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انقض عليها وأحدث بها جروحًا في وجهها .. نمر يهاجم “مايا بخش” في جدة
صحيفة المرصد : كشفت مصادر عن تعرض طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً السبت الماضي، لاعتداء من قِبل نمر موجود في مزرعة مع مجموعة حيوانات أخرى بمدينة جدة، وأصيبت بجروح في وجهها وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووفقا لموقع “سبق” تمكن المرافقون للطفلة “مايا بخش” من تخليصها من النمر الذي انقض عليها بمخالبه، أثناء زيارتها مع أسرتها مزرعة بعسفان شمال محافظة جدة.
وذكرت المصادر أن مايا بخش هي من مشاهير السوشيال ميديا، وأن التقارير الطبية تشير إلى أن حالتها في تحسن.
التعليقات
20 -2017-11-13 08:33:09
اتوقع مخربشها ***
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19 - شغف2017-11-13 08:30:10
بالله هاذي مشخت نمرالى انكانة نمر توة يحبي ومكبرين المسئلة انا سمعت نمر قلت راحت فيها الان زادتها شهرةلاكن رجاء لاتكبرون الأمر الإانكان النعومة زائدة شوي عندها
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18 - الشريف2017-11-13 08:27:08
بكره تحكي لصحباتها انها تضاربة مع نمر
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17 -2017-11-13 08:22:41
هذا النمر حنين لو بسه كان خربطة وجهها لكن نمر يسوي كذا هذا يا إما عنف اسري او النمر خرنق
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16 - زائر2017-11-13 08:22:40
ماعليك باكستان والهند متعودين على النمور والتعامل معها
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15 - ابو مراد2017-11-13 08:16:45
ليته عاضها مع خشمها قال مشاهير السوشل
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( عدد التعليقات 10,081 )14 - الرحااال
مع احترامي ل من يجعل اطفاله يلهون مع حيوانات مفترسه هذا بدون عقل..مهما تربيها ومهما تغذيها لا تؤمن انها لن تهجم عليك..الله خلقها لتكون مفترسه..و الافتراس في دمها 💚
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13 - جليس الليل2017-11-13 08:07:22
ياسا طلع يهددهم في سنابه
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12 - وشك وشك2017-11-13 08:05:05
ياأمي..ياأمي..يمكن نمر ولا بيسه
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11 - كل هذا لاجل الشهره2017-11-13 08:04:36
سن المراهقه مشكله
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10 - هنطش2017-11-13 07:59:50
يا أهل جده اشبكم احفظو البزوره الحمدلله أن النمر ***
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9 - ali2017-11-13 07:59:44
مااشوف اي اثر للاعتداء مجرد مداعبة
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8 -2017-11-13 07:56:28
الحمدالله على السلامة
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7 - منصور2017-11-13 07:52:51
يالله هذاالنمرسيساعدمايابارتفاع متابعينها
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6 - الفلاحي2017-11-13 07:49:58
جملة : هي من مشاهير السوشيال ميديا ***مزعجه
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5 - المُزن2017-11-13 07:48:23
🍃🍁الحمد لله على سلامتها .🍁🍃
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4 - ابو عزام2017-11-13 07:48:02
الله يشفيها بس كان المفترض لاتقرب من الحيونات المفترسة مهما كان مستوا الترويض ولحمدلله جت سليمة
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3 - ابو هلول2017-11-13 07:43:32
اللي يقترب من الحيوانات المفترسة يستاهل الافتراس حلال على النمر
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2 - سعد2017-11-13 07:39:55
نهاية الهياط !!!
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1 - الحويطي2017-11-13 07:39:51
الله يشفيها
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