رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / تناقضات كلمة نصر الله في يوم الشهيد

تناقضات كلمة نصر الله في يوم الشهيد

تناقضات كلمة نصر الله في يوم الشهيد

بقلم : كوثر الأربش

حجم الخط A A A
المرصد لا يوجد تعليقات 96 4 ساعات

ظهر أمين عام حزب الله السيد نصر الله يوم الجمعة الماضي 10 نوفمبر لإلقاء كلمته السنوية في ذكرى أربعين الإمام الحسين، ويوم الشهيد، ظهر خائراً، مهدوداً، كمِداً، منطفئاً على خلاف حماسته الثورية المعتادة، كثير التأتأة والتلمظ بلسانه (دلالة على جفاف الريق).
بدأ كلمته – كعادة الخطاب الديني المسيّس – بإثارة العاطفة الدينية والإنسانية، وهي آلية لتجهيز عقول الأتباع لاستقبال أي شحن سياسي، وتلقي أي معلومات علمية أو تاريخية دونما نقاش، لأن العقل يصبح في حالة خدر بفعل تأجيج العاطفة. بحيث يصبح تفنيد معلومة رياضية بسيطة أمراً بالغ الصعوبة، أنوي في هذا المقال تحليل الورطات المنطقية والرياضية والسياسية في كلمته تلك.
ورطة رياضية!
قال نصر الله: تظاهرة الأربعين منقطعة النظير وليس قليلة النظير، لأن حشوداً مليونية يلبسون السواد ويبكون ويمشون لكربلاء (20 مليون زائر). ثم قال: لا تقولوا لا يمكن، لأن هذه الوفود تأتي ثم تذهب لتتيح المكان لمن بعدها، وبهذا هو سد الطريق على أي تساؤل عقلي، لعله نسي أن مساحة الحرم المكي مليون و146 ألف متر مربع، بأبواب يصل عددها 210 أبواب، ومع هذا يتسع لقرابة مليونين من الحجاج، فيما حرم الإمام الحسين يتكون من صحن تصل مساحته إلى 15000 م2 وتحيط به أروقة بمساحة 600 م 2 فقط، ويحوي 7 أبواب خارجية، و8 أبواب داخلية ومع هذا يتسع لعشرين مليون زائراً. فهل يمكن أن يتناوب على الحرم الحسيني 20 مليون زائر في نهار واحد؟
ورطة إدارية وحقوقية
يقول: الحكومة العراقية معنية فقط بأمن الزوار، أما الخدمات الأخرى من طعام وسكن وغيرها، فيقوم بها العراقيون أنفسهم، «العراقيون الذين يخلون منازلهم للزوار، يطعمونهم مما جمعوه طوال العام ويقبلون أقدامهم وأيديهم، يعملون ذلك طلباً للثواب وحباً للحسين»، ثم يحول المسألة إلى معجزة، ويقول « ما يقوم به العراقيون من خدمة الزوار، بحاجة لمراجعة علمية وفكرية واجتماعية دراسة عميقة لفهم هذه الظاهرة».
نعم، كرم العراقيين أعجوبة قديمة، العراقي كالفرات، منهمر حتى لو خذله المطر. العراقي العربي، الجار الذي يربطه بالسعوديين جسر من محبة، والكثير من التقدير، القرابة، والمصاهرة أحياناً. ولكن، رغم استحالة تحمل البنية التحتية والخدمية لكربلاء لعشرين مليون زائر في يوم واحد، دعنا نفكر بالعراقيين الذي يطعمون 20 مليون زائر!
نعلم، وحسب إحصائية لوزارة التخطيط العراقية، أن نسبة الفقر 23% من عدد السكان بما يساوي أكثر من ستة ملايين شخص يعيشون تحت مستوى خط الفقر. لا بأس لنقل إن الله طرح البركة في طعام الفقراء من باب المعجزة مثلاً. لماذا يُحمّل العراقي الكادح هذه الأعباء المادية الضخمة فيما تكتفي الحكومة العراقية والأثرياء بجني الأرباح السياحية من زيارة الأربعين؟ هنا ستعرف أن الأمر لا يعدو كونه نهب جيوب الفقراء واستغلال عاطفة المسلم الشيعي نحو آل البيت. إننا لا نحتاج لدراسة، بل لوعي، لأن نشعر بهؤلاء الفقراء الذين يجمعون قوتهم طوال السنة ليقوموا بما ليس من مسؤولية الحكومة أن تقوم به! إطعام زوار كربلاء!
محطة سياسية 1
يقول: «أعظم مؤامرة هي داعش الوهابية التي أسسها كل من أوباما وكلينتون والسعودية». حقيقة تُدهش من خلط الأوراق المتعمد هذا. أليس أوباما صديق إيران؟ أليس في عهده نكست كل أعلام الشيطان الأكبر وصاروا أخلاء؟ من يمكن أن ينكر التحالف المعلن بين حكومة أوباما والمالكي وإيران؟ ألم تسهل هي احتلال العراق من ملالي طهران؟ يالسوء الخاتمة! هنا أتوقف.. مع الكثير، الكثير من الأسف على من يصدق مثل تلك المغالطات السياسية الثابتة.
محطة سياسية 2
– بارانويا العظمة والمظلومية يقول: (تطور لبنان كان سبباً في توجه السعودية الجديد في تهديد لبنان ومحاولة تخريبها). للتذكير: لبنان تصدر ميزانية لأول مرة بعد 12 عاماً، السعودية تعتبر من دول مجموعة العشرين التي تمثل ثلثي التجارة في العالم. – ثم يقول (تم استدعاء الحريري للسعودية وإجباره على الاستقالة وقراءة بيان كتبوه هم، تدخل سعودي علني في الشأن اللبناني، الرئيس ممنوع من العودة ومحتجز في السعودية. محاولة سعودية لشطب زعامة الحريري لتيار المستقبل وتغيير الزعامة. محاولة فرض رئيس حكومة لبناني جديد على الشعب اللبناني)، يذكر هذا بعد أن يقول كل هذه معلومات مؤكدة. ثم يقول: «السعودية لديها نفوذ في لبنان وإيران كذلك، لكن الفرق أن إيران لا تتدخل في الشأن الداخلي للبنان وأتحداكم أن تأتوا بحادثة واحدة مدعومة بدليل». حسناً، لماذا تسوق كل هذه التهم على السعودية وكل أدلتك: لدينا معلومات دقيقة!
– (السعودية تحرض اللبنانيين بعضهم على بعض) ثم يقول (اللبنانيون الذين يطالبون باستشارات نيابية هم متآمرون وأدوات) يناقض نفسه فوراً! من الذي يحرض اللبنانيين على اللبنانيين الآن؟
– أخطر ما تقوم به السعودية هو تحريض إسرائيل على ضرب لبنان (طبعاً لديه معلومات مؤكدة أن السعودية تطلب من إسرائيل تضرب لبنان). ثم يقول: لا يمكن لإسرائيل أن تتحمل مسؤولية حرب ضد لبنان لأن بإمكانها تسوية الأمر دون حروب! أين الخطر إذاً؟
– يقول «تم استدعاء الرئيس الحريري، ذهب وحده دون مستشاريه ومعاونيه»، ثم يقول «لدينا معلومات يقينية عن ما حدث بالسعودية مع الحريري من أول لحظة نزوله في المطار، ماذا لبس ماذا قرأ وإلى أين أخذوه»، كل هذه المعلومات الدقيقة عرفوها رغم أنه ذهب وحده وما زال محتجزاً! أنا متأكدة أن عصفورتهم منقطعة النظير أيضاً.
أكتفي بهذا القدر من استخفاف أمين حزب الله بالعقول. لعلني أستكمل في المقال القادم.

نقلا عن “الجزيرة”

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف


أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : ابو فهيد

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ...
بواسطة : نعم

والله المفروض يفتح ملفات مؤسسة التقاعد لديها مبالغ ضخمه واستثمارات اين هي...
بواسطة :

ت 7 هي تحال للشرطة من يوم وجدت الهيئة لليوم...
بواسطة : عباس كاتم الانفاس

حسبي الله عليك من احمري مركز على اامة المساجد وش عملولك? وحاسدهم مساكنهم وين تبي...
كتاب الرأي
mm

فهد الأحمري

فساد الوعاظ
93 3
mm

قينان الغامدي

خيارات لبنان مع تنظيم حسن: نهاية إرهاب الولي الفقيه حتمية
71 1
mm

د. محمد العوين

لبنان المحتل!
41 0
mm

كوثر الأربش

تناقضات كلمة نصر الله في يوم الشهيد
96 0
mm

خلف الحربي

مساعد الرشيدي الذي لا يغيب
77 0
mm

محمد الساعد

كتاب ومقالات نصر الله.. أخشى أن كل ما فعلناه هو إيقاظ المارد «السعودي» !
71 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

“مواطن خبير” يحدد الطرف الخطيرفي معادلة التوظيف !
183 1
mm

عبدالرحمن الراشد

لقاء فيتنام لن ينهي أزمة سوريا
190 0
mm

مشعل السديري

الله يعطيك «طولة العمر»
313 2
mm

محمد آل الشيخ

لبنان في مهب الإعصار!
192 0
كتاب الرياضة
mm

عادل التويجري

الواقعية !
148 5
mm

صالح الهويريني

الهلال وما عجز عنه الآخرون
432 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

ستعود الكرة كما كانت
250 1
mm

أحمد الشمراني

شيك العقار الفضيحة..!
1٬211 16
mm

عادل التويجري

طنش !
306 6
mm

أحمد الشمراني

الموت لـ«حزب الشيطان» الإيراني
281 4
mm

عادل التويجري

الهبوط !
626 4
mm

أحمد الشمراني

معاقبة البرقان وحده لا تكفي
669 10
mm

أحمد الشمراني

قالها «تركي» ومضى..!
704 3
mm

عادل التويجري

مؤثرين !
377 4
الاخبار الدولية
بالفيديو.. شاهد رئيس الفلبين يغني بناء على طلب ”ترامب“

بالفيديو.. شاهد رئيس الفلبين يغني بناء على طلب ”ترامب“

 المرصد 23 4٬001 10 ساعات
ما سر ارتداء ترامب وبوتن نفس القميص أثناء قمة آسيا والمحيط الهادي في فيتنام!

ما سر ارتداء ترامب وبوتن نفس القميص أثناء قمة آسيا والمحيط الهادي في فيتنام!

 سكاي نيوز 10 3٬706 14 ساعة
شاهد .. وثيقة مسربة بخط يد “أسامة بن لادن” تفضح علاقته السرية بقطر!

شاهد .. وثيقة مسربة بخط يد “أسامة بن لادن” تفضح علاقته السرية بقطر!

 المرصد 38 4٬315 14 ساعة
هزة أرضية قوية تضرب العراق .. ويتأثر بها سكان شمال المملكة والكويت

هزة أرضية قوية تضرب العراق .. ويتأثر بها سكان شمال المملكة والكويت

 المرصد 71 5٬422 14 ساعة
المرصد الرياضي
تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

تخلت عن البريستيج من أجل الرياضة .. شاهد عضوة الشورى “لينا المعينا” في ملعب الجوهرة !

 المرصد 100 7٬332 5 ساعات
من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟

من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد ..وماذا قال في أول تصريح له؟

 المرصد 6 4٬789 10 ساعات
آل الشيخ يعلق على قبول ” تركي العبد الله” رئاسة الأهلي ويصفه بابن الرمز وحفيد الرمز .. ويقدم 5 ملايين دعما للنادي

آل الشيخ يعلق على قبول ” تركي العبد الله” رئاسة الأهلي ويصفه بابن الرمز وحفيد الرمز .. ويقدم 5 ملايين دعما للنادي

 المرصد 30 3٬031 11 ساعة
هل أثار”وليد الفراج” التعصب الرياضي بسبب طرح استفتاء عن أكثر الأندية تأثيراً؟

هل أثار”وليد الفراج” التعصب الرياضي بسبب طرح استفتاء عن أكثر الأندية تأثيراً؟

 المرصد 55 2٬185 13 ساعة
اخبار فنية
تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

تغريدة الفنان “محمد هنيدي” حول افتتاح أول سينما بالسعودية تشعل جدل المغردين.. وهكذا وجه سؤالا لهيئة الترفيه!

 المرصد 89 9٬779 23 ساعة
هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

هل تفعلها الأمريكية “ريهانا” بحبيب القلب حسن!

 المرصد 129 13٬051 يومين
كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

كيف تفاعل الفنان ماجد المهندس مع أنباء سحب جنسيته السعودية!

 المرصد 42 11٬822 يومين
حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

حقيقة سحب الجنسية السعودية من ماجد المهندس

 المرصد 87 28٬093 4 أيام
اخبار منوعة
شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

شاهد بالصور: زفاف حفيدة “عبد الحليم خدام” الذي كلّف الملايين ووصِفَ بالأسطوري وأغضب السوريين !

 المرصد 58 7٬707 6 ساعات
الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

الفتاة التي اتهمت الفنان المغربي “سعد لمجرد” باغتصابها تطل “أخيرا” وتروي التفاصيل

 المرصد 18 8٬185 5 ساعات
بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

بالفيديو:شاهد كيف اختبرت “بيبي عبدالمحسن” خطيبها..وهذا كان رد فعل الأخير!

 المرصد 36 8٬765 20 ساعة
تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآن

تصريح جديد لـ”أحلام “بعد استبعادها من ذا فويس يكشف عن حالتها النفسية الآن

 المرصد 48 11٬777 21 ساعة
يوتيوب المرصد
شاهد .. فيديوهات ترصد لحظة الزلزال الكبير في إيران وشمال العراق.. وهلع على الهواء

شاهد .. فيديوهات ترصد لحظة الزلزال الكبير في إيران وشمال العراق.. وهلع على الهواء

 المرصد 26 9٬550 10 ساعات
بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

بالفيديو .. شاهد شرطة رود آيلاند تحاصر أمريكي وتقتله بـ 40 طلقة بعد مطاردة مثيرة

 المرصد 25 5٬230 يوم واحد
شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

شاهد .. طفلة مشاغبة تتسلق ثلاجة كالسحلية !

 المرصد 21 3٬994 يوم واحد
شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

شاهد .. لحظة نقل سيارات الأمير منصور بن مقرن من أبها إلى الرياض

 المرصد 48 29٬540 يومين
اخبار ثقافية
1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

1000 دولار بداية الصيد .. ناشر مصري نصّاب يشارك في “كتاب جدة” بعالمية “محفوظ” ويصطاد الأدباء السعوديين!

 المرصد 22 4٬420 يومين
صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

صحيفة “اميس تريبيون” تكشف عن قصة صورة لفتاة أمريكية كانت مقيمة في الرياض قبل 40 عاما

 المرصد 37 5٬589 5 أيام
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 3٬250 أسبوع واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 3٬089 أسبوعين
اخبار صحية
توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

توقف عن التدخين على الطريقة السويدية!

 المرصد 19 4٬940 15 ساعة
عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

عن طريق الجوع .. علماء يكتشفون طريقة مبتكرة لعلاج السرطان !

 المرصد 34 4٬681 يوم واحد
علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

علاج “سحري” يعيد للخلايا البشرية شبابها

 المرصد 33 4٬685 3 أيام
احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

احذروا هذه الأطعمة فهي تسبب حب الشباب

 المرصد 36 5٬047 3 أيام
اخبار اقتصادية
«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

 المرصد 44 3٬224 3 ساعات
ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !

ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !

 المرصد 30 2٬839 3 ساعات
“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

“صاحب شركة” يتحدى العقاريين إن لم نرى إعلان شقق تمليك بـ 100 ألف خلال 6 أشهر.. سأحذف حسابي!

 المرصد 67 9٬708 12 ساعة
السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

السعودية تطلب التحقيق في استثمارات “بن لادن” في الجزائر

 المرصد 29 4٬724 يوم واحد
أخبار مناسبات
بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي المدينة المنورة ويدشن عدداً من المشروعات التنموية

 واس 4 3٬478 4 أيام
بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

بالصور : خادم الحرمين الشريفين يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

 واس 21 6٬641 5 أيام
بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

بالصور: ملك البحرين يعزي الأمير “مقرن ” في وفاة نجله الأمير منصور

 المرصد 10 4٬642 5 أيام
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬551 4 أسابيع
الاخيرة
شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

شاهد: مصري وعروسه الألمانية يلتقطان صوراً في شوارع القاهرة الشعبية

 المرصد 45 6٬830 16 ساعة
بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميرا

بالفيديو : مريم حسين تثير الجدل بفستان شفاف واستعراض أمام الكاميرا

 المرصد 57 11٬216 6 ساعات
مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

 المرصد 117 6٬558 18 ساعة
حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

 المرصد 98 11٬737 22 ساعة
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

 المرصد 78 1٬452 2 ساعتين