انقض عليها وأحدث بها جروحًا في وجهها .. نمر يهاجم “مايا بخش” في جدة

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صحيفة المرصد : كشفت مصادر عن تعرض طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً السبت الماضي، لاعتداء من قِبل نمر موجود في مزرعة مع مجموعة حيوانات أخرى بمدينة جدة، وأصيبت بجروح في وجهها وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لموقع “سبق” تمكن المرافقون للطفلة “مايا بخش” من تخليصها من النمر الذي انقض عليها بمخالبه، أثناء زيارتها مع أسرتها مزرعة بعسفان شمال محافظة جدة.

وذكرت المصادر أن مايا بخش هي من مشاهير السوشيال ميديا، وأن التقارير الطبية تشير إلى أن حالتها في تحسن.

