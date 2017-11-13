تروح وترجع بالسلامة.. شاهد: آخر لقاء بين الجندي “عواجي عطيف” وزوجته قبل استشهاده بساعات
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مقطع فيديو وثق آخر لقاء بين الشهيد الجندي عواجي حسن عطيف وزوجته قبل مغادرته منزله فجرًا إلى ميدان الشرف ؛ لتتلقى بعدها بساعات نبأ استشهاده في مواجهة مع المتمردين الحوثيين.
وكانت زوجة الشهيد وثقت مقطع فيديو أثناء خروجه من المنزل مرتدياً بذلته العسكرية وودعته قائلة” تروح وترجع لنا بالسلامة يالغالي” ليرد “استودعتكم الله.
وكان الشهيد أُصيب قبل أسبوع من عودته، وسيُصلَّى على جنازته، ويوارى الثرى بعد عصر اليوم الاثنين بقريته الحصامة بمحافظة أحد المسارحة جنوب جازان.
وقال أحد أقربائه إن والد الشهيد تلقى اتصالاً من قائد القوات البرية الأمير فهد بن تركي، يبلغه تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتعازيه الشخصية في وفاة ابنه عواجي؛ ما خفف عنهم ألم المصاب” وفقاً لـ “سبق”.
يشار إلى أن للشهيد خمسة من الأبناء، ثلاثة من الذكور، وأنثتان، أكبرهم لا يتجاوز 12 عامًا.
التعليقات
اللهم ارحمة واغفرلة له وادخلة فسيح جناتك واقبلة شهيد وصبر اهلة وأجرهم في مصابهم هولاءمن يجب ان تخلد ذكراهم وتسير سيرهم في كتب الفدا والبطولات تتطلع علية الأجيال لمن ضحو بحياتهم في سبيل دينهم ثم وطنهم
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الله يغفر له ويرحمه ونعم من استودعت الله جل جلاله
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ت4 صدقناك الا نكديه بطبعها
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الفرااااااق صعب
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المراة السعودية رومانسية بطبعها .. رحم الله شهيد الوطن واسكنه فسيح جناته
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الله يرحمه ويربط على قلبها ويربط على قلبي ويجمعنا باازواجنا في الجنه انشاءالله
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متى تنتهي الحرب
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حسبنا الله
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