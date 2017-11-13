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بالفيديو.. يوسف زيدان: صلاح الدين أباد حيا كاملا بالقاهرة ولم يحرر القدس !

بالفيديو.. يوسف زيدان: صلاح الدين أباد حيا كاملا بالقاهرة ولم يحرر القدس !
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المرصد 12 355 29 دقيقة

صحيفة المرصد : واصل الروائي يوسف زيدان، هجومه على صلاح الدين الأيوبي، وقال في تصريح جديد إن صلاح الدين لم يحرر القدس، ولم يخض إلا ثلاثة معارك هي أرسوف وحطين والرملة.

وأضاف زيدان في حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “on e”: “أرسوف انهزم فيها واتدمر جيشه كله، حطين انتصر فيها، الرملة اتدمر فيها جيشه كله، وتصالح على القدس، لم يحرر القدس ولا الشام”.

وتابع: “من حرر القدس والشام هو المنصور قلوون، وهذا موجود في كنت التاريخ المعتمدة، أما صلاح الدين فأفنى حيًا كاملًا في القاهرة اسمه المنصورة، قال المقريزي إن عدد سكانه 50 ألفا، بينما قال شمس الدين الذهبي 200 ألف سنة مش شيعة”.

واستطرد زيدان: “من يقتل 200 ألف مسلم عشان يحكم ملهوش وصف تاني غير اللي قلته، ومش هتراجع عنه”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 - رفيق الدرب
2017-11-13 06:53:25
لا عنده استازيه وفاهم كان الناس تعيش ع عقله
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11 -
2017-11-13 06:50:57
تعليق مخالف
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10 - سبحان الله
2017-11-13 06:49:28
في توجه الان لتشويه صورة ابطال الامه الاسلاميه والطعن فيهم وءلك لتشكيك الناس بدينهم .يا عمي هذي ناس تشتغل ما تلعب لس نقول الله يكفينا شرهم
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9 - واحد مواطن
2017-11-13 06:47:01
*** .نسأل الله لهم العافيه وأن ينقذ مصر منهم
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8 - احمد
2017-11-13 06:44:11
يا جماعه يا ***مفيش ولا واحد يقدر يسكت هذ*** والله انا متأكد انه شخص بيألف حاجات من دماغه ***
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7 - زيت زيتون
2017-11-13 06:43:24
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم الجليل وأتوب اليه
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6 - زيت زيتون
2017-11-13 06:41:46
لاتتراجع ولا حاجه ارجع للتاريخ وبلاش فلسفه فاضيه (خالف تعرف)
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5 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -
2017-11-13 06:40:22
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كليماته
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4 - زائر 1
2017-11-13 06:39:48
ألا ترى أن الحقد على أعلام وقادة الإسلام يخرج من عينيه ***!!! والله ما تسوى ***صلاح الدين رحمه الله ما يضر السحاب *** اذا اردت ان تعرف عظمة صلاح الدين فسأل الأوربين والفرنسيين خاصة
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3 -
2017-11-13 06:38:47
الم تشاهدوا اذناب اليهود خوارج العصر خليفة الإخونج يحاولون إبادة احفاد هذا الفاتح المسلم صلاح الدين وهم الأكراد؟***
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2 - أحمد
2017-11-13 06:38:23
لازم نسمع اراء المختصين الاخرين في التاريخ من دون تحيز او عاطفة
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1 -
2017-11-13 06:36:23
هذا من كلام اليهود والخوارج الذين يكرهون فاتح القدس وقاهر اليهود والخوارج والرفض. لأنه علي قدر الألم تكون النباح
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بواسطة : 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑

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