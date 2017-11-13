من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟

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صحيفة المرصد: قال الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس النادي الأهلي في أول تصريحات له بعد توليه مهام منصب رئاسة النادي أن ” النادي الأهلي حقق البطولات بتعاون الجميع ويجب أن يكون الحضور الجماهيري والشرفي أكثر “.

وأضاف تركي محمد العبدالله الفيصل في تصريحات له لقناة العربية “أنا متوافق جدا مع طارق كيال وسيكون هناك اجتماع بيننا للسماع لمرئياته وتابع :طبيعي ان يحدث هزة للفريق بعد تغيير أسلوب المدرب والوضع يتحسن الآن “.

وأردف : أنا مؤيد لبقاء المدرب الحالي فهو أحدث نقلة وتعجبني طريقته وسأجتمع معه لتحديد احتياجات الفريق.

وقال تركي العبدالله أهدافنا المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق وهدفنا ثابت هو الصعود للمنصات وتحقيق الكؤوس

وأضاف للجمهور الجديد للنادي الأهلي أنا موجود منذ 35 عام وهذه مسؤولية كبيرة وشاركت في رسم خطط النادي خلال الفترة الماضية.

ويعتبر رئيس النادي الأهلي الجديد الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل هو سليل بيت الأمير عبدالله الفيصل مؤسس الرياضة في السعودية والذي دعم إقامة أنشطة رياضية وتأسيس كيانات تهتم بالشأن الرياضي.

أقام عبدالله الفيصل أول بطولة رسمية برعايته قبل أن يساهم في تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وإشهاره عالميا في العام 1965 واهتم بإنشاء الأندية ودعمها ومن خلال اهتمامه بالنادي الأهلي جعله في المقدمة وتطورت المنافسة بين الأندية السعودية .

توفى عبدالله الفيصل واستلم الراية ابنه محمد الذي لعب دورا مهما في الإبقاء على هيبة الأهلي محليا وخارجيا فضلا عن دورة في تطوير كرة القدم السعودية.

وعاش الأمير محمد العبدلله من أجل أن يبقى الأهلي في الواجهة وكان له ما أراد وأصبح الإنتماء للأهلي تقليداً في بيت الأمير عبدلله الفيصل حتى وصل إلى أحفاده .

وتولى حالياً الأمير تركي رئاسة النادي الأهلي وهو يشغل منصب رئيس أعضاء الشرف ويتمتع بعلاقات واسعة في الوسط الرياضي.

