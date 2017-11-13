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الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتي

الفنانة مي علي: أنا سعودية أباً عن جد وأحظى بكامل حريتي
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المرصد 54 4٬995 3 ساعات

صحيفة المرصد:أعلنت الفنانة الشابة، مي علي، وبشكل حازم أنها سعودية “أباً عن جد”.

وأكدت أنها تحظى بكامل حريتها في السعودية، دون أي تقييد أو مضايقات، بالرغم من أنها فتاة “عصرية ومغنية”، بحسب قولها في حوار أجرته مع صحيفة “الرأي” الكويتية.

وقالت إن “حلمها بالشهرة الفنية بدأ مع “الأماكن” لفنان العرب محمد عبده؛ ما دفعها للتفكير مليًا باقتحام مجال الغناء واحترافه”.

وبدأت مي مشوارها في هذا العام مع أغنية “أعشقك طبعًا”، كاشفة أن في رصيدها أغنيتين فقط؛ لأنها “تفضل التأني”.

يذكر أن الفنانة مي علي هي شقيقة الممثلة إلهام علي، والتي شاركت سنة 2015 في “حارة الشيخ”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

54 -
2017-11-13 17:07:36
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53 -
2017-11-13 17:06:38
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52 - عبدالرحمن بن فهد
2017-11-13 16:57:48
أثره الحجاب نعمة😂😂 استغفر الله العظيم بس..
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51 - الصراحة راحة
2017-11-13 16:55:50
والله ما أعرفه توي اشوف صورته الله يهدينا ويهديها الهادي الله
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50 - تعليق ٢٦ الماضي
2017-11-13 16:50:04
خاف ربك يارجل // الله لايكثر من امثالك
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49 - بسم الله
2017-11-13 16:34:54
اللهم سكنهم مساكنهم
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48 -
2017-11-13 16:19:53
ياماما من قال لك انك مو سودانيية عفوا سعودية
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47 - ســـــــــعـــــد الغامدي
2017-11-13 16:16:22
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46 -
2017-11-13 16:11:12
44 - ابو احمد... الله يحشرك معها
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45 -
2017-11-13 16:10:30
كل واحد بيتحاسب بيوم الحساب خذي راحتك خوضي والعبي لاكن ربك بيحاسبك لوحدك ( نسبك مابينفعك سواء سعوديه او غيره )
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44 - ابو احمد
2017-11-13 15:58:24
ستظل الفنانه مي علي رمز يفتخر فيه
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43 - القمر
2017-11-13 15:58:00
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42 -
2017-11-13 15:55:02
تعليق مخالف
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41 - 77
2017-11-13 15:48:24
خلاص صدقناك *** سعوديه
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40 - محماس السادس عشر
2017-11-13 15:38:49
بسم الله الرحمن الرحيم ، أمس أحلام و اليوم مي ، زين كلها في النهار ، الله يسكنهم مساكنهم ، اكثروا من البسملة فإنها حصن حصين بإذن الله
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39 - .(هذا رأيي ).
2017-11-13 15:36:11
أكثر المسلمات المؤمنات عامة والسعوديات خاصة تجدهن محافظات محترمات محتشمات
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38 - تحطيم
2017-11-13 15:36:08
ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم تنفعه قرابته
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37 - ابو وليد
2017-11-13 15:32:27
كأنها ***
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36 -
2017-11-13 15:28:11
يجب لى السعوديات الالتحاق بأعمال تشغل وقت فراغهم وتعطيهم المال
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35 - ___
2017-11-13 15:26:23
اكيد وبدون شك ابا عن جد اصلا ملامح وجهك تصيب كبد الحقيقه انك ابنة الصحراء.
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( عدد التعليقات 30,677 )
34 - قلم الحقيقه
2017-11-13 15:22:39
بالتوفيق لك في مشوار حياتك الخاص والفني على حد سواء ويبعد عنك كل شر ومكروه من الشعب الأسباني .
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33 - ابو سلطان - الرياض
2017-11-13 15:15:53
بالتوفيق للفنانه القديره السعوديه مي علي
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32 - شغف
2017-11-13 15:14:26
اعتقد ***تحب تعمل لقاءات
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31 - شغف
2017-11-13 15:13:12
تعليق مخالف
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30 - متابع
2017-11-13 15:07:22
تخطئ المرأةإن اعتقدت بأن الحريةتكمن في التفسخ من الحجاب والحياء فهماسر تميزها. .الحلوى المكشوفة رخيصة ولاأحديرغب اقتناءهاوليست كالمغطاةفهي أغلى
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( عدد التعليقات 17,548 )
29 - ابويوسف
2017-11-13 15:03:58
سوف ياتى يوم نضحك وتبكى كل صاحبه صوت منعتها التقاليد من ثراء وطيارات وفله على البحر
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28 - الرابغي -
2017-11-13 15:00:09
ماشاء الله - بكامل حريتيك تختارين حياتك الابدية اما السعادة او الشقاء
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27 -
2017-11-13 14:59:26
انتي سعودية ابا عن جد بس ****
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26 - المااااضي
2017-11-13 14:52:17
ونعم بالفنانه مي ..والله انك اطلق من لحية 70 اخونجي صحونجي.
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25 -
2017-11-13 14:50:03
المطيري تعرف قدرك زين عند الجوازنة
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24 -
2017-11-13 14:49:54
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض
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( عدد التعليقات 582 )
23 - رهوك
2017-11-13 14:49:27
اهم شي انك سعودية مخترعة
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22 - ساكن البجيري
2017-11-13 14:48:36
مهنا زود
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21 - حسان المطيري
2017-11-13 14:44:30
نعم هي من جازان ...
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20 -
2017-11-13 14:44:07
***والله قال ابا عن جد
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19 - أبوعتب
2017-11-13 14:43:41
يالله خلق حسن
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18 - القحطاني
2017-11-13 14:43:24
افهمو التطور والحضاره انها بالعلم والرقي في المعيشه وفي البنيه التحتيه لا في النصلااخ عن العادات والتقاليد الدينيه وبالنسبه للي بتكشف ويها فعادي ***
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17 - القحطاني
2017-11-13 14:40:31
مشكله اذا انفهم التحضر والتطور غلط وانفهم على انه التبرج والخروج عن الدين والعادات والقيم ****
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( عدد التعليقات 14,023 )
16 - العنيد
2017-11-13 14:36:33
مع نفسك يامي علي .. ** .. السعوديه الاصيله هي الي ساتره نفسها ،، انتهئ الكلااام
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15 - غيمووووووو
2017-11-13 14:35:08
حتى انسان عصري ومنفتح *** عشان نفتح العالم بمرحنا
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14 - هتلر...
2017-11-13 14:35:02
****..استغفر الله.
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13 - موسى بن موسى
2017-11-13 14:34:21
تعليق مخالف
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12 -
2017-11-13 14:31:35
في جيزان يقال لشئ جميل فنان و لهدية جميلة فنانة ولتجربة جميلة بتجربة فن ولانسان خلوق فنان هنا التسمية الاصيلة للكلمة التي لم تحرف ولم تنحرف
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11 - زائر
2017-11-13 14:29:37
كل من هب ودب صار فنان
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10 - ياليل ابولمبه
2017-11-13 14:26:50
أنا سعودية أباً عن جد !!! طيب مي علي ( ايش ) فقط مي علي
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9 - عبادي الهلالي
2017-11-13 14:26:18
وش اسوليش يعني ارقص لش مثلا .***
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8 - ياليل ابولمبه
2017-11-13 14:23:20
تعليق مخالف
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7 -
2017-11-13 14:20:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - hima
2017-11-13 14:20:00
وفقها الله,وكثر من امثالها الطموحات الجالبين للافراح والخير لوطنهم.
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5 - رفيق الدرب
2017-11-13 14:19:19
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4 -
2017-11-13 14:18:52
نحن سعاودة
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3 - اريام 2018
2017-11-13 14:17:57
اذا لم ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ابو خالد النمر
2017-11-13 14:15:30
طيب .. كويس .. وبعدين .. وش المطلوب !!!!
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1 - الله فوووووق
2017-11-13 14:14:49
قدامك رب العالمين
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