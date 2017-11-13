رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / الواقعية !

الواقعية !

الواقعية !

بقلم : عادل التويجري

حجم الخط A A A
المرصد 5 149 4 ساعات

· منتخبنا أمام البرتغال (لا شيء) !

· (خسرنا) كما هو (متوقع) !

· لكن (المفاجأة) كانت في أمر آخر !

· لم (نصل) لمرمى البرتغال!

· الأخضر بلا (هوية) داخل الميدان !

· غياب فهد المولد والعابد والفرج كان (مؤثراً) !

· رابع مباراة للأخضر.

· خسر (الأقوى) !

· أمام غانا خسرنا 3 !

· أمام البرتغال خسرنا 3 !

· لا أرَ مشكلة في (الخسائر) ودياً !

· بل هي (أفضل) حينما تكون (الآن) !

· لدى اللاعبين و (باوزا) وقت (طويل).

· لإصلاح كل مكامن (الخلل).

· الفوارق (الفنية) كانت (مهولة) !

· لكن هناك (أخطاء) أيضاً يجب التنبه لها !

· لم ندافع كما (يجب) !

· خطوط منتخبنا الثلاثة (متباعدة) تماماً !

· صناعة اللعب (معدومة) تماماً !

· لم نصل (إطلاقاً) لمرمى البرتغاليين !

· الرابعة هي (الأخطر) !

· لذلك فلدى باوزا عمل كبير و (كثير).

· المهم ألا (تصفي) كأس العالم (منتخبنا) !

· شاركنا (4) مرات سابقة !

· هذه هي الــ (5) !

· إن تعاملنا مع النتائج بنفس طريقة 2002 (سنفشل) !

· ستزداد جراحنا وتكون النتيجة ( 0) !

· (المبالغة) في التفاؤل (خطأ استراتيجي) !

· التسليم بــ (الضعف) مرفوض (أصلاً) !

· وذلك ما أكدت عليه حتى قبل معسكر (لشبونة).

· لذلك تحتاج كرة القدم السعودية لتلك (الوصفة) !

· سألوا الفـــشّـــار أي (وصفة) !

· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (الواقعية)!

نقلا عن “عين اليوم”

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

5 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-13 12:42:18
غياب هداف التصفيات كان أكثر تأثيرا ◽العابد والفرج سوف نرى ما ذا سيقدمون أمام بطل آسيا المنتظر 《أروارا》👀👊
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - عايد
2017-11-13 10:10:04
الواقعية مطلوبه وخاصة عند جمهور النصر مثلاً لا يدركون بأن ناديهم صغير الرياض ومديون وإعلامهم قليل ثقافه وجمهورهم قليل حس ورئيسهم قليل خبره وناديهم قليل بطولات هذه واقعية يجب أن يدركوها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ابو نهار
2017-11-13 10:02:48
الحين انت يالي مسمي نفسك عادل امام فشلتنا ماعندك اي ثقافة مسوي نفسك فاهم وانت من جنبها رايح فيها.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - عادل امام
2017-11-13 09:37:17
سألومفكر الطواقي الداهيه الاعلاميه والاستراتيجيه الزرقاء بطيخه ايش هي الواقعيه تحديدا ؟ خنقته العبره وكح وشهق وزعق تحديدا ثم قال . الواقعيه هي وقوع الطاقيه على الارض من هيبة العالميه في نهاية الامر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - عادل امام
2017-11-13 09:33:43
سألومفكر الطواقي الداهيه الاعلاميه والاستراتيجيه الزرقاء بطيخه ايش هي الواقعيه تحديدا ؟ خنقته العبره وكح وشهق وزعق تحديدا ثم قال . الواقعيه هي وقوع الطاقيه على الارض من هيبة العالميه في نهاية الامر
لا يعجبني(0) اعجبني(1)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابو فهيد

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ...
بواسطة : نعم

والله المفروض يفتح ملفات مؤسسة التقاعد لديها مبالغ ضخمه واستثمارات اين هي...
بواسطة :

ت 7 هي تحال للشرطة من يوم وجدت الهيئة لليوم...
بواسطة : عباس كاتم الانفاس

حسبي الله عليك من احمري مركز على اامة المساجد وش عملولك? وحاسدهم مساكنهم وين تبي...
كتاب الرأي
mm

فهد الأحمري

فساد الوعاظ
93 3
mm

قينان الغامدي

خيارات لبنان مع تنظيم حسن: نهاية إرهاب الولي الفقيه حتمية
71 1
mm

د. محمد العوين

لبنان المحتل!
41 0
mm

كوثر الأربش

تناقضات كلمة نصر الله في يوم الشهيد
96 0
mm

خلف الحربي

مساعد الرشيدي الذي لا يغيب
77 0
mm

محمد الساعد

كتاب ومقالات نصر الله.. أخشى أن كل ما فعلناه هو إيقاظ المارد «السعودي» !
71 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

“مواطن خبير” يحدد الطرف الخطيرفي معادلة التوظيف !
183 1
mm

عبدالرحمن الراشد

لقاء فيتنام لن ينهي أزمة سوريا
190 0
mm

مشعل السديري

الله يعطيك «طولة العمر»
313 2
mm

محمد آل الشيخ

لبنان في مهب الإعصار!
192 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الواقعية !
149 5
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
432 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
250 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬211 16
mm

عادل التويجري

طنش !
306 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
281 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
626 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
669 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
704 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
377 4
الاخبار الدولية
بالفيديو.. شاهد رئيس الفلبين يغني بناء على طلب ”ترامب“

بالفيديو.. شاهد رئيس الفلبين يغني بناء على طلب ”ترامب“

 المرصد 23 4٬001 10 ساعات
ما سر ارتداء ترامب وبوتن نفس القميص أثناء قمة آسيا والمحيط الهادي في فيتنام!

ما سر ارتداء ترامب وبوتن نفس القميص أثناء قمة آسيا والمحيط الهادي في فيتنام!

 سكاي نيوز 10 3٬706 14 ساعة
شاهد .. وثيقة مسربة بخط يد “أسامة بن لادن” تفضح علاقته السرية بقطر!

شاهد .. وثيقة مسربة بخط يد “أسامة بن لادن” تفضح علاقته السرية بقطر!

 المرصد 38 4٬315 14 ساعة
هزة أرضية قوية تضرب العراق .. ويتأثر بها سكان شمال المملكة والكويت

هزة أرضية قوية تضرب العراق .. ويتأثر بها سكان شمال المملكة والكويت

 المرصد 71 5٬422 14 ساعة
المرصد الرياضي
تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

 المرصد 100 7٬333 5 ساعات
من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟

من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟

 المرصد 6 4٬789 10 ساعات
آل الشيخ يعلق على قبول ” تركي العبد الله” رئاسة الأهلي ويصفه بابن الرمز وحفيد الرمز .. ويقدم 5 ملايين دعما للنادي

آل الشيخ يعلق على قبول ” تركي العبد الله” رئاسة الأهلي ويصفه بابن الرمز وحفيد الرمز .. ويقدم 5 ملايين دعما للنادي

 المرصد 30 3٬031 11 ساعة
هل أثار”وليد الفراج” التعصب الرياضي بسبب طرح استفتاء عن أكثر الأندية تأثيراً؟

هل أثار”وليد الفراج” التعصب الرياضي بسبب طرح استفتاء عن أكثر الأندية تأثيراً؟

 المرصد 55 2٬185 13 ساعة
اخبار فنية
تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

 المرصد 89 9٬779 23 ساعة
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

 المرصد 129 13٬051 يومين
كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

 المرصد 42 11٬822 يومين
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

 المرصد 87 28٬093 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

 المرصد 58 7٬709 6 ساعات
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

 المرصد 18 8٬185 5 ساعات
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

 المرصد 36 8٬765 20 ساعة
تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآن

تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآن

 المرصد 48 11٬778 21 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد .. فيديوهات ترصد لحظة الزلزال الكبير في إيران وشمال العراق.. وهلع على الهواء

شاهد .. فيديوهات ترصد لحظة الزلزال الكبير في إيران وشمال العراق.. وهلع على الهواء

 المرصد 26 9٬550 10 ساعات
بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

 المرصد 25 5٬230 يوم واحد
شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

 المرصد 21 3٬994 يوم واحد
شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

 المرصد 48 29٬540 يومين
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬420 يومين
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬589 5 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬250 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬089 أسبوعين
اخبار صحية
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 19 4٬941 15 ساعة
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬682 يوم واحد
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 33 4٬685 3 أيام
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

 المرصد 36 5٬047 3 أيام
اخبار اقتصادية
«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

 المرصد 44 3٬225 3 ساعات
ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !

ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !

 المرصد 30 2٬840 3 ساعات
“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

 المرصد 67 9٬708 12 ساعة
السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

 المرصد 29 4٬724 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬478 4 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬641 5 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬642 5 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬551 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

 المرصد 45 6٬830 16 ساعة
بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميرا

بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميرا

 المرصد 57 11٬218 6 ساعات
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

 المرصد 117 6٬558 18 ساعة
حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

 المرصد 98 11٬737 22 ساعة
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

 المرصد 78 1٬452 2 ساعتين