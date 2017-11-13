“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

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صحيفة المرصد: أطلق أحد خبراء العقارات تحديا من نوع خاص عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، حيث فاجأ متابعيه بتغريدة أثارت اهتمام الجميع. وكتب الخبير العقاري عسكر سلطان الميموني مؤسس ومدير عام شركة بوابة الخليج العقارية عبر حسابه على تويتر قائلاً: تحدي للعقاريين وخبراء العقار إن لم نرى إعلان شقق تمليك بسعر ١٠٠ ألف خلال ٦ شهور .. وعد أمام الجميع بحذف حسابي .

المثير في الأمر أنه بعد 4 ساعات فقط رد الميموني على تغريدته معلنا أنه كسب الرهان بعد أن عرض أحد الشقق الكبيرة بنفس السعر ولكن المفاجأة انه لا يوجد في الإعلان أي أرقام للاتصال! وتفاعل معه المغردون ما بين التكذيب والدهشة والاستغراب حيث قال أحدهم: لو صادق أنشر الرقم لنتأكد لان صرااااحه صاير أوفر ياعسكر مو معقول هالخرابيط حط الرقم لو صادق نبغىً نتصل وقال أخر: بمائة الف ومايلقى مشتري لان الاجارات سوف تنهار بعد شهرين من الان مع زيادة رسوم الاجانب تستاجر أوفر من شراء تمليك.