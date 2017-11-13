مواطن يطلق النار على ستيني بمسدس إسباني.. وشرطة الباحة تكشف عن دوافع الجريمة!
صحيفة المرصد: صرح الناطق الاعلامي لشرطة “منطقة الباحة” العقيد سعد صالح طراد، بأنه ورد لعمليات شرطة محافظة المخواة بلاغًا عند الساعة (٥:٣٠ ) من فجر هذا يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/٢/٢٤هـ، مفاده تعرض مواطن في العقد السادس من العمر لعدة طلقات نارية من قبل أحد الأشخاص نتيجة خلافات أسرية وحقوقية سابقة بينهما.
وأوضح صالح أنه فور تلقي البلاغ تم انتقال الجهات الأمنية المعنية للموقع ووجد المجني عليه وبه عدة إصابات نارية بليغة تم إسعافه ونقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتقديم العلاج اللازم له .تم ضبط الجاني وأتضح بأنه مواطن يبلغ من العمر (٤٠ عاماً) وبحوزته السلاح المستخدم من نوع مسدس [إسباني الصنع] .جاري إتخاذ الإجراءات الأمنية الأولية اللازمة، تمهيداً لإحالة كامل أوراق القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
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التعليقات
نتمنى أن يكون الرجل سلم لم يموت ، وأي خلافات يمكن تدراكها بالصلح. والأمر لله.
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اكل اموال الناس بالباطل مشكله كبيره وقهر الرجال عواقبه وخيمه ،،، فالرسول صل الله عليه وسلم اسعاذ من قهر الرجال
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اول مرة تذكرون بلد منشئ السلاح (إسباني)
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والله وصرنا نصنع مسدسات
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كيف مسدس اسباني يعني جابه من اسبانيه
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نوع المسدس كورتوف😂
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ت5 الإسباني حق **
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مانعرف انواع المسدسات الله يكفينا شرها
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يعني هم مطاقين على المسدس ولا كيف ؟
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ماهو مسدس بلجيكي ولا وارد منصور قول قسم !!
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تعليق مخالف
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هالحين وش معنى ذكر نوع المسدس
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الله يهدي باقي المسلمين على فعل الخيرات والعودة لله والى طريقة وخطوطه التي رسمها الرسول الامين لنا ان ان الله على كل شئ قدير وبالاجابة جديرلله وانا لله والية راجعون
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لايكون مصلين في مسجد واحد صلاة الفجر وبعدها ترصد لخصمه وأطلق النار عليه.مصيبة اذا طلع هذا الكلام صحيح مسلمين صفهم واحد وقلوبهم شتى.تجدون الامام يقرأ القرآن أمامهم وأحدهم يقرأ الفاتحة على حياة غريمه.
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عيووش عيووش اختي
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مالفائدة من الاراضي والمال الان ؟ لله يهديكم
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