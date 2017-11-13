فهد الأحمري يكشف الوجه الأخر لـ”الوعاظ”.. فساد ورشاوى وتلقي أموال من الخارج لخيانة الوطن.. ويروي مشهدًا لأحدهم!
صحيفة المرصد: كشف الكاتب السعودي فهد الأحمري، عن الوجه الأخر لـ”الوعاظ وخطاب المنابر”، مشيرًا إلى ضلوع بعضهم في تلقي أموال طائلة كالرشاوى والتورط في إصدار صكوك عقارية مزورة، وأموال الخيانة الوطنية من جهات وكيانات ودول معادية للوطن.
مزدوجو الشخصية
وقال الأحمري في مقال له بعنوان “فساد الوعاظ”، على صحيفة “الوطن”: “هناك الكثير من الأفراد من هم يحملون قيما ومبادئ ومُثُلا عليا، إلا أنهم، للأسف، ينحرفون عن تلك المفاهيم الإيجابية إلى سلوك أساليب وطرق سلبية في التعامل اليومي تناقض تلك الأفكار القيّمة التي يدّعون حملها وينادون بها صباح مساء. هذه الحالة يطلق على أصحابها مزدوجو الشخصية”.
فساد وانحلال وسوء أخلاق
وأضاف: “يلاحظ هذه الحالة عند ثلة من بعض الوعاظ وخطباء المنابر، إذ نرى بعضهم حين يُلقي الموعظة وهو في غاية المثالية والجدية، وقد نشاهده يبكي ويتباكى وربما يُبكي الحضور لما وصل إليه المسلمون من الفساد والانحلال وسوء الأخلاق مع الخالق والخليقة، ومن تفشي السلوكيات المشينة بين المسلمين في حياتهم الخاصة والعامة. وحين ينزع فضيلته «مايك» الوعظ ويصبح «تحت الهواء»، لا يتورع عن ممارسة تلك السلوكيات المشينة، فضلا عن أذيته المارة بقيادته المتطرفة للسيارة، قبل وبعد الموعظة، كما سيتضح لاحقا.”
رواية أحد الجيران
واستشهد الكاتب الصحفي برواية لأحد الأشخاص قائلا: “حديث اليوم استدعته رواية أحد الجيران حيث يقول: قُبيل صلاة المغرب كاد إمام مسجدنا يدهسني بسيارته أمام المسجد، وعندما نزل من السيارة قلت له: على مهلك يا أخي روعتني.. فردّ الإمام: أنا مستعجل لألحق الصلاة. فقلت له: تعال بدري، أجل تروّع الناس لتلحق بالصلاة! قال وهو على عجالة: جزاك الله خيرا”.
وتابع: “يقول المتحدث، دخلنا معا المسجد، فيا له من مشهد، شبه معتاد، لإمامنا الفاضل، حيث يمضي بين الصفوف بخطى حثيثة، يدفع المصلين والجالسين بيديه يمنة ويسرة. هذا المشهد المروي من جارنا هو نموذج ملاحظ لبعض الوعاظ الذين يُنتظر منهم السلوك اللائق وتصديق الأقوال على المنابر بالأفعال على الواقع. الإمام -وفقه الله- في طريقه للمحراب كان يدفع بالمصلين يمنة ويسرة حتى لا يقع في محظور تخطي رقابهم! ونسي أنه يتخطى قدرهم وكرامتهم بدفعهم ذات اليمين وذات اليسار، وهم قد تواجدوا قبل فضيلته ضيوفا كراما في بيت من بيوت الله، بينما هو يؤذي الناس خارج المسجد وداخل المسجد وعينه مصوبة تجاه «المايك» مرعوبا من التأخير الذي يترتب عليه تذمر المصلين وتوبيخ مراقب الوزارة وخصومات من المرتب أو عزل من الإمامة، وبالتالي خسارة راتب الإمامة و«فيلا» الإمامة الفارهة ذات الدورين، لا سيما إذا كان قد أجّرها بمبلغ وقدره.
وأوضح الأحمري، أن في هذه الجزئية فإن الجهة المعنية بالمساجد عليها متابعة مساكن الأئمة والمؤذنين الذين يُمنحون وحدات سكنية، إلا أنهم يقومون بتأجيرها نظرا لأسباب، منها امتلاكهم مساكن أخرى -مما يتسبب في تأخرهم عن الصلوات- الأمر الذي يجعل مبلغ الإيجار حقا يعود للمال العام أو تقدم تلك الوحدات للمحتاجين فهم أولى.
الخيانة الوطنية
ومضى بقوله: “في الخطب المنبرية والمواعظ النارية نسمع ونرى نصائح جميلة وأحاديث رائعة في التحذير من الفساد، ما ظهر منه وما بطن، ثم إذا بالأحداث تكشف عن ضلوع بعض أولئك في تلقي الأموال الطائلة أو الضئيلة بطرق فاسدة تجارية كانت أو غير ذلك، كالرشاوى والتورط في إصدار صكوك عقارية مزورة. والأعظم من هذا، أموال الخيانة الوطنية من جهات وكيانات ودول معادية للوطن، وكأن الفساد الذي يتحدثون عنه من فوق المنابر يقتصر على الاختلاط والمعازف والغش في بيع البطيخ والطماطم، بينما غش الوطن والعمل على زعزعة أمنه وتضليل مواطنيه وزجهم لمواقع الصراعات لغسل أدمغتهم تجاه أوطانهم وحكامه، يعتبر عند هؤلاء ليس من الفساد في شيء”.
تحقيقات الدولة
وزاد: “وفي قضية الحرب على الفساد التي تشنها الدولة فإن التحقيقات قد تُظهر جرائم تزوير صكوك جديدة للاستيلاء على المال العام، تواطأ في تحريرها محسوبون على الجهات العدلية أو الوعظية لقاء مبالغ طائلة ومصالح خاصة، وهذا ما ألمحت له بعض الصحف المحلية مؤخرا”.
وأختتم مقاله بقوله: “لو أن هؤلاء الوعاظ والدعاة الكرام تخلقوا بأخلاق ونزاهة علماء الدين المعتبرين لبقي لهم قدرهم وتقديرهم، وذكرهم الجميل حتى بعد وفاتهم، كما هو حاصل من الحب والذكر الحسن لابن باز والعثيمين، رحمهما الله، غير أن أولئك جانبوا الطريق القويم والنهج المعتدل، وجنحوا للتشدد وأساؤوا السلوك تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم وأوطانهم، الأمر الذي أدى إلى أن المجتمع يلفظهم ويمقت سلوكهم، وبالتالي تبنت الدولة رغبة المجتمع الذي سئم الوعظ المتشدد المدلس الذي فرّخ التطرف والتكفير وخيانة الأوطان، وبدأنا بالعودة إلى الإسلام الوسطي الجميل، شعوبا وحكاما عن رغبة وقناعة”.
التعليقات
الوعاظ واصحاب المنابر يسكنون القصور وارصدتهم بالملايين ويتزوج 4 نساء وخدم وحشم وسواقين وبالاخير يتكلم عن الزهد بالدنيا
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نعم يجب مراقبة خطب الجمعه وكذلك بعض المساجد على طول وعض ولاتنسى حلقات القران وكذلك الجمعيات الخيره
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يالاحمري هذا الفساد الذي قلت موجود في كل فئات المجتمع فلماذا تخص الوعاظ فقط ؟؟؟؟ تجنب دعاء الصالحين الصالحين منهم فتخسر دنياك واخرتك
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جيني جني لاطالعتك تكتب
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شكلك يافهيد ***كيفك بس فيهم الجيد وفيهم الردي
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خشبي الله عليك وعليهم
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الله المستعان .
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والله احسن شئ يسكن الواحد وعياله بالبر ويبعد عن البلد والناس ويشكر جولاته كافي ارسال الشبكة الحبيبة
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اكبر دليل من هم المفسدين كلهم من معظمهم من اللبراليين وما فيهم احد من دعاتنا وعلمائنا الا فاظل (المفسدين اللي في ***)أتحداكم تلقون بينهم داعيه او عالم هذا زمن الجزم حزم سلمان
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هههههه الاحمري ****ترك اللي سرقو مليارات ترك الحمار ومسك بالبردعة ههههه ***اقسم بالله ***كل المفسدين والفساد جاء من لبرالية طلع واحد فيهم بلحية ههههه****
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الراضي ك الفاعل.
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علم(( 56 - AZOOZ)نأمل الاستغناء عن المواذين بتسجيل اذان بصوت جميل ويبث من المساجد والغاء راتب المؤذن والامام.(.اذا كان يبغى الاجر يصلي بالناس بدون راتب ) كلام عجبني اتمن ذلك صلاه صحيح له بس هولا لا
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حسبي الله عليك من احمري مركز على اامة المساجد وش عملولك? وحاسدهم مساكنهم وين تبيهم ؟. يباتون بالشارع يعني؟ انت ***
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عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ
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مساكين رجالات الحسبة
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قال لك لحومهم مسمومة هههه صدق مسمومين كفانا الله شرهم
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مشيرًا إلى ضلوع بعضهم في تلقي أموال طائلة كالرشاوى والتورط في إصدار صكوك عقارية مزورة، وأموال الخيانة .. إعتراف والاعتراف سيد الأدلة. يجب ****
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انا اسمع الاغاني وادخن واشرب واتغزل بالمئات من الفتيات ولكنة لا للرضى بتهجمك ع رجال الحسبة أولياء الله بسبب أشخاص قلة ليسوا محسوبين على الدين
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نأمل الاستغناء عن المواذين بتسجيل اذان بصوت جميل ويبث من المساجد والغاء راتب المؤذن والامام..اذا كان يبغى الاجر يصلي بالناس بدون راتب
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قاعد أسوي للوالد مسجد وياكثر اللي يتصلون علي عشان السكن.. والله واحد ما أستحى يقولي: انا شفت الشقة وأعجبتني!!!!!
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أمام مسجدنا نصب علينا ..اخذ 500 ريال من اغلب المصلين بحجة انه يجيب لهم عسل جبل اصلي ..وشفناكم ولا شفناه .كل يوم عذر من النصاب..لحيته الى سرته وثوبه تحت ركبته ومسواكه نص متر ولا يلبس عقال وساعته بيمينه
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أنا مع الكاتب في تأجير الأئمة والمؤذنين لبيوت المساجد، أليس هذا ***؟ على الوزارة البحث وفي حال امتلاك الإمام والمؤذن منزل لا يعطى وحدة سكنية بل تؤجر وتعود للمال العام
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المفروض أي واعظ ملتحي ومقصر ثوبه ورصيده فوق 5 مليون ريال المفروض ان يحقق معه من اين لك تلم الاموال؟ ؟اغلبهم يستولي على التبرعات ويجمع امواله من الرقيا وبيع عبوات الماء المتفول فيها باسعار باهضة
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طيب وين المشكلة لو نزلوا السوق 24 ساعة والله يمكن انهم محافظين على انفسهم افضل منك . عند البدو يسرحون مع الحلال ويسوقون الوايت والسيارات ومحافظين بعد الله على انفسهم . الله يهدك ويصلحك
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اذا فيه احد فهو من ***مسوي ديكور ولو اخذ نقطة في بحر بني ليبرال
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ورسالتنا الاخيره لبنات الوطن ولابناءه نتمنى منكم الرجوع الى ماحث عليه اسلامنا قبل كل شي ونتمنى منكم الحفاظ على العادات والتقاليد الطيبه وكل الناس فيها خير االمهم حب الوطن واهل الوطن هو ركيزه التنميه
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ماسرق هالوطن ونهب ثرواته وخيراته من أراضي بمساحات شاسعة الى رشاوي أخذ وعطاء خلاف الطوام الكبرى من قبلهم وهي خيانتهم للوطن وكراهيتهم له بمسماه الخالي لدرجة أنهم يطلقون على الوطن الوثن انهم أخونجية خونة
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الله يحفظ ملكنا ورلي عهده الامين لقد تم استرجاع المجتمع من قبضة المستفيدين البكاؤن كيف لعبو على مجتمع كامل واصبحو يقودونهم قود القطيع
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هناك فرق بين الوعاض والاخونج فكل من ذكرت في مقال لا يعمله الا الاخونج المفسدين وهم فقط من اخذوا الدين ستارا لهم على جرائمهم
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الخافي اعظم من الحملات الصيفيه ووثوق الناس وارسال عيالهم مع المطاوعه والجريمه ان بعض الاهالي اشتكى عند رجوع ولده من التحرش ومن امور كارثيه فنتبهو على اولادكم من الوثوق في اي غريب مهما كان مطوع ولاغيره
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لم تأتي بجديد والله الشعب السعودي عارف كل هذا الكلام وهو شعب ذكي ويميز ما يفعله هؤلاء القوم المتنكر بوجهين والسرعة بقيادة السيارات عند هؤلاء في المملكه عامه وأسأل المتبطحين في تركيا عندهم الجواب
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علم ليش أمام المسجد مايجبر علي السكن مخصوص له من فعل الخير الآنه جعل البيت تاجر واذا رفض يسحب البيت ويسكن أمام آخر أو مسلمين بدون تنظيم أين الوقف الاتعرف تعمل كذا علم بمسؤول المسجد خاف من رب حقباني
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اريد ان اعرف ماهو حكم تأجير شقة الامام اذا لم يسكن فيها ؟
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الحمد الله الليبراليين اثبتوا ولائهم لوطنهم وقيادتهم الحكيمه وشعبهم المخلص عكس هؤلاء المتشدقون بالدين العملاء وخونة الاوطان
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هو صادق والله..اترك عنك اللقافه ونظف فكرك ونفسك وانشغل بحالك تكفى
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حتى المساهمات البنكيه كان اكثرهم مطاوعه والعالم وثقت فيهم وعطتهم فلوسها وهم كانو وسيط مع الحراميه الكبار بس الموضوع يبغيله ديكور علشان يصدقون المساكين ويعطون فلوسهم وهم من حلل الربا في البنوك حللوووه
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احب اقول ليس من ربا لحيه ووعظ صار داعيه فهناك مشايخ صادقه وهناك كذابين ولكن في الاصل انهم صادقين وربنا يريدك متدين فيختلف المتدين عن مربي اللحيه واللبرالي اشر من هولا جميعا
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زبده كلامنا لا حد ياخذ الدين ستاره خلاص انتهى زمان التخفي ورا الديكور والهيئه والجهاز ألي ماوراه غير الكذاب الشرطه تقوم بدورها نفس اي دوله خليجيه وتضرب بيد من حديد على كل مبتز او ضعيف نفس او فاسد
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ىتشويه من لبرالي لرجال الدين ثانيا مثلك هذا ***
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شبعنا من هرطقت كتاب اليوم يأانك ****وتكشف الاسماء او انك **** كلامك مايفرق عن ***حدثني احد الثقات
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وألي يقيس الانحلال الاخلاقي وعدم الغيره على ناس وناس فبشوف عيونا شفنا مطاوعه لبس اهلهم مزري وشفنا ناس يحلق لحيته وفي ايده زقاره واهله لبسهم محتشم فماهوب مقياس والانسان هو من داخله كيف تربا وكيف يحافظ
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نعم كثير من من يسمون انفسهم دعاه او شيوخ منابر او وجهاء مجتمع . هم ينصحوننا . وهم يبيعون الوطن في المحاكم والمخططات لأعداء الوطن . يبيعون الوطن لشركات وتجار أجانب . يبيعون الأراضي للإرانين وغيرهم
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صدقت يااستاذ فهد الاحمرى هؤلاء كان الناس مخدوعين وبالاخير للاسف طلعوا خونه وعملاء ضد بلدهم
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اعوذ بالله خيانة الوطن شي عظيم !! ما شفنا ليبرالي يسوي سواتهم ولله الحمد .. المفروض يتم التشهير بكل مخالف وخاصة اصحاب الثياب القصيرة
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بالنسبه للاخلاق فقضاتنا ماعرف هم درسوهم لازم يكون القاضي اخلاقه سيأه وكانه يتعامل مع ناس ادنى منه في المستوا او ماعرف ليش اخلاقهم تجاريه جدا حتى لو بس انك زايرنهم تبغي توكيل اوشي عادي تلقاه مكشرررررر
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فساد تاريخي ذلك الذي لا يعتبر فياخذ المفيد
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والله ان اكثرهم يلهث ورا الدنيا وماخذ الدين ستار علشان يصدقونه الناس ونحن مانعم لكن نقول الاكثر شوه الدين الوسط من اول الشيبان ومجتمعنا خاصه يربون اللحيه للرجوله ولزينتها ع الرجال والكذابين استغلوها
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ليس كل الوعاظ كتاب عدل او قضاة والعكس صحيح ، وليس كل كتاب العدل فاسدين او مرتشين او بائعي ذمم ‘ اللهم ان كان ماخطت يداه يريد بها وجهك فأضله بضلك وان كان ماكتب يريد بها رضا غيرك فاسخط عليه
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اعرف واحد لبرالي عندنا بالحاره ما يعرف الصلاه واربعه وعشرين ساعه سكران واحياناً يتمكيج واخواته اربع وعشرين ساعه بالسوق الله يصلح شباب المسلمين واذا نصحته قال انت بدوي ***
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مقال متحامل على الملتزمين والوعاظ وكأن البعض يتمنى الا يرى ملتزم امام عينه . لماذا؟ فقط لانه ملتزم فعلا صارو غرباء بهذا الزمن ويارب نكون من الملتزمين . كل هذه العداوه فقط لأنهم مستقيمون....!!
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وماذا بعد هل اذا خرجت بيضه فاسده نقول للجميع انتم فاسدون وخونه ؟ لازلنا بخير وثقتنا بهم كبيره وان خرج واحد او اثنان فحسابهم على الله وربك يمهل ولايهمل
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من المعروف إن لكل قاعدة شواذ ولكنهم قله و ليس كما قال الكاتب الأحمري (ثلة) وإذا كان هناك بعض من يحملون النفاق فلايعني الجميع وقد كان في عصر النبوة منافقين وكانوا يصلون الفجر ويذهبون للجهاد ولكنهم قله.
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السالفه ديكور لحيه وثوب قصير ويتوظف في الهيئه في الاسواق يطردون المواطن ويتركون الاجنبي وصورو ان المواطن شر لين كرهو الشعب في بعضهم حللو الاختلاط مع الاجانب في المحلاات وحرموه ع المواطن في وظائف حكومه
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اخذروا اخذروا اخذروا اخذروا اخذروا 1000 من اصحاب اللحى .
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قال تعالى ( هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون )
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كذبت يالاحمد يا *** ان اللة يمهل ولايهمل انت عقلك مسيطر عليه اللبراليين وعمانك العلمانيين انت انسان مريض
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و الله مره دخل علي في المكتب واحد من المشايخ المعروفين جداً عندنا و طلب خدمة و لما قلت له معليش النظام ما يسمح أنا آسف قال لي بالحرف الواحد أنت ما تعرفني؟ أجيبها من فوق غصب.قلت له عيب أنت قدوة لنا.
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بس اللي برضوا ****الميزانيات ماكان منهم وعاظ او خطباء منابر .... فهل هم مشمولين .... منهم من حلف ثلاث مرات امام الله والحكومه والنَّاس ... فهل كلها نفس السياق خيانة من ابن الوطن لوطنه .
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يا الأحمد وش رايك بمن يسافر ***ومن يختلط مع النساء ويحارب اصحاب الفضيله والدوعات ويحرض على ترك المساجد
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*** دع التحقيقات حتى تنتهي دون كيل التهم جزافا وغدا ستسأل عن هذا****
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أعوذ بالله من الحسد
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انا انسان عادي لست ملتزم ولكن****على المؤمنين والمسلمين
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كلامه صحيح وهالشي ملااحظ من اكثر المطاوعه كان يدرسونا عن الزهد وعن الفساد وعن الاخلاق وهم يملكون عقارات وتجاره وعن الفساد وهم اكثرهم زور صكوك وحرض ابناء الوطن ع الجهاد المزعوم وعن الاخلاق وهم اسوأها
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هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون
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منال عظيم الأجر اذا تكلم عنا ***
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تأخرتوا كثير في كشف حقيقة بعضهم تأخرتوا حتى صار الناس مايصدقون مايقال عنهم وكأنهم فوق مرتبة البشر وبعضهم يرمي عليك التهم مدافعا عنهم وهم والله ما فكروا فيه بالعكس يفرحون بالسطحيين المدافعين عنهم ؟!
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عدول علينا الحلول لدينا يعني ماهي عندنا **** مو توسع صدرك على رجال الحسبة
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قليل من سيصدق في مجتمع ينخدع بالمظاهر
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