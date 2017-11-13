مواطن يطلق النار على ستيني بمسدس إسباني.. وشرطة الباحة تكشف عن دوافع الجريمة!

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صحيفة المرصد: صرح الناطق الاعلامي لشرطة “منطقة الباحة” العقيد سعد صالح طراد، بأنه ورد لعمليات شرطة محافظة المخواة بلاغًا عند الساعة (٥:٣٠ ) من فجر هذا يوم الاثنين الموافق ١٤٣٩/٢/٢٤هـ، مفاده تعرض مواطن في العقد السادس من العمر لعدة طلقات نارية من قبل أحد الأشخاص نتيجة خلافات أسرية وحقوقية سابقة بينهما.

وأوضح صالح أنه فور تلقي البلاغ تم انتقال الجهات الأمنية المعنية للموقع ووجد المجني عليه وبه عدة إصابات نارية بليغة تم إسعافه ونقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتقديم العلاج اللازم له .تم ضبط الجاني وأتضح بأنه مواطن يبلغ من العمر (٤٠ عاماً) وبحوزته السلاح المستخدم من نوع مسدس [إسباني الصنع] .جاري إتخاذ الإجراءات الأمنية الأولية اللازمة، تمهيداً لإحالة كامل أوراق القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

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