وتدرسهم وتعطيهم مكافات وعندما يتخرجون يصبحوا دعاة لنشر الاسلام في بلدانهم موت قهر ستبقى خالدة
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41 الله لايسلم فيك عظم
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AZOOZ خذلك طشت وجرب تنسم فيه
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المدعو من هناك. انجلط😂 الاخونج يعيشون اقبح ايامهم
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كلام الكاتب تركي الحمد سليم
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يعنـــــــــي انت كل يومين ناط تنتقـــــــــــد مافعله اخرين سواء اسم او فعل؟ انت ماذا قدمت للمجتمع؟ ***
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عندما اعرف صدقين واقول هذا فلان الصدوق وهذا فلان واسكت هل يعني انه كذوب جميع الجامعات بالسعوديه اسلاميه اما امريكا فيجب ان تحدد لان جميع الجامعات شبه الحكوميه علمانيه والخاصه كذالك
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تركي الحمد وغيره من الليبراليين يتحسسون ويمرضون عندما يرون كلمة اسلامي .. بينما نفتخر نحن بذلك
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صدق و وانا مع فكرته
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اللهم انا نسالك حسن الخاتمة ايش بقي من عمر الانسان حتي الواحد يعمل بلبله على امته و دينه
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٣٢ يشين الهياط من خلف الشاشات
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من هناك ... اشغلتنا الله يشغلك
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اتفق مع الدكتور تركي الحمد
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😳😳
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صدق كلنا مسلمين وش تحمسون له
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وفسر الماء بعد الجهد بالماء
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مصر في قديم الزمان اكثر العلم فيها وهم دارسونا الكثر من المدرسين في بلادنا جزاهم الله خير متقادمين في العلم من زمان
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اللهم احفظ ولاة امرنا ورجال امننا وعلماءنا وكل محب لهذا الوطن . اللهم اهلك من في هلاكه خير لهذا الوطن من الرافضة والحوثيين ومن يساندهم ودعاة الفساد والاختلاط من العلمانيين والليبراليين والكتاب يارب .
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وجهة نظر تحترم
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مع اني ضد توجهاته .. لكن رأيه في هذا الأمر سليم
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هذا***
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لماذا تشنو حربكم بلسانكم واقلامكم ع اي شيء يخص الاسلام ويخص الفقه والحديث والسنة والعادات الاسلامية
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂***
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اللهم لا تؤاخذنا بما فعل أو قال أو كتب أو اقترح السفهاء أوالمترفين أوالليبراليين منا إنك سميع عليم.
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حتى المنافقين مسلمين باتركي
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ولماذا هذا التحسس من ما هو إسلامي ؟!!!
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مسمى يحمل شيئا من هويتنا
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لا حول ولا قوة إلا بالله جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء.....إنه زمن الرويبضة.
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