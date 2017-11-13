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بلاغ مواطن يقود للقبض على مبتز هدد زوجته لـ«إقامة علاقة محرمة»بجدة
صحيفة المرصد: تمكنت شرطة محافظة جدة بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي من القبض على وافد قام بتهديد امرأة؛ بغرض ممارسة علاقة محرمة، مستخدماً رسائل الجوال.
ووفقاً لـ”سبق” فقد تلقى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة بلاغاً من رجل يفيد بتعرض زوجته للابتزاز عبر رسائل الجوال، وتم استكمال الإجراءات اللازمة، وإحالة البلاغ إلى الشرطة؛ حيث تم القبض على المتهم.
وأكد رئيس هيئة محافظة جدة سعود العبيدي أن الهيئة تقوم بدورها وتنفيذ مهامها، وفق تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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التعليقات
14 -2017-11-13 12:44:40
ت 7 هي تحال للشرطة من يوم وجدت الهيئة لليوم
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13 - راشد2017-11-13 12:42:52
الهيئه حضرت او لم تحضر القبض سيتم و العقوبة ستقع
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12 - عبدالله2017-11-13 12:42:01
لماذا تعطيه رقم جوالها وتأخذ وتعطي معه وعلى اي اساس هي السبب
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11 - أسم2017-11-13 12:41:30
6. لاتكون انت من الهيئه السابقين الفوضويين عشان كدا زعلان عليهم. انقلع
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10 - ابونواف2017-11-13 12:38:45
مهما كان لن نستغني عن الهيئه حقيقه دورها كبير وتعاونها مع الشرطه له الأثر الكبير خاصه في أمور الأبتزاز اللهم احفظهم جميعاً
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9 - أسم2017-11-13 12:38:38
3ابوعبدالله.الغاء هذا الجهاز هو الأفضل/لانريد الغاء جهاز الهيئه فله أهميته لكن بحيث لايتعدى الصلاحيات الموكل بها
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( عدد التعليقات 1 )8 - سهم
الله يوفقهم ، المفروض يُشهر به وبصورته مثل مايسوون في الامارات ، والله ماعاد ولا واحد يقدريمس شعرة بنت والا محرم من محارم الناس .
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7 - أسم2017-11-13 12:35:01
وإحالة البلاغ الى(الشرطه)حيث تم القبض على(المتهم)/الان ظبطت الامور وكل واحد يعرف مهامه لينصلح الحال بعيدا عن فوضى السابق
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6 -2017-11-13 12:33:57
قلم الحقيقة تكره الهيئة يمكن صار موقف
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5 -2017-11-13 12:32:27
عندما يسلم الشخص نفسه أو شيئ من خصوصياته أو أسراره أو عدم صونها تقنيا لشخص غريب فهنا قد وقع فريسة سهلة للابتزاز والنيل منه مرارا وتكرارا وإما الفضيحة والطريقين نهايتهما عار ودمار
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4 -2017-11-13 12:29:09
ستبقى الهيئة وستبقى الحاجة الى قدراتها وستلجم كل شهواني نتن .. هي الحصن الحصين
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3 - ابوعبدالله2017-11-13 12:29:00
لا يوجد فاءده تذكر من وجود جهاز هيئة الأمر فاالغاء هذا الجهاز هو الأفضل
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( عدد التعليقات 30,673 )2 - قلم الحقيقه
الشرطة هي من تتولى مثل هذه القضايا وتلقي القبض على هؤلاء المجرمين وقطع دابرهم وانزال أشد العقوبات بحقهم من سجن وجلد وطرد خارج البلاد اذا كانو من الأجانب المقيمين.ممتازهيئتكم فقط تستقبل البلاغ وترسله .
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1 - زائر2017-11-13 12:08:19
زين أهم شي تعملون وفق التنظيم الجديد
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بواسطة : ابويوسف
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