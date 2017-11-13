بلاغ مواطن يقود للقبض على مبتز هدد زوجته لـ«إقامة علاقة محرمة»بجدة

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صحيفة المرصد: تمكنت شرطة محافظة جدة بالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي من القبض على وافد قام بتهديد امرأة؛ بغرض ممارسة علاقة محرمة، مستخدماً رسائل الجوال.

ووفقاً لـ”سبق” فقد تلقى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة بلاغاً من رجل يفيد بتعرض زوجته للابتزاز عبر رسائل الجوال، وتم استكمال الإجراءات اللازمة، وإحالة البلاغ إلى الشرطة؛ حيث تم القبض على المتهم.

وأكد رئيس هيئة محافظة جدة سعود العبيدي أن الهيئة تقوم بدورها وتنفيذ مهامها، وفق تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

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