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تركي الحمد يشعل تويتر بتغريدة عن الجامعات الإسلامية.. وهكذا علق المغردون!

تركي الحمد يشعل تويتر بتغريدة عن الجامعات الإسلامية.. وهكذا علق المغردون!
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المرصد 54 1٬526 3 ساعات

صحيفة المرصد: أثارت تغريدة نشرها الكاتب تركي الحمد مؤخراً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” تضمنت سؤالا طرحة عن الجامعات الإسلامية حالة من الجدل بين رواد ” تويتر” .
ونشر الحمد، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” تغريدة قال فيها: لماذا تسمى بعض الجامعات لدينا بالإسلامية؟.. ألسنا كلنا إسلاميون؟ وتابع:” مثلًا بجامعة الإمام (محمد بن سعود الإسلامية)، قائلًا: لم لا يكون اسمها جامعة الإمام فقط. وإن لزم الأمر جامعة الإمام لعلوم الشرع.. فكلنا مسلمون”.
وأثارت التغريدة حالة من الجدل بين متابعي الحمد وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض. وكتب مغرد: حتى أنت ياتركي الحمد؟ فيما رد مغرد آخر قائلاً؛ “أنّ هناك الكثير من الجامعات الأمريكية المذيلة باسم المسيحية وهذي مثال بسيط “.
وقال مغرد: “اهتمامها (الجامعات) بالعلوم الشرعية أكثر من أي جامعة، وهذا لا يعني أن باقي الجامعات بوذية.. لا تركب الموجة وتحاول تعمل نفسك متقدم وتتذاكى على الناس”، فيما سأله آخرون: “لماذا تتحسس من كل ما هو إسلامي؟”.
وعلى النقيض أبدى عدد من المعلقين تفاعلهم الإيجابي مع سؤال الحمد، وقال مغرد: “الانشغال بالأسلمة داخل المجتمع الإسلامي هو دليل وجود أقلية تروّج للتقوقع حول رؤيتها ومعتقداتها، ومحاولة خطف الدين وتفسيق من خالفهم”.
وأضاف مغرد إن” أسلمة المؤسسات المسلمة أساساً جاء بها الإخوان المسلمين، وهي منهجية تشبه ” ثورنة المؤسسات ” التي استحدثتها الثورة الإيرانية، فحين نقول عن مؤسسة حكومية بأنها إسلامية؛ فهي توحي بالضرورة أن هذه المؤسسة الحكومية إسلامية وغيرها لا !! إرث الإخونج ثقيل ويحتاج جهد ووقت لنشعر بتقلّصه”.
وتابع مغرد ” السؤال الأهم لماذا تسمى المصارف أو شركات التمويل بالإسلامية. لا ينبغي استخدام أسم الدين لأغراض التربح التجاري.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

54 - ابو مبارك
2017-11-13 03:12:47
اول مره اتفق مع هذا الانسان تركي الحمد على هذه النقطه
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53 - المدني
2017-11-13 03:12:13
لا يمكن إنكار الواقع، يوجد هناك مصارف مخالفة لشرع الله تعالى.وكذلك هناك تمويل ربوي مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.وتسمية بعضها بالاسلامية ليختار الشخص مايريد حلالا أم حراما.
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52 - حمدالربياوي
2017-11-13 03:02:15
يابو سليمان ماحد دراى عنك لاانت ولا شبيهك أقول أحسن ارقدوا لاتحجموا انفسكم وتهذون وتهايطون ارقدوا
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51 -
2017-11-13 02:53:04
بااااااااااااااااااااااااااااع شي حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححا
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50 - ابو سليمان
2017-11-13 02:49:29
الاغلبيه من المجتمع على مواقع التواصل مؤيد للااستاذ تركي الحمد
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49 -
2017-11-13 02:48:54
تعليق مخالف
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48 -
2017-11-13 02:44:05
لا حول ولا قوة إلا بالله إنه لشرف عظيم أن يضاف لكل شيء وسام إنه إسلامي فكيف بجامعة عريقة تنسب لمؤسس ومجدد فاتقوا الله فبما تكتبون وتقولون فهو شاهد عليكم غدا .
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47 - حمدالربياوي
2017-11-13 02:36:32
ليه تعطي نفسك اكبر من حجمها ؟!! من انت وما صفتك كي تفرض رأيك في تغيير مسمى جامعة عريقة هذا تدخل سافر لشخص لايمثل الانفسه على منشأة حكومية
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46 - ابو ماجد - الرياض
2017-11-13 02:29:05
كلامه صحيح الحمد
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45 - حمدالربياوي
2017-11-13 02:28:11
جامعة حكومية من مدينة رسول الله تتبع الدولة في كل مجالاتها وبها منح دراسية لجميع الطلاب بالعالم الاسلامي وتدرسهم وتعطيهم مكافات وعندما يتخرجون يصبحوا دعاة لنشر الاسلام في بلدانهم موت قهر ستبقى خالدة
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44 -
2017-11-13 02:05:47
41 الله لايسلم فيك عظم
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43 -
2017-11-13 02:04:04
AZOOZ خذلك طشت وجرب تنسم فيه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
42 - AZOOZ
2017-11-13 02:01:44
المدعو من هناك. انجلط😂 الاخونج يعيشون اقبح ايامهم
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41 - ابو حسن
2017-11-13 02:01:01
كلام الكاتب تركي الحمد سليم
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40 -
2017-11-13 01:58:00
يعنـــــــــي انت كل يومين ناط تنتقـــــــــــد مافعله اخرين سواء اسم او فعل؟ انت ماذا قدمت للمجتمع؟ ***
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39 -
2017-11-13 01:57:24
تعليق مخالف
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38 - ضايع
2017-11-13 01:50:10
عندما اعرف صدقين واقول هذا فلان الصدوق وهذا فلان واسكت هل يعني انه كذوب جميع الجامعات بالسعوديه اسلاميه اما امريكا فيجب ان تحدد لان جميع الجامعات شبه الحكوميه علمانيه والخاصه كذالك
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37 - راجع قدام
2017-11-13 01:42:42
تركي الحمد وغيره من الليبراليين يتحسسون ويمرضون عندما يرون كلمة اسلامي .. بينما نفتخر نحن بذلك
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36 - ذو الفقار
2017-11-13 01:41:54
صدق و وانا مع فكرته
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35 - ali
2017-11-13 01:41:32
اللهم انا نسالك حسن الخاتمة ايش بقي من عمر الانسان حتي الواحد يعمل بلبله على امته و دينه
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34 - من هناك
2017-11-13 01:41:28
٣٢ يشين الهياط من خلف الشاشات
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33 - راجع قدام
2017-11-13 01:38:44
تعليق مخالف
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32 - راجع قدام
2017-11-13 01:35:25
من هناك ... اشغلتنا الله يشغلك
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31 - ابو خالد القحطاني
2017-11-13 01:35:24
اتفق مع الدكتور تركي الحمد
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30 - راجع قدام
2017-11-13 01:34:12
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
29 - من هناك
2017-11-13 01:33:38
😳😳
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
28 - من هناك
2017-11-13 01:33:08
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - من هناك
2017-11-13 01:32:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - من هناك
2017-11-13 01:29:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - من هناك
2017-11-13 01:29:38
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
24 - من هناك
2017-11-13 01:29:21
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - من هناك
2017-11-13 01:28:52
تعليق مخالف
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22 - من هناك
2017-11-13 01:28:10
تعليق مخالف
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21 - عوكل
2017-11-13 01:27:59
صدق كلنا مسلمين وش تحمسون له
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20 - من هناك
2017-11-13 01:27:39
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - من هناك
2017-11-13 01:25:41
تعليق مخالف
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18 -
2017-11-13 01:25:21
وفسر الماء بعد الجهد بالماء
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17 -
2017-11-13 01:21:13
مصر في قديم الزمان اكثر العلم فيها وهم دارسونا الكثر من المدرسين في بلادنا جزاهم الله خير متقادمين في العلم من زمان
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16 - ابو شدا
2017-11-13 01:18:46
تعليق مخالف
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15 - اليوسي
2017-11-13 01:18:05
اللهم احفظ ولاة امرنا ورجال امننا وعلماءنا وكل محب لهذا الوطن . اللهم اهلك من في هلاكه خير لهذا الوطن من الرافضة والحوثيين ومن يساندهم ودعاة الفساد والاختلاط من العلمانيين والليبراليين والكتاب يارب .
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14 -
2017-11-13 01:17:00
وجهة نظر تحترم
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13 - منصف
2017-11-13 01:16:48
مع اني ضد توجهاته .. لكن رأيه في هذا الأمر سليم
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12 -
2017-11-13 01:13:46
هذا***
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11 -
2017-11-13 01:12:19
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - .( هذا رأيي ).
2017-11-13 01:11:09
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - ..(( مجرد تساؤل ))..
2017-11-13 01:07:31
لماذا تشنو حربكم بلسانكم واقلامكم ع اي شيء يخص الاسلام ويخص الفقه والحديث والسنة والعادات الاسلامية
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8 - saeed
2017-11-13 01:07:00
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂***
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7 -
2017-11-13 01:03:42
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل أو قال أو كتب أو اقترح السفهاء أوالمترفين أوالليبراليين منا إنك سميع عليم.
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6 - عبيد
2017-11-13 00:57:19
حتى المنافقين مسلمين باتركي
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5 -
2017-11-13 00:56:16
تعليق مخالف
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4 - عبد المجيد
2017-11-13 00:55:32
ولماذا هذا التحسس من ما هو إسلامي ؟!!!
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3 - متابع
2017-11-13 00:54:45
مسمى يحمل شيئا من هويتنا
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2 -
2017-11-13 00:54:34
لا حول ولا قوة إلا بالله جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء.....إنه زمن الرويبضة.
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1 -
2017-11-13 00:53:16
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آخر تعليق
بواسطة : لعل وعسى

في اخر الزمان تكثر الزلازل والبراكين تتعب الارض من ذنوب بني آدم...
بواسطة : ابو مبارك

اول مره اتفق مع هذا الانسان تركي الحمد على هذه النقطه...
بواسطة : المدني

لا يمكن إنكار الواقع، يوجد هناك مصارف مخالفة لشرع الله تعالى.وكذلك هناك تمويل رب...
بواسطة : برق _ الحرم

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