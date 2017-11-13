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ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !

ارتفاع عدد السعوديات الداخلات .. 3 آلاف سعودي ووافد يغادرون سوق العمل يوميا !
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المرصد 30 2٬841 3 ساعات

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أنه خرج من سوق العمل نحو 302.473 وافدا منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر الماضي، أي ما يقارب 1120 وافدا يغادرون السوق بشكل يومي، في حين خرج من القطاع الخاص نحو نصف مليون سعودي، أي نحو 1881 موظفا يومياً، وبذلك يبلغ عدد المغادرين سوق العمل من الوافدين والسعوديين 3001 عامل يوميا، في المقابل ارتفع عدد السعوديات الداخلات إلى السوق ليصل عددهن إلى 514.860 مع نهاية سبتمبر بعد أن كان عددهن 505.185 نهاية العام الماضي 2016.
عدد المشتركين

وبحسب صحيفة “الوطن” نقلا عن إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن عدد المشتركين غير السعوديين «ذكور وإناث» مع نهاية سبتمبر من العام الجاري بلغ 8.210 ملايين، مقارنةً بنهاية 2016، حيث كان عددهم 8.513 ملايين، فيما بلغ عدد المشتركين السعوديين «ذكور وإناث» 1.890 مليون، مقارنةً بالعام الماضي 1.878 مليون مشترك.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - ابو راكان
2017-11-13 12:40:09
تعليق مخالف
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29 - ابو راكان
2017-11-13 12:39:15
ندفع تامينات وضرائب... وقيمة دخل اضافي... ورسوم اقامات... وسعوده اجبارية ...واخر شي يقولون السبب الاجانب
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28 - خالد
2017-11-13 12:35:42
8210000في 600= 4926000000 في12=59112000000 في السنة وبالحد الادنى بعد على اساس راتب 3000 ريال فقط
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27 - محمد الجعيد
2017-11-13 12:04:51
مؤشر خطير في المستقبل لا احد يستطيع تحمل كثرة الرسوم والرواتب العاليه والمعوقات الكثيرة الحل ان تنشى العمل والتجارة مصانع حكوميه لتوظيف الناس
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26 - اللي يفكرالدولة ساكته على الاجانب وعلى سوق
2017-11-13 11:35:54
العمل نقول له غلطان . الحكومة قدامها ملف كبير وزارة العمل ولاستقدام والمتسترين والتجارة الرديئة وبطالة المواطن . وستسمعون عما قريب قرارات ستغربل السوق لصالح المواطن ولصالح الشركات العالمية
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25 - المواطن يغادر
2017-11-13 11:29:40
بسبب الوافد وبسبب المتستر من الشركات والمواطنين ضعاف النفوس . لكن والله من كان السبب في خروج أي مواطن من عمله سياتي اليوم اللي هو يغادر ذليل ودعوات الناس تلاحقه انما حل
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24 - زائرة المرصد
2017-11-13 11:28:40
المرأه اكثر صبر من الرجل في عمل القطاع الخاص وبهذا يكون الرجل ناقص عقل اكثر من المرأه...لا تعترضون على الحقائق الماثله امامكم كل شي واضح
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23 - الى صاحبة تعليق 5,6,8,11,12,16
2017-11-13 11:25:19
أقول ***أنتي وكل البنات اللي مثلك تبحثوا عن ***وتطلعوا بكامل زينتكم متمكيجات *******
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22 - كلنا أمن 🚔
2017-11-13 11:06:17
زمن نعوذ بالله من بلاويه الرجل عاطل والمرأة تعمل. وفي المدارس يعلمون الأولاد الطبخ والبنات الرياضه وكل شيء ماشي عكس.الله المستعان.
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21 - تميم من نجد العز
2017-11-13 11:03:29
تبون ديرتكم تزين .... ابعدو العرب الوافدين
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20 -
2017-11-13 11:03:08
اصدق هذا التقرير ولا اصدق اللي تشوفه عيوني على ارض الواقع؟
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19 - القحطاني
2017-11-13 10:45:33
وظايفكم ياوزاره العمل مثل وجيهكم في محلاات ورواتب مدنيه واستغلال من الوافدين وتحللون الاختلاط في المولاات وتحرمونه مع المواطنين محرمين انها ماداوم في البلديه ولا في الزراعه ولا في القطاعات الحكوميه
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18 - عندليب شمر -الرياض
2017-11-13 10:42:24
على المولات الكبيره والبقالات الكبيره أن شاءالله أنها خيره لاهل الرياض لان في فيه كثره مولات ومحلات وبالتالي كثرة أحانب والان أخف شوي
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17 - عندليب شمر -الرياض
2017-11-13 10:41:07
الاسبوع الماضي رحت مع أهلي لمول كبير شرق الرياض أكثرهم يتشكون مافيه بيع وشراء كبير وبعضهم قال بكنسل المحل ومتورطين باجارات والسعوديات يسولوفون مع بعض الشغل كساد بس أتوقع السنه الجايه أفضل وبتصفي
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16 - وأشرقت شمس المرأة أخيراً
2017-11-13 10:28:09
يجب الاستفادة من قوانين سوق العمل الأوربي والأمريكي في نشر ثقافة العمل المختلط وتطبيق القوانين ضد الذكور المتحرشين بالنساء بغرامات مالية عالية وتكاليف العلاج النفسي للضحية وسجن المتحرش وتشهيره بالمجتم
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15 - ....
2017-11-13 10:26:00
يعني الحريم بيصرفون على الرجال لان الشركات تستقطب النساء وهذا ليس لوجه الله لغرض في نفوس اصحابها
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14 - عادل الوحش
2017-11-13 10:21:50
ما شاء الله اثبتو الصبايا انفسهم بالتوفيق للجميع خطوه ممتازه لاشراكهن بسوق العمل السعودي
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13 -
2017-11-13 10:21:03
الي يحبنا الله يحييه والي يكرهنا ويبغضنا مثل الاشوام الله لا يحييه ولا يرزقه
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12 - وأشرقت شمس المرأة أخيراً
2017-11-13 10:19:14
يجب حصر جميع مهن قطاع الخدمات والمصرفية والعلاقات العامة والاعلام ألخ من الوظائف والأعمال السهله الأداء بحصرها للسيدات فقط ويتوجه الرجال للأعمال والوظائف الشاقة والذكورية 🤓✍
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11 - وأشرقت شمس المرأة أخيراً
2017-11-13 10:12:56
نطالب بتفعيل قسم بمكتب العمل لديه سلطه فورية في استقبال شكاوي السيدات من عدم الحصول على تدريب عند العمل أو تعطيل ترقية مستحقة أو وجود مدير ذكوري أجنبي تستطيع الأنثى القيام بهمام عمله وشغل محله
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10 - ابو حجرف
2017-11-13 10:12:24
اطرقله طبلت؟!!!!
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9 - برقان
2017-11-13 10:07:53
محلات **** خارج الحسبه الاداره واغلب الموظفين من الجنسيه السوريه
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8 - وأشرقت شمس المرأة أخيراً
2017-11-13 10:07:03
يجب أن يعرف كل ذكر ناطق بأن وظيفته المكتبية سنستولي عليها بالتأنيث وعليه التوجه للأعمال والوظائف الشاقة صيفاً وشتاءً كما يعمل الرجل الغربي بعرق جبينه في البر والبحر والجو بدون التشكي أمام أحد.
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7 -
2017-11-13 10:05:15
ياليت يحطون مديرة امراة ع الموظفات بدل المدير الرجل مايصير المدير ع الموظفات رجل المفروض تكون امراة مديرة ع النساء الموظفات لانه افضل واكثر راحه وامان لخصوصيات المراة وحتى ترتاح المراة من المضايقات
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6 - وأشرقت شمس المرأة أخيراً
2017-11-13 10:00:55
أما العنصر الذكوري العاطل النصيحة له التوجه في الأعمال والمهن الذكورية كالبناء والزراعة والصناعة التي لاتقدر عليها المرأة حيث التفوق البدني للذكر أعلى لديه ، وتتفوق المرأة بذكائها العقلي كما هو معروف.
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5 - وأشرقت شمس المرأة أخيراً
2017-11-13 09:56:33
الشركات الحكومية والخاصة تتجه نحو تأنيث الوظائف المكتبية الأولية ونطالب بوظائف إدارية متوسطة وقيادية عليا للسيدات فقط مع تأسيس محكمة شرعية في قضايا التحرش أثناء العمل ودفع تعويض مادي عالي أو السجن
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4 - زائر
2017-11-13 09:55:09
مافهمت شيء الخبر غيرواضح كيف يغادرون السعوديين سوق العمل بعدين الاجانب ماتشملهم التامينات الاجتماعية ممكن احد يوضح اكثر** لأني مافهمت شيء
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3 -
2017-11-13 09:49:16
كلنا نفخر يوم الشباب والبنات الكل شغال تنفعو انفسكو ثم وطنكم الله يعزك ياوطن بعد الله انت مصدر رزقنا
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2 - ابو العز الدمشقي
2017-11-13 09:48:14
تعليق مخالف
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1 - واضح
2017-11-13 09:45:46
بداء سوق العمل يتحرك باتجاه السعودي بعد ان مات لمدة تزيد عن 3 سنوات بسبب بركات برامج ع ف التي خدمت زملاءه التجار وضحت باكثر من مائتين الف سعودي وان شاء الله مع سعودة بعض النشاطات سيزيد العدد
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آخر تعليق
بواسطة : ابو فهيد

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ...
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