شاهد .. فيديوهات ترصد لحظة الزلزال الكبير في إيران وشمال العراق.. وهلع على الهواء

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صحيفة المرصد: رصدت مقاطع فيديو لحظات الهلع التي أصابت سكان مناطق تأثرت بزلزال كبير ضرب شمال العراق، وصلت ارتداداته إلى دول الجوار.و قال التلفزيون الرسمي في إيران إن 61 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ثلاثمائة في حصيلة أولية في إقليم كرمانشاه الحدودي إثر وقوع زلزال بلغت قوته 7.3 درجة في العراق.

وذكر التلفزيون “شعر بالزلزال سكان عدد من المناطق الإيرانية المتاخمة للعراق… تضررت ثماني قرى… قطعت الكهرباء في بعض القرى وأرسلت فرق إنقاذ لتلك المناطق”.

وأظهرت كاميرا المراقبة في أحد المقاهي بالعاصمة العراقية بغداد، لحظة هلع في صفوف الرواد بعدما شعروا بارتدادات الزلزال، حيث هرعوا كلهم نحو المخرج تجنبا للخطر.

وفي السليمانية بشمال العراق مركز الزلزال، كانت قناة تلفزيونية تجري حوارا مع أحد الضيوف، قبل أن يتفاجأ الأخير باهتزاز في الأستوديو، مما جعل القناة تقطع البث.

كما بين مقطع فيديو آخر الدمار الذي خلفه الزلزال في مدينة دربندخان، التابعة لمحافظة السليمانية، في وقت خرج السكان إلى الشارع.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على مسافة 103 كيلومترات جنوب شرقي مدينة السليمانية، فيما تحدث مغردون في دول عربية مجاورة عن هزات خفيفة.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع الساعة 18.18 بتوقيت غرينتش، وأن مركزه سُجّل على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلبجة بعمق 33,9 كيلومترا في منطقة جبلية محاذية لإيران.