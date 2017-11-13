إخلاء مبنى السفارة السعودية في العراق لهذا السبب !

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صحيفة المرصد : أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بغداد عبدالعزيز الشمري بأن جميع منسوبي السفارة والمواطنين السعوديين في العراق بخير ولا يوجد أي إصابات جراء الهزة الأرضية التي ضربت العراق، وأضاف بأن الأضرار التي لحقت في المبنى خفيفة جداً، ولكن احتياطاً طلبنا من البعثة عدم العودة للمبنى الذي يقع بالمنطقة الخضراء في بغداد حتى تتم معاينته من الجهات المختصة العراقية، وأشار إلى أنه تواصل مع الجهات المسؤولة العراقية لمتابعة ذلك وفقا لـ” الرياض”.

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