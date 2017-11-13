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الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتي
صحيفة المرصد:أعلنت الفنانة الشابة، مي علي، وبشكل حازم أنها سعودية “أباً عن جد”.
وأكدت أنها تحظى بكامل حريتها في السعودية، دون أي تقييد أو مضايقات، بالرغم من أنها فتاة “عصرية ومغنية”، بحسب قولها في حوار أجرته مع صحيفة “الرأي” الكويتية.
وقالت إن “حلمها بالشهرة الفنية بدأ مع “الأماكن” لفنان العرب محمد عبده؛ ما دفعها للتفكير مليًا باقتحام مجال الغناء واحترافه”.
وبدأت مي مشوارها في هذا العام مع أغنية “أعشقك طبعًا”، كاشفة أن في رصيدها أغنيتين فقط؛ لأنها “تفضل التأني”.
يذكر أن الفنانة مي علي هي شقيقة الممثلة إلهام علي، والتي شاركت سنة 2015 في “حارة الشيخ”.
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التعليقات
54 -2017-11-13 17:07:36
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53 -2017-11-13 17:06:38
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52 - عبدالرحمن بن فهد2017-11-13 16:57:48
أثره الحجاب نعمة😂😂 استغفر الله العظيم بس..
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51 - الصراحة راحة2017-11-13 16:55:50
والله ما أعرفه توي اشوف صورته الله يهدينا ويهديها الهادي الله
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50 - تعليق ٢٦ الماضي2017-11-13 16:50:04
خاف ربك يارجل // الله لايكثر من امثالك
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49 - بسم الله2017-11-13 16:34:54
اللهم سكنهم مساكنهم
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48 -2017-11-13 16:19:53
ياماما من قال لك انك مو سودانيية عفوا سعودية
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47 - ســـــــــعـــــد الغامدي2017-11-13 16:16:22
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46 -2017-11-13 16:11:12
44 - ابو احمد... الله يحشرك معها
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45 -2017-11-13 16:10:30
كل واحد بيتحاسب بيوم الحساب خذي راحتك خوضي والعبي لاكن ربك بيحاسبك لوحدك ( نسبك مابينفعك سواء سعوديه او غيره )
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44 - ابو احمد2017-11-13 15:58:24
ستظل الفنانه مي علي رمز يفتخر فيه
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43 - القمر2017-11-13 15:58:00
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42 -2017-11-13 15:55:02
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41 - 772017-11-13 15:48:24
خلاص صدقناك *** سعوديه
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40 - محماس السادس عشر2017-11-13 15:38:49
بسم الله الرحمن الرحيم ، أمس أحلام و اليوم مي ، زين كلها في النهار ، الله يسكنهم مساكنهم ، اكثروا من البسملة فإنها حصن حصين بإذن الله
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39 - .(هذا رأيي ).2017-11-13 15:36:11
أكثر المسلمات المؤمنات عامة والسعوديات خاصة تجدهن محافظات محترمات محتشمات
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38 - تحطيم2017-11-13 15:36:08
ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تنفعه قرابته
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37 - ابو وليد2017-11-13 15:32:27
كأنها ***
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36 -2017-11-13 15:28:11
يجب لى السعوديات الالتحاق بأعمال تشغل وقت فراغهم وتعطيهم المال
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35 - ___2017-11-13 15:26:23
اكيد وبدون شك ابا عن جد اصلا ملامح وجهك تصيب كبد الحقيقه انك ابنة الصحراء.
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( عدد التعليقات 30,677 )34 - قلم الحقيقه
بالتوفيق لك في مشوار حياتك الخاص والفني على حد سواء ويبعد عنك كل شر ومكروه من الشعب الأسباني .
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33 - ابو سلطان - الرياض2017-11-13 15:15:53
بالتوفيق للفنانه القديره السعوديه مي علي
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32 - شغف2017-11-13 15:14:26
اعتقد ***تحب تعمل لقاءات
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31 - شغف2017-11-13 15:13:12
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30 - متابع2017-11-13 15:07:22
تخطئ المرأةإن اعتقدت بأن الحريةتكمن في التفسخ من الحجاب والحياء فهماسر تميزها. .الحلوى المكشوفة رخيصة ولاأحديرغب اقتناءهاوليست كالمغطاةفهي أغلى
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( عدد التعليقات 17,548 )29 - ابويوسف
سوف ياتى يوم نضحك وتبكى كل صاحبه صوت منعتها التقاليد من ثراء وطيارات وفله على البحر
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28 - الرابغي -2017-11-13 15:00:09
ماشاء الله - بكامل حريتيك تختارين حياتك الابدية اما السعادة او الشقاء
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27 -2017-11-13 14:59:26
انتي سعودية ابا عن جد بس ****
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26 - المااااضي2017-11-13 14:52:17
ونعم بالفنانه مي ..والله انك اطلق من لحية 70 اخونجي صحونجي.
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25 -2017-11-13 14:50:03
المطيري تعرف قدرك زين عند الجوازنة
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24 -2017-11-13 14:49:54
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
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( عدد التعليقات 582 )23 - رهوك
اهم شي انك سعودية مخترعة
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22 - ساكن البجيري2017-11-13 14:48:36
مهنا زود
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21 - حسان المطيري2017-11-13 14:44:30
نعم هي من جازان ...
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20 -2017-11-13 14:44:07
***والله قال ابا عن جد
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19 - أبوعتب2017-11-13 14:43:41
يالله خلق حسن
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18 - القحطاني2017-11-13 14:43:24
افهمو التطور والحضاره انها بالعلم والرقي في المعيشه وفي البنيه التحتيه لا في النصلااخ عن العادات والتقاليد الدينيه وبالنسبه للي بتكشف ويها فعادي ***
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17 - القحطاني2017-11-13 14:40:31
مشكله اذا انفهم التحضر والتطور غلط وانفهم على انه التبرج والخروج عن الدين والعادات والقيم ****
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( عدد التعليقات 14,023 )16 - العنيد
مع نفسك يامي علي .. ** .. السعوديه الاصيله هي الي ساتره نفسها ،، انتهئ الكلااام
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15 - غيمووووووو2017-11-13 14:35:08
حتى انسان عصري ومنفتح *** عشان نفتح العالم بمرحنا
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14 - هتلر...2017-11-13 14:35:02
****..استغفر الله.
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13 - موسى بن موسى2017-11-13 14:34:21
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12 -2017-11-13 14:31:35
في جيزان يقال لشئ جميل فنان و لهدية جميلة فنانة ولتجربة جميلة بتجربة فن ولانسان خلوق فنان هنا التسمية الاصيلة للكلمة التي لم تحرف ولم تنحرف
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11 - زائر2017-11-13 14:29:37
كل من هب ودب صار فنان
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10 - ياليل ابولمبه2017-11-13 14:26:50
أنا سعودية أباً عن جد !!! طيب مي علي ( ايش ) فقط مي علي
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9 - عبادي الهلالي2017-11-13 14:26:18
وش اسوليش يعني ارقص لش مثلا .***
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8 - ياليل ابولمبه2017-11-13 14:23:20
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7 -2017-11-13 14:20:17
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6 - hima2017-11-13 14:20:00
وفقها الله,وكثر من امثالها الطموحات الجالبين للافراح والخير لوطنهم.
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5 - رفيق الدرب2017-11-13 14:19:19
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4 -2017-11-13 14:18:52
نحن سعاودة
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3 - اريام 20182017-11-13 14:17:57
اذا لم ****
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2 - ابو خالد النمر2017-11-13 14:15:30
طيب .. كويس .. وبعدين .. وش المطلوب !!!!
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1 - الله فوووووق2017-11-13 14:14:49
قدامك رب العالمين
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بواسطة : خالد /ابو عمر
مستعجلين عليه خايفين عليه اتباع حزب اللَّات قتلوا ابوه وخايفين على الولد استعجال...
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