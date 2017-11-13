شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !
صحيفة المرصد : أثار حفل زفاف “لارا خدام”، حفيدة نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام والمنشق عن النظام السوري، على رجل الأعمال اللبناني منيف نعمة، غضباً واسعاً بين السوريين، نظراً لمظاهر البذخ التي بدت واضحة، حيث كلف ملايين الدولارات .
وأقيم حفل الزفاف في قصر غارنييه وهو دار الأوبرا الوطنية الفرنسية، يمتاز بأكبر مسرح موسيقي في العالم استغرق بناؤه 13 عاماً، وتبلغ تكلفة حجز الصالة فقط فوق مليون يورو، ويتسع لأكثر من ألفي شخص.
ووُصِفَ حفل الزفاف بـ”الأسطوري والملوكي”.
وظهرت حفيدة خدام وهي تصعد على الدرج المصنوع من الرخام الأبيض باتجاه عريسها تحيط بها الورود البيضاء من كلّ مكان، في الوقت الذي وقفت فتيات صغيرات ارتدين زياً أبيض، لباسهن وطريقة وقفتهن تجعلك لوهلة لا تفرق بينهن وبين تماثيل القصر الثمينة الموجودة في كل مكان والمستوحاة من الآلهة اليونانية.
ولم يخلُ تفصيلٌ من تفاصيل هذا العرس من الفخامة، بدءاً من فستان الزفاف الذي ارتدته لارا وهو من تصميم اللبناني زهير مراد، إلى وجود فرقة موسيقية خاصة كانت تعزف مباشرة لحن الدخول.
وكان خدام نائبا للرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، لكنه هرب فيما بعد الى فرنسا في 2005 بعد اكتشاف ضلوعه في قضايا فساد، وحوكم غيابيا.
ويتهم خدام باستغلال منصبه لسنوات وجمع ثروة تقدر بمليارات الدولارات.
كما يتهم خدام وأولاده بدفن مواد مشعة انتهت صلاحية استخدامها في البادية السورية، بعد أن وصلت عبر مرفأ طرطوس في 1987.
ولخدام ثلاثة أولاد ذكور هما جمال وجهاد وباسم عبد الحليم خدام، إضافة إلى ابنة وواحدة هي ريم عبد الحليم خدام.
وكان القضاء السوري أصدر في 2006 قرارًا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لخدام وأموال زوجته وأولاده وأحفاده ذكورًا وإناثًا وأزواجهم.
التعليقات
لماذا الاستغراب فالعريس مليونير وجد لارا نائب رئيس عربي سابق لحاكم فاسد حتى النخاع وقاتل لشعبه وخدام هرب خوفا من القتل كماهرب غيره كثيرون من سوريا محملين بملايين الدولارات والمجوهرات الثمينة ز عادي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عندهم فلوس ما ىتبعوا عليها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لبه ماعزمتوني ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يا كافشهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
🍃🍁ليه العجب والأستغراب هذا زمن أنقلبت فيه الموازين الصح غلط والغلط صار صح ولاحول ولاقوة إلا بالله .🍁🍃
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت20،19/saeed مستر بن اخيرا نطق كان بس يبتسم مبسوط في سنونه هههه سبحان الله اخبرا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بياااااااااااااض ع غير سنع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله المستعان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
زوجها وسيم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ت11/انت انسان منان لم تشبع ببيت أهلك الخليج لم ير النعمة قبل ارتفاع سعر النفط والسؤال هل تعرف على ماذا كان الخليج يعتمد بمعاشه قبل ذلك بعشرات السنين؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
UAE Bridal BeautyUAE Bridal BeautyUAE Bridal BeautyUAE Bridal BeautyUAE UAE Bridal BeautyUAE Bridal BeautyUAE Bridal BeautyUAE Bridal BeautyUAE
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
جميله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تا/انت بس قلي انتم تحبون أحد بالعالم؟ يارجل انتم تكرهون كل العالم من قبل التاريخ إلى اليوم تدعون على جميع ماخلق ربي وانتم الفرقة الناجية فقط؟ربنا كبير وعادل وسيعطيكم على قدر نياتكم...؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
التعري ليس له حدود ، ***أصبح لها معنى ووجود .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
كل هذا البذخ من أموال الشعوب العربية المنهوبة،،***
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
قد تُسعدنا أشياءَ ﻻ قيمةَ لها وقد يكونُ هُناكَ شيءٌ ثمين لا يعني لنا شيء غالباً ما تكونُ البساطةُ طريقَ السّعادة♥
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ماهذا العٌري والبذخ والإسراف والهياط اتقوا الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
****الله عليهم والله لايحلل لهم دولار ،
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شاهدنا زواجات أسطورية بدول الخليج وليس بسوريا او غيرها والانرمي حجر المقتدر يكشخ والمعترض لإيرسل بطاقة تهنئة وهل كل السوريين معارضين طبعا لا حتى الي يأكلون من نعم وخيرات دول الخليج فرحتين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
الدنيا تريد و الاخر تريد فهنيئن بما فاز بالاخرة الدنيا زائله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خروج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خدام وبشار وجهان لعمله واحده فاسدين مفسدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اعجبني تاجها وفستانها ""يمكن لذلك اول مايدخلون للجنة هم المسلمين الفقراء "الله يفقرقكم انتم وبذخكم واشعاعاتكم ومعكم بشار الفسد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اذا كان المعرس دافع التكاليف وينزالمشكله سواء خدام ولا غيره
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
مدري ماتتطلق منه واتزوجها انا ***ء ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا حول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
والله ياهي تستاهل لكن عندي ريهانا زوجة ولدنا احلا منها .. يلوموني بالأجنبيات
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ماشفت احد يكرهنا قد السوريين لما تروح بلادهم,وماشفت احد يكرهنا قد اليمنه لما يجو بلادنا.
لا يعجبني(1) اعجبني(14)
أضف تعليق