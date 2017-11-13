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الرئيسية / تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !
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المرصد 40 2٬610 1 ساعة

صحيفة المرصد : نزعت عضو مجلس الشورى لينا المعينا المعطف السياسي يوم السبت 11 نوفمبر 2017، لتركض في ساحات الصالة المغطاة بالجوهرة، في أول مشاركة نسائية رسمية في بطولة كأس مازدا لكرة السلة للسيدات، لتزيد من حماس الجمهور الذي قابلها بالهتاف والتصفيق.

ووفقا لـ”عكاظ” هناك تفاصيل صغيرة وجميلة، حملتها مشاركة المعينا في المباراة الافتتاحية مع فريق جدة يونايتد، ففي الوقت الذي توقع كثير من الحاضرات أن تتواجد في منصة كبار الشخصيات لتراقب في صمت، ظهرت على أرض الملعب تقفز وتتخطى اللاعبات وتسجل النقاط، لتكون داخل ملعب الجوهرة مثالا حيا للسياسي المحنك، في الأسلوب وطريقة التعامل، إذ فصلت تماما بين عملها كعضو في مجلس الشورى وهوايتها كرياضية ولاعبة محترفة لكرة السلة، في تلك اللحظة كانت أقرب للسياسيين الأوروبيين في بساطتها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

40 - المشاكس
2017-11-13 08:33:38
ماوراء الارجنتين اذكر لى عدد 7 من المبشرين بالجنه واعطيك 10000 ريال الان
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39 - واضح
2017-11-13 08:31:22
المرأة تقر في بيتها .. وسوف تسأل عن هذا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون
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38 -
2017-11-13 08:30:06
تعليق مخالف
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37 - المشاكس
2017-11-13 08:26:07
رد على الاخ منصف اقول لا ورب العباد هذه نتائج فريق اسعد عمر قلى
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36 - ماوراء الارجنتين
2017-11-13 08:24:10
الأقطاب السبعة ( الجهل - التخلف - الوسوسه - الغلو - الإنغلاق - الظن السئ - عنصرية الرجل تجاه المرأة ) أقطاب تكره الرياضة
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35 - المشاكس
2017-11-13 08:23:48
لا جول ولا قوة الا بالله قال الله تعالى(ثم لتسلن يومئذ عن النعيم) الدنيا فيها ملذات وملهيات ولاكن الاخره حسابها عسير
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34 - منصف
2017-11-13 08:19:18
قال تعالى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ) .. هل قرأن هذه الآية .. هل ما يعملنهن يتفق مع هذه الآية أو ضدها؟؟
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33 - Proud to be
2017-11-13 08:18:33
تخلي عن برستيجك وانزل شوفي حال المساكين والأرامل والفقراء ... وتلمسى حاجاتهم ... .
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32 - ودي أفهم
2017-11-13 08:17:41
وين عضوات مجلس الشورى
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( عدد التعليقات 1 )
31 - برق _ الحرم
2017-11-13 08:16:38
((((((( هناك فرق مابين البرستيج والوقار ...... الخوف لايطلع مسلسل عدنان ولينا حقيقة ...... ويطلع لنا عبسي والقبطان نامق معه سميرة في تصير جدة غير جدة ايام كانت بوابة الحرمين )))))
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30 - حلم الوطن
2017-11-13 08:11:10
شيئ رائع جداً شيئ جميل لم أكن أتوقع ان ارى هذا في حياتي من بنت بلدي الى الامام لابسه حجاب إسلامي ولا ارى ما يزعج الا إنسان مريض
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29 - ودي أفهم
2017-11-13 08:10:40
إلا من جد وين عضوات مجلس الشورى ؟
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28 - ودي أفهم
2017-11-13 08:09:44
تعليق 22 صدقت حتى أنت ماتوصل مستوى فهمي وتفكيري 😉☺️
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27 - زمن يخوف
2017-11-13 08:08:48
لك الله يابلادي الى اين وكيف سيكون الحال ***
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26 -
2017-11-13 08:05:32
نبيها تهتم أكثر بقضايا المراة مثل المعنفات والعضل والعنوسة وسكن المطلقات ومضاعفة الضمان للمطلقات والارامل وصرف راتب لربات المنازل
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25 - محب ال البيت
2017-11-13 08:03:53
تعليق مخالف
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24 - هااام
2017-11-13 08:01:59
سكنهم مساكنهم
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23 - سارب النهار
2017-11-13 08:00:05
***عضو
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22 - بسيطه ؟
2017-11-13 07:58:23
16 - ودي أفهم ... أسس تعيين العضوات في مجلس الشورى ؟؟ أن لا يكونوا بمستوى فهمك وتفكيرك
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21 - شغف
2017-11-13 07:52:23
منفعتنا هناك خلو تنفعنا في ملعب الجوهرة وتكون حافز للفتيات المهم يقولون الراتب يصادف برج القوس يعني في 26 ابشركم حفظنا الابراج كلة بسبب الراتب
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20 - والد ابراهيم
2017-11-13 07:47:55
لا أدري اين الخلل في مجتمعنا و بتنا نبتهج لكل تحرك نسائي و كأننا الوحيدون المتسلط على كينونتها و نسينا ان المجتمع الغربي المتحضر هو من جعل المرأه أداة لترويج السلع من خلال الاعلانات
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19 - مواطن
2017-11-13 07:46:24
تعليق مخالف
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18 - المُزن
2017-11-13 07:46:23
🍃🍁شكلهم أعمارهم فوق الخمسةوالاربعين!! والفاضي يعمل قاضي. 🍁🍃
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17 - المُزن
2017-11-13 07:44:19
🍃🍁الله يستر علينا والله كرهتونا لشيء أسمه رياضة الله لايعيدها .🍁🍃
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16 - ودي أفهم
2017-11-13 07:42:16
أسس تعيين العضوات في مجلس الشورى ؟؟
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15 - اللهم اغث العباد والبلاد
2017-11-13 07:42:11
ليتها تهتم بقضايا المرأة كـ (النفقة والوظائف والتعليم والصحة) بدلا من القفز وتخطي اللاعبات وتسجيل النقاط
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14 - هنطش
2017-11-13 07:41:48
نبي شي غير الحضور في الملعب عادي والسواقه عادي نبي شي جديد يخلي دول العالم تأخذ سنه وهي تقول مش معقول انه عمل قمه في الروعة نبي ذاك وذا ومعه ذولاك
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13 - تاسي
2017-11-13 07:40:36
بس لزم تخلونا نشوف كيف لعبكم تعرفين تلعبين زين ولة ماش
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12 - المُزن
2017-11-13 07:40:09
🍃🍁لاحول ولاقوة إلا بالله ياكثر التقليد الصيني في هذا الزمن !!!! 🍁🍃
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11 - تاسي
2017-11-13 07:39:57
نبغى نشوفكم في مصارعة
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10 - تاسي
2017-11-13 07:39:37
هل المبارة مباشر على قناة السعودية الأولى
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9 - تاسي
2017-11-13 07:38:57
ما شفنها وهي تلعب نبغى نشجعها
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8 - تاسي
2017-11-13 07:38:33
يمدحون سباق السباحة نبغي نشوفكم قريباً على القناة الاولى
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( عدد التعليقات 13,915 )
7 - العنيد
2017-11-13 07:34:40
الله لايبلانا
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6 - وش السالفة خلعت ثوب الشورى للأبد ان شاء الله
2017-11-13 07:34:26
يالله صباح خير خلونا وتصبح بوجوه سفرة مهولينا لمعينا
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( عدد التعليقات 13,915 )
5 - العنيد
2017-11-13 07:34:13
لاحول ولاقوه الابالله
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4 - زائر 3
2017-11-13 07:32:56
يااااااااااااي في تلك اللحظة كانت أقرب للسياسيين الأوروبيين في بساطتها.ياااااااااااااي جابت الذيب من ذيله ياحرمه عند في مجلس الشورى قضايا تشيب الرأس بدل التنطط واللعب احلسي وشوفي حل لمشاكل البنات
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3 -
2017-11-13 07:32:23
الله يرحم أسد السنة نايف بن عبد العزيز ويرفع قدرويعز قاهر الإرهاب محمد بن نايف .
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2 - الناس خربت ياحمد
2017-11-13 07:30:34
عادل امام
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1 - وش الوضع؟
2017-11-13 07:25:39
اكل البرشومي حبة حبة
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آخر تعليق
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