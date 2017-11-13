الواقعية !

بقلم : عادل التويجري

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· منتخبنا أمام البرتغال (لا شيء) !

· (خسرنا) كما هو (متوقع) !

· لكن (المفاجأة) كانت في أمر آخر !

· لم (نصل) لمرمى البرتغال!

· الأخضر بلا (هوية) داخل الميدان !

· غياب فهد المولد والعابد والفرج كان (مؤثراً) !

· رابع مباراة للأخضر.

· خسر (الأقوى) !

· أمام غانا خسرنا 3 !

· أمام البرتغال خسرنا 3 !

· لا أرَ مشكلة في (الخسائر) ودياً !

· بل هي (أفضل) حينما تكون (الآن) !

· لدى اللاعبين و (باوزا) وقت (طويل).

· لإصلاح كل مكامن (الخلل).

· الفوارق (الفنية) كانت (مهولة) !

· لكن هناك (أخطاء) أيضاً يجب التنبه لها !

· لم ندافع كما (يجب) !

· خطوط منتخبنا الثلاثة (متباعدة) تماماً !

· صناعة اللعب (معدومة) تماماً !

· لم نصل (إطلاقاً) لمرمى البرتغاليين !

· الرابعة هي (الأخطر) !

· لذلك فلدى باوزا عمل كبير و (كثير).

· المهم ألا (تصفي) كأس العالم (منتخبنا) !

· شاركنا (4) مرات سابقة !

· هذه هي الــ (5) !

· إن تعاملنا مع النتائج بنفس طريقة 2002 (سنفشل) !

· ستزداد جراحنا وتكون النتيجة ( 0) !

· (المبالغة) في التفاؤل (خطأ استراتيجي) !

· التسليم بــ (الضعف) مرفوض (أصلاً) !

· وذلك ما أكدت عليه حتى قبل معسكر (لشبونة).

· لذلك تحتاج كرة القدم السعودية لتلك (الوصفة) !

· سألوا الفـــشّـــار أي (وصفة) !

· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (الواقعية)!

نقلا عن “عين اليوم”