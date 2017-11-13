أول تعليق لـ”عائلة السعودي المخطوف” في لبنان .. وشقيقه يكشف تفاصيل جديدة!
صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن أسرة المواطن المختطف في لبنان علي البشراوي أكدت على إحاطة سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت بقضية اختطاف ابنها على يد مجموعة مجهولة منذ الخميس الماضي، مشيرة إلى أن جهود السفارة كبيرة وغير خافية، حيث قامت بالتواصل مع الجهات الأمنية اللبنانية؛ لكشف ملابسات عملية الاختطاف، وكذلك حث الجهات الأمنية على إلقاء القبض على الجناة وإطلاق سراحه.
وبحسب صحيفة “اليوم” قال محمد البشراوي، شقيق المخطوف: إن الأسرة في تواصل مستمر مع لبنان، إذ تقوم بالاتصال بشكل أسبوعي، مضيفا: إن الأسرة علمت بخبر اختطاف شقيقه بواسطة زوجته السورية عبر الاتصال المباشر بشأن اختفاء زوجها دون معرفة مصيره، مشيرا إلى أن أخاه سافر إلى لبنان بغرض الاستقرار النهائي قبل 6 أشهر تقريبا، مبينا أن شقيقه دائم التردد على المملكة بين فترة وأخرى.
وذكر أن أخاه المخطوف استقر في المملكة قبل قرار السفر إلى لبنان مع زوجته لمدة عام تقريبا، مضيفا: إن شقيقه متزوج من فتاة سورية منذ سبع سنوات، وهو أب لطفل واحد اسمه وسام، موضحا أن أخاه يأتي في المرتبة الثانية بين إخوانه الستة.
وفيما يتعلق بتلقي الأسرة معلومات بشأن مطالب الجهات الخاطفة ذكر أن العائلة لا تمتلك معلومات بشأن دوافع عملية الخطف أو معلومات بشأن المطالبة بأموال لإطلاق سراحه، داعيا الجناة لإطلاق سراح شقيقه دون شرط أو قيد.
التعليقات
يا أبنائي تحمدو الله وتركو عنكم الشماته أحنا مانعرف الظروف وارحمو اهله من الغط الله يرده الى اهله سالم
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من اهل القطيف ومتزوج سوريه .. اهااااا..ياقلب لاتحزن 🤣🤣🤣🤣🤣
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مشيرا إلى أن أخاه سافر إلى لبنان بغرض الاستقرار النهائي قبل 6 أشهر تقريبا .. روح والقلب داعيلك .. لكن لاتزعجنا باختطافك او او .. قررت الهجرة تحمل تبعاتها بدون مساعدة وطنك !!!!
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يستاهل المملكة اعلنت الخروج من لبنان من قبل سبوع وش جلسك
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يستاهل المملكة اعلنت الخروج من لبنان من قبل سبوع وش جلسك
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تعليق مخالف
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الشغله مدبره لكن خلوه ***
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من ذهب للهجره عندهم يستأهل ويمكن يكون في الضاحيه الجنوبيه؟
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طالما اختار الاقامة بشكل دائم في لبنان الله اعلم ان الاختطاف مشكوك فيه
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ت 8 الحزم ياخي انتم منين تفهمون الخبر يقولك مخطوف والسفاره قامت بالتواصل مع الجهات الأمنية اللبنانية افهم بالاول وخلك من انسجام وما انسجام
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الدفع قبل الرفع
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أنا لا أثق في جميع لبناني ومن يتعامل مع هؤلاء القوم ***
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معروف عن لبنان إن كل شيء بحقه ما عندهم سلوم العرب والقبائل والدين صفر 0 على الشمال ويجي اللبناني إلى الخليج منتف ويرجع ملياردير ولنا في رفيق وأبناءه أكبر نموذج وهذا يدل على ذكاء أهل لبنان في الدفع قبل
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استغفر الله العظيم
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هذه مشاكل فئه من السعوديه زواجهم غالباً من خارج السعوديه:سوريه،عراقيه،إيرانيه أو من الغرب. لذلك لم ينسجموا مع المجتمع ولعل ***
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saeed الله لايسعدك مع هذا الصبح
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ت4 زائر افهم الخبر يقولك مخطوف والسفاره قامت بالتواصل مع الجهات الأمنية اللبنانية افهم بالاول
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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عمره32 ومتزوج من سورية منذ سبع سنوات كيف حصل على تصريح للزواج من اجنبية ؟؟؟؟
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الله يرده سالماً معافا لبنان من السبعينات ميلادية وهي بؤره توتر ومكمن خطر خصوصاًبعدما سيطر على مفاصل دولته حزب مافيا مسلح بحجة المقاومة واختطف الدولة كامله مدعوم من دولة الاٍرهاب والشتات للعرب ايران
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يعرف عن لبنان أن المعيشة فيه غاليه والأسعارفى إرتفاع مستمر والتضخم مشهود.والسكن فيه مكلف,ويحتاج فيه الإنسان إلى مبالغ مقنعه ليعيش عيشة هنية ويمارس نشاطاته,ومليون دولار توفر حياة طيبه حتى بمشاركة آخرين
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حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرده لهله سالم من كل مكروه ويتم القبض على الجنات
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