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“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!
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المرصد 30 2٬672 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أطلق أحد خبراء العقارات تحديا من نوع خاص عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، حيث فاجأ متابعيه بتغريدة أثارت اهتمام الجميع. وكتب الخبير العقاري عسكر سلطان الميموني مؤسس ومدير عام شركة بوابة الخليج العقارية عبر حسابه على تويتر قائلاً: تحدي للعقاريين وخبراء العقار إن لم نرى إعلان شقق تمليك بسعر ١٠٠ ألف خلال ٦ شهور .. وعد أمام الجميع بحذف حسابي .

المثير في الأمر أنه بعد 4 ساعات فقط رد الميموني على تغريدته معلنا أنه كسب الرهان بعد أن عرض أحد الشقق الكبيرة بنفس السعر ولكن المفاجأة انه لا يوجد في الإعلان أي أرقام للاتصال! وتفاعل معه المغردون ما بين التكذيب والدهشة والاستغراب حيث قال أحدهم: لو صادق أنشر الرقم لنتأكد لان صرااااحه صاير أوفر ياعسكر مو معقول هالخرابيط حط الرقم لو صادق نبغىً نتصل وقال أخر: بمائة الف ومايلقى مشتري لان الاجارات سوف تنهار بعد شهرين من الان مع زيادة رسوم الاجانب تستاجر أوفر من شراء تمليك.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - هتلر...
2017-11-13 03:03:45
كلام حقيقي بس من هنا لسته شهور بتسير مائه الف زي المليون.لان كل شي بيرتفع ولا يبقى معك ريال اشان تشتري شقه.عارفين لاتكثر تحدي وكلام.طفشنا من كثر الفلسفه.
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29 - ابو عابد الجابري
2017-11-13 02:49:22
هذا يسوق للعقارات وشركاتها كلها كراتين واتحده يعمر شقه با حديد واشياء صح كم تكلفه لو تسمعون للصحاب الشراكات هم بس يهمهم الربح فقط
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28 - ☡☡☡☡
2017-11-13 02:37:00
قبل ٦سنوات اشتري صديقي فله دور وشقه بالريلض حسبها عليه البنك اب مليون وتسع مائه قسط ١٠الف شهري والله اني انصدمت من هالقيمه هوالرجال ماعليه راتبه كثير
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27 - ☡☡☡☡
2017-11-13 02:30:17
بس الخوف من العقار مايثبت ع قيمه يمكن بعد سنه او٥سنوات او اكثر يزيد سعرالعقار ويصير مثل الامارات والله هلحين فرصه شراء الاراضي /احسن شي الشخص يشتري لو ارض
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26 - بدر
2017-11-13 02:23:45
كلام الاخ صحيح لانه الان العرض اكثر من الطلب بسكل كبير ولا يوجد مشترين في ظل منع انظمة ياما البنوك من البيع بالنظام الاي ضحكوا على الناس فيه وهي النسبه المركبه لذا سوف يتصخم العرض في ظل عدم الطلب
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25 - ☡☡☡☡
2017-11-13 02:23:26
تعليق مضيع الطريق/بالدارالبيضاء بالرياض انباع دور حر مساحه والله مدري كم المهم انباع ٤٥٠الف قبل شهر /الدارالبيضاء اي مكان الناس هلحين يشترون زمان الدارالبيضاء بالرياص محد يشتري هلحين كل العالم موجودين
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24 - بدر
2017-11-13 02:21:59
شوفوا لو تمت الانظمه والقوانين على الاجانب فعلا راح تخف ازمة السكن للمواطنين وتكون فاعله بنخفيض العقارات بقيمه كبيره لانها تضخمت بشكل لعب واحتيال ومادام قانون محاربة الفساد قائم فان العقار سينزل فعلا
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23 - ☡☡☡☡
2017-11-13 02:19:28
فيه شقق اللي يبحث عن شقه شقق دورين تحت مطبخ مجلس مقلط وصالة نساء فوق ٣ غرف نوم القيمه في حي لبن بالرياض قيمتها ع ٤٠٠الف بس في مجمع شقق
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22 - مضيع الطريق
2017-11-13 02:07:06
كلامه صح انا بشتري شقه ان شاءالله ولكن رايح ينزل بس مو مئه الف ممكن ٢٠٠ الف الشقه ولكن الشقق والمواقع غير في مواقع رخيص وفِي مواقع غالي السعر ممكن يقصد شقه غرفتين ولكن الشقق اربع غرف تصل متين وفووووق
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21 - حمدالربياوي
2017-11-13 02:06:19
في جده لقيت شقة بمخطط الفهد ٣ غرف ٥*٤ومطبخ وصالة ٤*٦ وحمامين ومستودع والشقة بالدور السادس واجهة غربية مطل جميل جدا التشطيب جدا مرتب ب١١٠٠٠٠ريال مائة وعشرة آلاف ريال وموقف خاص لسيارة واحد فقط
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20 - ابو صلاح
2017-11-13 02:06:01
الله اكبر اذا انحذف حسابك 😂😂😂
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19 - ابو عبدالله
2017-11-13 01:59:37
تصدر الكذابين عسكر الميموني في طرحه هو الآن جالس يسوق فلل وحدات شقق كرتونية كلها غش صحيح رخيصة لكن معاينة الحديد السباكة المواد تنصدم
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18 - العرم
2017-11-13 01:57:52
ماعنده الا الخرطي ويبي الشهر المدن مستحيل تنزل اقل من200 الى300
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17 - سعد التميمي
2017-11-13 01:57:43
حكم عبارة لا حجت البقر على قرونه
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16 -
2017-11-13 01:50:06
الله يفتحها في وجهك منوين مارحة ونشهد انك لاتهز اهل العقار هز الناس وينها عنك من زمان الله يوفقك من وين مارحت
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15 - ☡☡☡☡
2017-11-13 01:49:08
الشخص اللي يعرف ويبي بيت ويبنبه ع كبفه في اي مكان يشتري ارض لو تقسيط اوياخذ قرض ويشتري ارص في اي مكان ويترك الارض لين يسدد الدين كامل وبعدين يبني لو بالتقسيط فكرو زين احسن من قرص سياره ويطيرفي سفره
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14 - عقار مكة
2017-11-13 01:48:06
بحكم خبرتي في العقار تذكرو كلامي كلام هذا الرجل صحيح وكذلك بالنسبة المحلات والأسواق مثلا ايجار محل ٢٠٠٠٠٠ الف ريال سوف يهوى إلى عشرين ألف ريال طبعا خارج منطقة الحرم تذكرو جيدا
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13 - ابوشلش
2017-11-13 01:45:56
كلامك ياعسكر يزعل الشركات العقارية الكبيرة التابعة للبنوك
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12 - AAAMMM
2017-11-13 01:39:56
يدور الشهره جانا ‏عبد الحميد العمري اس ٢
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11 - ☡☡☡☡
2017-11-13 01:39:40
فيه بالرياض ع ٢٠٠الف مثلا بالدار البيضاء بالرياض قبل ٣سنوات كانت ع ٣٨٠الف انا كنت ابي اشتري والحمدالله ماتمت البيعه كان البنك يبي يحسبها علي اب ٦٠٠الف وقسط ٤٠٠٠الف زمان هالكلام هلحين اب ٢٠٠الف قيمتها
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10 - ضايع
2017-11-13 01:38:51
الشقه تكلف اكثر من مائه الف ريال بنيت لابني شقه في حوش البيت وشقه صغيره والعماله من اخوي مجنا وبعض المواد منه وكلفت الى الان مئه وخمسه عشر الف ريال ولم نخلص بعد بقي شوي
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9 - ابو سلطان - الرياض
2017-11-13 01:38:19
سوى بقي حسابك او حذفته مااحد درى عنه
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8 - عميد المستاجرين
2017-11-13 01:33:06
100 الف كثير على صندوق خرساني مقيت يسمى شقة من المشقة ،، لن يستطيع المواطن مجارات الاصلاحات الاقتصادية ودفع الرسوم الا عندما يعود سعر العقار الي وضعه الطبيعي
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7 - ☡☡☡☡
2017-11-13 01:32:28
قبل ثلاث سنوات كانت الشقق الصغير ع ٣٥٠الف هلحين ع ٢٥٠الف واقل يمكن صادق الرجال
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6 - محمد وبس
2017-11-13 01:27:15
الله واكبر من انت اصلا ، وحتى لو حذفت حسابك في حال طلع كلامك غير صحيح من راح يدري عنك اصلا، الظاهر انك تدهور الشهره والدعايه لمكتبك بس ماعرفت كيف ،
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5 -
2017-11-13 01:26:07
كلامه منطقي لخروج اكثر من ٤ مليون اجنبي بداية 2018م
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4 - منصف
2017-11-13 01:24:31
الله اكبر وش قيمة حسابك .. حذفته او تركته ما تفرق ..
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3 - ابو شدا
2017-11-13 01:23:51
الإيجار اوفر من التمليك إذا كانت الشقة ب 10000 ريال. والتمليك سوف يهبط يارب يكون صحيح هذا.
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2 - saeed
2017-11-13 01:23:26
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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1 - عبادي الهلالي
2017-11-13 01:22:32
وانا اقولك احذفه من الحين احسن !!!!! لان الهايط والكذاب والاعذار لاحقا سوف تظهر فلا تهايط علينا احذفه من الحين وريحنا ( وسوف نسمع اخرج كلامي من سياقه واجتزوا حديثي ) وكم هالاعذار المبتذله والمستهلكه
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