آل الشيخ يعلق على قبول ” تركي العبد الله” رئاسة الأهلي ويصفه بابن الرمز وحفيد الرمز .. ويقدم 5 ملايين دعما للنادي
صحيفة المرصد: علق تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على قبول الأمير تركي بن محمد العبد الله تكليفه بمهام رئاسة النادي الأهلي .
ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” قال فيها ” أشكر الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل لقبوله تكليفي له رئيسا للنادي الأهلي وهو ابن الرمز وحفيد الرمز “.وتابع آل الشيخ ” سيجد منا كل الدعم لتحقيق تطلعات الأهلي وجماهيره “. وعلى جانب آخر قدم تركي آل الشيخ دعماً مالياً للنادي الأهلي بمبلغ خمسة ملايين ريال.
أشكر الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل لقبوله تكليفي له رئيسا للنادي الأهلي وهو ابن الرمز وحفيد الرمز
وسيجد منا كل الدعم لتحقيق تطلعات الأهلي وجماهيره.
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يقدم دعماً مالياً للنادي الأهلي بمبلغ خمسة ملايين ريال
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ١٢ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
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5 ملايين ريال .
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ماشاء الله تركي ال شيخ الى الان تبرع من جيبه الخاص 13مليون ريال على الانديه
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5 ملايين لو دفعتوها للعوائل المستاجرة كان دعو لكم
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وش هالملايين اللي تنطل يمين ويسار. قسم بالله ذبحنا الإيجار.
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العارف لا يعرف رمز الاهلي صاحب السمو الملكي الامير خالد بن عبدالله مع احترامي للاخرين
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أشكر ابن الرمز وحفيد الرمز
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ان شاء الله الدور جاي ع رئيس النصر اللي ضيع الفريق
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