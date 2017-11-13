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«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !

«التقاعد»: الأصول الاستثمارية ستتلاشى بعد 5 سنوات !
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المرصد 44 3٬217 3 ساعات

صحيفة المرصد : قالت صحيفة محلية أن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد أكد على أن الأصول الاستثمارية ستتلاشى في 1443هـ، مقترحة إيجاد خطة تقاعد «تكميلية» تبنى على أساس نظام الاشتراكات المحددة، ووضع الضوابط لتطبيقها لتكون داعماً للنظام الحالي أو بديلاً عنه، فيما أكد عضو بـ«الشورى» أن «المعاشات» سيّلت بعض الأصول لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين.

وبحسب صحيفة “الحياة” شرحت التقاعد فكرة أنظمة الاشتراكات المحددة لمجلس الشورى في أن إسهام كل من الموظف وجهة العمل يتم إيداعها في صندوق البرنامج في الحساب الخاص للموظف، ويضاف إليها عائد استثمار «بناء على العائد الاستثماري للصندوق» ويحصل الموظف عند التقاعد على رصيده المتوافر في الصندوق، مطالبة برفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بخمسة في المئة للحساب المدني، وسبعة في المئة للحساب العسكري، لحل العجز المالي في نظامي المؤسسة العسكري والمدني.

ويصوت مجلس الشورى خلال جلسة اليوم (الإثنين) على توصيات للجنة الإدارة والموارد البشرية، تطالب فيها المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الجهات الحكومية لسرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها في ما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين، وإقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزانة العامة.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

44 - نعم
2017-11-13 12:45:45
والله المفروض يفتح ملفات مؤسسة التقاعد لديها مبالغ ضخمه واستثمارات اين هي
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43 - بريداوي
2017-11-13 12:30:44
اول »طب يجب محاسبه جميع المسؤلين عن التقاعد واذا ثبت تجاوزهم يحجر علي اموالهم وممتلاكاتهم وتعاد للتقاعد ،،،،غير معقول تخصم مبالغ ضخمه شهريه للموظفين..واذا جاء التقاعد قالو الفلوس ماتغطي،،،
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42 - بريداوي
2017-11-13 12:29:56
اول »طب يجب محاسبه جميع المسؤلين عن التقاعد واذا ثبت تجاوزهم يحجر علي اموالهم وممتلاكاتهم وتعاد للتقاعد ،،،،غير معقول تخصم مبالغ ضخمه شهريه للموظفين..واذا جاء التقاعد قالو الفلوس ماتغطي،،،
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41 - الحقباني
2017-11-13 12:16:16
علم اتمن أن يحسب الذي على الاستثمار ويخصم من راتبه الآنه لم يخلص فيه بعكس موكل على شؤون المتقاعدين الذين بعضهم (مات ) الله يرحمهم وهولا
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40 - احمد الزهراني
2017-11-13 12:15:47
مليارات بعثرت هباء من صندوق التقاعد بشقيه مدني وعسكري ومضاربات بأرصدة سيادية لم يتم الاستئذان من مجلس الوزراء أو المالية أو مجلس الشورى المفرط يجب أن يستدعى أمام النيابة والقضاء .
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39 -
2017-11-13 12:15:01
استثمارات التقاعد **
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38 - أبو سحم
2017-11-13 12:09:32
مناشدة للملك سلمان أن ينظر بضع المتقاعدين وأن يوجه الدوائر الحكومية بالاهتمام بالمتقاعدين ويكونون لهم الأولويه في كل شي يخص الحياة ومتطلباتها
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37 - عبد الله
2017-11-13 12:01:59
تعليق مخالف
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36 -
2017-11-13 11:59:11
وش ذا التخبط
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35 - والله الموضوع خطير
2017-11-13 11:41:52
وين راحة حقوق الناس وين راح تقاعدهم . فيه ****كبيرة في المال العام والخاص . اجل فلوس الناس تضيع بدون مبرر ؟؟
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34 - علي. العمري
2017-11-13 11:39:46
تعليق مخالف
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33 - وأشرقت شمس المرأة أخيراً
2017-11-13 11:30:24
يجب ان تستثمر مصلحة المعاشات والتقاعد ومصلحة التأمينات الإجتماعية داخل الوطن وبهامش ربح ينافس تجار وهوامير القطاع الخاص في جميع مجالاته وبذلك يعود النفع عليها والمتقاعد والمواطن والسوق
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32 - محمد الجعيد
2017-11-13 11:28:01
لايوجد تخطيط جيد عند المعاشات. عمل صندوق استثماري يستثمر في الخارج والداخل في العقارات والمصانع .تملك شركات تمتلك محلات ذهب ومحطات بنزين .مشاركه الشركات الكبيرة في التجارة .
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31 - بي ام
2017-11-13 11:27:47
وش دخل الشورى بالموضوع بعدين كم الأصول الاستثمارية وش هو مجالها وهل معقوله إنكم مادريتوا إنها بتتلاشى بعد 5 سنوات إلا الحين هذا الفشل بعينه وعلى أي أساس دخلتوا استثمار بدون دراسة جدوى الموضوع فيه ريبه
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30 - صادق
2017-11-13 11:25:44
العسكر الافراد مضلومين طول خدمتهم تبون تضلمونهم بعد اذا تقاعدو نحن في زمن الحزم ان شاء الله يقتص لنا خادم الحرمين وولي عهده منكم ضلم من اكثر من 50 عام
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29 - الزرقوى
2017-11-13 11:25:23
ياخراشى أقصد ياخرابى فين راحت مليارات الاستثمارات ؟
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28 - صادق
2017-11-13 11:23:02
اولا راتب التقاعد يخصم من راتب الموظف واذا تقاعد يعطى حقه وين راحت حقوق الناس لوالموسسه تزود كان معها حق لكن حقي يخصم من راتبي والاخير تقول فلسنا مصيبه بدل ماتزود تاخذ حقنا
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27 - السفياني
2017-11-13 11:15:28
نطالب بفتح تحقيق هذه المؤسسه اصبحت ضبابيه ولا ندري ماذا يحاك خلف الكواليس.
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26 - sar-al-sa
2017-11-13 11:11:09
تابع لماقبله : واذا استثمر ١٠٪؜ من المتحصل في الزراعه وان كانت ذات مردود ضعيف وفي المواد التموينيه الاساسيه كالرز والسكر والدقيق تكون صيانه لمتحصلات المشتركين بطريق غيرمباشر لتوفي المراد بارخص الممكن
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25 - sar-al-sa
2017-11-13 11:05:34
يبدو انه يمكن معالجه هذه المشكله في امرين الاول خفض مصاريف المؤسسه والثاني تبرع القطاع الخاص بنسب معقوله ومعلومه ودائمه لصالح صندوق التقاعد كون الموظف هو في خدمتهم ولصالحهم في المقام الاول (يتبع)
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24 - مستثمر دولي
2017-11-13 11:00:18
فين راحت اموال التقاعد مليارات 40 سنة موظفين؟؟ لابد من فتح تحقيق شامل لأنها أملاك ناس وشعب
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23 - اقامة وبطاقة نازح
2017-11-13 10:58:02
وين راح زلط السنين ياتقاعد
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22 - طاير الورد
2017-11-13 10:55:02
فيه ناس لا هو دكتور ولاطيار وراتبه التقاعدي فوق العشرين عطوهم عشرة الاف ويحمدو ربهم بعدين وش سالفة العساكر الافراد الصحيين بعضهم ماعنده ثانوي اخذ له دوره شهرين ويستلم بعضهم 35 الف دبلوهم قبل سنتين
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21 - ماوراء الارجنتين
2017-11-13 10:52:56
دورة ماليه (بين المتقاعد والإقتصاد المحلي) مايأخذه المتقاعد يعود للإقتصاد المحلي في دورة طبيعية تنموية تحدث في كل أنحاء العالم (ضعف الإستثمار يطال المؤسسة العامه للتقاعد) اشتغلوا مثل التقاعد النيرويجي
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20 - الحويطي
2017-11-13 10:40:36
الدول مازكاتكم واحطوكو في المكان هذي الى تخدمو مصالح.الناس باجديه وامانه والامانه تبرت منها الجبال
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19 - زائر
2017-11-13 10:38:34
المفروض اللي راتبه التقاعدي ضعيف أو بالضمان الاجتماعي انه تصرف لهم بطاقه تموين اغذيه مجانية وعلاج وغيره نظره لتدني تقاعده أو ضمانه
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18 - خليف
2017-11-13 10:38:06
والله من حجم ***المتواجد فيها
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17 - saeed
2017-11-13 10:35:53
👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
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( عدد التعليقات 31,410 )
16 - برق _ الحرم
2017-11-13 10:25:17
(((( كم بلغت المستحقات المالية الأخرى للمؤسسة ؟؟؟؟))))))
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( عدد التعليقات 31,410 )
15 - برق _ الحرم
2017-11-13 10:24:09
(((( العجز_المالي ....لايعني الموظفين والعسكريين وهم ليسوا شركاء في عائدات استثمارات اموال المؤسسة .....وتمويل الدولة هام جد... لتغطية العجز ... خصوصا اذا نظرنا الي المنصرف الي غير رواتب التقاعد)))
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14 -
2017-11-13 10:23:29
تقاعد.العكسري الرتب الصغيره.حلاتهم صعبه.ويامرو في ظروف الله يعلم بها لا تقارن المتقاعدين مثل بعظ الرتب الكبيره مهي مثل الرتب الصغيره والوضع قدام اعينكم
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13 - منصف
2017-11-13 10:21:32
نأمل من سمو ولي العهد فتح تحقيق في اسباب هدر وضياع وسوء استثمار الاستقطاعات التقاعدية.
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12 - ابو وسيم
2017-11-13 10:20:59
نامل من خادم الحرمين وولي عهده التدخل في ****والمهزله التي حاصله في مؤسسة التقاعد وبالذات تقاعد الافراد.***وتحسين رواتبهم وحقوقهم...هولاء خدمو الوطن عقود طويله😩😝
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( عدد التعليقات 31,410 )
11 - برق _ الحرم
2017-11-13 10:15:57
(((((((( التقاعد ...... واستقطاعات السنوات العديدة ...............يجب ان تكون وفق النظام المعمول به ...... والخطط التكميلية لاتعود بأثر رجعي تحقيقا للعدالة ....و تشمل الموظفين الجدد عند تطبيقها )))))
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10 -
2017-11-13 10:12:02
المفروظ كل متقاعد تصرف له بطاقه نسبة تخفيظ في المواد الغذائيه تساعده معه الراتب والله يوفق الجميع
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9 - عبد الله
2017-11-13 10:10:05
وماذا قدمت مؤسسة التقاعد من خدمات تصب في مصلحة المتقاعدين نظير الاستفادة من أموالهم سنوات عدّة ؟!!
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8 - عبد الله
2017-11-13 10:08:54
السؤال هو كيف أدارت مؤسسة التقاعد أموال الموظفين المدنيين والعسكريين التي تستقطع شهرياً من رواتبهم على مدى سنين طوال؟ ولماذا تحمل الآن أخفافها في إدارة تلك الأموال بمزيد من الأعباء المالية عليهم؟!!
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7 - زائر
2017-11-13 10:07:39
المتقاعد العسكري أساسا راتبه التقاعدي ضعيف جدا
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6 - سيراييفو
2017-11-13 10:04:08
ابلشونا عيونكم في المعلمين ياخوي اقرأ زيين قلك العسكريين يعني أنتم ابلشتونا حتى في التقاعد وأنتم الا عينكم في المعلمين والمعلمات
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5 - المتغابي 🤔
2017-11-13 10:03:22
غريبه ... وينكم عن رؤية 2030 وين خططتكم 🤔
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4 - ابو حاتم
2017-11-13 10:02:00
سنوات وانتم تخصمون 9% من راتب الموظف ويوم يحي بيتقاعد الموضف بعد خدمة عقود تقولون الاستثمارات تتلاشي. اجل فيه عند مصلحة معاشات التقاعد ***. عندكم استثمارات مثل مباني الرقميه وغيرها من المشرعات.
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3 - مستشارك
2017-11-13 10:01:09
المفروض المؤسسه العامه للتقاعد نلزم بإعطاء المتقاعدين او ورثتهم فوائد مقابل استثمار اموالهم كما يجب اعادة جميع الأموال التي اخذتها المؤسسه خلال فترة العمل للورثه او المتقاعد
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2 - نيدو
2017-11-13 09:59:36
اتوقع ان هناك ***كبير في هذه المؤسسه . لم نسمع حتى بالدول الفقيره ان مؤسسه التقاعد عندهم تعاني من العجز والافلاس فما بالك بدوله نفطيه من دول الخليج ..
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1 - سعيد رضي
2017-11-13 09:57:36
لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين !!؟ من كثر تقاعد العسكري كله ٢٠٠٠ ريال . وين المدني والناس اللي تقاعد على ٣٠ الف و٤٠ الف والمعلمين اقلهم تقاعده ١٥ الف . لابد من فتح تحقيق
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يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ...
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مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

مفاجأة.. ريهانا وحبيبها “حسن” يخططان لإقامة حفل زفافهما في الرياض!

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حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

حُرم من ليلة العمر.. إصابة عريس مصري بطلق ناري في خصيتيه خلال حفل زفافه

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف” اليوم الاثنين

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