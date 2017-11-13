بالفيديو.. يوسف زيدان: صلاح الدين أباد حيا كاملا بالقاهرة ولم يحرر القدس !

حجم الخط A A A المرصد 12 355 29 دقيقة

صحيفة المرصد : واصل الروائي يوسف زيدان، هجومه على صلاح الدين الأيوبي، وقال في تصريح جديد إن صلاح الدين لم يحرر القدس، ولم يخض إلا ثلاثة معارك هي أرسوف وحطين والرملة.

وأضاف زيدان في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “on e”: “أرسوف انهزم فيها واتدمر جيشه كله، حطين انتصر فيها، الرملة اتدمر فيها جيشه كله، وتصالح على القدس، لم يحرر القدس ولا الشام”.

وتابع: “من حرر القدس والشام هو المنصور قلوون، وهذا موجود في كنت التاريخ المعتمدة، أما صلاح الدين فأفنى حيًا كاملًا في القاهرة اسمه المنصورة، قال المقريزي إن عدد سكانه 50 ألفا، بينما قال شمس الدين الذهبي 200 ألف سنة مش شيعة”.

واستطرد زيدان: “من يقتل 200 ألف مسلم عشان يحكم ملهوش وصف تاني غير اللي قلته، ومش هتراجع عنه”.