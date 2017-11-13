وضعها في حالة حرجة .. مستشفيان يتعثران في إيقاف نزيف أسنان لمواطنة !

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صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن مستشفيان في جازان فشلا في إيقاف نزيف من فك سيدة، مما وضعها في حالة حرجة، بسبب غزارة النزيف وطول فترة الانتظار.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” أوضح المواطن علي قاسم شار أنه حاول إسعاف زوجته التي تعاني من نزيف في الفك العلوي وارتفاع في سيولة الدم، بنقلها إلى طوارئ مستشفى صبيا العام، مساء أول أمس (الجمعة)، إلا أنه صدم بتعطل جهاز فحص الدم بمختبر المستشفى، الأمر الذي استدعى نقلها لمستشفى الملك فهد بجازان، إلا أنهم رفضوا – حسب قوله – إسعافها بسبب عدم وجود سرير لها.

وأوضح أنهم نقلوها مجددا إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، وهناك حاولوا استدعاء طبيب الأسنان، من الحادية عشرة مساء إلى الخامسة فجر السبت، لكنه لم يحضر، فيما سارع مدير المستشفى بالتدخل وأنقذها.

ولفت إلى أنه أبلغ مدير صحة جازان بالإهمال الذي تعرضت له زوجته، وكاد أن يودي بحياتها في ظل النزيف المستمر، مطالبا بتشكيل لجنة محايدة بعيدا عن وزارة الصحة للوقوف على أسبابها.

من جهته، أوضح الناطق باسم صحة جازان نبيل غاوي أن القضية أحيلت لإدارة حقوق وعلاقات المرضى، وسيتم اتخاذ اللازم والتحقق مما اتخذ من إجراءات.