الواقعية !
بقلم : عادل التويجري
· منتخبنا أمام البرتغال (لا شيء) !
· (خسرنا) كما هو (متوقع) !
· لكن (المفاجأة) كانت في أمر آخر !
· لم (نصل) لمرمى البرتغال!
· الأخضر بلا (هوية) داخل الميدان !
· غياب فهد المولد والعابد والفرج كان (مؤثراً) !
· رابع مباراة للأخضر.
· خسر (الأقوى) !
· أمام غانا خسرنا 3 !
· أمام البرتغال خسرنا 3 !
· لا أرَ مشكلة في (الخسائر) ودياً !
· بل هي (أفضل) حينما تكون (الآن) !
· لدى اللاعبين و (باوزا) وقت (طويل).
· لإصلاح كل مكامن (الخلل).
· الفوارق (الفنية) كانت (مهولة) !
· لكن هناك (أخطاء) أيضاً يجب التنبه لها !
· لم ندافع كما (يجب) !
· خطوط منتخبنا الثلاثة (متباعدة) تماماً !
· صناعة اللعب (معدومة) تماماً !
· لم نصل (إطلاقاً) لمرمى البرتغاليين !
· الرابعة هي (الأخطر) !
· لذلك فلدى باوزا عمل كبير و (كثير).
· المهم ألا (تصفي) كأس العالم (منتخبنا) !
· شاركنا (4) مرات سابقة !
· هذه هي الــ (5) !
· إن تعاملنا مع النتائج بنفس طريقة 2002 (سنفشل) !
· ستزداد جراحنا وتكون النتيجة ( 0) !
· (المبالغة) في التفاؤل (خطأ استراتيجي) !
· التسليم بــ (الضعف) مرفوض (أصلاً) !
· وذلك ما أكدت عليه حتى قبل معسكر (لشبونة).
· لذلك تحتاج كرة القدم السعودية لتلك (الوصفة) !
· سألوا الفـــشّـــار أي (وصفة) !
· استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشــــهق وقال (الواقعية)!
نقلا عن “عين اليوم”
التعليقات
غياب هداف التصفيات كان أكثر تأثيرا ◽العابد والفرج سوف نرى ما ذا سيقدمون أمام بطل آسيا المنتظر 《أروارا》👀👊
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الواقعية مطلوبه وخاصة عند جمهور النصر مثلاً لا يدركون بأن ناديهم صغير الرياض ومديون وإعلامهم قليل ثقافه وجمهورهم قليل حس ورئيسهم قليل خبره وناديهم قليل بطولات هذه واقعية يجب أن يدركوها
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الحين انت يالي مسمي نفسك عادل امام فشلتنا ماعندك اي ثقافة مسوي نفسك فاهم وانت من جنبها رايح فيها.
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سألومفكر الطواقي الداهيه الاعلاميه والاستراتيجيه الزرقاء بطيخه ايش هي الواقعيه تحديدا ؟ خنقته العبره وكح وشهق وزعق تحديدا ثم قال . الواقعيه هي وقوع الطاقيه على الارض من هيبة العالميه في نهاية الامر
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سألومفكر الطواقي الداهيه الاعلاميه والاستراتيجيه الزرقاء بطيخه ايش هي الواقعيه تحديدا ؟ خنقته العبره وكح وشهق وزعق تحديدا ثم قال . الواقعيه هي وقوع الطاقيه على الارض من هيبة العالميه في نهاية الامر
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