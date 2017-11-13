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شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين
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المرصد 78 1٬450 2 ساعتين

الجزيرة-رشيد السليم

الجزيرة-سعود الماضي

الجزيرة-منال محمد

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

الجزيرة-عبد الله المرزوق

الجزيرة-طلال الشعشاع

الرياض-ربيع

الرياض-عبد السلام الهليل

الوطن-هنداوي

الوطن-خالد

مكة-عبد الله جابر

مكة-ياسر أحمد

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 1 )
78 - ابويوسف
2017-11-13 12:44:19
65 تهقى يالقناص تنطبق على 🎼
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77 - 🎀Faten
2017-11-13 12:43:42
وين ضرتي المشعوذة😂؟
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76 - القناص
2017-11-13 12:42:44
قال أنصحك ونته تحسب إني من العدواني بعض النصايح بثمن يشترونا اقول ماني معذر في حبيبي ونور اعياني والروح ماتنساه لو يعذلونها
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( عدد التعليقات 1 )
75 - ابويوسف
2017-11-13 12:42:28
مشكله الى يعتبر نفسه وصى على خلق الله والمشكله هو فارغ ماله تعليقات سوى النقد
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74 - 🎀Faten
2017-11-13 12:41:50
ت٧١) ايوه مره ماشاء الله ابو شنب برتقالي مزيون 😂😂 ابن عمي هاد شو باك؟
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73 - 🎀Faten
2017-11-13 12:40:02
ت٦٠ القناص ) مافهمت سؤالك وضّح ؟
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72 - 🎀Faten
2017-11-13 12:38:12
استغفر الله لما انزل نكت تجي نصايح لين الليل وينتقدوني وخلوا اللي يسبون ويهاجمون المعلقين ؟ ياخي كل واحد حر بنفسه ذنبني على جنبي شكرا ماني محتاجه نصايح من احد وفروها لكم ✋🏻
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71 - القناص
2017-11-13 12:37:10
65 فاتن كل ذي الموصفات تنطبق على ابو يوسف
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70 -
2017-11-13 12:35:47
قد تحزن من اخيك من صاحبك وتاخذ على خاطرك والحر متل ماقال الشاعر نظره ومخلاب والقبايل مشاءالله حولهم اكثرن جمال رباني من الله خلقه على عكس الجياكر قولتك شجرة النّوير
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69 - 🎀Faten
2017-11-13 12:35:38
ت٦٦ ابو يوسف ) 😂😂
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68 - 🎀Faten
2017-11-13 12:34:27
ت٦١) والله ماعرفت لكم ان حطيت كلام انتقدتوه وان حطيت نكت كمان تنتقدوه ايش تبغاني/تبغيني اسوي وابشر/ي؟ اهج يعني ولا ايش؟ وترى هذي مجرد نكت من باب المزح اضحّك وجوهكم اليابسه 🌚
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67 - القناص
2017-11-13 12:33:03
فلكلور قديم من جميع المناطق يجعلك تحن لزمن الماضي وأهله الطيبين خبيتى سامري لعب قلطه عرضه قزوعي مجرور الوان متعدده فيها رائحة الماضي الجميل
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( عدد التعليقات 1 )
66 - ابويوسف
2017-11-13 12:31:34
نوتيلا مع تونه الله وجبنه عكاوى وتميز حار
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65 - 🎀Faten
2017-11-13 12:30:44
لكل بنت تكرهني الله يجيبلك معرس فنان وحلو ومزيزن ووظيفته حلوه ويحبك ويعشقك لكن اهلك مايوافقون🌚
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64 - اني لكم من الناصحين
2017-11-13 12:29:53
نبغى احترام وهدوء وتفاهم وعبارات محترمه ومفيده ودينيه ، ، ، اجعلوا هذه الصفحة جميله ومفيده ومحترمه وهادئه بلا مشاكل بلا مشاحنات والفاظ نابيه ، ، ، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء
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63 - اني لكم من الناصحين
2017-11-13 12:29:29
المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه ولا يخذله ولا يحقره ، ، ، نبغى كل من يدخل هنا يكتب شي محترم ومفيد وجميل ويرضي الله ، ، ، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، ، ، مانبغى سب وشتم والفاظ نابيه
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62 - القناص
2017-11-13 12:28:15
شاقني ظبي يرعى في جبالُ عاليه مايلحقونه غير عاشق تغني في جباله يشرب الماء من صافي مزونه
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61 - الله المستعان
2017-11-13 12:27:05
🎀Faten ... اختي الكريمة كونك انثى حاولي ان تتجنبي بعض الكلمات والالفاظ التي لا تليق بالأنثى...فالأنثى جٌبلت على الحياء وخصوصا انك في مكان مليئ بالذكور البعض منهم لا يرحم و قد يؤذيك بالهمز واللمز
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60 - القناص
2017-11-13 12:20:30
فاتن انتى مع التونه ولا إيفل
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59 - 🎀Faten
2017-11-13 12:19:28
انا اسلوبي فيه لطافه وعفوية اما سالفة اني متخرفنه معاك خذلك نوتيلا مع تونه 😌
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58 - 🎀Faten
2017-11-13 12:17:47
الرجولة افعال واذا على اللحية حتى التيس عنده 🐐😂🏃🏻
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57 - 🎀Faten
2017-11-13 12:15:15
خاطري اعرف من الشخص اللي لما اكلمه يفرح عشان اكلمه الحين؟ 🚶🏻
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56 - 🎀Faten
2017-11-13 12:12:40
مستحيل اشوف صديقات بنفس الطول لازم وحده تكون برج ايفل والثانية علبة تونه 🌚
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55 - 🎀Faten
2017-11-13 12:09:35
مساء الكتشب جعلني في قلبك انشب🌚🍷
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54 - اللهم اغفر لنا
2017-11-13 12:08:01
لا تنسوا الصلاوات ، احرصوا على اداء الصلوات في وقتها ، لا تجعلوا ملذات الدنيا تلهيكم عن اداء صلواتكم في وقتها ، لا تنشغلوا بـالجوالات عن صلواتكم ، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
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53 - 🎀Faten
2017-11-13 12:06:52
بصراحه دقيقتين في الخيال اجمل من يومين في الواقع 🚶🏻💔
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52 - 🎀Faten
2017-11-13 12:05:59
كلهم مع الحب الا انا ادهن سيقاني بفكس💔🌚
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51 - ابويوسف
2017-11-13 11:58:14
اللهم اجعل الدنيا اخر همى
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50 - 🎀Faten
2017-11-13 11:58:10
لك شو هاد وين العرب ؟
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49 - القناص
2017-11-13 11:57:24
نحن ننظر إلى ماأُخذ منا ولا ننظر إلى ماأعطينا الذي يتذمر من حذاءه المقطوع أيعرف أن الكثيرين قد فقدوا أقدامهم
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48 - 🎀Faten
2017-11-13 11:55:05
القناص الله يسعدك يارب تسلم 💐
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47 - القناص
2017-11-13 11:50:41
وعيكم السلام فاتن صباح / مساء الورد والكادي
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46 - 🎀Faten
2017-11-13 11:50:23
ت٣٣) الدنيا زائلة مافي شيء يستاهل نضايق انفسنا عشانه والله خذها/خذيها مني نصيحه اضحك وخلي الدنيا والناس اخر همك
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45 - 🃏المهرج 🎪 رشيد سليم🃏
2017-11-13 11:50:18
الطواقي وقواطي النيفيا الفارغة🎭الله يمسمسكم بالخيرات🎭لنا سنوات والعالمية تتسرب من إدارات المحلي المتعاقبه🎭هل هذه الادارة لديها السباك الماهر لسد التسريبات🎭الجواب عند أروارا🎭معكم/المهرج رشيد🤡🤘.
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44 - 🎀Faten
2017-11-13 11:47:43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعد صباحكم ياجمييلين 💐💞✋🏻
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43 - القناص
2017-11-13 11:46:43
الملح وصلت اقصد العذراء
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42 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-13 11:39:42
🎤 إيّاك في لحظة .. تقولها ا ا ا ا ☝️
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41 - 🌸 الملح و القبلة 🌸
2017-11-13 11:37:54
🎶 إمسك في حلمك - أصالة و محمّد حمآقي 🎶
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40 - املأ وقتك بذكر الله☝️
2017-11-13 11:35:43
قال تعالى ( وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا )
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39 -
2017-11-13 11:35:30
33 فرج الله كربتك وهون عليك متاعب الدنيا والآخرة وجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وكتب لك السعاده وراحة البال وعوضك بالفرح والمسرات أخي
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38 - ...
2017-11-13 11:35:18
في ذا الزمن لازم الشخص يتعلم مو كل انسان يستحق وقوفك يعني خلي ولي خلي الجلاب تنبح
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37 - ...
2017-11-13 11:33:59
في ذا الزمن الي يبي ىيعيش عدل وصح يطبق عبارتين ا ا ولى طنش الحمير تعيش امير الثانيه الحقران يقطح المصارن واذا طاح الجمل كثرت سجاجينه
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36 - ...
2017-11-13 11:32:08
مو شرط يمكن تكون جيكره طايح حظها يمكن مع اذا طافج القطار لا يعود يمكن انبلت بشخصن لوحن حمارن مثلج يمكن تكون الظروف اعتمت عليها مسيكينه ي حرام ي مكن تكون تبي تكون نفسها منىظهر البععع الخ
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35 - القناص
2017-11-13 11:31:05
لاتنظر لنفسك في عيون محبيك فقط المحبون محابون احياناً فلا تزهد بمبغضيك هولاء هم الأقدر على اكتشاف عيوبك فألاحباب كالنحل لايحط إلا على الأزهار والمبغضون كالذباب لايقع إلا على القذاره استفد من قسوتهم
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34 - املأ وقتك بذكر الله☝️
2017-11-13 11:25:49
اللهم إنا نحمدك على كل نعمة ونشكرك على كل حسنة ونستغفرك من كل ذنب ونسألك من كل خير ونستعيذ بك من كل بلاء ولا حول ولا قوة إلا بك. يارب
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33 -
2017-11-13 11:24:35
الدنيا اشهد بالله م بها راحه يوم لك ويوم عليك والله الدموع كانت بعيني قد يبكيك اقرب الناس لك فتحت صفحة الكراكتير وحروفك بفكاهتها جعلتني ابتسم
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32 -
2017-11-13 11:23:53
وعليكم السلام
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31 - القناص
2017-11-13 11:23:09
إذا انفعلت وصرحت في وجهه حسابك على صوتك ولم يحاسبك نفسه على سكينه في ظهرك يريدون أن يضعفوك وتدير لهم خدك الاخر
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30 - القناص
2017-11-13 11:19:07
نحن نخرج أحسن ما في الآخرين ونحن نخرج أسوأ مافيهم سلوك البعض احياناً ليس إلا ردة فعل يجب أن تتفهم ذالك دون الحكم عليه من خلال ردة فعله ربما هناك تراكمات سببت ردة الفعل
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29 - القناص
2017-11-13 11:10:49
تعلم كيف تجعل قلبك نقياً دون ان توقف عقلك عن العمل تذكر ان بعض الدروس ثمنها باهض جداً
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( عدد التعليقات 1 )
28 - ابويوسف
2017-11-13 11:10:18
هلا ومرحبا بالجميع
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27 - القناص
2017-11-13 11:08:44
تعلم كيف تُنزل الناس منازلهم وكيف تقيمهم من خلال افعالهم وصفاتهم لامن خلال نوياك
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26 - القناص
2017-11-13 11:04:10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور جميعاً
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( عدد التعليقات 1 )
25 - ابويوسف
2017-11-13 11:01:37
‏مهما كانت الظروف لاتبتسم وانت تاكل موز .
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( عدد التعليقات 13,959 )
24 - العنيد
2017-11-13 11:00:58
اللهم اجعل يومنا سعيد .. وهمنا بعيد . وفرجنا قريب .. وسرورنا يزيد . .وعيشنا رغيد .. ورأينا سديد . . وعقلنا رشيد .. واجعلنا ممن رضيت عليهم 💋🌹
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23 - فهد12
2017-11-13 10:56:54
كلمة فاسد لقب اصبح يتداول بشكل مزري فكل يوم كراكتير رجل لابس بشت ولقبه فاسد ليش كذا ؟
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22 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-13 10:55:40
صباح الخير 🌹
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( عدد التعليقات 1 )
21 - ابويوسف
2017-11-13 10:52:26
‏"هاي كيكرز" ‏ ‏من هنا بدأت سخافه المجتمع
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( عدد التعليقات 1 )
20 - ابويوسف
2017-11-13 10:47:47
‏شخص طرد امه من البيت ‏(فرجعت في منتصف الليل ) ‏دگت الباب .. قالت: ‏ ‏متعوده شفت الضيم من جنت اهز بيك ..... ‏بس يمه فكلي الباب خليني اغطيك.....
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19 - لاحول ولا قوة الا بالله
2017-11-13 10:46:13
تـ11 / الله يهديك ويصلحك اتركوا اللقافه والاساءة للغير واكتب شي مفيد لا يسيء لأحد ولا يؤذي احد ولا يجرح احد
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( عدد التعليقات 1 )
18 - ابويوسف
2017-11-13 10:45:11
‏امنيتي اعد رموش الشخص الي احبه :(
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( عدد التعليقات 1 )
17 - ابويوسف
2017-11-13 10:44:06
‏البنات نعمة ‏ ‏البنت وجودها فى البيت كاللؤلؤ والألماص ‏ ‏بل لا تقارن بثمن ‏ ‏فليحمد الله كل من رزق بالبنات ‏ ‏فهن أنس البيت ‏ ‏وهن من يضفين عليه جمالا
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( عدد التعليقات 1 )
16 - ابويوسف
2017-11-13 10:42:44
‏قوة العزيمة تعد من الصفات النفسية التي لها أثر إيجابي جداً على حياتك فجعل عزيمتك اقوى ماتملك...
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15 -
2017-11-13 10:40:55
گما تدين تدان ليس في الظلم والفتنه فقط♤بل ستدان حين تجبر خاطر♡وتزيل همآ♡وتسعد نفـسآ♡سيأتي اليوم الذي يدان لك الجميل♡♡👌
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14 -
2017-11-13 10:37:25
ت 11 منصف أرقص 😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 1 )
13 - ابويوسف
2017-11-13 10:36:14
‏قوة العزيمة تعد من الصفات النفسية التي لها أثر إيجابي جداً على حياتك فجعل عزيمتك اقوى ماتملك...
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12 - اني لكم من الناصحين
2017-11-13 10:35:05
نبغى احترام وهدوء وتفاهم وعبارات محترمه ومفيده ودينيه ، ، ، اجعلوا هذه الصفحة جميله ومفيده ومحترمه وهادئه بلا مشاكل بلا مشاحنات والفاظ نابيه ، ، ، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء
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11 -
2017-11-13 10:34:37
منتف جاء ويه ويه ويه أسمع أسمع أسمع
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( عدد التعليقات 1 )
10 - ابويوسف
2017-11-13 10:34:31
‏اللي حواجبه متصله ليش مايرد عليها هههه
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( عدد التعليقات 1 )
9 - ابويوسف
2017-11-13 10:32:38
‏مو شرط اذا فتحت دريشة عند الاشاره يعني تبيك يمكن ***وبتغير جو السياره.🙊🏃
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8 - المتغابي 🤔
2017-11-13 10:32:04
اسجل حضور في مواضيع الكاركتير ليس للموضوع وانما لمتابعة التعليقات ... وينهم دخوووول ... خروووج 🤣
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( عدد التعليقات 1 )
7 - ابويوسف
2017-11-13 10:31:08
‏- ‏ ‏يقولون ‏ ‏لا تناقش عاشقاً و لا متعصباً ‏فالأول يحمل قلباً أعمى ، ‏والثاني يحمل عقلاً مغلقاً ‏ ‏ناقشوني انا عادي لا قلب ولا عقل.
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( عدد التعليقات 1 )
6 - ابويوسف
2017-11-13 10:30:11
‏اذا شفت بنت مقتنعة ان الشرع حلل أربعة وتدافع اعرف انها تحب واحد متزوج.🚶
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5 - اني لكم من الناصحين
2017-11-13 10:30:04
المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه ولا يخذله ولا يحقره ، ، ، نبغى كل من يدخل هنا يكتب شي محترم ومفيد وجميل ويرضي الله ، ، ، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، ، ، مانبغى سب وشتم والفاظ نابيه
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4 - ابويوسف
2017-11-13 10:27:49
2يسعد صباح 💎💙
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( عدد التعليقات 1 )
3 - ابويوسف
2017-11-13 10:26:26
نبغى اليوم عزف منفرد مانبغى تعقيب واضعفى وكلام مكرر نبى صفاء طقطقه سوالف حلوه
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2 -
2017-11-13 10:24:07
صباح الخير للحياة ، للنوايا الطيّبة.. و للإبتسآمات الصآدقة ، صباح المحبة لكل من نحمل لهم مشآعر جميلة .. صباح_الخير 🌹💙
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( عدد التعليقات 1 )
1 - ابويوسف
2017-11-13 10:24:01
✋️السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
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آخر تعليق
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