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كشف قصة الرجل الغامض الذي ظهر ممسكاً بورقة في مقابلة الحريري-فيديو

كشف قصة الرجل الغامض الذي ظهر ممسكاً بورقة في مقابلة الحريري-فيديو
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المرصد 4 5٬659 2 ساعتين

صحيفة المرصد: ظهر رجل غامض فجأة على شاشة التلفزيون أثناء المقابلة مع رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري، بطريقة غريبة ليثير الحيرة والفضول،حيث تساءل العديد عمن يكون وعما كان مكتوبا على ورقة بيضاء كانت  بين يديه، فمن هو هذا الرجل؟.

قرب الطاولة

وعندما وصل هذا الشخص بالقرب من الطاولة التي تجري عندها المقابلة، حتى بدأ الحريري يرمقه بنظرة سمكية الطراز طويلة، ومرة نظر إلى الورقة التي كان يحركها بين يديه، وكأنه يحاول معرفة المدوّن فيها، إلا أن رئيس الوزراء المستقيل صرف النظر عنها، وأعطاه إشارة بيمناه عند الثانية 22 لينصرف، فغادر الرجل.

الدليل الدامغ عن البث المباشر للمقابلة

ووفقاً لـ”العربية”شرحت بولا يعقوبيان التي أوفدها “تلفزيون المستقبل” المملوك من الحريري، لإعداد المقابلة معه في دارته بالعاصمة السعودية في اتصال هاتفي مع الاعلامي المصري عمرو أديب ببرنامجه “كل يوم” الذي يُعرض على شاشة “on e”حيث قالت إنه “من فريق العمل” إلا أنها لم تتابع وتشرح أي فريق عمل، لذلك ظن البعض أن الرجل هو من الفريق التلفزيوني السعودي الذي ساعدها في إجراء المقابلة، من تصوير وتوابعه، أو “فريق” آخر.

خطأ تقنيا

في شرحها، اعتبرت المذيعة أن ظهور الرجل في اللقطة، كان خطأ تقنيا، لكنه يثبت على الأقل أن المقابلة كانت مباشرة وغير مسجلة سلفا، وإلا لكانوا ألغوا الخطأ التقني فيها. مع أنها لم تكن في حاجة إلى هذا التبرير، لأنها سبق وأعطت دليلا آخر أثناء المقابلة.. دليل دامغ يؤكد أنها مباشرة، هو ذكرها لوقوع زلزال في العراق مساء أمس الأحد.

وقالت أنها أوضحت ذلك أكثر من مرة، في إشارة منها إلى أن آخرين غير عمرو أديب سألوها عن الرجل أيضا، فأخبرته أنه موظف يعمل لدى الحريري “من فريقه، وكان يحاول أن يقول له شيئا” .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

4 - شاآآآايب من جبل عسير
2017-11-13 14:44:58
انا صراحة جالس افكر في عبارة(نظرة سمكية الطراز طويلة)؟! هل سمكية من السماكة اي غليظة ام هي تعبر عن عيون السمك اي مفتوح العينين وبدون ان يرمش؟!؟ثم على ذكر الطراز؟!؟ كم طراز للنظرات عندنا ثمهل رمقه ....
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3 - 20/20 الزئبق
2017-11-13 14:09:07
العربية وماادراك مالعربيه،، =هذي حركة من قناة العربية
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2 - د ماجد
2017-11-13 13:45:46
حزب اللات والدجال خرامنئي بهايمهم سلاحها السب والشتم - الذي لم يسلم منهم الصحابة وامهات المؤمنين هل تريد ان يكفو دجل واكاذيب وروايات عن غيرهم
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1 - متهرش الأهرش
2017-11-13 13:25:31
أكاذيب حزب الشيطان ومن لف لفهم حول الرئيس الحريري لا تنتهي قبحهم الله ورد كيدهم في نحورهم
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آخر تعليق
بواسطة :

لماذا لا تسمى علمانيه يا تركي الحمد لأن العلمانيه تخالف الإسلاميه ***...
بواسطة : خالد

اتحدي ثم اتحدي ان هذا المسخ ترفض او يقبض من المجوس ......
بواسطة : خالد

ليس بعد الرفض ذنب........
بواسطة : صفخه

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